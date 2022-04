Widerstand gegen Meinungstyrannei Ein Hoch auf Reiche und Berühmte!

25. April 2022

Freiheit lässt sich nicht ewig canceln

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Der Titel ist, zugegeben, überspitzt. Es gibt derzeit viele Reiche und Berühmte, die kein Interesse daran zeigen, die Freiheit zu schützen. Es gibt sogar solche, die aktiv und intensiv an ihrer Abschaffung arbeiten. Letzteres oft genug, weil ihr Reichtum zu einem nicht geringen Teil auf eine irgendwie geartete Unterstützung vom Staat zurückgeht und weniger auf dem freien Markt erwirtschaftet wurde und/oder ihre Berühmtheit von der Gunst systemkonformer Medien abhängt. Aber es gibt Ausnahmen. Ihre Existenz weist darauf hin, dass Freiheit nicht für immer unterdrückt werden kann.

Wenn es eine Hoffnung gibt, ließ George Orwell seinen Antihelden Winston Smith in „1984“ sagen, dann liegt sie in den „Proleten“. Doch das pessimistische Ende seines dystopischen Romans widerspricht diesem Gedanken. Wenn die ungebildeten Massen kein Vorbild, keine Inspiration, keinen Hinweis auf andere Sichtweisen erleben und keinen Vergleich mit der Vergangenheit ziehen können, wird aus ihnen schwerlich ein wirksamer Widerstand wachsen.

Sie empfinden dann zwar Ärger und Frustration, haben aber keine Worte, keine Begriffe, kein Referenzsystem für ihre Gefühle. Geschickte Propagandisten können ihre diffusen negativen Energien leicht in gewünschte Bahnen lenken. So geschehen aktuell etwa im Zusammenhang mit „Black Lives Matter“. Die Gelbwesten in Frankreich vor einigen Jahren waren nicht viel mehr als ein ungerichteter Wutausbruch, dem ein solides durchdachtes Gegenkonzept zur korporatistischen Ausbeutung fehlte und der deswegen ins Leere lief.

Etwas wirksamer, im Sinne von gerichteter, konzentrierter, gingen die Trucker in Kanada vor – zum Teil deswegen, weil es den einen großen Punkt gab, dem ihr Widerspruch galt: die berufsbezogene Impfpflicht. Doch die Brummis jenseits des Atlantiks scheiterten an der massiven finanziellen Macht des Staates, der, wie man hört, sich genötigt sah, fremde Polizeitruppen ins Land zu holen, um den Widerstand zu brechen. Sie scheiterten auch an den vom Staat gekauften Medien.



Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass ein „Proletenaufstand“ eines Tages trotzdem erfolgreich sein wird. Gegenwärtig kommt die Hoffnung jedoch von den – genauer: einigen – Reichen und Berühmten. Beispielsweise vom Multimilliardär Elon Musk, der Twitter aufkaufen will, weil ihm, wie er sagt, die Zensur auf dieser Plattform nicht gefalle. Oder von der etwa eine Milliarde Dollar reichen „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling, die trotz massiver Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen weiterhin darauf besteht, klar zwischen Mann und Frau zu unterscheiden.

Zwar muss Musk erst noch beweisen, dass er wirklich für Redefreiheit einsteht. Auch Rowling ist beileibe keine perfekte Kämpferin für die Freiheit, sondern ergreift wie viele Feministinnen das Wort erst jetzt, da ihr und ihnen die Umsetzung extremer Trans-Ideologie – etwa in öffentlichen Toiletten und Umkleideräumen – wortwörtlich an die eigene Wäsche geht. Aber sie haben das Wort ergriffen, und es wurde gehört.

Das aktuell interessanteste, ja faszinierendste Beispiel in dieser Hinsicht ist Jordan Peterson. Der kanadische Psychologieprofessor, Lebensberater-Bestsellerautor, kompromisslose Kritiker gendermäßiger Sprachverhunzung und radikale Fürsprecher der freien Rede spielt zwar als „nur Millionär“ finanziell nicht in derselben Liga wie Musk und Rowling. Aber in Sachen Berühmtheit, Berüchtigtkeit und sturer Weigerung, sich dem Weltbild unserer neuen Feudalherren anzupassen, kann er mit ihnen locker mithalten.

Insbesondere, da er nun wie Phönix aus der Asche nach einer schweren und komplizierten Erkrankung wieder mit voller Kraft in der Öffentlichkeit agiert. Dies nicht zuletzt mit einigen Vorlesungen im vergangenen November an der Universität Cambridge in Großbritannien, aus der er vor drei Jahren wegen einer absoluten Nichtigkeit und auf beschämende Weise verbannt worden war. Der vorgeschobene Grund damals war dieser: Bei einem Fototermin mit Zuschauern in Neuseeland war Peterson an der Seite eines Mannes abgelichtet worden, dessen Hemd die Aufschrift „I’m a proud Islamophobe“ trug. Die Verbannung wurde jetzt aufgehoben. Glaubt man den Organisatoren des Peterson-Comebacks in Cambridge, befindet sich aufgrund ihres Widerstandes der Meinungsterror an dieser Universität insgesamt im Rückzug.

Der entscheidende Punkt ist dieser: Musk, Rowling und Peterson können sich ihren Widerstand gegen den Meinungsterror leisten. Und dieser Widerstand kann andere Reiche und Berühmte, die noch über einige Fetzen Selbstachtung und -bewusstsein verfügen, entweder beschämen und/oder zu ähnlichen Taten animieren. Vor allem aber macht er sie zu Kristallisationspunkten einer breiteren Bewegung gegen die noch embryonale globale Tyrannei.

Das ist insofern bedeutsam, als wir diese embryonale Tyrannei als Versuch einer abgehobenen Elite betrachten können, nach dem Scheitern der Sowjetunion ein neues, dauerhaftes Herrschaftssystem zu etablieren, mit dem sich einige wenige Oligarchen, wie von Orwell vorhergesagt, absolut bombensicher von Aufständen und ähnlichen Herausforderungen abschirmen wollen. Und zwar, indem sie schon den Gedanken an Widerstand fast unmöglich machen. Zensur, Begriffsverdrehungen, Geschichtsvertuschung, Scheinbildung an den Schulen und Universitäten, Gehirnwäsche in den Medien sind nur die wichtigsten ihrer vielen diesbezüglichen Instrumente.

Diese Weltelite hat aus dem Niedergang des Ostblocks gelernt, dass sie ein gewisses Maß an Freiheit beibehalten muss, weil das System sonst instabil und unkontrollierbar wird und ihr dann ein Schicksal irgendwo zwischen einer faktischen Verbannung wie die Erich Honeckers und einer standrechtlichen Erschießung wie die Nicolae Ceaușescus droht.

Dieses als notwendig betrachtete Maß an Freiheit könnte sich nun als Achillesferse der Möchtegerntyrannen herausstellen. Sowohl Musk als auch Rowling als auch Peterson haben genug eigene Ressourcen und ein hinreichendes Profil in der Öffentlichkeit, eine hinreichend große „Gefolgschaft“, um fast unangreifbar zu sein. Mehr noch: Sie haben sich diese Ressourcen selbst erarbeitet, mit Hilfe der Freiheiten, die das System – noch – bietet. Und: Sie haben sich diese Ressourcen erarbeitet, weil sie, trotz der oben erwähnten Gehirnwäsche, „in der Realität geblieben“ sind – sonst hätten sie sich ihren Reichtum nur durch Günstlingstum anhäufen können. Alle drei haben somit bewiesen, dass sie „uncancelbar“ sind.

Mit anderen Worten: Totale Unfreiheit führt langfristig zum Untergang des Herrschaftssystems. Aber auch schon ein Stückchen Freiheit genügt, um das Herrschaftssystem mindestens zu gefährden. Unsere Möchtegernpharaonen befinden sich in einer Zwickmühle.

Was Orwell nicht voraussah, war die Weiterentwicklung der Kommunikations- und Computertechnologie, insbesondere ihre Miniaturisierung. Daraus entstehen zwar Überwachungspotenziale, die selbst dieser hochintelligente Visionär sich in seinen schlimmsten Alpträumen nicht ausmalen konnte. Gleichzeitig entstehen aus ihnen aber auch neue Freiheitspotenziale, die er sich ebenfalls nicht hat vorstellen können. Deshalb sah er auch die Zwickmühle unserer Herrscher nicht voraus.

Auch wenn die Zukunft wuchtige und unangenehme Verwerfungen und Freiheitseinschränkungen bereithält, wird es langfristig immer Chancen für die Freiheit geben.