Hört bitte endlich auf mit der Idiotie! Oder: Kennen wir uns?

22. April 2022

Wie man aus diesen verrückten Zeiten doch noch ein Quäntchen Kurzweil ziehen kann

von Volker Boelsch

Obwohl meine Heimatstadt statistisch gesehen als Großstadt gilt, herrscht in unserem Kiez ein eher familiäres Flair. Die Nachbarn kennen sich gut, selten gehen zwei aneinander vorbei, ohne wenigstens ein kurzes Schwätzchen zu halten. Bei schönem Wetter sitzt man gemeinsam draußen, grillt, spielt Pétanque und trinkt Grauburgunder. So ist das Leben bei uns, und dafür werden wir von vielen beneidet.

Doch damit ist nun Schluss.

Spätestens seit Baden-Württemberg den „Freedom Day“ ausgerufen hat, habe ich jegliches Verständnis für Leute verloren, die immer noch den Gesichtsmummenschanz mit sich herumtragen – angesichts dessen, dass selbst die Karl-Lauterbach-Republik Deutschland inzwischen der Überzeugung ist, dass keine Gefahr mehr besteht und auf die Staubschutzmasken verzichtet werden kann. Bei dem Selbstverständnis, mit dem die Menschen anscheinend besser wissen, was gesund und richtig ist, als der Staat dies vermag, frage ich mich nur: Wo war dieses Wissen, als der überflüssige Fummel überhaupt erst zur Zwangsmaßnahme erhoben wurde?

In Russland nennt man solch überbordenden Gehorsam „der Lokomotive vorauslaufen“. Der Begriff wurde oft für die DDR verwendet, wenn deren Maßnahmen zur Durchsetzung des Kommunismus noch krasser waren als die Vorgaben aus Richtung der Sowjetunion. Ich befürchte allerdings, die psychologische Verbiegung in unseren Tagen geht noch weiter als der Kadavergehorsam der DDR. Aus diesem Grund habe ich ihr die Bezeichnung „Volksweites Stockholm-Syndrom“ verpasst.

Zur Vertiefung diene als Beispiel einer meiner Nachbarn. Der gehört zu der Sorte, die im Sommer, wann immer das geht, im Freibad weilt, mit den Jugendlichen barfuß Fußball spielt und ansonsten in der Sonne entspannt, sich ab und zu ein kühles Bier von der Theke holt und Pommes dazu isst. Genau der erzählte mir letzten Sommer, der Lockdown sei doch total praktisch: Badegäste würden einen zweistündigen Slot zugeteilt bekommen, in dem sie eine der fünf Bahnen des Schwimmerbeckens mit neun anderen Schwimmern teilen durften. „Man hätte mal so richtig Platz, in Ruhe seine Bahnen zu schwimmen“, gab er mir zu Protokoll. So wird sich der Mängelalltag schöngeredet und die Praxis der Unterdrückung verteidigt; es wird mit dem Unterdrücker sympathisiert – volksweites Stockholm-Syndrom eben. Mit der Notwendigkeit des Mängel-Verwaltens entsteht ganz nebenbei noch eine weitere unangenehme Überschneidung mit der alten DDR.

Ich für meinen Teil möchte das so nicht dulden. Ich habe mir deshalb angewöhnt, die mundundnasebedeckten Menschen, die mich ansprechen, zu fragen: „Kennen wir uns?“ Das wirkt erstaunlich gut, indem es den Leuten glasklar vor Augen malt, wie lächerlich es ist, im Freien mit einer Maskerade herumzulaufen, als wäre man gerade aus der Trennschleifer-Werkstatt getürmt.

Ein schöner Nebeneffekt entsteht zudem aus der Befriedigung, die langen Gesichter in diesen Situationen anzuschauen. Ich reiße meine Augen authentisch weit auf, das habe ich vor dem Spiegel geübt. Die Leute ziehen sich dann hastig den Fetzen vom Gesicht, meist mit einer schnell nachgereichten Ausrede im Schlepptau. Ich grinse dazu. Auf diese Weise kann ich etliche negative Schwingungen abbauen, die ich zwangsläufig bekomme, wenn ich drei Wochen nach dem „Tag X“ im Supermarkt immer noch der Einzige bin, der mit nacktem Gesicht unterwegs ist.

Die Dame, die unter mir lebt, stand vorige Woche an meiner Tür und war ganz aufgelöst ob eines veritablen Problems, mit dem sie nicht fertig wurde: Eines der in der Wand verborgenen Abflussrohre war verstopft, und die abgepumpte Lauge aus der Waschmaschine wurde durch den Abfluss des Spülbeckens nach oben gedrückt. Die Spüle war schon voll bis zum Rand, und es drohte die unmittelbare Überschwemmung des Küchenbodens. Als sie mit ihrer hastig vorgetragenen Erzählung geendet hatte, sah ich sie mit trainiertem Blick an: „Kennen wir uns?“ Ein unvergesslicher Moment, und ein gerechtfertigter Ausgleich für die vielen frustrierenden Gänge in den Supermarkt, als einziger frei Grinsender unter tausend Vermummten.

Nur heute, ausgerechnet am Morgen desjenigen Tages, an dem ich diesen Text verfasst habe, sah ich einen Jüngling im Laden, der uns bereitwillig an seinem freundlichen Lächeln teilhaben ließ. Muss das jetzt sein? Gerade zur falschen Zeit ist der Nimbus des Allein-gegen-den-Rest-der-Welt geplatzt. Wir Schreiber haben doch ein grausames Leben.

Und nun schellt es auch noch an der Türe. Ich höre am Klingeln, wer das ist: ganz bestimmt die Nachbarin von schräg gegenüber, die regelmäßig versehentlich die Fernsehsender auf ihrer Kabelbox verstellt und dann den Markus Lanz nicht mehr findet. Da gerät sie schnell in Panik und braucht Hilfe. Also mache ich die Türe auf und warte, bis sie Luft geholt hat: „Kennen wir uns?“