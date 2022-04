Gedanken über Krieg, Boykott und Leid Kooperationshelden

22. April 2022

Gut geht es nur zusammen

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Sigmund Freud vertrat bekanntlich die These, der wissenschaftliche Fortschritt habe die Menschheit im Wesentlichen dreifach narzisstisch gekränkt: Nach Kopernikus sei es ihr nicht mehr möglich gewesen, zu glauben, sie stelle das Zentrum des Universums dar. Nach Darwin habe sie sich zugestehen müssen, mehr Ähnlichkeiten mit Affen aufzuweisen, als es ihr gefiel. Und infolge seiner Werke müsse sie nun erkennen, ihre Handlungen nicht im Lichte des Wissens, sondern in den Tiefen des Unbewussten verankert zu sehen.

Seit dieser Zusammenstellung vor gut 100 Jahren mangelt es nicht an Versuchen, jenem Entthronungs-Triptychon immer weitere spezifische Kränkungen hinzuzugesellen. Diese Dekonstruktionen des eigenen menschlichen Selbstbildes sind aber wahrscheinlich nicht einmal sinnvoll als einzelne Phänomene zu erfassen oder zu kategorisieren. Denn tatsächlich wird man sich der Erkenntnis nicht verschließen können, dass praktisch mit jeder Verbesserung von Lebensumständen immer auch ein Hinweis auf einen Mangel verbunden ist: Fahrzeuge zeigen uns, wie unbeweglich wir ohne sie sind. Telefone führen uns vor Augen, wie langsam und eingeschränkt unsere Kommunikation ohne sie bleibt. Und jeder Griff zu einer Brille macht klar, wie wenig wir sähen, wären deren Gläser nicht so kenntnis- und hilfreich geschliffen.

Will man mitsamt all diesen Unzulänglichkeiten nicht in einen Zustand elementarer Hilflosigkeit zurückfallen, hat man sich die eigene Schwäche schonungslos bewusst zu machen. Ein moderner Lebensstandard, frei von Leid und Schmerz, von Anstrengung und Entbehrung, ist schlechterdings nur in pfiffiger Arbeitsteilung möglich und aufrechtzuerhalten. Nur weil andere Menschen Dinge leisten können, die ich nicht beherrsche, kann ich auf deren Kenntnisse zurückgreifen. Und umgekehrt. Je weiter eine Gesellschaft ausdifferenziert ist, desto größer ist das Spezialistentum eines jeden Einzelnen. Immer weniger Menschen wissen von immer weniger Dingen immer mehr. Geht dieses gesamte Wissen verloren, weil nur einige wenige Individuen aus dem hochkomplexen arbeitsteiligen Kontext ausscheiden, brechen schnell ganze Bereiche aus dem ökonomischen Gesamtwerk einer Gesellschaft heraus. Fehlt nur ein einziger entscheidender Chip, kann ein ganzes Auto nicht mehr gebaut werden. Wird nur ein Rohstoff nicht mehr in ausreichender Menge hergestellt, löst sich eine ganze Industriestruktur auf wie ein Pullover, dem an zentraler Stelle ein Faden gerissen ist. Fehlt nur ein konkreter Berufsträger, kollabiert bisweilen eine ganze Branche.

Die zentrale Kränkung des Individuums liegt also bei allem vielleicht in seiner gesamthaften Unzulänglichkeit. Ein einzelner Mensch ist alleine nicht überlebensfähig. Erst recht ist er es nicht auf einem heute in Mitteleuropa gewohnten Bequemlichkeitsniveau. Es empfiehlt sich wahrscheinlich auch, diesen Umstand nicht als „Kränkung“ misszuverstehen, sondern ihn schlicht als das zu sehen, was er in seinem Kern ist: die notwendige Einsicht in das wohlmeinende Angewiesensein auf andere. In der Kooperation mit anderen liegt daher mehr als nur der eigene Vorteil. Die möglichst konfliktfreie Kooperation mit anderen ist, elementarer noch, die Bedingung der eigenen Existenz. Je harmonischer diese Kooperation nämlich organisiert ist, je weniger Kraft sie in Konfrontationen verschwendet und je mehr Zerstörungen von bereits Entstandenem sie vermeidet, desto größer gerät der Vorteil, den alle aus ihr beziehen.

Hat man diese Zusammenhänge einmal entdeckt, kommt man nicht umhin, sich auch die gleichsam egoistische Dimension aller Friedfertigkeit eingestehen zu können: Je mehr Verbündete und Partner ein Mensch hat, desto besser geht es ihm. Konflikte, Krieg gar oder nur Waffenlieferungen, Zerstörungen, Wirtschaftsboykotte und alle sonstigen Aggressionen bringen nicht nur den unmittelbaren Opfern Leid, sondern sie haben immer auch ihren eigenen Bumerangeffekt. Wer in den Kampf zieht, wer seine Ressourcen für die Schlacht verschwendet und wer Woche um Woche Augen um Augen und Zähne um Zähne vergeudet, dem fehlt all diese Kraft für ein besseres Leben, für gedeihliche Kooperation, zur Überwindung des Mangels und zur Bewältigung seines eigenen Alltages. Nochmals: Die Einsicht in diese Zusammenhänge ist keine Kränkung, sondern im Grunde ist sie die Befreiung von einer Illusion. Denn wahre Stärke beweist man nicht im Konflikt mit anderen. Der Erfolgreichste besticht vielmehr durch seine Fähigkeit zur friedlichen Kooperation. Helden sind also nicht Zerstörer oder Vernichter, Helden sind vielmehr die, die einen Mangel beseitigen und menschliches Leid verhindern. In einem Park auf einer Säule sollten also in Bronze und lorbeerbekränzt nicht Kämpfer und Krieger stehen, keine Boykotteure und Sanktionierer, keine Aggressoren oder Vergelter, sondern Kooperationshelden.