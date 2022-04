Staatliche Herrschaft Über die Süße des Schweigens!

20. April 2022

Der Pfad des Demokratismus – gesäumt von der Tyrannei der Guten

von Kurt Kowalsky

Auf russischen Panzern in der Ukraine ist ein „Z“ aufgepinselt. Dem Vernehmen nach sind in Deutschland bereits 144 Ermittlungsverfahren gegen Personen eingeleitet worden, die dieses „Z“ als Zeichen der Solidarität mit den russischen Militärbefehlshabern zeigten. Es geht dabei um § 140 StGB, in dem das Billigen von bestimmten Straftaten unter Strafe gestellt wird, soweit es dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Man sollte den „öffentlichen Frieden“ nicht mit Ruhestörung verwechseln, die von der Stärke und von der subjektiven Beziehung des Gestörten zu diesem Ereignis abhängt. Der Gestörte ist hier nämlich keine Person, sondern ein mentaler Popanz. Denn der Begriff des „öffentlichen Friedens“ ist bereits derart vage, dass er gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des Artikels 140 (2) Grundgesetz verstößt, was natürlich die herrschenden „Gewaltenteiler“ und Herrschaftslegitimierer nicht im Geringsten kümmert. Und das Volk, das Gute, von dem angeblich alle Macht ausgeht, derartiges noch nicht einmal im Ansatz zu subsumieren vermag. Es geht dabei, so das Bundesverfassungsgericht, um die Aufrechterhaltung des friedlichen Miteinanders. Man geht also davon aus, dass hier alle friedlich miteinander leben, denn sonst könnte man den Zustand ja schlechterdings nicht erhalten.

Wenn also bestimmte Parteien gestern dazu aufriefen, Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen, wenn ein neurotischer Gesundheitsminister ständig neue Schreckensmeldung projiziert und seine hypochondrischen Phantasien verbreitet, wenn lautstark überlegt wird, dass die Nato in einer atomaren Auseinandersetzung obsiegen würde (nur Deutschland kaputt wäre), dann stört das den Frieden offenbar nicht.

Im Gegensatz dazu brechen offensichtlich regelmäßig begrenzte Bürgerkriege aus, verhetzt ein Besoffener, vollgepisst, durch das Heben seiner rechten Hand das friedliebende Volk. Und so ist ja auch empirisch belegt, dass sich durch ein gemaltes Z an einer Hausfassade bereits Hunderttausende wehrtüchtiger deutscher Männer beiderlei Geschlechts in Russlands freiwilliger Armee verdingt haben. Wären die bisherigen 144 Zs von der Staatsanwaltschaft nicht untersagt worden, hätten circa 1,4 Millionen Verirrte bereits zu den Kalaschnikows gegriffen und die Grenzen zu Polen überschritten.

Von 1945 bis heute haben die USA (das sind die Guten) über 40 Länder angegriffen, zum Teil mit offenen völkerrechtswidrigen Kriegen, meist durch verdeckte Operationen zur Destabilisierung souveräner Staaten. Die 151.000 Toten, die der von den USA inszenierte Dritte Golfkrieg gefordert hat, führten ebenfalls nicht zur Störung des öffentlichen Friedens. Jedenfalls ist mir kein einziges Ermittlungsverfahren gegen die damalige Oppositionsführerin Merkel bekannt, die, so die „FAZ“ am 27. März 2003, über das Massaker sagte: „Der Angriff auf den Irak sei eine unumgängliche Schadensbegrenzung.“ Das war nicht mehr und nicht weniger als eine Billigung von Straftaten, denn die Völkerrechtswidrigkeit stand im März 2003 bereits fest.

Das mit der Schadensbegrenzung sieht Kriegstreiber Putin aber wohl ähnlich. Und da er, Putin, auch die Störung des öffentlichen Friedens in Russland befürchtet, hat er ein Mediengesetz erlassen, das den Frieden in Russland aufrechterhält. „Die Meinungsfreiheit endet nämlich dort, wo das Strafrecht beginnt“, so eine Ministeriumssprecherin in Nordrhein-Westfalen. Ähnlich hatte sich auch Putin in der Vergangenheit ausgedrückt und dabei, wie die Herrschaften hierzulande, vergessen zu erwähnen, dass Meinung ein subjektives Fürwahrhalten ist (etwas Zwischenmenschliches, das der Kommunikation dient), während das Strafrecht eine mehr oder weniger konkrete Gewaltandrohung darstellt (etwas Entmenschlichendes, das die Menschen zur Selbstaufgabe nötigt).

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle nochmals erwähnen, dass ich bereits den Demokratismus als institutionalisiertes Instrument des Unfriedens, der Zwietracht und der Volksverhetzung betrachte. In diesem Zusammenhang darf daran erinnert werden, dass Adolf Hitler ein Produkt des Demokratismus war und Putin (in seinem vermuteten Vernichtungspotenzial durchaus gleichsetzbar) ebenfalls ein Produkt des demokratisch inszenierten Legitimitätszirkus ist. Jede unfreiwillige Autorität, wie jede staatliche Herrschaft, hat die Tendenz zur Entartung. Und dabei sind die Pfade stets gesäumt von der Tyrannei der Guten und den Eignern der Wahrheit.

Es ist eben süß, ganz aufzugehen in das große Schweigen und eins zu werden mit der Meinung derer, die dich bedrohen.