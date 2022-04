Der deutsche Sozialismus in seinem Element Die dritte Stufe des Ausbaus der Kriegswirtschaft

19. April 2022

Nach Zentralbank und Steuerextremismus über Lockdowns und Verbote zur Zuteilungswirtschaft

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

„Der Strom kommt zu dir ins Haus – nutz’ das aus!“ Eine Anekdote verdeutlicht den Gegensatz der Systeme – zuvor die Mangelwirtschaft der DDR, aus der mein Vater in den 50er Jahren mangels Perspektive in den Westen übersiedelte, wo er in der Nürnberger Großstadt auf die Werbekampagnen der Elektrogerätehersteller traf, ...