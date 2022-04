Im Visier, die Waffenkolumne Lehren aus dem Krieg in der Ukraine

17. April 2022

Wie im Großen, so im Kleinen

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Als dieser Beitrag geschrieben wird, liegt der Beginn der von der russischen Armee eröffneten Feindseligkeiten gegen die Ukraine schon vier Wochen zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist – trotz massiver Bombardements und großer Zerstörungen – noch keine einzige ukrainische Großstadt in die Hand der Angreifer gefallen. Deren Verluste an Menschen und Material sind – vorbehaltlich der Seriosität einschlägiger Meldungen – empfindlich. Es scheint, als ob viele westliche Beobachter – vor allem aber die russische Führung und deren Spitzenmilitärs – die Kräfteverhältnisse falsch eingeschätzt hatten. Offensichtlich wurden die Möglichkeiten der angeblich stärksten Kontinentalstreitkraft der Welt erheblich überschätzt.

Wehrlos gemacht

Es sei daran erinnert, dass die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion anno 1991 kurzzeitig zur drittstärksten Atommacht der Welt avancierte. 176 strategische und 2.500 taktische Atomwaffen befanden sich damals auf ukrainischem Gebiet. Unter entschlossenem Zutun des Westens, der an einem Beitritt der Ukraine zum Atomwaffensperrvertrag interessiert war, kam es 1994 zum „Budapester Memorandum“, das am fünften Dezember anlässlich eines OSZE-Gipfels unterzeichnet wurde. Darin wurde die Übergabe des Atomwaffenarsenals an Russland vereinbart – im Gegenzug zu Garantien für die territoriale Integrität der Ukraine durch die Unterzeichnerstaaten und Geldzuwendungen durch die USA.

Welcher Wert der vereinbarten „Bestandsgarantie“ zukommt, wurde bereits anlässlich der russischen Annexion der Krim im Jahre 2014 deutlich: keiner. Außer lahmer Proteste des Westens und der Verhängung autodestruktiver Wirtschaftssanktionen gegen die Okkupanten war da nichts. Das Budapester Memorandum ist – wie so viele internationale Vereinbarungen – das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde.

Hätte die Ukraine sich nicht entwaffnen lassen, würde es sich die russische Führung sowohl 2014 als auch dieser Tage mehr als einmal überlegt haben, ob sie tatsächlich ein Nachbarland hätte attackieren wollen, dessen Atomraketen viele russische Metropolen binnen weniger Minuten hätten auslöschen können. Die von der russischen Polit-Elite absehbaren Sanktionen der Nato und der EU haben sie in beiden Fällen jedenfalls nicht von ihren Militäraktionen abgehalten.

Hat der Feind erst einmal die Grenzen überschritten, ist es für zusätzlichen Rüstungsaufwand zu spät. Auch die im Fall der Ukraine erst nach dem Einmarsch erfolgte Mobilisierung kam verspätet. Wenn der Ukraine-Konflikt also wenigstens ein Gutes bringt, dann die für Westeuropa aufrüttelnde Botschaft, dass nur eine glaubwürdige Wehrhaftigkeit Sicherheit garantiert: „Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor.“ Überfällige Erkenntnis: Der Wohlfahrtsstaat schützt nicht vor einer Aggression von außen – ein starkes Militär schon.

Wie die Geschichte zeigt, sind Beistandsgarantien des Auslands wertlos. Sie haben die Neutralität Belgiens 1914 nicht gewährleistet und sie haben weder die Tschechoslowakei 1938 noch ein Jahr später Polen vor einer militärischen Invasion bewahrt. Der Schweiz dagegen hat eine gut gerüstete Armee (allerdings auch ein starkes Gelände) dieses Schicksal erspart.

Und die Moral von der Geschicht‘

Was im Großen – im Fall der Sicherheit von Staaten – gilt, gilt auch für einzelne Personen. Wer sich auf Sicherheitsgarantien des Staates und dessen angeblich für Recht und Ordnung sorgendes Gewaltmonopol verlässt, hat die besten Chancen, eines Tages auf ernüchternde Weise mit der Realität in der multikriminellen Welt Bekanntschaft zu machen. Wann immer ein Einbrecher in ein Haus eindringt; wann immer jemand auf der Straße oder in der U-Bahn von umverteilungslustigen Gewalttätern bedrängt wird, kann sich das Opfer niemals auf jemand anderen als auf sich selbst verlassen.

Da kaum jemand über die Fertigkeiten eines Bruce Lee verfügt, die zumindest die Abwehr eines unbewaffneten Angreifers mit bloßen Händen ermöglichen, sollte unbedingt an den Erwerb geeigneter Verteidigungsmittel gedacht und deren Einsatz geübt werden! Möglichst vor dem Angriff.

