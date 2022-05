Freibier Russian Imperial Stout

15. Mai 2022

Politisch antizyklischer Biergenuss

von Helge Pahl

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

In Zeiten, in denen im Namen des Friedens russische Dirigenten, Fußballspieler, Sopranistinnen gefeuert, in denen auf russische Schulen und Kirchen Anschläge verübt, in denen in allen gutmeinenden Supermärkten gratismutig russische Produkte entfernt und Firmen, die noch in Russland aktiv sind, boykottiert werden und sogar der letzte Buchstabe des Alphabetes aufgrund seiner verdächtigen Nähe zur Russophilie gestrichen wird, mag es leichtsinnig sein, einen russischen Bierstil lobend zu beschreiben. Ob ich für die nächste Ausgabe der ef noch eine Kolumne schreiben kann, entscheidet vielleicht, wer als Erstes die Oder-Neiße-Linie überschreitet: der Russe auf seinem Vormarsch nach Westen oder ich als frisch geschasster Russenbierfreund auf dem Weg ins sibirische Exil. Dabei ist es alles ganz anders, rufe ich eilends zu meiner Verteidigung: Das Russian Imperial Stout ist gar kein Russe!

Unlängst schrieb ich an dieser Stelle über das Stout und seinen Erschaffer Arthur Guinness (ef 217). Wir erinnern uns: Diese irische Bierkreation ist eine stärkere Variante des Porters, dem einst flüssigen Brot der englischen Hafenarbeiter. Das Russian Imperial Stout ist, vereinfacht gesagt, der Doppelbock des Stouts. Starkbiere waren bis hinein in die Neuzeit vorwiegend der bürgerlichen Oberklasse, dem Klerus und der Aristokratie vorbehalten. Das Russian Imperial Stout soll ursprünglich als Geschenk für die Zarin Katharina die Große gebraut und an den Kaiserhof nach St. Petersburg verschifft worden sein. Der pechschwarze Trank erfreute sich in Russland und im angrenzenden Baltikum großer Beliebtheit und wurde fortan aus Großbritannien importiert. Für die lange Schiffsreise musste es robust eingebraut sein: Viel Hopfen, geröstete Malze und eine große Menge Alkohol machten es seefest.

Das Imperial Stout geriet beinahe vollständig in Vergessenheit. Im Zuge der Craftbeer-Bewegung und der dadurch ausgelösten Renaissance alter Bierstile wurde es wiederentdeckt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Bierfreunden und Brauern gleichermaßen. Letztere schätzen das Bier vor allem wegen der bereits erwähnten natürlichen Robustheit, die es erlaubt, ohne Pasteurisierung eine relativ lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Es vergehen etliche Monate, ja sogar Jahre, bis sich eine sensorisch wahrnehmbare Bieralterung durch die Berge von Röstaromen durchgekämpft hat, und dabei sind die alterungsbedingten Veränderungen nicht – wie häufig bei leichten und hellen Bieren – unbedingt geschmacksbeeinträchtigend, sondern werden oft positiv als Bereicherung wahrgenommen. Beispielsweise gesellen sich oft feine oder markante Sherrynoten hinzu.

Imperial Stouts eignen sich daher hervorragend zur langfristigen Einlagerung im Bierkeller und zur Veredelung in vorbelegten Holzfässern. (Während sich hier jetzt die Buchstaben tänzelnd wie zufällig aneinanderreihen, rinnt dem Autor ein sieben Jahre altes Imperial Stout, das zuvor in einem Fass der kleinsten schottischen Whiskydestille Edradour verweilte, wohlig die Kehle hinab.) Es gibt mittlerweile eine erfreulich große Auswahl an im Bourbon-, Scotch-, Rum- oder auch Sherry-Fass gelagerten Imperial Stouts. Das sind natürlich sehr spezielle, einmalige und stark limitierte Biere für den feinschmeckenden Bierenthusiasten oder einen besonderen Anlass wie beispielsweise das Verfassen der ef-Bierkolumne oder auch nur das bewusst genussreiche Ausklingenlassen des Tages.

Bereits beim Eingießen ins Glas begeistert dieser Bierstil. Die hohe Stammwürze hat es nahezu sämig werden lassen: Tropf, tropf, tropf, ölt es sich ins Glas, um sich prompt unter einer feinporigen, karamellfarbigen Schaumdecke zu verstecken. Vereinzelnd platzende Perlchen entbinden den Aromenreichtum seicht und wohldosiert: Dunkle Schokolade, Kaffee, Karamell, Röstmalz – je nach Bier auch mit einer feinen rauchigen Note – suchen den Weg durch die Nasenlöcher und fleuchen den sensorischen Synapsen freudig entgegen. All dieses findet sich auch zwischen Zunge und Gaumen wieder, begleitet von Beerenfrüchten und Kirschen bilden sie die für das Imperial Stout typischen Nuancen und spielen bei guten Bieren harmonisch abgestimmt die komplexe Klaviatur der Geschmackssymphonie. Im Abgang verbrüdert sich die Röstaromatik mit der markanten räumenden Hopfenbittere. Harmonisch klingt beides lange nach. Es dauert eine Weile, bis der Gaumen nach einem frischen Impuls aus dem Glas lechzt.

Der Wonnemonat Mai sollte eigentlich dazu inspirieren, an helle, leichtere und gut trinkbare Biere zu appellieren. Die tiefschwarzen Schatten der Kriegspropaganda, eine sich anbahnende massive Güterknappheit nebst Preisinflation und drohende Wirtschaftskrise rechtfertigen jedoch die Besinnung auf ein ehrliches und substanzvolles Bier, welches das Gemüt stärkt und zudem als eiserne Reserve, als liquider Goldstandard aus dem Keller winkt.

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauck (CDU) möchte mit dem Zudrehen des russischen Gashahns der „Freiheit“ wieder eine Chance geben: „15 Grad im Winter hält man mit Pullover aus. Daran stirbt niemand.“ Für die Unsportlichen ist dieser Ratschlag immerhin viel hilfreicher als das Händeklatschen und die Kniebeugen unseres früheren Bundeskanzlers (m/w/d), mit dem sich unsere Kinder in der Schule erwärmen sollten. Die spezifische Wärmekapazität von Russian Imperial Stouts liegt üblicherweise zwischen 8,5 und zwölf Prozent Alkohol. Neben der gewaltigen geschmacklichen Komplexität und Intensität eigenen sich diese Biere bei innerlicher Anwendung also durchaus als Heizöl- respektive Erdgassubstitut und können mithelfen, Putins sibirischem Ostwind zu trotzen.

Betrachtet man die Ethymologie, sträuben sich dem Freiheitsliebhaber die Nackenhaare. „Imperial“ steht für „kaiserlich“, ergo „cäsarisch“, also „zarisch“. Das Wort leitet sich vom lateinischen „imperare“ ab, was „herrschen“, „befehlen“ oder „gebieten“ bedeutet. Die Aussicht, andere zu beherrschen, ihnen zu befehlen und zu gebieten, hat schon immer die übelsten Psychopathen angelockt. Es ist ihre Spielwiese. Zwangsmonopolisten, neudeutsch auch Staaten genannt, sind das natürliche Eldorado dieser antisozialen, machtsüchtigen, egomanen Clique. Um ihre Macht zu erhalten und zu erweitern, erschaffen sie beispielsweise „Geld“ aus dem Nichts und finanzieren damit ihre blutigen, niemals endenden orwellianischen Kriege.

Wer jetzt Solidarität zu diesem oder jenen Staat bekennt oder einfordert, beschwört die weitere Machtakkumulation der Zwangsapparate und befördert somit den Machtverlust des Individuums. Im Gegensatz zu abstrakten Kollektiven, sei es ein Staat, Land, Volk oder Fußballverein, hat das Individuum, hat der einzelne Mensch eine Seele, und mit dieser kann sich jeder andere Mensch in Liebe und Freundschaft verbinden und solidarisieren, und das wird tagtäglich zwischenmenschlich milliardenfach freiwillig getan.

Der Genuss eines Russian Imperial Stouts beflügelt die Seele. Seine Mächtigkeit macht auch den Trinker, den Beherrscher über das Getränk und seinen Konsum mächtig, und für eine kurze Zeit bemächtigt er sich seiner selbst. Die wohlige Wärme vernebelt ordinäre Pein und Unbill, entlockt die freien Geister und lässt sie ungezwungen tanzen. Eine kurze Verschnaufpause von der Fremdbestimmtheit, die uns mehr oder minder täglich einzwängt, ist gut, richtig und zur gelegentlichen nervlichen Ertüchtigung äußerst wichtig. Aber Vorsicht! Wie das Soma in Huxleys Schöner Neuer Welt, sollte diese Droge uns weder beherrschen noch von unserem eigentlichen Ziel ablenken: Jeder muss immer alleiniger Herrscher über sich selbst sein. Ein jeder sei der Kaiser seines Lebens. Niemals weniger und niemals mehr!

