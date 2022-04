ef 222 Editorial

13. April 2022

Haube ab und lächeln! Wir sind die Guten.

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Seit mehr als zwei Jahren leben wir im Ausnahmezustand. Erst kam „das Virus“ über uns, dann „der Putin“. Corona ist ein Erkältungs-Virus wie zuvor die (jetzt fast verschwundene) Grippe, eine Krankheit, die wir ohne politmedialen Amoklauf nicht als besondere Gefahr wahrgenommen hätten, ja, die wir vermutlich im täglichen Leben überhaupt nie stärker bemerkt hätten als andere Formen der Beulenpest. Corona ist eine „Pandemie“, die nach lange gängigen und zufällig kurz „vor Corona“ veränderten Maßstäben und Definitionen nie eine war und die in Deutschland auch zu keiner Zeit für eine signifikante Übersterblichkeit oder sonst wie aus sich selbst heraus für nennenswerte gesamtgesellschaftliche Folgen gesorgt hat – anders übrigens als die „Maßnahmen“ mit ihren unzähligen Opfern, den vereinsamt Dahinvegetierten, den medizinisch Unbehandelten, deren dringende Operationen verschoben wurden, den depressiv Überforderten, die in den Selbstmord flüchteten, ganz zu schweigen von den Alten, denen der Beistand durch ihre Angehörigen verweigert wurde und die einsam sterben mussten, den Jungen, deren unbeschwerte Kindheit und Jugend über zwei Jahre geraubt wurde, und den „Ungeimpften“, denen selektiv elementarste Grund- und Bürgerrechte verweigert wurden wie zuletzt Menschengruppen vor acht Jahrzehnten.

Kein Virus hat uns je so zugesetzt wie diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die irgendwann aufgearbeitet werden müssen und nicht verjähren mögen.

Und jetzt sollen wir auch noch die Russen hassen für die Rechnungen, die uns nun für all die Sondermaßnahmen präsentiert werden. Denn als die Politik zweitweise das ganze Land und dauerhaft manche Branchen stilllegte, wurde dies stets durch Abermilliarden aus dem Nichts beglichen, scheinbar „kostenlos“. Doch oh Wunder: Politiker können eben doch nicht zaubern! Weshalb jetzt die Rechnung nachgereicht wird: Da nicht nur die Geldmenge in nie gesehenem Maße anschwoll, sondern auch das Angebot durch angeordnete Schließungen und politische Belastungen der Lieferketten verknappt wurde, steigen jetzt nicht mehr nur die Preise der Vermögenswerte (Aktien und Immobilien vor allem) wie bislang durch das billige Geld, sondern auch die Verbraucherpreise. Sie als Leser dieser Zeitschrift wussten das seit Langem, es war unaufhaltsam – und nun spritzt der aufgestaute Inflationsketchup jedem Mitbürger aus der Supermarkt-Flasche ins entsetzte Gesicht.

Doch nein, schuld sei natürlich der Russe, der Putin, der endgültig in den Leitmedien jene Rolle des Leibhaftigen übernommen hat, die jahrzehntelang von einem Untoten aus der Ostmark warmgehalten wurde. Die Propaganda mit Schlagseite ist zur Kriegspropaganda ohne Feindsender verkommen, Russia Today etwa wurde dem deutschen Publikum als Korrektiv schon kurz vor Ausbruch des Krieges abgeschaltet. Die Tagesschau ist ohnehin wie einst die Deutsche Wochenschau nicht mehr Informationsquelle, sondern linguistisches Barometer der journalistischen Verkommenheit. Etwa wenn Österreich „als erstes europäisches Land“ einen Impfzwang einführt oder der Deutsche Bundestag diesen am Ende „vorerst ablehnt“, so die „Nachrichten“. Aber „Nudging“ – das behutsame Hinlenken zum staatlich verordneten Meinensollen – ist eh längst allgegenwärtig bis hinein in Sport und Kultur, die entsprechend jetzt auch von allem Russischen gesäubert sind.

Zwei Jahre wurden die Deutschen unter Masken gezwängt, so lange wie niemand sonst in der zivilisierten westlichen Welt, die heute wieder so oft beschworen wird. Am 2. April nun fiel diese Staatsvorgabe im Privatesten vor der eigenen Nase, mehr oder weniger versehentlich im politischen Geschacher. Und siehe da, nach einer Woche „Freiheit“, als diese Zeilen zu Papier gebracht werden, sind es gefühlt noch immer 90 Prozent, die freiwillig weitermachen mit dem Firlefanz. Die staatlich aufgezwungene Maßnahme wurde zum Massenwahn, zum Kult – und das nur und ausschließlich in Deutschland.

Die Deutschen werden so einmal mehr zum Gespött der Welt, und wohl nur die renitenten Ausländer im Land und die Ostdeutschen können uns hier vielleicht noch retten. Ach ja, und, so meine freudige Beobachtung: die selbstbewussten, gutaussehenden jungen Damen, die ihre Anmut einfach nicht mehr länger unter einer Gesichtsbinde verstecken möchten. All die Franzosen, Holländer, Dänen, Polen, Tschechen, Schweizer aller Altersklassen, Geschlechter und Himmelsrichtungen um uns herum, sie haben sich längst von der Nasenwindel befreit, haben ihren Freedom Day ordentlich Arm in Arm gefeiert. Warum nur machen die (West-, Kartoffel- und Altherren-) Deutschen in so großer Zahl einfach weiter mit dem unansehnlichen Hitlergruß unserer Tage? Weil sie schon immer obrigkeitshöriger waren als andere? Weil ihnen das Rückgrat aberzogen wurde? Ist die Maske das stolze neue Erkennungsmerkmal der oberlehrerhaften und moralweltmeisterlichen Besserdeutschen? Ist sie ein wiederholtes Zeichen deutscher ästhetischer Verirrung, ein Assecoire, passend zur neogermanischen Tennissocke in der Sandale? Oder ist es eher die berüchtigte „German Angst“, die wieder um sich greift und die Furchtsamen selbst vor Omikrönchen noch blass unterm FFP2-Zwirn erzittern lässt? Vermutlich ist es wie so oft von allem etwas – und alles zusammen zeigt, wie krank dieses Land ist. Oder besser: nach allen Regeln der Kunst gemacht wurde. Vorsätzlich?

Tatsächlich wickeln Politik und die sie tragende Propagandapresse im Windschatten von groteskem Viruswahn und obszöner Russenverteufelung seit zwei Jahren lehrbuchmäßig geordnet ein hoffnungslos überschuldetes Geld- und Finanzsystem ab. Da würden gesund-selbstbewusste Bürger sehr stören, die ob der umfangreichen Enteignungen durch Inflation aufschreien. Wie praktisch, wenn sie stattdessen mindestens abgelenkt, womöglich aber mental durchgeknallt sind. Und so wundern sich dauermaskierte, kriegsgeile Gutdeutsche, dass in Frankreich etwa nicht mehr die Ukraine oder die „Pandemie“ mehr den dortigen Wahlkampf bestimmen, sondern die Massenverarmung jetzt, wo es daran geht, das – wie sagte es Roland Baader so unnachahmlich – durch billiges Geld Vorausgefressene nachhungern zu müssen.

Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und wo die Nacht am tiefsten, ist der Morgen am nächsten. Zwei frohe Botschaften also zum Schluss: Erstens freue ich mich sehr auf und über den unverhofften Masken-Kulturkampf jetzt im täglichen Leben und allen Läden. Diesmal hat die andere, die dunkle Seite keine Chance, denn die Linientreuen tragen die Kosten allein, sie müssen sich ihre Nasenhauben selbst nachkaufen und stets neu aufsetzen – und sie werden ob dieser Last und der immer wärmer werdenden Jahreszeit zunehmend weniger werden, jeden Tag, jede Woche. Ja, das ist endlich ein Kulturkampf, der richtig Spaß macht und bei dem wir Freunde der frischen Luft und der fröhlichen Gesichter nur gewinnen können.

Zweitens: Man kann viele für einige Zeit und wenige für immer belügen, aber nicht alle dauerhaft. Schon weil manches in uns sehr viel tiefer sitzt, als dass es mit oberflächlicher Propaganda grundlegend verändert werden könnte. Ich glaube zum Beispiel, dass nirgends in der westlichen Welt die Leute in großer Zahl die Vorgabe von den 30 oder 60 Geschlechtern wirklich glauben. Und doch gehen die einen anders damit um als die anderen. Wie kommt das? Dieser Fragestellung wollen wir in dieser Ausgabe einmal schwerpunktmäßig nachgehen – und ich wünsche Ihnen, verehrte Leser, dabei wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn.

Genießen Sie den Frühling – und mit mir den unmaskierten Kulturkampf: Haube ab und lächeln! Wir sind die Guten, die Zeit arbeitet jetzt für uns. Ohnehin wissen Sie: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern auf der Verliererstraße! Mehr Freiheit!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 16. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 222.