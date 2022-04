Politik für Profis Lügen ist eine reine Machtfrage

12. April 2022

… wie auch die Bezichtigung der Lüge

von Christian Paulwitz

Jemanden als Lügner zu bezeichnen, ist ein persönlicher Angriff. Es macht einen großen Unterschied, ob ein Journalist berichtet, dass beispielsweise ein Regierungschef von der Opposition aus diesen oder jenen Gründen als Lügner bezeichnet wird, oder ob er dies selbst tut und damit Partei ergreift und über die Person urteilt. Ein Lügner sagt mit Absicht die Unwahrheit – das mag im konkreten Fall für andere naheliegend sein oder gar offensichtlich scheinen, doch nicht jede Unwahrheit ist eine Lüge. Manche Unwahrheit basiert auf einem Irrtum oder einer Nachlässigkeit. Es gibt lässliche Lügen wie die Notlüge, zu der man greift, um einen anderen zu schützen oder um auf eine impertinente Frage zu reagieren, die den eigenen Persönlichkeitsbereich berührt, der den Frager nichts angeht. Doch wenn man in der Politik von Lügen spricht, handelt es sich in der Regel um die bösartige Lüge, also um eine Lüge mit bewusster Täuschungsabsicht über tatsächlich verfolgte Ziele oder negative Konsequenzen politischer Handlungen.

Nach der Wiederwahl Orbáns zum ungarischen Regierungschef hörte ich letzte Woche zufällig in einen Polittalk im Staatsfunkradio rein, in dem über die Wahl und die politischen Konsequenzen diskutiert wurde. Ein Experte war zu Gast, der von der Moderatorin – also einer Dame, die mit einem Selbstverständnis als Journalistin auftrat – Fragen erhielt wie etwa: „Wie konnte es sein, dass Orbán trotz seiner Lügen mit so großer Mehrheit wiedergewählt wurde?“ – Ich erwähne dieses Beispiel nicht, weil ich Zweifel hätte, dass der ungarische Regierungschef sicher mehr als einmal gelogen hätte – von einem Politiker in langjähriger Regierungsverantwortung ist das ja zu erwarten –, sondern weil es mir mittlerweile fast üblich geworden zu sein scheint, dass Journalisten diese Bezeichnung auch pauschal recht gerne zuweisen. Allerdings nur gegenüber einer gewissen Auswahl an Politikern. Das gehört zum Stil unserer Tage. Der Vorwurf der Lüge ist alltäglich geworden, weit über die direkte Auseinandersetzung politischer Kontrahenten hinaus. Trump lügt natürlich, Putin lügt sowieso, Boris Johnson log, als es um den Brexit ging – aber jetzt hört man das nicht mehr. Hier in Deutschland lügt Orbán. In Ungarn vermutlich nicht, denn da ist er ja Regierungschef. Ich bin nicht tiefer mit der ungarischen Politik und den Medien vertraut – vielleicht lügen dafür dort Scholz oder auch von der Leyen, was mir hierzulande hingegen ausgeschlossen scheint, zumindest im Rahmen der journalistischen Berichterstattung der Quantitätsmedien.

Die Lüge auf der kooperativen Ebene wie im Zusammenhang mit einem Handel zerstört die Beziehung auf Augenhöhe. Eine einvernehmliche Tauschaktion setzt voraus, dass beide Seiten in Bezug auf die Natur des Tauschgegenstands ehrlich sind. Ein Verkäufer mag die Vorzüge seines Produkts hervorheben und gewisse subjektive Schattenseiten nicht überbetonen. Lügt er aber über die Eigenschaften des Verkaufsgegenstands oder erweckt er auch nur den Eindruck, ein tatsächlich existierender wesentlicher Mangel sei im Einklang mit der anzunehmenden Erwartungshaltung des Käufers nicht vorhanden, so handelt es sich nicht mehr um einen einvernehmlichen Tausch, denn der Käufer kauft etwas anderes, als er erwarten darf. Die Lüge ist asozial – sie bringt einen der Tauschpartner in eine Machtposition gegenüber dem anderen und vergiftet den kooperativen Tauschvorgang. Auf die Lüge folgt der Betrug. Auf den Betrug folgt in einem auf Recht basierenden Ordnungsrahmen beispielsweise der Anspruch des Betrogenen, die Tauschaktion vor einem neutralen Schiedsrichter zu widerrufen.

Der Lügner, der keine Konsequenz durch einen neutralen Schiedsrichter erleiden muss, gewinnt Macht gegenüber dem Belogenen. Da Politik das Geschäft der Macht ist, gehört die Lüge dazu – zumal wenn die Strukturen der Politik so gleichgeschaltet sind, dass der Lügner keine Konsequenzen fürchten muss. Bisweilen gibt es Rücktritte politischen Personals, sofern ein medialer Schaden eines gewissen Ausmaßes entsteht. Doch bei einem durch die Lüge verursachten Schaden materiell oder in ihrer Freiheit Betroffener bewirkt ein Rücktritt auch keinen Ausgleich. In der Politik gilt die normative Kraft des Faktischen. Kommt man mit der Lüge so lange durch, bis die Entscheidung gefallen ist, die sie beeinflussen soll, ist das Ziel erreicht.

Wenn es ernst wird, muss man lügen – das sagte einmal Jean-Claude Junker und machte damit deutlich, dass Lügen nicht nur ein legitimes, sondern sogar notwendiges Mittel der Politik ist. Es ist nicht so, dass dies eine völlig neue Erkenntnis gewesen wäre, es war nur überraschend, dass er dies so unumwunden zugab. Denn gemeinhin will der Lügner ja nicht als Lügner gelten, da die Lüge ja nur, so meint man, erfolgreich sein kann, wenn sie einem als ehrliche Aussage abgenommen wird. Nicht nur die Lüge selbst, auch der Vorwurf der Lüge trägt Macht in sich, wiederum jedoch nur unter der Bedingung, dass sie nicht auf einen selbst zurückfällt. – Wie viele Leute mögen der Überzeugung sein, dass in der Politik in der Regel nicht gelogen wird? Sicher die wenigsten und dennoch setzt die Masse ihre Hoffnungen immer wieder auf Politik. Dies zu erklären, benötigte psychoanalytische Ansätze, ist aber auf jeden Fall auch ein Zeichen der Macht, die wirkt und sich mit der Lüge verbindet. Bei der Lüge in der Politik kommt es eben doch nicht darauf an, dass dem Lügner geglaubt, sondern dass sein Lügen akzeptiert wird – und der Vorwurf der Lüge als nicht statthaft gilt und daher keine Konsequenzen gezogen werden, auch wenn er zuträfe.

Olaf Scholz lügt nicht und hat auch nicht gelogen, denn er ist Bundeskanzler. Zwar sagte er im September im sogenannten „Triell“ im öffentlich-widerrechtlichen Fernsehen, als es noch um die Bewerbung für die Kanzlerschaft ging, klar und deutlich „Ich bin gegen eine Impfpflicht“, während er zum Beispiel am 7. Januar 2022 auf einer Pressekonferenz ebenso klar und deutlich erklärte: „Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin, und ich bleibe dabei.“ Als am 7. April in der Bundestagsdebatte um die sogenannte Impfpflicht ein AfD-Abgeordneter ihn auf diesen Hintergrund anspielend als „Lügner“ bezeichnete, erhielt er vom Bundestagspräsidium in Person von Scholz’ Parteigenossin Bärbel Bas eine Rüge mit der originellen Begründung, dies sei ein Angriff auf die Person, während die debattierten Gesetzentwürfe ja sogar physische Angriffe auf sehr viele Personen beabsichtigten, ohne dass dies einer Rüge wert gewesen wäre. Es ist allerdings beim regierenden politischen Personal durchaus zu befürchten, dass es den Zynismus der Begründung intellektuell gar nicht zu erfassen imstande ist. Nicht zu erwarten ist auch, dass ein Lügenvorwurf gegen das Personal der AfD in ähnlicher Weise als Angriff gegen die Person für nicht zulässig erklärt und mit einer Rüge geahndet wird, und wenn er auch noch so substanzfrei erfolgt. Die Lüge wie der Vorwurf der Lüge in der Politik ist eine Frage der Macht, denn in der Politik geht es nur um Macht und um die Verhinderung von Kooperation. Angriff und Übergriff gegen den Bürger gehören zum Programm.

Möglicherweise, das sei entgegen dem Anschein zugestanden, hat Scholz ja objektiv tatsächlich nicht gelogen, sondern im dominantesten Thema vor und nach der Wahl nur einfach seine vorherige dezidierte Position vergessen. Politische Demenz ist eine hohe Qualität der Anpassungsfähigkeit, die ihn zur Wiederwahl qualifizieren könnte. Zumal das Vergessen auch die höchste demokratische Tugend der Wählerschaft ist.

Warum nun wurde Orbán „trotz seiner Lügen“ wiedergewählt? Wohl weil Politik in Ungarn in den Grundsätzen sicher nicht anders ist als bei uns – als erfolgreicher Politiker darf er nicht nur lügen, man darf es ihm auch nicht zum Vorwurf machen, sollte er es tatsächlich tun. Schon gar nicht würde dies der Staatsfunk tun – das darf dieser dafür gegenüber unliebsamen Regierungschefs des Auslands. Zumindest bei uns wäre das so.

