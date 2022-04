Havarien Der Preis des Fortschritts

11. April 2022

Entscheidend ist, was wir aus Tragödien lernen und wie wir unsere Zeit nutzen

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Am 15. April, also am kommenden Freitag, jährt sich der Untergang der Titanic zum 110. Mal. Vor wenigen Wochen starb plötzlich und unerwartet der libertäre deutsche Aktivist, Buchübersetzer und -verleger Enno Samp im Alter von 53 Jahren. Was in meinen Augen die beiden Ereignisse miteinander zu tun haben, erläutere ich zum Schluss dieses Artikels.

Oft dient die Havarie vor Neufundland, die 1.514 Menschen das Leben kostete, als Metapher. Allgemein für Hochmut, die vor dem Fall kommt; spezieller für den zwei Jahre danach beginnenden Weltenbrand, der 1912 bereits, nach mehreren Balkan- und anderen Krisen, etwa dem „Panthersprung“ des deutschen Kaiserreichs nach Agadir, „in der Luft lag“, aber dennoch für viele wie aus heiterem Himmel auf Europa herabprasselte.

Nach einem Jahrhundert präzedenzlosen technischen Fortschritts und Bevölkerungswachstums herrschte 1912 in der westlichen Zivilisation zweifellos ein starker Zukunftsoptimismus vor. Eine 1910 in Edinburgh stattfindende internationale Missionarskonferenz ging davon aus, dass die Welt 1960 vollständig christianisiert sein würde. Aber auch der damals zunehmende Einfluss des Sozialismus ist Zeuge nicht nur eines überbordenden Optimismus, sondern darüber hinaus eines gewissen Machbarkeitswahns. Nichts schien unmöglich. Und obwohl man diesen vorherrschenden Geisteszustand für den Ersten Weltkrieg mitverantwortlich machen kann, wäre es ungerecht, ihm den Untergang der Titanic in die Schuhe zu schieben.

Chronisten der Tragödie um das größte damals gebaute Schiff zählen viele „Wenns“ und „Hättes“ auf, die, jedes für sich allein, die tödliche Katastrophe hätten minimieren oder gar ganz verhindern können. Am bekanntesten vielleicht ist die Tatsache, dass die Zahl der Rettungsboote, genauer die Zahl der Plätze in den Rettungsbooten, völlig unzureichend war.

Nach damaliger Erfahrung und Berechnung aber nicht. Denn es waren auf den Schiffslinien immer genug Seefahrzeuge unterwegs, sodass man meinte, im Fall des Falles nur Boote für einen Fährtransfer zu jenem Schiff zu benötigen, das am schnellsten zur Rettung eilte. Zudem beanspruchten die Boote viel Platz. Voraussetzung für einen erfolgreichen Fährtransfer war natürlich, dass das betroffene Schiff nicht allzu schnell sinkt, was im Fall der Titanic aufgrund der Unterteilung des Schiffsbauchs mit wasserdichten Schotten für sehr unwahrscheinlich gehalten wurde. Als dieser unwahrscheinliche Fall dennoch eintrat, hätten alle Passagiere und Besatzungsmitglieder gerettet werden können, wenn der einzige Funker des einzigen hinreichend nahen Schiffs nicht im Schlaf gelegen hätte. Durchgehende Funküberwachung war damals noch nicht Vorschrift.

Die wirkliche Lehre aus dem „titanischen“ Debakel ist nicht, dass – wieder einmal – Hochmut vor dem Fall kam. Sondern dass wir unmöglich an alles denken können.

In unserem Streben, die Welt zu erobern und zu beherrschen, „urbar“ zu machen für ein angenehmeres, menschenwürdiges Leben, müssen wir ins Unbekannte vorstoßen und kalkulierte Risiken eingehen. Ein gelegentliches Stolpern ist dabei unvermeidbar. Oftmals fangen wir uns dann gerade rechtzeitig. Manches Mal aber fallen wir voll auf die Nase. Wir – oder andere, Überlebende – lernen aus den Fehlern und schreiten weiter voran. Wenn wir erst dann einen Schritt machen, wenn wir an „alles“ gedacht haben, werden wir keinen Schritt machen.

Unser Fortschritt vollzieht sich durch „learning by doing“, durch Ausprobieren – die „Folge der Wissenschaft“-Sprücheklopfer und blindgläubige Anhänger von Computermodellen würden uns das gerne vergessen lassen. Ausprobieren bedeutet, bisweilen den Tod in Kauf zu nehmen. Dazu gehört der richtige Umgang mit dem Tod. Eine weitere Lehre aus dem Untergang der Titanic ist nicht, nichts zu tun, nicht weiter ins Unbekannte vorzudringen, sondern, dass wir die uns gegebene Zeit sinnvoll nutzen sollten.

Künstliche Intelligenz könnte uns helfen, mehr Risiken zu erkennen, bevor sie „zuschlagen“. Aber das löst das Problem, vor dem wir stehen, wenn wir ins Unbekannte vordringen, nur graduell, nicht absolut. Für die Beantwortung aber der wichtigsten Frage in Zusammenhang mit Risiken kann uns die KI nicht helfen, denn die Antwort ist schon lange klar und wird fast ebenso lang oft ignoriert.

Die wichtigste Frage im Zusammenhang mit dem „Voranschreiten“ ist, wer darüber entscheiden soll, was aus vorherigen Fehlern zu lernen ist. Und welche der vielen dann vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen sind. Die logische Antwort darauf lautet: derjenige, der die Maßnahmen bezahlen soll, da er automatisch derjenige ist, der etwas zu verlieren hat, wenn wieder etwas schieflaufen sollte. Leute mit, wie es im Englischen heißt, „skin in the game“. Eine Redewendung, die der Ökonom und Anarchokapitalist Hans-Hermann Hoppe im Zusammenhang mit seiner Kritik an der weltweiten Corona-Politik benutzte. Diese sei garantiert falsch, schreibt Hoppe, denn: Die „Pandemie“-Entscheider hätten, da sie durchweg steuergeldfinanziert sind, kein „skin in the game“.

Abgesehen von seltenen Ausnahmen, insbesondere in der Fährschifffahrt in unterentwickelten Ländern, ist die Seefahrt dank der Titanic-Katastrophe sicherer geworden. Hier zumindest werden Leute mit „skin in the game“ ein wichtiges Wörtchen mitgeredet haben. Es hat seither andere Katastrophen gegeben, aus denen Lehren gezogen werden, zumindest werden sollten: Tschernobyl, Bhopal, Fukushima und so weiter. Aber oft werden falsche Lehren gezogen, von Leuten ohne „skin in the game“, im Fall Deutschlands etwa der Ausstieg aus der Atomenergie.

Während wir aus dem Untergang der Titanic und anderen technischen Katastrophen – manchmal – die richtigen Lehren ziehen, haben wir das im Fall der gesellschaftlichen Katastrophe des Ersten Weltkriegs keineswegs getan. Nicht sein Auslöser oder das labile Kräftegleichgewicht in Europa war die Katastrophe – solche Dinge passieren nun mal leider seit Kain und Abel –, sondern seine Dauer. Der Grund für sie war die – scheinbar – endlose Verfügbarkeit von Kredit. Also die Täuschung und Selbsttäuschung mit aus dem Nichts gezauberten Geld, das der Finanzierung von Soldaten und Kriegsmaterial diente. Betrieben von Leuten, die mit einer solchen monetären Vorrichtung nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen hatten. Die sich auch deshalb in Sicherheit wiegen konnten und bis heute können, weil abgesehen von ihnen nur sehr wenige verstehen, was sie tun.

Zu den wenigen außerhalb des Kreises der Nutznießer gehörte der Ökonom Ludwig von Mises (1881–1973). Sein erstes großes Werk, „Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“, das im Jahr des Untergangs der Titanic erschien, war von der Vorahnung dessen geprägt, was der Mensch mit Hilfe eines damals bereits in Ansätzen bestehenden betrügerischen Geldsystems alles anrichten könnte.

Was immer passiert in unserer gegenwärtigen Welt-Titanic: Jeder von uns sollte die Zeit, die ihm gegeben ist, sinnvoll nutzen. Die vielleicht dringendste Aufgabe derzeit ist die Fortsetzung aufklärerischer Arbeit nach dem Vorbild von Mises, Hoppes und anderer. Wie die unseres kürzlich aus dem Leben gerissenen Mitstreiters Enno Samp, der mit der Übersetzung der Tuttle-Zwillinge-Reihe – Untertitel „Wirtschaft kinderleicht verstehen“ – ein wirksames Gegengift für von deutschen staatlichen Indoktrinationsanstalten Geschädigte produzierte. Oder, für die noch nicht Schulreifen, ein echtes Immunisierungsmittel. Das ist Ennos Erbe für uns. Ich bin froh, dass ich in dem einen „Ferngespräch“-Interview, das er mit mir führte, die Gelegenheit nutzte, diese seine Leistung hervorzuheben und zu würdigen. Ich habe ihn kaum gekannt, bin aber für jede Minute der wenigen Stunden dankbar, die ich in Gesprächen mit ihm verbrachte. Und ich bin dankbar für das Vorbild, das er uns bietet: Er hat seine Zeit sinnvoll genutzt.

Die Welt mag derzeit einem riesigen Eisberg entgegendampfen. Aber es gibt Möglichkeiten, die Folgen zu minimieren. Wir sollten diese Möglichkeiten nutzen, solange wir es können. Schließlich steuern wir alle unserem persönlichen Eisberg entgegen, egal, was aus der Welt wird.