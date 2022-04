Russlands Präsident Betören, täuschen und morden: Wladimir Putin und Ted Bundy

11. April 2022

Warum so viele Menschen die tickende Zeitbombe übersehen haben

von David Schah

In seinem Buch über Wladimir Putin, das kurz vor dem Krieg erschien, zeichnet Thomas Röper anhand von ungefilterten Original-Reden das Bild eines ungemein gebildeten, wortwitzigen, humorvollen, schlagfertigen, empathischen, ja humanistischen Präsidenten, dessen Analysen zur Geopolitik, zur Wirtschaft und zu den moralischen Dissonanzen des Westens nachvollziehbar und zum großen Teil sogar zutreffend sind. Thomas Röper selbst ist ein blitzgescheiter Journalist, der etwa in seinen Büchern „Inside Corona“ und „Abhängig beschäftigt“ faktenbasiert Zusammenhänge veranschaulicht und Aufklärungsarbeit leistet. Der in Sankt Petersburg lebende Röper betreibt den Blog „Anti-Spiegel“, in dem er weitestgehend die Perspektive des Kremls zum Weltgeschehen und zum Ukraine-Krieg erläutert und übernimmt.

Es ist kein Wunder, dass zahlreiche Menschen weltweit in Putin einen klugen, pragmatischen und weitsichtigen Partner gesehen haben, stellt er doch intellektuell und rhetorisch die meisten westlichen Politiker weit in den Schatten. Viele konservative, mitunter sogar erzliberale Zeitgenossen sahen in ihm und seinem Politikstil sogar einen attraktiven Gegenentwurf zum dekadenten Westen. Auch heute noch halten viele an in ihm fest und können nicht glauben, dass er bei seinem Überfall in die Ukraine massenhaft über Leichen geht, oder rechtfertigen dies mit der unbestritten gewaltsamen Ukrainisierungspolitik der letzten acht Jahre gegenüber der moskauorientierten russischen, aber zum Beispiel auch gegenüber der karpato-ungarischen Minderheit. Es ist verständlich, dass bei vielen vormaligen „Putinverstehern“ – und dazu konnte ich selbst mich bis zu einem gewissen Grade auch zählen – der innerliche Abnabelungsprozess nicht von heute auf morgen passiert, ob nun bei Berlusconi, Wagenknecht, Le Pen oder auch bei so manchem AfD-Politiker.

Putin zeigte fast immer ein kluges, einfühlsames und vereinnahmendes Gesicht. Er war kein mürrischer und ungeschlachter Diktator wie Lukaschenko oder Kim Jong-un. Mit hasserfüllten Zügen hat man ihn in der Öffentlichkeit erst seit Beginn des Krieges gesehen. Putin hat seine Agenda klug vorausschauend auch nicht frühzeitig als Buch oder Pamphlet herausgebracht wie etwa der Gröfaz, denn schließlich hat er ja auch beim KGB die hohe Schule der Tarnung und der Geheimhaltung durchlaufen. Er hat die Gabe besessen, stets eine überzeugende und vereinnahmende Maske aufzusetzen. Seine wahren Gefühle hat er Gestalten wie den mystischen Schmalspur-Philosophen Alexander Dugin (gegen den selbst Precht wie ein Ausbund von Vernunft anmutet) oder den oft als Polit-Clown verharmlosten Wladimir Schirinowski zum Ausdruck bringen lassen, nämlich ein unter russischer Hegemonie stehendes eurasisches Imperium von Wladiwostok bis zum Baltikum oder sogar bis Lissabon. Und schon 2017 hat die putintreue Duma-Abgeordnete Anna Kuvychko einen Kinderchor über die Rückeroberung Alaskas singen lassen.

Putin lässt Oppositionelle, die allzu frech von seiner Staatsdoktrin abweichen, mitunter auch mal eine Kugel oder eine Überdosis Nowitschok oder Polonium verabreichen. Hat er aber Kuvychko, Dugin oder Schirinowski jemals zurückgepfiffen oder auch nur milde getadelt, weil er meinte, deren aggressive Rhetorik vertrüge sich nicht mit seinen eigenen Vorstellungen und Zielen? Nein, all diese Figuren haben die rhetorische Drecksarbeit erledigt und Dinge ausgesprochen, die der diplomatische und so sympathische Putin aus taktischem Kalkül nicht ausgesprochen hat. Schirinowski hat ganz offen Atomschlagsphantasien gegen den Westen gehegt, und die Abgeordneten seiner Partei LDPR waren in der Duma stets treue Abstimmungsvasallen von Putins Partei „Einiges Russland“. Diese Schirinowski gewährte Narrenfreiheit durfte der liberale Oppositionspolitiker Boris Nemzow mitnichten genießen. Er hatte es gewagt, die Annexion der Krim zu kritisieren und einen Einmarsch nach Kiew vorherzusagen, woraufhin er 2015 in Sichtweite des Kreml ermordet wurde.

Putin gibt sich auch gerne als Antifaschist, weil er so das traditionelle Narrativ des Großen Vaterländischen Krieges gegen den Faschismus bedient und dies auch im politisch korrekten Westen gut ankommt. Gerade in der Ukraine hat er diese Karte propagandistisch ausgespielt Aber hat er, abgesehen von Schirinowski, etwa ein Problem damit, dass Dmitri Utkin, der Chef der Gruppe Wagner, die für militärische Sonderaufgaben weltweit und jetzt in der Ukraine im Einsatz ist, ein bekennender SS-Anhänger ist und sich die entsprechenden Runen an den Hals hat tätowieren lassen? Hat Putin die zahlreichen offen nationalsozialistischen Gruppen oder auch russischen NSBM-Bands (National Socialist Black Metal) mit der gleichen Strenge verfolgt wie die Gören von Pussy Riot? Hat er nicht: Noch 2019 haben etwa russische und ukrainische NSBM-Bands wie M8l8th einträchtig am Asgardsrei-Festival in Kiew teilgenommen. Natürlich kann man es für sich genommen als einen lobenswerten Ausdruck von Meinungsfreiheit ansehen, wenn auch gewaltaffine und misanthropische Gruppen sich ungehindert treffen und feiern können. Aber bei Putin und auch bei der ukrainischen Regierung ist diese Meinungsfreiheit für Extremisten offenbar sehr einseitig beschränkt auf ultranationalistische Äußerungen, wohingegen liberale und sezessionistische Tendenzen bis aufs Messer bekämpft werden.

War Putins sympathisches und freundliches Gesicht also nur Fassade und ist seine Wandlung vom weitsichtigen Strategen hin zum Massenmörder, der sein vorgebliches Brudervolk kainsmäßig mit der Rücksichtslosigkeit eines Bomber Harris dahinmeucheln lässt, auf eine Persönlichkeitsveränderung zurückzuführen? Es spricht in der Rückbetrachtung vieles dafür, dass wir es bei Putin mit einer ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeit zu tun haben. Der narzisstische Typus ist oft in der Lage, seine Umgebung auf überaus charmante Weise zu manipulieren, um seine Ziele zu erreichen. Einige berühmte Serienkiller wie der sehr intelligente Ted Bundy konnten den netten und einfühlsamen Frauenversteher spielen, um seine Opfer zu sich zu locken und dann sadistisch zu ermorden. Putin bezirzte meisterhaft so manchen westlichen Konservativen und Rechten, von denen einige wohl erst aufwachen, wenn dereinst im eurasischen Großreich tschetschenische Sondereinheiten auf den Straßen von Berlin und Köln die Einhaltung der Impfflicht oder des Gesichtsverhüllungsgebots kontrollieren.

Für einen Narzissten sind andere Menschen lediglich Instrumente, um sich selbst zu bestätigen. Putins Inszenierungen seiner Männlichkeit, etwa beim Erlegen eines sibirischen Tigers oder bei Rekord-Torergebnissen im Eishockey-Spielen, dienten zwar auch der Beeindruckung der einfachen Massen, vor allem aber der Bedienung seines eigenen größenwahnsinnigen Egos. Und wie so mancher Serientäter, der sich in die Enge gedrängt fühlt, strebt Putin womöglich das große Finale an. Wie auch Ted Bundy, der noch schnell vier Studentinnen ermordete, nachdem er aufgeflogen war. In Thomas Röpers Buch findet sich eine Jugenderinnerung von Putin: Er hatte eine Ratte mehrere Stockwerke tief in den Keller gejagt, bis es keinen Ausweg mehr gab. Daraufhin schaltete die Ratte zum Gegenangriff über und jagte den jungen Wladimir, was übrigens wörtlich „Beherrsche die Welt“ bedeutet, wieder die Treppe hoch.

Während die Sowjet-Apparatschiks der alten Schule pragmatisch genug waren, von der Bedienung des Atomknopfs abzusehen, könnte es bei einem lupenreinen Narzissten anders aussehen: Wenn die Welt nicht so spurt, wie er will, dann darf sie auch zusammen mit ihm untergehen.