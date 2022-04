Erweiterter Suizid Die genetischen Grundlagen des Todestriebs

23. April 2022

Warum unsere Spezies den Ast absägt, von dem sie abstammt

von David Schah

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Unter modernen Intellektuellen ist ein Denkkomplex weit verbreitet, der mehr oder weniger bewusst darauf hinwirkt, den Fluss des menschlichen Lebens versiegen zu lassen. Für diese Geisteshaltung gibt es viele Symptome: die Vorstellung, dass der Mensch dem Planeten schade und deswegen in die Schranken gewiesen oder sogar dezimiert werden müsse, die Dekonstruktion der bipolaren Geschlechter, eine umgreifende Kinderfeindlichkeit oder gruppenbezogene Gewalt mit Lose-lose-Effekt. Biologisch gesehen sind all diese Beispiele intraspezifische Aggressionen und gegen die menschliche Reproduktion gerichtet. Sie sind somit Angriffe auf den Erhalt der eigenen Art.

Man könnte meinen, ein solches Verhalten sei widernatürlich. Doch in der Natur gibt es nichts Unnatürliches, und der Natur entstammen genderfluide Woke-Jakobiner, Alten- und Kinderfeinde oder Geburtenstreikende ebenso wie Publizisten, Wissenschaftler, Magnaten und Politiker, die sich der Bevölkerungsplanwirtschaft verschrieben haben oder sogar Ausmerzungsphantasien hegen. Was sind mögliche anthropologische Grundlagen eines solchen autodestruktiven Verhaltens? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Menschen, die sich lebens- und freiheitsfreundliche und nachhaltig gewaltfreie Habitate erschließen möchten?

Evolutionspsychologie

Welche evolutionären Vorteile hatten ein bei nüchterner Betrachtung selbstzerstörerisch und autoimmunkrank anmutendes Mindset zum Selektionserfolg geführt? Zunächst einmal muss daran erinnert werden, dass Evolution erstens nicht zielgerichtet ist und somit zweitens auch nicht das Ziel verfolgen kann, der eigenen Spezies als Ganzem zu einem dauerhaften Erfolg, geschweige denn zu einem Endsieg zu verhelfen. Intraspezifische Aggressionen, der Drang zur Vernichtung anderer Gruppen sowie die Aussortierung überzähliger Mäuler zum Wohle der eigenen Gruppe haben sich indes in den weit über 200.000 Jahren der Evolution des Homo sapiens als ein Verhalten bewährt, das angesichts zumeist knapper Ressourcen einen relativen Überlebensvorteil nach sich gezogen hat. Innerhalb der Evolutionspsychologie besagt die „Life-History-Theorie“, dass Lebewesen ihre Lebenszyklusstrategie an der Menge der verfügbaren Ressourcen in ihrem Habitat orientieren. Daher ist beispielsweise der Infantizid, also das Töten von Kindern, vor allem nicht selbst gezeugter Kinder, auch unter Säugetieren weit verbreitet.

Auch in nahezu allen menschlichen Gesellschaften gibt es Verhaltensweisen und Traditionen wie Infantizid, Senizid oder auch die Kontrolle des weiblichen Reproduktionsverhaltens, die den Selektionsvorteilen im Sinne der Life-History-Theorie zugearbeitet haben dürften. Solche Verhaltensweisen von Einzelnen führten also dazu, dass eine Population als Ganzes gegenüber konkurrierenden Populationen einen Vorteil bei der Weitergabe ihrer Gene hatte, und dieser Vorteil war umso größer, je höher die allgemeine Bevölkerungsdichte und je knapper die lebenswerten Habitate und die Ausweichmöglichkeiten in alternative Lebensräume wurden.

Das alles hatte sich auch mit der Erfindung der Viehzucht und der Landwirtschaft vor allerfrühestens 15.000 Jahren nicht geändert, sondern wahrscheinlich sogar verstärkt, da in einem räumlich fest umrissenen Agrar-Habitat eine Begrenzung der Konsumenten noch klarere Vorteile bietet. In den erst vor circa 5.000 Jahren entstandenen stationären Ackerbaustaaten hat sich eine Symbiose aus Sklavenhalter- und Sklavenmentalität und entsprechend eine „Arbeitsteilung“ zwischen Herrschern und Geknechteten herausbildet. Jäger und Sammler, vor allem aber nomadisch lebende Völker hatten übrigens lange Zeit nicht nur gesünder gelebt, sondern waren den landwirtschaftlichen Kollektiven gegenüber oft auch militärisch überlegen und sozial übergeordnet, was sich teilweise bis in die jüngste Neuzeit erhalten hat, wofür exemplarisch die Völker der Tutsi und der Hutu sowie der Massai und der Kikuyu in Ostafrika oder auch paschtunische Nomaden und sesshafte Hazara in Afghanistan stehen. Eine gute Übersicht über den leidensvollen Übergang des Homo sapiens zur agrarischen Sklavengesellschaft bietet übrigens der Anthropologe und Anarchieforscher James C. Scott in seinem Buch „Die Mühlen der Zivilisation“. Welche besonderen Eigenschaften sich in kollektivistischen Agrargesellschaften im Vergleich zu pastoralen Stämmen, Jägern und Sammlern oder hybriden Formen herausgemendelt haben, muss in einer separaten Betrachtung erörtert werden.

Die These von Steven Pinker („Gewalt: eine neue Geschichte der Menschheit“), wonach sich mit der zunehmenden staatlichen Durchdringung aller Lebensbereiche auch die Gewaltrate des Menschen reduziert habe, ist unter anderem von Robert Sapolsky („Gewalt und Mitgefühl“), vor allem aber von Stefan Blankertz („Widerstand: Aus den Akten Pinker vs. Anarchy“) überzeugend widerlegt worden. Die bereits bei Jägern und Sammlern angelegte Gewalt hat sich demnach bei pastoralen und agrarischen Populationen mit hierarchischem Machtgefüge noch ausgeweitet, sowohl gegen andere Gruppen als auch innerhalb der eigenen Gruppe. Mörderische Gewalt gegen Fremdgruppen wie auch tödliche Reinigungen innerhalb der eigenen Gruppe hatten bewirkt, dass die Gruppen als Ganzes in einem Habitat mit begrenzt erschließbaren Ressourcen „fitter“ wurden. Kriege zwischen Gruppen der gleichen Art sind für die Gesamtpopulation einer Spezies und für die Populationsgröße beider Parteien zwar eine Lose-lose-Situation, doch bevölkerungshygienisch können sie für die einzelnen Gruppen entweder eine Win-lose, über einen längeren Zeitraum betrachtet oft sogar auch eine Win-win-Situation bedeuten.

Dieses Erbe der Evolution konnte der Mensch nicht abschütteln, als er sich dank seiner Erfindungsgabe in eine Ära hineinmanövrierte, in der theoretisch mehr als ausreichend Ressourcen für alle generierbar sind. Doch dieses Zeitalter gibt es erst seit wenigen Menschengenerationen, zu wenig, um einen Selektionsdruck gegen entsprechende Veranlagungen zu erzeugen.

Infantizid und Senizid

Infantizid ist bei zahlreichen Tieren eine „evolutionär stabile Strategie“. Aber auch bei Menschen ist der Kindsmord nicht nur gegenüber fremden Gruppen, sondern auch innerhalb der eigenen Gruppe weit verbreitet. Stief- und Adoptivkinder weisen auch in der modernen Zivilisation gegenüber leiblichen Kindern ein vielfach erhöhtes statistisches Risiko auf, getötet zu werden. Kindsmorde durch junge Frauen finden sich in allen menschlichen Gesellschaften. „Sie töten vor allem, wenn ihnen ein Mann fehlt, der in das gemeinsame Kind investieren will. Mit dem Infantizid verschieben sie ihre Fortpflanzung auf einen günstigeren Zeitpunkt im Leben“, so der Evolutionspsychologe David Buss. In Bezug auf eine solche Strategie ist auch der in modernen Zeiten massenhaft praktizierte Fetozid, also die Abtreibung, als Variante des Infantizids anzusehen. Mit der Frage „Sind Kinder Zukunft oder Klimakiller?“ warb der staatsfinanzierte Sender „Arte“ für eine Sendung, und die Antwort darauf geben Frauen wie die Buch-Autorin Verena Brunschweiger, die sich gegen Kinder entscheiden, um den Planeten zu schonen, oder auch Männer wie Marc Fehr, der sich mit „Rücksicht auf die Umwelt“ den Samenleiter durchtrennen ließ.

Aber auch in der Mainstream-Kultur ist deutlich der Wunsch nach Weltenrettung oder Selbstverwirklichung zulasten der Reproduktion erkennbar, etwa wenn Max Giesinger in „Wenn sie tanzt“ eine Frau besingt, die mit ihren Mutterpflichten fremdelt und in bitterer Sehnsucht davon träumt, wie schön es doch „gelaufen wäre ohne Kinder“. Popsongs, in denen auf die Mutterliebe positiv Bezug genommen wird, muss man da schon mit der Lupe suchen, wie etwa „Rockabye“ von Clean Bandit, wo es sich allerdings auch ganz zeitgeistkonform um eine Single Mom handelt.

Noch vor gar nicht so vielen Generationen waren senizidale Maßnahmen nicht unüblich, gerade auch in nördlichen Gefilden, wo die natürliche Umwelt ein besonderes Augenmerk auf ein nachhaltiges Wirtschaften auch im Hinblick auf die eigene Bevölkerungsgröße verlangte. Im vorchristlichen Skandinavien etwa stürzten sich Senioren von einer „Ättastupa“, einem Felsvorsprung, wenn sie für die Gruppe eine negative Kosten-Nutzen-Relation erreicht hatten. Im Horrorfilm „Midsommar“ lässt eine moderne Sekte diese Tradition wiederaufleben. Der britische Historiker Niall Ferguson bescheinigte übrigens auch dem Coronavirus eine Senizid-Wirkung.

Programme zur Euthanasie und zur Bevölkerungsreduktion finden sich ebenfalls hauptsächlich in nördlicheren Breiten, vor allem natürlich, wenn ein kollektivistisch geprägter kulturell-politischer Überbau die Bereitschaft zu utilitaristischen Maßnahmen gegen mehr Kosten als Nutzen verursachende Menschen fördert, etwa bei der inzwischen aufgehobenen Ein-Kind-Politik in China oder den früheren Zwangssterilisationsprogrammen der schwedischen Sozialdemokraten gegenüber Behinderten, ganz zu schweigen natürlich von den Euthanasie-Maßnahmen der nationalen Sozialisten.

Die Kontrolle der weiblichen Sexualität

Die Kontrolle der weiblichen Sexualität kann ebenfalls vor dem Hintergrund der Life-History-Theorie und der knappen Ressourcen für potenzielle Nachkommen gesehen werden, auch wenn die Ursachen hierfür vielschichtiger sein dürften. Sie hat auch zu tun mit dem selektionsbegünstigenden Drang der männlichen Hälfte der Menschen, bevorzugt eigenen Genen und nicht denen von Konkurrenten zur Weitergabe zu verhelfen. In den meisten Kulturen leben diejenigen Frauen recht gefährlich, die ihre Reproduktion unabhängig von den Wünschen der Männer in die eigene Hand nehmen möchten. David Buss erklärt dies so: „Ein verlassener Mann verliert gleich mehrfach: Seine reproduktive Ressource ist weg. Und außerdem leidet auch noch unter dem Status des Verlassenen, was seine Fortpflanzungschancen bei anderen Frauen weiter mindert … Er bezahlt also einen sehr hohen Preis für das Verhalten der Frau – und das erklärt viele Morde.“ Und David Buss weiter: „Aber unter bestimmten Umständen war der Ehefrauen-Mord historisch von Vorteil – natürlich nicht für den moralischen Zustand einer Gemeinschaft, nicht für die Gerechtigkeit auf Erden, aber schlicht für die Ausbreitung der Gene mancher Männer. Und das ist es, was zählt in dem schmutzigen Geschäft der Evolution durch natürliche Auslese.“

Die Kontrolle der weiblichen Sexualität und die damit verbundene Unterdrückung der Frau ist eine menschliche Konstante in fast allen Kulturen der Welt und gipfelt in Exzessen wie Hexen- oder Witwenverbrennungen und Steinigungen von Ehebrecherinnen. Selbst die von der kulturrelativistischen Anthropologin Margaret Mead behauptete freie Liebe bei südpazifischen Völkern entpuppte sich später als Fake News. Eine seltene Ausnahme scheint im früheren Brauch von sehr isoliert lebenden Eskimogruppen zu bestehen, zwecks Inzestvermeidung Besucher zum Beischlaf mit der eigenen Gattin einzuladen. Aber auch hier hat man es mit einem vom Mann kontrollierten Ausnahme-Seitensprung der Frau zu tun. Das zum Zwecke der Einhegung der weiblichen Sexualität von der Evolution bereitgestellte Gefühlsinstrument ist die Eifersucht, die vor allem bei Männern in tödliche Raserei umschlagen kann. Dass selbst westliche Intellektuelle, die vehement für die Emanzipation der Frau eintreten, dennoch allzuoft ein Auge zudrücken, wenn Frauen in patriarchalisch geprägten Kulturen unterdrückt werden, scheint ein Indiz dafür zu sein, wie wirkmächtig die entsprechende genetische Prägung trotz einer kulturellen Doktrin ist, die eigentlich das Gegenteil verlangt.

Sexuelle Praktiken dagegen, die keine Auswirkung auf den Fortpflanzungswettbewerb haben wie etwa Homosexualität, sind in der Geschichte der Menschheit bei Weitem nicht so brutal sanktioniert worden wie weibliche Untreue. Die Tabuisierung von Homosexualität dürfte weitestgehend eine politisch und somit im erweiterten Sinne kulturell motivierte Norm sein, die in bestimmten historischen Situationen entstanden ist, um den Gesamtfortpflanzungserfolg der eigenen Gruppe beziehungsweise des eigenen Volks im Vergleich zu rivalisierenden Gruppen zu erhöhen. Nicht nur im Altertum wie bei den alten Griechen, sondern auch in Kulturen, deren Religion eigentlich Homophobie predigt, wird Homosexualität teilweise geduldet, etwa bei den Paschtunen, die auf der anderen Seite zu den rigidesten Hütern der sexuellen Integrität der Frau gehören. Homophobie dürfte keine signifikante evolutionsbedingte genetische Verankerung haben, weil sich die Träger einer solchen Veranlagung ja selbst aus dem Wettbewerb um die Genweitergabe herausnehmen. Dafür ist Eifersucht, also das Gefühl für die Wächterfunktion über die sexuelle Exklusivität, auch bei Homosexuellen immer noch wirkmächtig.

Kulturelle Korrektive genetischer Veranlagungen

In der westlichen Welt sind Senizid, Infantizid und die Unterdrückung der Frau durch eine entsprechende kulturelle Überlagerung tabuisiert, wenn auch nicht ausgemerzt, da ein kulturelles Korrektiv natürlich nicht ohne Weiteres das biologische Prinzip von Mutation und Selektion aushebeln kann. David Buss weist aber darauf hin, dass kulturelle und soziale Kräfte die Kosten-Nutzen-Rechnung für ein bestimmtes Verhalten durchaus beeinflussen können. So sind Reflexe in einem Umfeld kultureller und sozialer Kontrolle bis zu einem gewissen Grade kontrollierbar. „Das ist auch der Grund dafür, dass wir in unserer modernen Welt dank der Gesetze, Richter und Polizei eine geringere Mordrate haben als die meisten Naturvölker.“ Zumindest in Ländern mit Rechtsgleichheit, Gewaltenteilung und einigermaßen gesicherten Eigentumsrechten.

Erst in der Zeit der Explosion des Wissens, des stammesübergreifenden Warenaustauschs sind all diese in der Vergangenheit entstandenen menschlichen Dispositionen im Grunde überflüssig geworden – überflüssig, wenn wir als moralischen Maßstab den Erhalt einer bestimmten Menschengruppe oder auch das Gedeihen der menschlichen Gesamtspezies voraussetzen. Gruppen freiheitsliebender Mutanten oder Menschen, die von einer gewaltaversen Kultur überprägt wurden, konnten immer wieder überleben, vor allem wenn sie sich ein eigenes Habitat zu erschließen vermochten, wurden jedoch meistens irgendwann von aggressiveren Gruppen verdrängt und ersetzt.

Auch in der Frühphase der Ackerbaukulturen gab es allem Anschein nach lange Zeit stabile Populationen friedfertiger Menschen, die kaum Gewalt kannten und recht flache Hierarchien hatten. Dazu gehören die Kulturen von Mohenjo-Daro am Indus sowie die vom Historiker und Linguisten Harald Haarmann so genannte Donauzivilisation. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen und wurden irgendwann von Migranten mit aggressiverer Mentalität ersetzt. Allein schon rein spieltheoretisch ziehen friedfertige Menschen, deren Gesellschaftsvertrag auf Fairness und Gewaltminimierung basiert, die jedoch ihre Wehrhaftigkeit eingebüßt haben, früher oder später den Kürzeren gegenüber kriegerischeren und betrügerischen Exemplaren der menschlichen Spezies.

Die evolutionären Sackgassen der Menschheit

Rein theoretisch könnte die gesamte Menschheit heutzutage durch die Anwendung des Nicht-Erstaggressionsprinzips, des Prinzips des Selbsteigentums sowie des Kategorischen Imperativs viel besser fahren als mit den ererbten Verhaltensweisen. Doch die Evolution schert sich weder um Theorien noch um eine allen Artgenossen gleichermaßen zugutekommende Moral und bringt auch nicht, was ein weit verbreiteter Trugschluss ist, automatisch irgendwann die optimale Lösung für ein Lebewesen, geschweige denn einen perfekten Organismus hervor, also einen sogenannten „Darwinschen Dämon“, wie etwa das durch seine konzeptionelle Reinheit bestechende Alien im Filmklassiker von Ridley Scott. Nein, in der Evolution setzt sich dasjenige Lebewesen durch, das an seine Umwelt auch nur einen kleinen Tick besser angepasst ist als seine Artgenossen, und dieser winzige Unterschied kann schon nach wenigen Generationen zu einem fatalen Nachteil gereichen, wovon unzählige „Sackgassen“ der Evolution und ausgestorbene Arten zeugen.

Ist die Menschheit schon am Ende einer solchen Sackgasse? Ist sie da hineingeraten, weil ihr genetisch ererbtes Verhalten nicht mit den plötzlichen Möglichkeiten Schritt gehalten hat, die etwa die industrielle und medizinische Revolution sowie die weltweite Arbeitsteilung mit sich gebracht haben? Kann die Menschheit das Joch ihres bevölkerungsplanerischen bis hin zu gruppensuizidalen Verhaltenserbes abschütteln?

Eine Ironie der menschlichen Geschichte ist es, dass gerade diejenigen, die sich für aufgeschlossene Weltbürger halten und für sich am meisten den Anspruch erheben, die menschliche Destruktivität zu überwinden, ihre eigene Spezies am ehesten in ernsthafte Gefahr bringen können. Menschen, die kraft eines bestimmten kulturellen Überbaus und aufgrund ihrer intellektuellen Abstraktionskraft das stammesbezogene Kleingruppendenken negieren, haben nichtsdestotrotz die alten Verhaltensweisen zum Überleben des Stammes weiterhin verinnerlicht und wenden sie unbewusst an. Kultur kann, um das nochmals zu betonen, immer nur auf der Basis der Hardware, also der Biologie und der Gene des Menschen, gedeihen.

Kultur im Sinne der Gesamtheit des tradierten und erlernten, aber nicht direkt genetisch vererbten Verhaltens und Wissens kann zwar bis zu einem gewissen Grade ein evolutionäres Eigenleben führen, allerdings kann sich dieses Eigenleben nie von seiner biologischen Basis loslösen. Was aber nicht ausschließt, dass eine über mehrere Generationen wirkende kulturelle Überlagerung auch die Bedingungen für Mutation und Selektion verändert: Diesen „Baldwin-Effekt“ zu befördern, ist übrigens meines Erachtens die einzige Möglichkeit, selbstzerstörerische Tendenzen des Homo sapiens, der sich dank seiner Erfindungen selbst in ein, gemessen an seinen Verhaltensmustern, viel zu großes Habitat katapultiert hat, entgegenzuwirken, wenn man nicht auf drastischere Methoden wie Eugenik oder Transhumanismus zurückgreifen will.

Die genetische Falle der Weltbürger

Warum befindet sich der sich für aufgeweckt haltende intellektuelle Mensch von Welt in einem evolutionären Dilemma? Der sich selbst als menschenfreundlich dünkende Humanist hat den Anspruch, dass alle Menschen der Welt wie ein einziger Stamm zu betrachten seien. Der Homo sapiens möchte gerne einem bestimmten Stamm angehören, er hat sich aber offenbar eine gewisse Flexibilität bei der Auswahl des Stammes bewahrt, was zur Zeit der Kleingruppen von Jägern und Sammlern, also während 95 bis 99 Prozent der Geschichte des Menschen, zwecks Inzestvermeidung evolutionär vorteilhaft war.

Es muss also nicht die angestammte Sippe sein, die dem Menschen das Bedürfnis nach Gruppenzusammenhalt beschert, es kann zum Beispiel auch ein ethnisch diverser Fußballverein oder sogar eine Whatsapp-Gruppe sein, mithin also jede Gruppe mit einer kulturellen, ideologischen oder religiösen Klammer, bei der die Mitglieder sich längst nicht alle untereinander persönlich kennen müssen. Der Mensch ist, so drückt es Robert Sapolsky aus, dazu fähig, durch „Manipulation“ dahin zu gelangen, sich „mit anderen mehr oder weniger verwandt zu fühlen“.

Und für den Weltbürger besteht sein Stamm eben aus allen Menschen der Welt. Diese Pseudoverwandtschaft allein wäre für sich noch kein Problem, wenn ein solcher Homo globalis gleichzeitig das Prinzip von Eigentum, Freiheit und Verzicht auf Erstaggression pflegen würde. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Vorstellung vom egalitären Weltstamm, wie sie vom Báizuo gehegt wird, dem in China so bezeichneten „weißen Linken“, impliziert, ganz konsequent im Sinne der steinzeitlichen Gruppensolidarität, dass prinzipiell alle Ressourcen der Welt gleichmäßig und ohne große Rücksicht auf die jeweilige Leistung oder der Leistung der jeweiligen Vorfahren aufgeteilt werden.

Denn bei der Frage der Verteilung geht der progressive Weltbürger wie der Steinzeitmensch unbewusst von einem Nullsummenspiel aus: Was der eine zu wenig hat, muss der andere zu viel haben. Zahlreiche psychologische Experimente zeigen übrigens, dass die meisten Menschen lieber ganz auf ihren Anteil an einer Ressource verzichten, wenn sie so sicherstellen können, dass ihr Gegenspieler dann ebenfalls leer ausgeht, statt dass dieser einen größeren Anteil bekommt. Neid ist offenbar ein Gefühl, das sich lange Zeit evolutionär bewährt hat, das jedoch in der heutigen Zeit verhindert, dass Menschen dynamisch einen immer größeren Kuchen backen, von dem im Endeffekt alle, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaße, profitieren.

Der evolutionsbedingte Chip im Kopf begünstigt also ein eifersüchtig auf Ausgleich bedachtes Verhalten, weil es sich in der Steinzeit bewährt hat und die egoistischen Gene nur im Rahmen einer solidarischen Geborgenheit in der Gruppe erfolgreich waren. Den längsten Teil seiner Evolutionszeit hat der Homo sapiens in kleinen, maximal 150 Personen starken Jäger- und Sammlergruppen verbracht, ganz zu schweigen von den Millionen von Jahren davor und von unseren nächsten Primaten-Verwandten, den Schimpansen und Bonobos, deren letzter gemeinsame Vorfahre mit dem Menschen vor etwa sieben Millionen Jahren lebte. Wie übrigens erst kürzlich entdeckt wurde, jagen auch Bonobos, obwohl sie insgesamt friedfertiger sind als Schimpansen und Menschen und intraspezifische Konflikte lieber durch Sex als durch rohe Gewalt lösen.

Bei den Jägern und Sammlern, bei denen das Jagd- und Sammelglück meistens vom Zufall abhängig war, wurde alles paritätisch geteilt. Dies hat sich als erfolgreiche evolutionäre Strategie durchgesetzt und stabilisiert, denn wer heute teilte, dem wurde morgen auch gegeben, selbst wenn er eine lange Pechsträhne beim Jagen hatte.

Der moderne westliche Homo globalis indes hat dank seiner intellektuellen Abstraktion und seiner Fähigkeit zum kulturellen Selbst-Framing lediglich seine Kleingruppe ersetzt durch die größtmögliche Gruppe, also der gesamten Menschheit. Mit dieser Megagruppe möchte er seinen Jagderfolg teilen, nämlich seine technischen, medizinischen und alle anderen Errungenschaften. Gleichzeitig tickt aber noch ein anderer evolutionsbedingter Chip in ihm, nämlich der Drang, die Gruppe vor Ressourcenknappheiten zu bewahren und sie durch bevölkerungshygienische Maßnahmen schlank und fit zu halten. Klar kommen ihm da nicht direkt altbewährte Techniken wie Patriarchat, Infantizid oder Senizid in den Sinn, da sein kultureller und moralischer Überbau solche Gedanken im Keim erstickt.

Als Ventil für den in ihm unbewusst schlummernden evolutionären Drang nach bevölkerungshygienischen Maßnahmen greift der westliche Intellektuelle mit seinem globalen Stammesanspruch in unbewusster Dankbarkeit auf Ideen zurück, denen zufolge die Ressourcen der Erde wie Rohstoffe oder saubere Luft begrenzt seien und nicht genug für alle Menschen da sei, ja, dass überhaupt der ganze Planet so überstrapaziert sei, dass bevölkerungsreduzierende Maßnahmen geboten seien. Statt auf technischen Fortschritt zu vertrauen, um gemeinsam immer mehr für alle zu erreichen, soll der vorhandene Kuchen lieber umverteilt werden, bestenfalls auf immer weniger Mäuler.

Dieser selbstreduktionistische Todestrieb des Menschen wurde von Igor Schafarewitsch für sozialistische Gesellschaften diagnostiziert, wo er aufgrund des auch ideologisch untermauerten Kollektivismus natürlich besonders gründlich wüten kann. Aber auch bei westlichen Intellektuellen, die sich selbst nicht für Sozialisten oder Kollektivisten halten, ist dieser Todestrieb nicht abgestorben, er kann sich dort nur nicht so schnell Bahn brechen.

Massenselbstmord

Es gibt natürlich auch viel drastischere und folgenreichere Manifestationen eines kollektiven Todestriebs. Bei einigen Kleingruppen hat sich Massenselbstmord durchaus als eine realisierbare Option herausgestellt, so etwa bei den 900 Menschen, die ihrem Sektenführer James Jones im Jahre 1978 in den Tod folgten.

Noch viel fatalere und weltumspannendere Folgen hätte natürlich eine Sekte mit globalem Anspruch, wenn sie in die Lage versetzt werden würde, ihre Phantasien von der Säuberung des Planeten von überflüssigen und somit lebensunwerten Menschen umzusetzen. Radikale Endzeit-Sekten sind längst im täglichen Diskurs des westlichen Mainstreams angelangt, etwa Klima-Fanatiker, die sämtliche den Lebensstandard erhöhenden Errungenschaften der Technik zurückfahren möchten, um die Erde vom menschlichen Krebsbefall zu befreien. „Corona ist die Heilung“, frohlockten etwa Vertreter von Extinction Rebellion in der Hoffnung auf eine nachhaltige Reduzierung der Menschenbrut durch das Virus. Doch andere linksextreme Gruppen wie die „Antifa“ wollen bei der Reduzierung offenbar nicht unbedingt bei sich selbst anfangen, wenn sie stolz verlautbaren, „durchgeimpft“ zu sein.

Denn wie so oft sind es andere Menschen, die nach der Vorstellung der selbsternannten Retter der Menschheit, des Klimas und des Planeten als erste Opfer bringen müssen, denn da greift wieder das egoistische Primat des eigenen Überlebens. Eine Sekte mit globalem Anspruch, die teilweise sogar ihr bevölkerungsplanerisches Bestreben aufgrund vermeintlich beengter Ressourcen im Welthabitat transzendiert und das Habitat selbst zum Objekt der Rettung als Endziel sieht, ist gefährlich, wenn ihr die technischen Möglichkeiten und die technokratische Macht zur Umsetzung ihrer Phantasien zur Verfügung stehen. Es bedarf theoretisch nur weniger mächtiger, einflussreicher oder steinreicher Politiker, Publizisten, Wissenschaftler, Magnaten oder Oligarchen, um der Versuchung ihrer genetischen Stimme nachzugeben, und – natürlich stets mit Verweis auf hehre Ziele und den szientistischen Rückgriff auf „die Wissenschaft“ – bei Maßnahmen zur Umsetzung ihres Programms mehr oder weniger koordiniert oder geplant an einem Strang zu ziehen, einem Strang, der bei fehlerhafter Anwendung zu einem Strick für große Teile der Menschheit werden könnte, vor allem wenn er zu einem „Todeskult“ wird, wie der Philosoph Gunnar Kaiser die derzeitigen eschatologischen Tendenzen der tonangebenden westlichen Intelligenzija bezeichnet.

So ein Todeskult kann sich sehr hartnäckig halten, denn Menschen sind aufgrund ihres ererbten gruppenbezogenen Konformitätsdrucks in der Lage, auch kognitive Dissonanzen erfolgreich auszubügeln und ein Verhalten zu pflegen, das ihren ureigenen Interessen zuwiderläuft. „Erlernte Dummheit“ nennt der Essayist Theodore Dalrymple dieses Phänomen, das in psychologischen Studien bereits seit den 50er Jahren, angefangen mit dem „Asch-Experiment“, immer wieder belegt wird: Menschen misstrauen ihrer eigenen Wahrnehmung, wenn diese von den Mitmenschen nicht geteilt wird oder sozial unerwünscht ist, sodass sie am Ende von Dingen zu überzeugen sind, die ein unbeteiligter Außenseiter als völlig abstrus ansehen würde. Demnach bestimmt nicht nur das Sein, sondern auch der soziale Schein das Bewusstsein. Selbst eindeutig lebensfeindliche Vorstellungen können auf diese Weise als kulturell tradierte Meme breite Verbreitung finden, in abseitigen Randgruppen ebenso wie im Mainstream.

In einigen Subkulturen, vor allem auch wieder in nördlichen Breiten, findet man zuhauf gruppenbezogene Selbst-Destruktion, etwa im Genre des „Depressive Suicidal Black Metal“, deren Protagonisten nicht nur ihrem Lebensüberdruss Ausdruck verleihen wollen, sondern mitunter auch, wie die schwedische Band „Shining“, ihre Fans mit ihrer niederschmetternden Tonkunst, etwa im Lied „Ren djävla ångest“, gezielt zur Selbstzerstörung treiben möchten.

Die autodestruktiven Leitmotive der postmodernen Generationen verdichten sich nicht nur in der Film- und Musikkultur, sondern mitunter recht anschaulich auch in der Werbebranche: In einem Gucci-Spot marschiert eine bunte Meute unimorpher Jugendlicher in eine Luxusvilla ein, um dort psychedelisch und asexuell ihren Niedergang herbeizutanzen. Musikalisch untermalt wird das Filmchen von der griechischen Dark-Wave-Kombo „Alive She Died“, mit einem Cover von „She’s lost control“ der britischen Gruppe „Joy Division“, deren epileptischer und genialer Sänger Ian Curtis als Pionier der Depri-Welle gilt und der 1980 im Alter von 24 Jahren freiwillig aus dem Leben geschieden war. In einem anderen Gucci-Film steigt eine Meute zombiehafter und lebensuntüchtig wirkender Mode-Kids wie ferngesteuert auf das Dach eines Hochhauses, untermalt vom Erkennungslied von „Buffalo Bill“, dem teenietötenden Psychopathen aus dem Film „Das Schweigen der Lämmer“.

Wege aus der evolutionären Sackgasse

Kultur kann bis zu einem gewissen Grade ein evolutionäres Eigenleben führen, das dazu imstande ist, das genetisch ererbte Verhaltensmuster zu verstärken, zu übertreiben, aber auch abzumildern. Mithin ist die Kultur das einzige Instrument, das lebensbejahenden echten Humanisten und Freiheitsfreunden zur Verfügung steht. Nur auf das genetisch „Gute im Menschen“ allein können wir ganz offensichtlich nicht setzen. Denn einige ererbten Verhaltenskonzepte des Homo sapiens, die ihm bis vor Kurzem noch zur Anpassung an sein Habitat gedient hatten, stehen ihm nun im Wege, da sein Habitat sich in den letzten beiden Jahrhunderten binnen weniger Generationen so rasant verändert hat, dass die genetische Anpassung für ein größtmögliches Glück und Gedeihen in diesem modernen Lebensraum nicht Schritt halten konnte, wenn man mal von libertären Mutanten absieht. Genklempnerei, Transhumanismus oder gar Euthanasie sind aus verschiedenen Gründen weder technisch und planerisch noch ethisch gangbare Wege, was aber an anderer Stelle ausgeführt werden muss.

Es wird also eine Kultur benötigt, die erstens als Korrektiv sowohl zu einigen abträglichen ererbten Verhaltensweisen als auch zu gefährlichen soziokulturellen Entwicklungen der Gegenwart dient. Kurzum, es bedarf eines Gegenentwurfs zur derzeit im Westen und bei einigen einflussreichen Mächtigen dominierenden Kultur, die das Welthabitat als zu beengt ansieht und deswegen mit Maßnahmen liebäugelt, die nicht nur eine brutale Abnahme der Lebensqualität aller Menschen, sondern auch einen aktiven Abbau der Bevölkerung zur Folge haben. Verschärft wird dieser aufgrund seiner absehbaren Folgen nicht zu Unrecht als Todeskult bezeichnete Trend dadurch, dass man mit solchen Maßnahmen im eigenen Machtbereich anfängt, obwohl dort die Geburtenrate bereits weit unter die Grenze des Bevölkerungserhalts gesunken ist. Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass im Zuge der kulturellen Doktrin des Welthabitats die Bevölkerungslücken durch Migranten gestopft werden sollen, in deren Herkunftsumwelt die in nördlicheren Gefilden entwickelte sogenannte K-Strategie zur Vermeidung der Überschreitung der Ressourcen-Kapazitätsgrenze nicht in gleichem Maße erforderlich gewesen ist.

Das Problem der fehlenden eigenen Kulturproduktion ist von zahlreichen namhaften Freiheitsfreunden längst erkannt worden. Der banalste Grund für eine so geringe Kultur der Freiheit ist, dass Kultur heutzutage weitestgehend aus Steuergeldern finanziert wird und sich so ganz automatisch ein staatsabhängiges und somit auch staatshöriges Kultur-Establishment herausgebildet hat, womit eine überaus dominante Deutungshoheit über die Wertigkeit von Kulturerzeugnissen verbunden ist. Die Aufgabe für Freiheitsfreunde besteht darin, so Robert Grözinger, die „kulturelle Hegemonie“ zu erobern. Zu Kultur im weiteren Sinne gehören natürlich auch die Erzeugung von Moral und Sinnstiftung. So betont ef-online-Kolumnist Max Remke die Notwendigkeit der „Ausweitung der eigenen Moralproduktion und -distribution“ durch Libertäre und stellt eine interessante Frage: „Müssten wir uns also selbst verraten, um im Kampf um die kulturelle Macht überhaupt eine Chance zu haben?“

Meines Erachtens müssen wir uns nicht verraten, aber wir könnten in unsere Strategien auch Tarnung, Infiltration und gezielte Indoktrinierung einbeziehen, ganz so, wie es unsere Gegenspieler vormachen. Dabei hilft es, wenn wir uns ein solides Grundwissen über die Biologie und Psychologie des menschlichen Verhaltens aneignen, um die sich aus der Evolution ergebenden Schwächen und Baustellen des Menschen zu identifizieren und um diese, statt sie durch Kultur zu zementieren, durch Kultur so gut es geht zu korrigieren. Freiheitsfreunde, die erkannt haben, dass man mit in der Steinzeit und später in Sklavenhaltergesellschaften bewährten Mentalitäten und Verhaltensweisen nicht weiterkommt, müssen alles tun, um an die Schalthebel nicht nur der kulturellen, sondern auch der politischen Macht zu gelangen. Sezession und Eskapismus können immer nur kurzfristig erfolgreiche Strategien sein, wenn man es mit Gegnern zu tun hat, die über die weltweite kulturelle und militärische Hegemonie verfügen und gegen die man schon aus rein spieltheoretischen Betrachtungen heraus immer verlieren wird. Nein, wir Freiheitsfreunde selbst müssen in jeder Hinsicht die Lufthoheit gewinnen, so lächerlich uns das angesichts unseres momentanen Nischendaseins auch vorkommen mag. Individualisten und Libertäre haben eine Abneigung gegen das vereinnahmende „Wir“, aber ohne eine kollektive Anstrengung und nur als Einzelkämpfer sind wir zum Scheitern verurteilt, egal, ob wir genetische Freiheitsmutanten sind oder kluge Menschen, die trotz ihrer Veranlagung verstandesmäßig erfasst haben, dass nur der libertäre Weg das Ziel des nachhaltigsten Glücks auf Erden verspricht. Wir müssen bereits Mächtige durch kulturelle Gegenangebote und Indoktrination überzeugen und als Absicherung einen langen Marsch durch alle staatlichen Institutionen der Welt antreten. Jeder kann dieses Ziel zumindest im privaten Bereich anvisieren, aber mitunter bedarf es auch einer koordinierten Anstrengung und zielgerichteter Machenschaften, um weiterzukommen. Überlassen wir das Mittel der Verschwörung nicht unseren Widersachern, die ja nicht nur die Gegner der Freiheitsfreunde, sondern aller Menschen einschließlich ihrer selbst sind!

Wenn wir die Kultur der Freiheit oder warum nicht auch eine Art „Church of Liberty“ etabliert und uns auch politisch und machttechnisch durchgesetzt haben und diese ein paar Generationen lang die Oberhand behält, können wir auf den Baldwin-Effekt hoffen: Machtgeile Psychopathen und Menschen, die lieber geknechtet werden, als freiheitsliebend, selbstständig und eigeninitiativ zu sein, und Menschen, die ihre Ziele auf Kosten anderer Menschen erreichen wollen, werden in einer freien Gesellschaft ausgegrenzt und benachteiligt und werden einen geringeren Reproduktionserfolg haben. Eine ähnliche Aussortierung von Antisozialen hat man ansatzweise auch in Gruppen von Jägern und Sammlern beobachtet.

Evolution erfolgt nicht gleichmäßig, sondern in Sprüngen, und durch den Baldwin-Effekt kann ein Verhaltensmuster sich binnen weniger Generationen radikal verändern. Davon können auch Tierzüchter ein Lied singen: Indem man aggressive und herrschsüchtige Exemplare aus der Reproduktion herausnimmt, erhält man sehr bald handzahme Schoßhündchen. Es lassen sich jedoch auch friedliche, aber wehrhafte Hunde wie etwa Border-Collies entwickeln. Das ist jetzt kein Plädoyer für Menschenzüchtungen, sondern soll nur veranschaulichen, dass auch die genetische Ausstattung des Menschen nicht in Stein gemeißelt sein muss.

Eine Kultur der Freiheit kann, wenn sie ein paar Generationen lang durchhält, nicht nur ein attraktives Cancel-Korrektiv für Kulturen der Unfreiheit sein, sondern sie vermag ebenso allmählich, aber ohne Gewalt und Zwang auch diejenigen genetischen Veranlagungen zurückzufahren, die dem Gedeihen der Menschheit in Freiheit, Frieden und Wohlstand abträglich sind. Arbeiten wir also an einem libertären Great Reset: Es ist höchste Zeit für die Gründung einer „Kirche der Freiheit“!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 222.