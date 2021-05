Libertäre Geschichte Auf den Spuren der KPD/ML

24. Mai 2021

Die MLPD hat einen Bonner Vorläufer

von David Schah

Anfang Januar des Jahres 1997: In Bonn am Rhein herrscht ein erbitterter Wahlkampf, denn es stehen die Wahlen zum Studentenparlament an. Das Internet steckt damals noch in den Babysocken, und Google ist noch nicht geboren. Zwar gibt es schon ein paar Studenten und gerüchteweise auch eine Studentin, die mithilfe eines ...