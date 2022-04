Ein Hauch von Nostalgie Früher

08. April 2022

Kein Vergleich mit heute

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Früher ging man sonntags in die Kirche. Früher hob man den Telefonhörer ab, ohne zu wissen, wer anrief. Früher hatten Schüler vor Lehrern Respekt und nicht Lehrer Angst vor Kindern. Früher war „MitschülerInnen“ ein Schreibfehler und wurde angestrichen. Früher knatterten Motorräder und stanken Autos. Früher spannte man ein neues Blatt in die Schreibmaschine, wenn man „Kolleg*in“ getippt hatte. Früher versuchten Kinder, auf dem Tacho eines parkenden Autos abzulesen, wie schnell es fahren konnte, und klebten sich nicht vor ihm auf die Straße. Früher war man froh, wenn es in der Wohnung warm war. Früher träumte man davon, dass im Winter keine Eisblumen an den Fensterscheiben wüchsen. Früher konnte man mit einem Auto im Parkhaus vor- und rückwärts fahren, ohne dass etwas piepte. Früher piepte es im Auto auch nicht, wenn man sich nicht anschnallte. Früher trafen sich Menschen in Eckkneipen und hängten danach ihre Mäntel zum Ausdünsten auf den Balkon. Früher sendete das Fernsehen nachts ein Testbild. Früher quetschten sich Menschen gruppenweise in Fahrstühle, statt sie nur einzeln zu nutzen. Früher gab es Fahrstuhlführer, die im Kaufhaus erklärten, was es auf welcher Etage zu kaufen gebe. Früher konnte man bei einem Handelsgeschäft anrufen und sofort mit einem Menschen sprechen, ohne vorher die eins, die zwei oder die vier gedrückt zu haben. Früher standen die Adressen von Menschen im Telefonbuch. Früher boxten sich Boxer im Ring und schlugen nicht Zuschauer auf andere ein. Früher ging man zu einem Schuster, wenn ein Absatz oder eine Sohle abgelaufen war, und warf den Schuh nicht weg. Früher war es peinlich, wenn in der Hose ein Loch über dem Knie war. Früher ging man nicht in Bluejeans in die Oper. Früher hatten Stoffhosen eine Bügelfalte und die Schuhe waren geputzt. Früher protestierten Gewerkschaften und streikten für höhere Löhne. Früher durfte man in einem Fußballstadion ein Bier trinken. Früher trugen Kellner weiße Sakkos und Kellerinnen schwarze Kleider. Früher konnte man den Kellner mit „Herr Ober!“ herbeirufen und stammelte nicht: „Entschuldigung?“. Früher hatten Knaben kurze und Mädchen lange Haare. Früher lagen in Gaststätten Leinentischtücher aus und waren Servietten aus Papier eine Notlösung. Früher gaben sich Menschen die Hand, wenn sie sich begrüßten. Früher durfte man in einer Straßenbahn sitzen und sich die Nase putzen, ohne dass es dort zu einer Massenpanik kam. Früher standen Schulkinder in Bussen auf und ließen ältere Fahrgäste sitzen. Früher war eine Oscar-Verleihung ein festliches Ereignis ohne fliegende Fäuste. Früher pfiffen Bauarbeiter schönen Frauen hinterher, ohne dass die Polizei wegen einer sexuellen Beleidigung gerufen wurde. Früher waren hässliche Frauen traurig, wenn sie an Baustellen vorbeispazierten und kein Bauarbeiter pfiff. Früher wurde man gefragt, ob man mal eine Zigarette habe, ohne das Gefühl zu entwickeln, man werde gerade freundlich ausgeraubt. Früher wären Kandidaten in Parteiversammlungen ausgelacht worden, wenn sie sich ohne eine Berufsausbildung für einen Parlamentssitz hätten bewerben wollen. Früher mussten Minister zurücktreten, wenn sie Chaos angerichtet hatten. Früher war das Telefon besetzt, wenn man schon mit jemandem telefonierte. Früher dachten Ärzte über Medizin und Politiker über die Gesellschaft nach. Früher gab es Menschen, denen irgendetwas peinlich war. Früher musste man erst eine Briefmarke kaufen, bevor man eine Mail abschicken konnte. Früher hängte man am Wochenende keine Wäsche auf. Früher spielte man zwischen eins und drei nicht Klavier im Mehrfamilienhaus. Früher gab es mehrere Zeitungen mit unterschiedlichen Meinungen. Früher fingen die Nachrichten im Fernsehen immer ganz pünktlich zur vollen Stunde an. Früher war also auch nicht alles besser.