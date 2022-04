07. April 2022

Bill Gates, die Pharmaindustrie und der globale Krieg gegen Demokratie und Gesundheit

Wenn zwei prominente Namen aufeinanderprallen, wird es spannend. Auf der einen Seite Dr. Anthony Fauci, Jahrgang 1940, seit 1984 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dominierende Figur der amerikanischen Corona-Politik und Chief Medical Advisor von Präsident Biden. Auf der anderen Seite Robert F. Kennedy, Jahrgang 1954, Sohn des 1968 ermordeten Bruders von John F. Kennedy, Rechtsanwalt, Umweltschützer, Kritiker von Big Pharma und Impfgegner. Dass seine Accounts bei Instagram und Youtube gesperrt wurden, macht umso neugieriger. Ebenso, dass er als Verschwörungstheoretiker geschmäht wird und jetzt einen ganz dicken Wälzer vorlegt, dessen Anmerkungen 139 Seiten füllen und der gespickt ist mit medizinischen Studien, Forschungsberichten und allen möglichen Quellen, so als würde er einen Fall vor Gericht vertreten. Kennedy beschreibt den in der Tat katastrophalen Gesundheitszustand der amerikanischen Bevölkerung, schildert die Allianz zwischen Big Pharma und den staatlichen Behörden auch mit Rückgriff auf die HIV-Pandemie und erzählt, wie ein preiswertes Covid-Medikament aus den Regalen verschwand, damit das Geschäft mit den Impfstoffen in Gang kam. Während deren Hersteller bei jeder Regierung der Welt einen Haftungsausschluss durchsetzen konnten, seien die Kritiker verunglimpft und zensiert worden. Ein Kapitel widmet sich der „Big-Pharma-Kolonie“ Afrika. Dort seien Medikamente mit katastrophalen Nebenwirkungen getestet worden. Der zentrale Vorwurf gegen Fauci lautet: „Er gab den Profiten der Pharmaindustrie stets den Vorrang vor der Gesundheit der Bevölkerung.“ Ob der Leser Kennedys Schlussfolgerungen teilt, muss er selbst entscheiden. Jedenfalls liefert dieses materialreiche, verblüffende und gut übersetzte Buch einen wichtigen Beitrag zur Debatte.

„Robert F. Kennedy Jr.: Das wahre Gesicht des Dr. Fauci: Bill Gates, die Pharmaindustrie und der globale Krieg gegen Demokratie und Gesundheit“ bei amazon.de kaufen