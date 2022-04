Kurzer Spontanbesuch in Frankfurt am Main Kneipentour als Bildungsreise

06. April 2022

Warum wichtige Industrien unser Land verlassen und was der Frankfurter Äbbelwoi damit zu tun hat

von Volker Boelsch

Im Partyviertel Sachsenhausen in Frankfurt habe ich am vergangenen Wochenende mehr über Politik gelernt, als Olaf Scholz in seiner ganzen Laufbahn Behaltenswertes von sich gegeben hat – und zwar in einer Kneipe, die nur einen Steinwurf von der berühmten und vielbesungenen Klappergasse entfernt ist. Für Leserinnen und Leser, an denen die hessische Lebensart bisher spurlos vorbeigesegelt ist, muss die Wichtigkeit der Klappergass’ im Zusammenhang mit meinem Erlebnisbericht erwähnt werden – deshalb also hier zum Nachlernen: Dem Vernehmen nach wurde im 19. Jahrhundert (die Vorgaben für die Protokollierung waren damals noch nicht so kleinlich wie heute) die Ortsansässige Frau Rauscher mit einer Beule am Kopf, ohnmächtig am Boden liegend, aufgefunden. Zwei Umstände machten diesen Vorfall zu einem, der nicht gleich in den drauffolgenden Minuten wieder aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist.

Erstens: Vom in Hessen beliebten Apfelwein wird im Herbst eine Variante ausgeschenkt, deren Gärung noch nicht abgeschlossen ist, so wie beim „neuen Wein“ oder „roten Sauser“. In dieser Phase „schafft“ der Apfelmost noch, und dank dessen laxativer Wirkung wurde er landläufig als „Rauscher“ bezeichnet. Durch das beim Gärungsprozess entstehende erfrischende Prickeln und den noch reichlich vorhandenen Fruchtzucker begünstigt, verleitet der Rauscher zum Viel-Trinken, was als durchaus plausible Erklärung für Frau Rauschers damaligen Zustand hätte herhalten können. Da aber auch nicht auszuschließen war, dass ihr Ehemann Urheberschaft besagter Beule innehatte, begannen aufmerksame Mitbürger zu fragen, ob nun der Rauscher oder der „Ale“ (der alte Rauscher) für die Verletzung verantwortlich zu machen sei.

Zweitens: Einer der örtlichen preußischen Polizeibediensteten soll – so sagt man – den Fall akribisch in die Akten aufgenommen und am Folgetag sogar einen offiziellen Polizeibericht darüber verfasst haben. Von diesem Übereifer der lokalen Behörden war das Volk derart belustigt, dass das Geschehnis bald Einzug in die Liederdichtung fand:

Die Fraa Rauscher aus de Klappergass, die hot e Beul am Ei,

ob’s vom Rauscher, ob’s vom Ale kimmt, des klärt die Bolizei.

Mit derlei Wissen gestärkt, kommen wir nun zu meinem Bildungsabenteuer: Auf der Speisekarte der Schenke, in die ich mit meinen Begleitern zum Abschluss des Abends auf einen Becher „Äbbelwoi“ eingekehrt war, stand rückseitig eine Danksagung an die zahlenden Gäste zu lesen. Dabei ließ es sich der Wirt allerdings nicht nehmen, auf die offensichtlich immer noch vorhandene, durchaus preußisch anmutende Bürokratie hinzuweisen, indem er erklärte, was er mit den Einnahmen aus unserem Apfelweinkonsum so alles zu begleichen hatte. Es seien die Kosten für den Einkauf seiner Zutaten für Küche und Ausschank, Belegschaftsgehälter, Pacht, Miete und Energie in den letzten Monaten um acht bis zehn Prozent gestiegen. Des Weiteren zählte er Mehrwert-, Lohn-, Kirchen- und Einkommensteuer auf, dazu Mineralölsteuer für Heizöl, Gas und Benzin sowie Wein-, Schaumwein- und Branntweinsteuer. Doch damit nicht genug: Gewerbesteuer, Grundsteueranteil, Sozial- und Krankenversicherungsbeiträge und die Solidarabgabe belasteten die Rechnung zusätzlich, und dabei waren die Gebühren für IHK und Berufsgenossenschaft und die DEHOGA-Beiträge noch gar nicht eingerechnet. Anscheinend hatte der Wirt sich damit jedoch erst warmgeschrieben.

Es wurden die Gebäude-, Feuer-, Haftpflichtversicherung genannt, eine Brandschutzabgabe, Abwassergebühren, Schornsteinfegergebühren, Müllabfuhr, Lebensmittel- und Fettentsorgung, Straßenreinigung, die Gebühren für Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt und Ordnungsamt. Als Beispiele für den jüngsten politischen Übereifer kamen dann noch die Kosten für die Desinfektion des Mobiliars auf den Tisch, Masken, Tests und Impfungen der Mitarbeiter, sonstige Hygienemaßnahmen – und schlussendlich ein weiterer Arbeitsplatz, der geschaffen werden musste, um die Dokumentation des Gesundheitszustandes der Gäste zu überprüfen.

Die Gebühren für Bio-Komponenten-Zertifizierung, Diebstahl- und Glasbruchversicherung, Telefon, Rundfunk, GEMA sowie die Honorare für Rechts- und Steuerberater könnte man als freiwillig bezeichnen, sind aber indirekt auch wieder Früchte der ausufernden Bürokratie in Deutschland.

In herzerfrischendem Zynismus bedankte sich der Wirt nicht nur im Namen seiner Belegschaft, sondern auch des Finanzamtes und der Stadt Frankfurt mit seinen 63 Ämtern, in denen wohl um die 13.000 Menschen beschäftigt sind.

Es mag sein, dass schon der Preuße seine behördlichen Vorgänge geliebt hat, doch sagt schon die Heilige Schrift (Sprüche 30,33): „Wer die Nase zu hart schneuzt, zwingt Blut heraus.“ Seit Jahrzehnten wandern deutsche Unternehmen ins Ausland ab, um dem teutschen Regulierungswahn mitsamt dem damit einhergehenden finanziellen Aderlass zu entfliehen. Wenn die Gier der Politiker jedoch zu groß wird, wenn das Leben für ehrlich arbeitende Menschen nicht mehr zu stemmen ist, dann wird das ganze Gebilde einstürzen, und das Pendel schwingt mit Gewalt zurück. Das ist schon anderen Regierungen in der jüngeren Geschichte so ergangen.

Diejenigen Parteien, die in den letzten 30 Jahren die deutschen Landen führten, haben uns klar gezeigt, dass ihre Denkapparate nur bis zur nächsten Wahl zu arbeiten vermögen und dass ihnen das langfristige Wohl unseres Landes nicht wichtig ist. Danken wir es ihnen, indem wir diesen vier Fraktionen nie wieder eine Stimme an der Urne geben, solange wir noch frei wählen dürfen! Alternativen sind ja schließlich vorhanden …