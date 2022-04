Ziel Unregierbarkeit Die Macht der Angst brechen

05. April 2022

Angst funktioniert immer als Herrschaftsmittel – egal, welche Angst

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Es ist Zeit, zu Beginn vermeintlicher Lockerungen oder gar „Aufhebung“ nach zwei Jahren Corona-Tyrannei zu analysieren, wohin uns diese gebracht hat: in die totale gesellschaftliche Spaltung. Ich widerspreche hiermit den unter uns Libertären hier und da gehörten Ansätzen, die Spaltung positiv umzudeuten, etwa in dem Sinne, man sehe nun, mit wem man Gemeinsamkeiten habe und mit wem man nichts mehr zu tun haben möchte – teils mit Überraschungen in beide Richtungen, die man erfahren hat. An der tiefen Spaltung gibt es nichts Positives. Die Menschen sind bis ins Private hinein politisiert, und die Fixierung auf Trennendes verstellt den Blick auf die Chancen zur Kooperation. Wir wissen, dass die Grundlagen einer friedlichen Ordnung aus den Erfahrungen der Kooperation zum Vorteil für beide Seiten erwachsen. Diese Grundlagen haben schweren Schaden genommen. Kooperation ist mit unendlich vielen Menschen möglich, ohne mit ihnen Freundschaften pflegen oder gar den Hausstand teilen zu müssen, und wir tun es im Allgemeinen täglich. Wenn zwei Menschen jedoch nicht zu einem kooperativen Austausch zu beiderlei Vorteil kommen können, weil ein Dissens über ein politisches Thema bereits jegliche Alltagskommunikation miteinander unterbindet, dann unterstützt diese Spaltung nur die Herrschaftsgewalt. Divide et impera – teile und herrsche. Nichts an dieser Spaltung ist positiv.

Natürlich ist Kooperation nicht generell mit jedem und vor allem nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Wenn ich mich in der Situation der Abwehr eines direkten Angriffes gegen mich befinde, ist jede Form von Kooperation mit dem Angreifer ausgeschlossen. Der Angriff kann objektiv individuell stattfinden – dann ist die Sache sowieso klar –, oder der Angriff kann abstrakt sein, während ich eine bestimmte Person dem Kollektiv zuordne, von dem ich mich angegriffen fühle, zum Beispiel den Unterstützern eines politisch kanalisierten Zwanges, von dem ich mich bedroht fühle. Um nicht falsch verstanden zu werden: Es ist völlig legitim, auch bei einem subjektiven Bedrohungsgefühl von Kooperation bereits im frühen Stadium der Prüfung Abstand zu nehmen. Je nach individuellem Charakter kann dies zeitweise sogar zur Selbsterhaltung notwendig sein: um Abstand zu gewinnen, sich zu sammeln, sich nicht verrückt machen zu lassen, die eigene Grundhaltung und Stabilität wiederzufinden und so weiter. Die Frage ist vielmehr, ob es langfristig eine gute Strategie ist, denn als anhaltende Strategie fördert dies die Spaltung und damit die Macht der Herrschaftsausübung. Als anhaltende Strategie gegen ein Bedrohungsgefühl, das aus einer abstrakten Gefahr heraus erwachsen ist, ist die ungeprüfte Verweigerungshaltung zumindest auf Unsicherheit begründet, wenn nicht auf Angst. Und Angst ist etwas, was wir als Ratgeber nun überhaupt nicht gebrauchen können.

„Angst ist nicht real. Der einzige Ort, an dem Angst existieren kann, ist in unserer Vorstellung von der Zukunft. Sie ist ein Produkt unserer eigenen Phantasie und lässt Dinge existieren, die in der Gegenwart nicht existieren und vielleicht niemals existieren werden. Sie grenzt an Wahnsinn. Gefahr ist sehr wohl real. Aber Angst ist eine Entscheidung. Wir schreiben alle unsere Geschichte.“ – Diese Sätze habe ich vor ein paar Jahren in Akif Pirinçcis „Deutschland von Sinnen“ gefunden, wo er sie als Zitat aus einem Film angibt. Sie haben mir so gut gefallen, dass ich sie immer wieder einmal nachschlage.

Die letzten beiden Jahre standen im Zeichen der Angst. Nicht dass mit Angst nicht bereits vorher Politik gemacht worden wäre. Man nehme nur die Klima-Agenda und die Fridays-for-Future-Sekte. Viele haben tatsächlich Angst, dass es wegen des Klimawandels irgendwann kein Morgen mehr geben und die Erde unbewohnbar würde. Aber diese Angst wurde in dieser extremen Weise nur von einem geringen Teil der Bevölkerung so erlebt – die meisten Mitläufer orientieren sich halt danach, was gerade gefragt ist, und schwimmen so mit, nicht selten ohne die geringsten persönlichen Konsequenzen daraus zu ziehen. Doch die Corona-Agenda hat die Angst in den Alltag der Massen gebracht. Die Maske ist das omnipräsente Symbol der Angst vor dem anderen. Selbst wer die Maske nur unter dem Sanktionierungsdruck ohne eigene Überzeugung trägt, signalisiert damit seiner Umgebung die Angst vor dem anderen.

Da ist zunächst die mit viel Propaganda medial aufgebaute Angst vor dem Virus. Die Vorstellung von der Zukunft: Man bekommt selbst keine Luft mehr oder man steckt andere an, die daran sterben. Man glaubt, die Angst der Regierung zu verstehen, die Vorschriften erlassen muss, um nicht verantwortlich am Tod vieler Menschen zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil der Mitläufer-Parlamentarier tatsächlich so denkt, schon allein aus Bequemlichkeit, und die von ihnen erwarteten Entscheidungen angesichts der sich vorgestellten Angst anderer ungeheuer erleichtert werden. Angst grenzt an Wahnsinn.

Sollten Sie nicht zu denen gehören, die von der Angst vor einem Virus geleitet wurden – sind Sie denn frei von Angst geblieben? Das Erkennen eines Massenwahns füttert die Vorstellungen, wohin das führen mag. Der offene und bislang erschreckend erfolgreiche Aufbau totalitärer Kontrolle wirft die Frage auf, wo denn die Grenzen sind. Dazu kommen die offenkundigen ökonomischen Konsequenzen der politischen Eingriffe und Fehlentscheidungen. Wie kann man sich selbst und seine Familie vor den Konsequenzen der Dummheit anderer schützen? Wie vergleichsweise allein kann man gegen eine autoritätsgläubige Masse bestehen – vor allem wenn einmal der existenzielle Mangel beginnt, gegenwärtig zu werden? Es gibt sicher nicht viele Menschen, die so stabil und gelassen sind, dass sie in den letzten zwei Jahren nicht zumindest einen Eindruck davon erhalten haben, dass sie es in absehbarer Zeit durchaus auch mit der Angst zu tun bekommen könnten. Und dennoch gilt: Angst ist eine Entscheidung. Wir schreiben alle unsere Geschichte.

Jede massenwirksame Angst trägt zur Spaltung bei – sowohl die Angst, die den politischen Narrativen folgt, als auch die Angst vor der Macht und dem Gewaltpotenzial der Politik, die wiederum durch die Spaltung gestärkt werden. Die Macht wird gebrochen, indem die Angst vor dem überwunden wird, was sein könnte (!), aber nicht Realität ist. Angst ist eine Entscheidung, die jeder selbst trifft. Sobald uns das bewusst ist, können wir selbst aus der Angst raus. Wir treffen unsere Entscheidungen für uns, weil wir sie für unsere Ziele und in Abwägung der Umstände für richtig halten. Auf die Entscheidungen anderer haben wir nur geringen Einfluss – was aus ihren unendlichen Möglichkeiten und Kombinationen der vielen Individuen erwächst, haben wir nicht in der Hand. Wenn es sich abzeichnet, was auf uns selbst zurückwirkt, werden wir uns zu gegebener Zeit damit befassen, aber es ist unsinnig, sich aus den unendlich vielen Möglichkeiten künftiger Realitäten heute in die Angst treiben zu lassen. Die Entscheidung gegen die Angst ist die Entscheidung für das Leben.

Andere Personen treffen ihre jeweilige Entscheidung für oder gegen die Angst selbst. Wir können sie nicht aufheben, denn es liegt nicht in unserer Verantwortung. Ist die Entscheidung für die Angst getroffen, sind Argumente, die der Ursache für die Angstentscheidung widersprechen, wirkungslos. Sie führen eher dazu, sich zurückzuziehen und den Kontakt mit denen zu suchen, die die Angstgründe bestärken. Eine einmal getroffene, das Leben wesentlich betreffende Entscheidung kann nur auf den Prüfstand gestellt werden, wenn dazu eine Offenheit vorhanden ist, die aus Enttäuschung, Schock oder wachsendem Vertrauen in einen attraktiveren alternativen Ansatz entsteht. Der erste Schritt zur kooperativen Ebene ist also, die Angst des anderen erst einmal als gegeben zu akzeptieren, auch wenn man die Gründe nicht teilt, und ohne für sie Verantwortung zu übernehmen. Die Angst des anderen ist seine Sache, aber man kann respektieren, dass sie nun einmal vorhanden ist. Da sie seine Sache ist, können wir auch für Kooperation offen sein, die uns nützlich zu sein versprechen. Diese Haltung wünsche ich mir von möglichst vielen Menschen, denn sie ist ein Schlüssel zur Überwindung der Angst und damit der Machtausübung.

Am Samstag erheiterte mich eine Ansage aus dem Staatsfunk, dass die (weitgehende) Aufhebung der Maskenpflicht, die „von vielen“ „kritisch gesehen“ werde, ein „soziales Experiment“ sei, und veranlasste mich zu lautem Lachen – das soziale Experiment war ja in meinen Augen das, was vorangegangen war. Aber der Staatsfunk hatte hier recht. Es ist ein soziales Experiment; oder besser: Es ist die nächste Stufe in dem großen sozialen Experiment. Was wir in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten sehen werden, ist so eine Art Bestandsaufnahme, wie erfolgreich und nachhaltig die Gehirnwäsche und die Gehorsamkeitsübungen waren. Es gibt weiterhin – und nach rationalen Maßstäben selbst unter beliebig falschen Grundannahmen völlig widersinnig – einige Bereiche mit Vorschrift zum Tragen einer Gesichtsmaske wie den öffentlichen Nahverkehr, damit sie den Leuten im Bewusstsein bleibt und als ständig wiederkehrende Erinnerung. Parallel sieht man in den Supermärkten und Einkaufsmöglichkeiten, wie viele Leute noch weiter an ihr festhalten, weil sie sich schon an das Kommando gewöhnt haben. Oder weil sie so sehr die verordnete Angst verinnerlicht haben.

Akzeptieren Sie deren Angst und gehen Sie mit den Leuten offen um, während Sie Ihr Ding machen. Lächeln Sie Leute im täglichen Umgang freundlich an, auch wenn Sie kein Lächeln zurückbekommen. Das Problem haben ja nicht Sie, sondern der andere, denn es fühlt sich seltsam an, wenn man ein freundliches Gesicht nicht erwidern kann. Dieses Sich-seltsam-Anfühlen wird das sein, was die Spaltung aufbrechen und die anderen aus der Angst holen kann. Nach und nach. Und das Bedürfnis nach Normalität und danach, aus der Angst zu kommen, wird die nächsten Wochen und Monate wachsen, auch wenn man dies den Leuten zunächst nicht ansieht. Vielleicht finden sich wieder neue Anknüpfungspunkte mit Freunden und Bekannten, mit denen man früher gemeinsame Interessen hatte und sich gewinnbringend austauschen konnte, während der Umgang unter Corona-Angstbedingungen unmöglich oder unerträglich geworden war. Die nächste Zeit entscheidet darüber, ob die Leute die Spaltungen überwinden und wieder untereinander in Kooperation kommen oder ob sie in der Spaltung verharren, jederzeit abrufbar für eine kontrollierende und steuernde Macht. Es ist ein soziales Experiment. Wer zentrale Machtausübung ablehnt, ist auf funktionierende dezentrale Kooperationsstrukturen angewiesen. Herrscher sind wie pubertäre Rüpel auf dem Pausenhof: Haben Sie Erfolg mit der Einschüchterung und der Angsterzeugung, werden sie immer frecher und gemeiner. Wer Angst hat, zieht das Unglück an, während der Angstfreie nur selten Schaden nimmt. Wir brechen die Angst – und das wird Spaß machen.