Mangel an Gewaltenteilung Wir leben in einer „Pathokratie“

04. April 2022

Der Ursprung des Totalitarismus in individueller Psychopathologie

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



In meiner vorherigen Kolumne („Die drohende weltweite Bevölkerungsimplosion“) schrieb ich über „Psychopathen“, die vom Staatsdienst angezogen werden, da hier das Monopol legaler Gewaltausübung herrscht. Ich zögerte beim Verfassen etwas, ein solch harsches Urteil über unsere Zeitgenossen in der herrschenden Klasse zu fällen. Es ist aber nicht mehr zu leugnen, dass in den vergangenen Jahren zunehmend Menschen die höchsten Ränge unserer Gesellschaft besetzen, die psychopathologische Züge aufweisen: die Empathielosigkeit Angela Merkels, das irre Doppelsprech des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, das mediale „Folge der Wissenschaft“-Mantra allerorten, zuletzt das unsägliche Verhalten der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel im Hinblick auf ihre Verantwortung während der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal. Nicht zu vergessen, in der globalen Perspektive, die tyrannische Vorgehensweise des kanadischen Premierministers gegen friedliche Demonstranten und aktuell das völlige Ausblenden westlicher Mitverantwortung für den entsetzlichen Schlamassel in der Ukraine – und die auffällige Weigerung der USA, friedensstiftend einzugreifen.

Hier sind die laut Wikipedia „insgesamt 20 zu erfüllenden Kriterien“ einer „Psychopathie-Checkliste“ (siehe Link unten). Sie sind in drei Unterformen aufgeteilt. Die erste Unterform enthält die meisten Kriterien, die wir in unserer Herrscherkaste wiederfinden. Die zweite passt mehr zu offen korrupten und/oder diktatorischen Regierungsformen.

Unterform 1: interpersonell-affektiv

(Kernmerkmale der psychopathischen Persönlichkeit, selbstsüchtig und parasitär – stabil über die Lebenszeit)

- trickreich sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme

- erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl

- pathologisches Lügen (Pseudologie)

- betrügerisch-manipulatives Verhalten

- Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein

- oberflächliche Gefühle

- Gefühlskälte, Mangel an Empathie

- mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen

Unterform 2: antisozial-deviant

(Verhaltensstörung, chronisch instabiler und antisozialer Lebensstil – tendenziell Abnahme mit dem Alter)

- Stimulationsbedürfnis (Erlebnishunger), ständiges Gefühl der Langeweile

- parasitärer Lebensstil

- Fehlen von realistischen langfristigen Zielen

- Impulsivität

- Verantwortungslosigkeit

- geringe Verhaltenskontrolle

- frühe Verhaltensauffälligkeiten

- Jugendkriminalität

- Verstoß gegen Bewährungsauflagen bei bedingter Haftentlassung

- polytrope (vielgestaltige) Kriminalität

Weitere Punkte (nicht einer der Subdimensionen zuzuordnen)

- Promiskuität

- viele kurzzeitige eheähnliche Beziehungen

Ferner erläutert das Online-Lexikon: „Diese 20 Kriterien werden je nach Ausprägung mit 0 (keine Ausprägung), 1 (teilweise Ausprägung) oder 2 (volle Ausprägung) Punkten bewertet. Ab 25 von insgesamt 40 zu erreichenden Punkten wird ein hoher Psychopathie-Wert konstatiert. Ab einem PCL-R-Wert von 30 Punkten (Cut-off-Wert) erfolgt die Diagnose Psychopathie, wobei in deutschen Stichproben ein Cut-off-Wert von 25 empfohlen wird.“

Ich entschied mich vergangene Woche, das Wort „Psychopath“ beizubehalten. Weitere Bestätigung dafür fand ich nun in einer Besprechung eines Buches mit dem Titel „Politische Ponerologie“ des polnischen Autors Andrzej M. Łobaczewski. Und, zusätzlich, in einem aktuellen Gespräch zwischen dem kanadischen Psychologieprofessor Jordan Peterson und Andy Ngo, einem amerikanischen Journalisten, der das Wesen der Antifa untersuchte und dabei sein Leben aufs Spiel setzte.

Zunächst zur Buchbesprechung. Sie ist von Michael Rectenwald, einem ehemaligen Professor für Geisteswissenschaften an der Universität New York, und befindet sich auf der Seite des amerikanischen Mises Insitutes (siehe Link unten). Rectenwald schreibt: „Dieses seltsame und provokative Buch vertritt die These, dass Totalitarismus das Ergebnis der Ausdehnung der Psychopathologie von einer Gruppe von Psychopathen auf den gesamten politischen Körper, einschließlich seiner politischen und wirtschaftlichen Systeme, ist.“

Vor der Lektüre dieses, 1984 verfassten Buches sagt Rectenwald, dass er davon ausgegangen sei, dass man, um zu lernen, wie und warum das totalitäre Böse entsteht, „politische Ideologie und Wirtschaft studieren muss“. Doch im Zuge der Ereignisse und Reaktionen rund um Corona sei der Geisteswissenschaftler zur Überzeugung gelangt, dass die beobachtete „Massenpsychose“ von „pathologischen Einzelpersonen ausgehen und sich über die gesamte Gesellschaft ausbreiten und ganze Nationen erfassen kann“.

Rectenwald weiter: „Łobaczewski erklärt, dass die totalitäre Ideologie auf zwei Ebenen funktioniert: Während die wahren Gläubigen die Begriffe der ursprünglichen Ideologie kritiklos übernehmen, ersetzen die Eingeweihten der Partei dieselben Begriffe durch sekundäre Bedeutungen und treiben die normalen Menschen mit psychologischen Tricks [„gaslighting“] in den Wahnsinn. Nur die Eingeweihten, die Psychopathen, kennen und verstehen die sekundären Bedeutungen. Sie erkennen, dass Aktionen, die angeblich im Namen ‚der Arbeiter‘ unternommen werden, der Beherrschung der Partei und des Staates durch die Psychopathen dienen. Die Wahrheit ist das Gegenteil von dem, was die Partei-Insider behaupten, und sie wissen es. Die politische Ponerologie erklärt somit den Ursprung des ‚Doppelsprech‘, das George Orwell so gut dargestellt hat.“

Als das Scheitern der Sowjetunion absehbar wurde, also schleichend ab etwa dem Berliner Mauerbau, galoppierend ab etwa 1980, ersetzten die Psychopathen das Vokabular vom Kapitalisten-Arbeiter-Klassenkampf gegen jenes von der angeblichen Unterdrückung der Welt durch den weißen Mann – wobei sie übrigens das Christentum meinen, was sie sich offen auszusprechen noch nicht trauen. Die Methode aber, ihr neues Vokabular für psychologische Tricks einzusetzen, mit denen sie normale Menschen in den Wahnsinn treiben, haben sie beibehalten.

Rectenwald führt ferner aus, dass laut Łobaczewski eine adäquate Untersuchung des Totalitarismus bisher unmöglich gewesen sei, weil sie „in den falschen Registern“ vorgenommen worden sei. „Der Totalitarismus wurde unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Literatur, Ideologieforschung, Geschichte, Religion, Politikwissenschaft und internationale Politik behandelt. Man denke an die literarischen Darstellungen und Studien über die Sowjetunion, den Ostblock und Nazideutschland – an die klassischen Werke von Hannah Arendt, Aleksandr Solschenizyn, Václav Benda, Václav Havel und vielen anderen. Diese leisteten unverzichtbare Beiträge, hatten aber unverschuldet den Kern des Problems nicht erfasst, nämlich die psychopathologische Dimension der Entstehung und Entwicklung der ‚Pathokratie‘, der Herrschaft von Psychopathen.“

So weit Rectenwald, der selbst einen im Hinblick auf Freiheit und Totalitarismus sehr interessanten Lebenslauf hat. Er war bis vor wenigen Jahren ein Linker und hat laut einem Artikel, den er ebenfalls auf mises.org veröffentlichte (siehe Link unten), alle möglichen Spielarten des Linksseins durchlaufen. Als er jedoch 2016 an seiner Universität „gecancelt“ wurde, weil er sich gegen die „Cancel Culture“ aussprach, entdeckte er Mises und die Österreichische Schule und hat seither nie zurückgeblickt.

Eine erfolgreiche Strategie, wie dem Totalitarismus zu begegnen sei, muss die Möglichkeit seines individuell-psychopathologischen Ursprungs einkalkulieren. Sollte sich die Theorie Łobaczewskis bestätigen, so bestätigt sich auch die lange gehegte Befürchtung, dass uns der Totalitarismus immer begleiten wird, so wie er uns in der Vergangenheit immer begleitet hat, wenn auch streckenweise unter der Oberfläche und, wenn sichtbar, in anderen, oft religiös oder pseudoreligiös ausgeschmückten Ausdrucksformen. Denn Psychopathen hat es schon immer gegeben.

Jordan Peterson ist es zu verdanken, die psychologische Interpretation der Bibel popularisiert zu haben. Für den weltbekannten „anti-woken“ Psychologen ist es kein Zufall, dass der erste in der Bibel verzeichnete Todesfall eines Menschen ein Mord ist, Brudermord sogar. In dem erwähnten Gespräch mit dem amerikanischen Journalisten Andy Ngo (siehe Link unten), in dem es um die Machenschaften der Antifa geht, beschreibt Ngo den Jubel von Antifa-Rabauken, wenn sie einen Gegner niederschlagen. Peterson kommentiert: „Das ist Kain.“

Diese Leute seien missgünstig und verbittert, fasst der Kanadier deren psychologischen Zustand zusammen, und wollten deshalb die ganze Welt brennen sehen. Peterson geht analytisch noch tiefer und sagt, diese Art von Gewalt – „sie grinsen und lachen, während ein armer Wicht am Boden liegt, dem die Zähne herausgeschlagen werden“ – sei ein Ausdruck einer „Rache an Gott für das Verbrechen, die Existenz hervorgebracht zu haben“. Das sei die psychologische Essenz der Geschichte von Kain und Abel (im Gespräch ab Minute 27:17).

Damit wären wir beim Begriff der persönlichen Verantwortung, den unverzichtbaren Bestandteil der Freiheit, die – deswegen? – sowohl Antifa als auch unsere Herrscher vermeiden wie der Teufel das Weihwasser. Wir alle kennen jene, das Mark durchdringende und durch alle Äonen hallende Frage: „Kain, wo ist dein Bruder?“ Wir kennen auch nur allzu gut die rebellische und ausweichende Gegenfrage: „Bin ich meines Bruders Hüter?“ Noch vor der Bluttat stellte Gott Kain zur Rede: „Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick?“ Eine Antwort ist nicht überliefert. Vorher und nachher also meidet Kain eine klare Antwort. Mit anderen Worten, er scheut die ihm von Gott auferlegte „Ver-Antwortung“.

Von diesem Blickwinkel aus betrachtet sind sich Antifa und die heutige Herrscherklasse sehr ähnlich. Ohnehin scheint die Antifa aus Leuten zu bestehen, die noch nicht den begehrten Weg nach ganz oben gefunden haben, genauso wie die herrschende Klasse zunehmend aus Leuten besteht, die sich offenbar in oder im Umfeld der Antifa warmgelaufen haben. Mit Blick auf die Corona-Maßnahmen, vom Lockdown über Maskenpflicht bis zur „Impf“-Nötigung, auf die Klimapolitik, die Ukrainepolitik und so weiter ist die Frage berechtigt: Kain, wo ist dein Bruder? Von Merkel, Scholz, Lauterbach und Konsorten werden wir keine oder allenfalls ausweichende Antworten hören. Eher gibt es was „auf die Fresse“. Das ist der Kern unserer „Pathokratie“.

Psychopathen waren wie gesagt schon immer unter uns und werden es immer bleiben. Die Frage ist also, wie sie dauerhaft in Schach zu halten sind. Die Antwort der Geschichte lautet: Gewaltenteilung. Meine oft auf diesen Seiten vorgetragene These: Vertraglich, also verfassungsmäßig festgelegte Gewaltenteilung ist langfristig nicht das Papier wert, auf das sie gedruckt ist. Politische Macht erwächst aus Gewehrläufen, wie Mao Zedong einmal feststellte. Gewaltenteilung muss daher in möglichst vielen Köpfen etabliert sein. Die Geschichte kennt bisher nur eine Institution, so meine These ferner, mit der diese Festsetzung in möglichst vielen Köpfen langfristig gelungen ist, und das ist das Christentum mit seinem ihm eigenen Diktum von der Trennung der Angelegenheiten des Kaisers von denen Gottes. Ich bin offen für andere Vorschläge, aber ich sehe bisher keine, die eine mindestens ebenbürtige Durchsetzungskraft und Widerständigkeit entwickeln könnten.

Wikipedia: Psychopathie (abgerufen am 03.04.2022)

Michael Rectenwald: The Science of Evil: A Personal Review of Political Ponerology

Michael Rectenwald: How a Marxist of Twenty-Five Years Became a Misesian Libertarian

Antifa: The Rise of the Violent Left | Andy Ngo & Jordan Peterson