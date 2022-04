Aufwachappell Hörst du nicht die Glocken?

01. April 2022

Justiz in der Corona-Krise

von Carlos A. Gebauer

Justiz – man kann es nicht oft genug wiederholen – ist Menschenwerk. Menschen sind fehlsam, Menschen irren. Also kann auch Rechtsprechung fehlerhaft sein, sie kann abirren, sich verirren, sie kann sich manchmal sogar verrennen. In solchen Lagen ist dann die Aufgabe der Kritiker, eine fehlgegangene „ständige Rechtsprechung“ wieder zu entstetigen. In höchstrichterlichen Urteilen heißt es dann regelmäßig, der Senat „hält nicht länger an seiner bisherigen Rechtsprechung fest“ und ändere seine Linie. Oft geschieht dies nicht unangekündigt und auf einen Schlag. Bundesgerichte lösen sich vielmehr in mehreren, geradezu gesichtswahrenden Teilschritten von erkannten Irrtümern. Sie führen dann beispielsweise aus, dass gegen eine Rechtsprechung „in der Literatur Kritik laut geworden“ wurde. Man liest dann, es sei dieser Kritik „zuzugeben“, dass sie wesentliche Gesichtspunkte aufgezeigt habe, denen man folgen wolle. Kurz: Mit Anlauf und zeitlichem Verzug wendet der träge Tanker dann seine Richtung.

In der sogenannten Corona-Krise haben sich ebenfalls Rechtsprechungstendenzen herausgebildet, die einer kritischen Betrachtung auf Dauer nicht standhalten können. So geistert beispielsweise in den vergangenen Wochen ein Urteil des Landgerichtes Köln vom 26. Oktober 2021 durch die Debatte (Aktenzeichen 5 O 117/21), in dem das Gericht einer Dreijährigen kein Schmerzensgeld wegen einer zweifelhaften behördlichen Quarantäneanordnung zusprechen mochte. In jener Entscheidung war unter anderem entscheidungswesentlich, ob die mutmaßlich infizierte Kontaktperson („Indexperson“), von der die Möglichkeit einer Infektion auch des Kindes hergeleitet werden sollte, überhaupt im infektionsschutzrechtlichen Sinne „infiziert“ gewesen war. Die Behörde berief sich auf einen „positiven PCR-Test“ jener Indexperson und argumentierte, aus dem positiven PCR-Test sei legitim, auf Infektionsrisiken rückschließen zu können.

Die gesamte dortige Argumentation der Kölner Richter ist indes – bei nüchterner Betrachtung – Satz für Satz fehlerhaft. Dennoch neigen andere Gerichte nach „Präzedenzentscheidungen“ wie dieser dazu, das Resümee solcher Urteile ungeprüft abzuschreiben und zu übernehmen. Daraus folgen dann wiederum fatale Dominoeffekte. Was also ist konkret unrichtig an der Kölner Argumentation?

Zu Beginn arbeitet das Gericht mit einem Verweis auf Autoritäten: „Ein PCR-Test gilt laut verbreiteter wissenschaftlicher Einschätzung und gerade des RKI als extrem zuverlässig.“ Diese Autoritäten begründen somit über eine gewöhnliche Zuverlässigkeit des Tests hinaus sogar dessen extreme Zuverlässigkeit: „Jedenfalls ist ein falsches positives Testergebnis unwahrscheinlich.“ Leider wird hier aber überhaupt nicht beschrieben, was der Test tatsächlich testet. Statt durch konkrete Beschreibung dessen, was genau der Test extrem zuverlässig leiste, das eigene Verständnis seiner Abläufe zu dokumentieren, verliert sich die Darstellung des Gerichtes in argumentativen Surrogaten, die zwar akademisch klingen, aber keinerlei eigenen informativen Inhalt aufweisen: „Aufgrund des Funktionsprinzips von PCR-Tests und der hohen Qualitätsanforderungen liegt die analytische Spezifität bei korrekter Durchführung und Bewertung bei nahezu 100 Prozent.“ Da der Kernsatz dieser Aussage (dass eine analytische Spezifität aufgrund eines Prinzips bei nahezu 100 Prozent liege) greifbar wenig Botschaften enthält, stützt das Urteil seine Darstellung vorsorglich mit weiterem wohlklingendem Vokabular ab: „Im Rahmen von qualitätssichernden Maßnahmen nehmen diagnostische Labore an Ringversuchen teil. Die Herausgabe eines klinischen Befundes unterliegt einer fachkundigen Validierung. Nicht plausible Befunde werden in der Praxis durch Testwiederholung oder durch zusätzliche Testverfahren bestätigt oder verworfen.“ Ebenso wie schon bei dem Test, dessen Inhalt unerläutert blieb, muss der Leser nun auch spekulieren, welche Versuche genau in einem Ring unternommen wurden. Obgleich die ganze Darlegung also bei genauer Betrachtung insgesamt ein semantisches Vakuum bleibt, endet der Abschnitt mit einem Satz, der wie eine legitime Conclusio klingt. Und die wird dann auch noch mit mancherlei Verweisungen in helles Licht getaucht: „Bei korrekter Durchführung der Tests und fachkundiger Beurteilung der Ergebnisse geht das RKI nachvollziehbar von einer sehr geringen Zahl falscher positiver Befunde aus (siehe Link unten; VG Regensburg, Beschluss vom 28.10.2020 – RO 14 S 20.2590 – juris; Beschluss vom 18.9.2020 – RO 14 S 20.2260 – juris).“ Und weil dies vermeintlich alles schlüssig sei, dürfe sich auch die Fachbehörde blind darauf verlassen, dass bei ihrer dann angeordneten Verkürzung von Grundrechten sicher alles im Vorhinein seinen geordneten Gang genommen habe: „Aufgrund dessen war die Beklagte auch nicht gehalten, noch weitere Maßnahme zu treffen, um das Vorliegen einer Infektion zu validieren. Sie durfte auf die Aussagekraft des PCR-Tests vertrauen.“

Das Gericht belässt es indes nicht bei der dahingehenden Beschreibung des fehlenden eigenen Verständnisses. Es verfestigt den Eindruck, sich nicht wirklich mit dem Thema befasst zu haben, sogar noch weiter, indem es den ct-Wert des vorliegenden Tests gleichsam mit spitzen Fingern berührt: „Auch die Tatsache, dass beim Test der sogenannte ct-Wert über 25 gelegen habe, ändert an dieser Einschätzung nichts. Insbesondere ergibt sich nicht – wie von der Klägerin vorgetragen – schon aus den vorgelegten Unterlagen des RKI, dass bei einem solchen ct-Wert nicht von einer Infektiosität der Indexperson auszugehen ist.“ Man darf nach solchen Sätzen sicher – vielleicht sogar extrem sicher – davon ausgehen, dass der Verfasser derartiger Erläuterungen auf Nachfrage nicht in der Lage wäre, zu erklären, wofür die Abkürzung „ct“ steht und was sie besagt. Denn auch der Nachsatz lässt keine Sachkenntnis erkennen: „Die von der Klägerin angeführten Richtlinien des RKI, bei denen der ct-Wert eine Rolle spielt, beziehen sich ausdrücklich nur auf Fragen des vorzeitigen Entlassens aus der Quarantäne und gerade nicht auf die Frage der Anordnung.“

Nach weiteren abirrenden Sätzen ohne wirklichen Erklärungsinhalt endet die Urteilspassage mit dem bezeichnenden Satz: „Mit dem positiven Testergebnis lag für die Beklagte ein hinreichender Anhaltspunkt für eine Infektion der Indexperson vor.“ Warum ist dieser Satz bezeichnend? Weil er offenlegt, dass das Gericht faktisch über Dinge ausführt, die es nicht bis zum Ende durchdacht hat! Ein positives Testergebnis ist eingeräumtermaßen allenfalls ein „Anhaltspunkt für eine Infektion“. Mehr aber nicht. Ein Anhaltspunkt! Selbst wenn dieser Anhaltspunkt also tatsächlich vorgelegen hätte, erbrächte er mithin keinen Beweis für den anfänglichen Obersatz des Gerichtes, der doch nach einer „tatsächlichen Infektion der Indexperson“ gefragt hatte.

Falls das argumentative Abirren des Landgerichtes in seiner Beweisführung damit noch nicht hinreichend deutlich ist: Herr A. ist mit seinem absoluten Gehör extrem zuverlässig im Einschätzen von Tönen. Anerkannte Wissenschaftler haben ihm in verschiedenen Experimenten immer wieder fachkundig attestiert, dass er das Läuten von Glocken valide validieren konnte, in Ringversuchen sogar zirkulär. Wenn also Herr A das Läuten einer Glocke beschreibt, dann befindet sich sicher ein Dom in seiner Nähe. Der Einwand, er stehe auf einer Alm neben einer Kuh, greift also nicht durch?

Hoffen wir, dass das Urteil des Kölner Landgerichtes nicht eine „ständige Rechtsprechung“ induziert.

