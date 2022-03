Rollt nun der Rubel? Russland will für Erdöl und Erdgas in eigener Währung bezahlt werden

29. März 2022

… eine großartige Idee – ab sofort offenbar auch mit Goldbindung

von Christian Paulwitz

Die Empörung, insbesondere in der deutschen Politik, ist groß: Kaum beginnt man einen Wirtschaftskrieg mit Sanktionen gegenüber dem russischen Handelspartner, kaum sperrt man russische Vermögen in den Währungen, auf die man so Zugriff hat, schon akzeptiert der Sanktionierte für seine gefragten Exportgüter nicht mehr das Geld, das seine ihn sanktionierenden Kunden selbst nach Belieben aus dem Nichts schaffen. Unerhört. „Vertragsbruch!“, zetert Klimaminister Habeck und meint seltsamerweise den russischen Vertragspartner. Politisches Kasperletheater.

Tatsächlich hat das Ganze eine ganz andere Dimension – vielleicht. Man sehe mir im Folgenden nach, wenn ich vereinfachend Staaten als Handelspartner annehme. Die russischen Energielieferanten sind ja tatsächlich mehr oder weniger Staatsunternehmen, und da im Westen die Empfängerkonzerne selbst ebenfalls staatsnah sind und der Handel ohne die staatliche Hand darauf sowieso nicht abgewickelt werden darf, mag man die Vereinfachung trotz mehrerer beteiligter Akteure hinnehmen können. Etwas anders kann es aussehen, wenn man den gegenläufigen Teil des Tauschs einschließt – jeder Handel ist ein Tausch, aber Handelsbilanzen zwischen Kollektivgebilden sind multipolare Tauschverhältnisse. Es ist also so, dass Waren in die eine Richtung geliefert werden und in die andere Richtung ein Gegenwert fließen soll, der nicht der Willkür des Warenempfängers unterliegt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Im Irrsinn des Handels unter Fiatgeld-Bedingungen jedoch eine unerhörte Zumutung insbesondere für eine staatliche Zahlerseite. Zwar ist der Rubel genauso eine Fiatwährung wie Dollar und Euro, aber um Rubel zu erwerben, muss nachgefragte Ware nach Russland geliefert werden, denn in Russland ist man derzeit an Euro und Dollar nicht sonderlich interessiert, nicht nur seitens der russischen Zentralbank. Und das finde ich großartig – nicht aus Sympathie für Russland oder wen auch immer, sondern aus Prinzip. Wert soll gegen Wert getauscht werden – das ist die Grundlage einer gesunden Beziehung auf Augenhöhe. Deutet sich hier mitten im Krieg die Grundlage einer Friedensordnung für die fernere Zukunft an?

Erinnern wir uns an die für die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich erfolgreichen 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Damals kannte man noch die Grundsätze werthaltigen Geldes. Die BRD exportierte über Jahre hinweg mehr Waren in die USA, als amerikanische Waren hierzulande nachgefragt wurden. Heute würde die Zentralbank neues Geld aus dem Nichts emittieren, um im Gegenzug die Währung des Importlandes in ihre Bücher zu nehmen. Wie wir heute wissen, kann das lange so gehen, wenn das Zentralbankregime beidseitig eingeführt ist. Es folgen irgendwann Klagen über Handelsungleichgewichte, die zur Ablenkung von den Ursachen in Rufe nach Regulierung kanalisiert werden, die die Sache immer weiter verschlimmert. Die Bundesbank wählte damals aber noch einen anderen Weg, bevor sie sanfter amerikanischer Druck zur Umkehr zwang. Der Dollar war noch konvertibel in Gold und an den Goldpreis gebunden. Die Bundesbank hat somit das durch Tausch gegen Dollar emittierte DM-Volumen zur Finanzierung der Nachfrage aus dem Dollarraum von Waren aus dem DM-Raum durch Abgabe des Dollarüberschusses gegen Gold gegengebucht, sodass dadurch die Handelsbilanz wieder mehr oder weniger ausgeglichen wurde. Nehmen wir an, diese Zentralbankpolitik wäre fortgesetzt worden (bei Anpassung der Zugriffmöglichkeit auf das Gold an die Eigentumsverhältnisse, was ja bekanntlich nicht erfolgte), dann wäre Gold im Dollarraum bei gleichbleibenden Import-/Exportverhältnissen relativ knapper geworden, während die Deutsche Mark immer teurer geworden wäre. – Es ist nicht „schlecht“, wenn eine Währung im Außenhandelsverhältnis teurer wird, wie das geldsozialistische Ökonomen behaupten. Es ist auch nicht „gut“. Sofern die Zentralbanken ihre Finger still halten, zeigt das einfach Knappheitsverhältnisse beziehungsweise Angebot-/Nachfrage-Relationen an: wichtige Signale für die Marktteilnehmer. In diesem Fall würden Anreize gesetzt, sich vom Dollarraum aus gesehen zu überlegen, die relativ teurer werdenden Güter aus dem DM-Raum vielleicht doch lieber zu ersetzen oder zu der Nachfrage aus dem DM-Raum besser passende Produkte im Dollarraum herzustellen, um den deflatorisch wirkenden Goldexport zu vermeiden. Vom DM-Raum aus gesehen würde ein Anreiz gesetzt werden, günstiger zu produzieren, um den Exportwert in den Dollarraum dem Importwert der Waren aus dem Dollarraum anzupassen – oder stärker für andere Märkte zu produzieren. Denn Grundlage eines jeden Handels, eines jeden Tauschs muss sein, Wert gegen Wert zu tauschen, damit beide Seiten einen Vorteil haben. Die Idee des Geldes war es einmal – und deswegen hatte sich über lange Zeit die Edelmetall-Grundlage durchgesetzt –, über die Zwischenware Geld als das Gut mit der höchsten Nachfrage die Findung von Tauschpartnern zu erleichtern.

Das von Zentralbanken verwaltete Fiatgeld hat den Betrug an jedem Handel beteiligt. Die Geldschöpfung der Zentralbanken aus dem Nichts ist die eigentliche Ursache für über lange Zeit gewachsene Handelsungleichgewichte. Wer sich nur ein wenig mit der Österreichischen Schule beschäftigt hat, dem ist klar, dass die Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte ihre Ursachen in der Inflationspolitik der Zentralbanken haben, mit der sie die Finanzkrisen auch zu bekämpfen versuchen. Und es ist klar, dass jede Papiergeldwährung ohne Güterdeckung am Ende ihrem inneren Wert zustreben muss: null. In der Handelsbeziehung zwischen Russland und dem Euroraum ist dieser Punkt nun erreicht. Der Euroraum will keine Güter nach Russland liefern (Sanktionspolitik), aber fragt Erdöl und Erdgas nach. Als Bezahlung wird Euro-Fiatgeld angeboten, das für die russische Seite keinen Wert mehr hat. Und das wird nach den Erfahrungen gesperrter Kontenzugriffe auch so bleiben. Man muss kein Ökonom sein, um daraus schlussfolgern zu können, dass auf dieser Basis kein Handel zustande kommen kann. Entweder es wird auf die Sanktionspolitik verzichtet oder man verzichtet auf künftige Öl- und Gaslieferungen. Einen dritten Weg gibt es nicht – allenfalls Täuschung über eine faktische Aufgabe formal beibehaltener Sanktionspolitik, indem zum Beispiel Dritte in die Beziehung eingeschaltet werden.

Und Euro und Dollar werden für Russland ohne Wert bleiben. Seit 2014 hat Russland einen großen Teil seiner Fremdwährungsreserven in physisches Gold – selbstverständlich im eigenen Land lagernd – umgeschichtet. Angeblich bindet Russland nun den Rubel an Gold – und nutzt die Abhängigkeit des Westens von Energieimporten als Gegenschlag zu den Wirtschaftssanktionen. Es ist die reine Verzweiflung, wenn Klimasozialist Habeck groß verkündet, die Bezahlung in Rubel – das heißt Gold – abzulehnen. Nach der Zerstörung der globalen Lieferketten durch die globale Corona-Governance ist dies wohl für das internationale Währungsgeflecht der Anfang vom „Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen“, wie es BlackRock-CEO Larry Fink ausdrückte. Es war lange eine spannende Frage, wie die notwendige Korrektur der Ungleichgewichte durch das globale Fiat-Geldsystem wohl erfolgen würde. Der vernünftige Weg hätte mit einer Verkleinerung der Staatsapparate angefangen – je früher, desto besser; je später, dann aber mit umso größeren Schritten. Im Grunde war schon zum Ende des Kalten Krieges klar – wenn nicht schon früher –, dass der vernünftige Weg nicht beschritten würde. Das globale Konzert der Staaten wird den libertären Erwartungen an Politik gerecht und hat sich aus penetranter Uneinsicht in das Notwendige auf den schmerzhaftesten Weg mit den höchsten Kollateralschäden begeben. Es wird ihn auch kaum mehr verlassen können. Das Blame Game läuft.

