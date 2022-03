Demographie Die drohende weltweite Bevölkerungsimplosion

28. März 2022

Gegenwartsorientierung als Ursache, Freiheitsverlust als Wirkung

von Robert Grözinger

Wo ist eigentlich die Bevölkerungsexplosion, vor der uns „Experten“ vor einigen Jahrzehnten noch lauthals warnten? Die doch die Ursache für den Klimawandel, für Pandemien, Rohstoffkriege und Massenverelendung sein sollte. Diese Dinge finden zwar tatsächlich statt – zumindest in den Medien, was für viele gleichbedeutend mit der Realität ist. Aber von einer Bevölkerungsexplosion als Ursache von all dem redet, abgesehen von ein paar Randfiguren, keiner mehr. Zwei Gründe gibt es dafür: Sie war nie die Ursache der genannten Phänomene, und sie findet nicht mehr statt.

Die Weltbevölkerung hat aufgehört zu „explodieren“. Mehr noch, sie ist kurz davor zu „implodieren“. Und das ganz ohne die gegenwärtig mit mindestens krimineller Fahrlässigkeit verabreichten Corona-„Impfstoffe“, ganz ohne einen möglichen Atomkrieg. Nicht nur in Europa bleiben die Geburten aus. In China schrillen bereits die Alarmglocken: Weil eine Überalterung droht, hob das kommunistische Regime im Jahr 2016 die seit 1979 geltende Ein-Kind-Regel auf und erhöhte die pro Frau erlaubte Zahl auf zwei. Nur fünf Jahre später, im August letzten Jahres, erhöhte es die Grenze auf drei Kinder. Das riecht nach Panik. Kein Wunder: Im Reich der Mitte ist die Gleichgewichtsrate von 2,1 Kindern pro Frau längst unterschritten und liegt derzeit bei ungefähr 1,2.

Auch in Indien ist die Geburtenrate 2021 mit 2,0 erstmals unterhalb dieser entscheidenden Marke. Diese beiden Länder beherbergen etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Was diesbezüglich in anderen Ländern der Welt passiere, spiele daher weltbevölkerungsstatistisch kaum eine Rolle, sagt Dr. Darrell Bricker in einem unten verlinkten Interview. Der Statistiker und Chef des Umfrageunternehmens Ipsos Public Affairs ist Co-Autor des Buches „The Empty Planet“. Ihm zufolge werde die weltweite Geburtenrate, derzeit noch bei 2,4, im Jahr 2050 bei 2,2 liegen. Ungefähr um diese Zeit werde die Zahl gleichzeitig lebender Menschen auf diesem Planeten bei etwa 8,5 Milliarden ihren Zenit erreichen und bald danach zu sinken beginnen. Die Vereinten Nationen gehen derzeit noch davon aus, dass das Wachstum der Weltbevölkerung erst gegen Ende des Jahrhunderts zum Stillstand kommt, bei etwa zehn oder elf Milliarden. Das sei aber ein Mittelwert, sagt Bricker, der einige nach unten weisende Dynamiken der Entwicklung unterschätze.

Warum sollte uns das kümmern? Weil eine steigende Zahl an Menschen mit einem steigenden Freiheitspotenzial verbunden ist. Wie das? Über das Prinzip der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung, so sagen Ökonomen und der gesunde Menschenverstand übereinstimmend, steigert die Produktivität und senkt somit die Produktionskosten. Dadurch steigt das Realeinkommen selbst dann, wenn das nominale Einkommen stagniert. Je mehr Menschen es gibt, desto größer das Potenzial der Arbeitsteilung: Jeder kann sich produktiv auf die wenigen Dinge konzentrieren, die er relativ gut vollbringen kann. Die unzähligen anderen Dinge, die nötig sind, um unsere Konsumbedürfnisse zu befriedigen, können wir zunehmend getrost anderen überlassen. Der Handel sichert dann die bestmögliche Verteilung der Güter und Dienstleistungen.

Hinzu kommt eine im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung oft übersehene Dynamik. Das Prinzip des Handlungsaxioms, demzufolge wir immer danach streben, unsere Lage zu verbessern, bedeutet, dass wir ständig Neues erfinden und an Verbesserungen basteln. „Wir“ heißt natürlich nicht wir alle, sondern jene, die eine solche Veranlagung haben. Die – und hier ist ein Knackpunkt – umso mehr Zeit, Energie und Ressourcen für Forschung und Entwicklung übrighaben, je weiter die Arbeitsteilung vorangeschritten ist. Das führt zum Beispiel in der heutigen Zeit zu Miniaturisierung, Effizienzsteigerung und Erschließung neuer Rohstoffquellen, sodass die noch in den 70er und 80er Jahren befürchtete Rohstoffverknappung trotz Milliarden zusätzlich zu fütternden Mündern ausblieb. Die Zahl der in absoluter Armut lebenden Menschen sank seit etwa 1990 von zwei auf deutlich unter einer Milliarde heute. Auch Umweltprobleme am anderen Ende der Produktionskette werden durch wachsenden Wohlstand immer beherrschbarer.

So könnte es weitergehen in einer Welt, in der staatliche Eingriffe minimiert sind und die Menschheit sich von bewaffneten Psychopathen weitgehend ungestört fortentwickeln kann. Sobald aber solche Leute an der Macht sind, ist es mit dem „ungestört sein“ vorbei. Sie wollen alles und jeden kontrollieren und lenken, von der Geldmenge bis zur Geburtenrate – mit dem ewig gleichen durchschlagenden „Erfolg“. Was in ihrer kranken Weltsicht immer mehr Eingriffe nötig macht, von der Zins- bis zur Sterberate, Abtreibungen und Euthanasie inklusive.

Ist es also unseren lieben Führern zu verdanken, dass die Weltbevölkerung demnächst schrumpfen und wir deswegen verarmen werden? Bricker zufolge nicht. Er sieht die Hauptursache im wachsenden Wohlstand, insbesondere in der zunehmenden Urbanisierung. Wohlstand und Urbanisierung, so Bricker, führten zu höherer Bildung, was bei Frauen dazu führe, dass sie später heirateten und Kinder haben wollten. Dieser Trend werde durch Technologie, insbesondere aktuell durch das Smartphone, verstärkt, welche die Unabhängigkeit auch von Frauen fördert. Das klingt einleuchtend, scheint mir aber als Erklärung nicht ausreichend. Dazu gleich mehr.

Bricker bietet keine Lösung des Problems an. Er scheint sogar zu bezweifeln, dass es eine gibt. Bisher sei es noch keinem Land gelungen, die Ersetzungsgeburtenrate von 2,1 wieder zu erreichen, nachdem diese unterschritten wurde. Wir würden uns also auf eine schrumpfende Weltbevölkerung und somit eine schrumpfende Arbeitsteilung einstellen müssen, so seine pessimistische Sicht. Mit anderen Worten: Alternde Bevölkerung, steigende Lohnkosten, stagnierendes Wirtschaftswachstum, stagnierende Freiheit. Alles, was Bricker anbietet, sind Anpassungsstrategien: Automatisierung, ein Umdenken in der Rentenpolitik – also längere Lebensarbeitszeit – und ein Umdenken in der Einwanderungspolitik. Was er mit Letzterem genau meint, wird im Interview nicht weiter vertieft.

Inwiefern diese Anpassungsstrategien gelingen oder überhaupt angemessen sind, sei dahingestellt. Wir können aber davon ausgehen, dass sie umso besser gelingen werden, je mehr sich der Staat – oder besser gesagt die „Staatengemeinschaft“ mit ihrem Trend zur Weltregierung – aus ihrer Gestaltung heraushält. Sollte der Trend sich jemals umkehren und die Bevölkerung irgendwann wieder zu wachsen beginnen, wird das ganz sicher nicht auf staatliche Handlungen zurückgehen, sondern eher im Gegenteil auf einen Rückzug des Staates.

Zu einer Trendumkehr ist die gesellschaftliche Akzeptanz von zwei bis drei Kindern als „normal“ zwingend nötig. Deshalb der verzweifelte Schritt der chinesischen Regierung, das erlaubte Limit auf drei zu erhöhen. Das erinnert irgendwie an die Zinsstellschraube von Zentralbanken: Plötzlich merken sie, dass die Inflation aus dem Ruder läuft und meinen, mit ein paar Prozentpunkten mehr an Grundzins diese noch aufhalten zu können. Die Grundeinstellung – wir „Experten“ wissen besser als andere, was gut für sie ist – ist die gleiche: die „Anmaßung des Wissens“, wie F. A. von Hayek es nannte. Das Ergebnis – Chaos, Verwerfung, unbeabsichtigte Nebenwirkungen, Verarmung – auch.

Für die Normalität von zwei bis drei Kindern pro Frau – was selbstverständlich nicht „jede Frau“ bedeutet – sind folgende Voraussetzungen nötig: Die Normalität heterosexueller langfristiger Monogamie, die Möglichkeit, mit dem Verdienst einer Person eine vier- bis fünfköpfige Familie zu ernähren – und Zukunftsorientiertheit über die eigene Generation hinweg. Nichts davon wird ein Staat von sich aus bieten. Heutzutage ist eher das Gegenteil zu beobachten.

Staatsdienst, also die Ausübung des Monopols legaler Gewaltausübung, zieht Psychopathen an. Gewaltenteilung hält sie einigermaßen in Schach. Also versuchen die Psychopathen, die Gewaltenteilung aufzuheben. Wir erlauben ihnen das, wenn sie uns davon überzeugen, dass dies nötig ist. Das gelingt ihnen, indem sie den Staat als Erlöser darstellen. Diesen Trick schafften sie in den vergangenen zwei Jahrhunderten über die staatliche Kolonisierung von Bildung, Medien, Unterhaltung und sogar der Kirchen. Sobald die Gewaltenteilung unwirksam geworden ist, gehen die Psychopathen daran, die eben genannten Voraussetzungen für die Normalität zu unterdrücken. Ein Grund dafür mag sein, dass diese Normalität ihnen einen Spiegel vorhält, in den zu blicken für sie unerträglich ist. Ein anderer ist, dass diese Normalität ihren Machtanspruch wenigstens geistig negiert. Auch das ist für sie unerträglich.

Auch auf direktem Weg hat die oben erwähnte Geldpolitik etwas mit der stagnierenden Bevölkerungsentwicklung zu tun. Zum einen trägt sie, wie auch die unkontrollierte Einwanderung, zu dem in vielen Regionen der Welt irren Wohnungspreiswachstum bei, sodass junge Menschen sich die Gründung einer Familie nicht leisten können. Aber die Wirkung geht noch viel tiefer. Das scheinbar endlos sprudelnde, praktisch zinslos verfügbare Geld nährt die Illusion, dass es so was wie Knappheit nicht gibt. Das wiederum trägt zu einer verbreiteten Gegenwartsorientierung bei, die die aus dem Wohlstand erwachsene relative Kinderarmut in eine grassierende Kinderlosigkeit umkippen lässt.

Oder ist es umgekehrt, nämlich dass eine starke Gegenwartsorientierung die Toleranz einer psychopathologischen Geld- und sonstigen Politik ermöglicht, die den Blick auf die Zukunft ablenkt und uns erlaubt, die Konsequenzen unseres Tuns bequem zu ignorieren? Wie auch immer – Gegenwartsorientierung, nicht Wohlstand und Urbanisierung, ist die Grundursache des kommenden Bevölkerungsschwundes und der daraus entstehenden relativen und absoluten Armut sowie des daraus entstehenden Freiheitsverlusts. Weil Bricker auf diese tiefere Ursache nicht eingeht, verharren seine Empfehlungen, seine „Anpassungsstrategien“ im Oberflächlichen.

Um nach dem kommenden großen Crash den Weg aus dem Chaos zu finden, werden Zukunftsorientierung und ein Verständnis von Normalität notwendig sein. Da helfen keine Anpassungsstrategien. Da hilft nur eine sehr grundsätzliche Umkehr in unserer Einstellung im Hinblick auf den Staat. Wir müssen aufhören, in ihm den Erlöser zu sehen.

