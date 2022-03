Europäische Geldpolitik Digitalgeld statt Bargeld und Menschenrechten?

25. März 2022

Ganz viel Jura zwischen Luxemburg und Leipzig

von Carlos A. Gebauer

Am 26. Januar 2021 hatte sich die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) mit einem Urteil in zwei ihm vorgelegten Rechtssachen (C‑422/19 und C‑423/19) zu der Frage verhalten, ob der Gläubiger einer Euro-Geldschuld sich weigern darf, von seinem Schuldner Bargeld anzunehmen, und ob er stattdessen gegen den Willen des Schuldners von diesem ersatzweise auch nur Giralgeld akzeptieren könne.

In Artikel 128 Ansatz 1 Satz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) heißt es wörtlich: „Die von der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.“ Das Tatbestandsmerkmal der „Einzigkeit“ von Banknoten als gesetzlichem Zahlungsmittel, das auch in Paragraph 14 Absatz 1 Satz 2 des bundesdeutschen Bundesbankgesetzes enthalten war (und ist), sprach nach der Auffassung des vorlegenden Bundesverwaltungsgerichtes dafür, nur Banknoten als das einzige gesetzliche Zahlungsmittel anzusehen. Und augenscheinlich erwähnt Artikel 128 AEUV Giralgeld auch mit keiner Silbe.

Der EuGH entdeckte hingegen den 19. Erwägungsgrund der europäischen Verordnung Nummer 974/98, in dem es hieß: „Banknoten und Münzen in nationaler Währungseinheit verlieren spätestens sechs Monate nach Ende der Übergangszeit die Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Von den Mitgliedstaaten aus Gründen der öffentlichen Ordnung eingeführte Begrenzungen für Zahlungen in Banknoten und Münzen sind mit der den Euro-Banknoten und Euro-Münzen zukommenden Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels nicht unvereinbar, sofern andere rechtliche Mittel für die Begleichung von Geldschulden bestehen.“ Jener Erwägungsgrund stammt aus der Übergangszeit der Euro-Einführung in der ersten Jahreshälfte 2002. Zu diesem Zeitpunkt gab es den „Euro“ schon seit drei Jahren als Buchgeld, nicht aber als Banknotengeld. Ein 100-DM-Schein war also seit dem 1. Januar 1999 nur dem äußeren Anschein noch ein DM-Schein. Rechtlich handelte es sich bereits um einen 51,13 Euro-Schein. Um alle auslaufenden alten Scheine bis zum 30. Juni 2002 aus dem Verkehr zu ziehen, durften mithin technische Verwaltungsanweisungen ergehen, die Banken gestatteten, „altes“ Geld entgegenzunehmen, es aber nicht wieder auszugeben. Die Herausgabe von alten Scheinen wurde so „begrenzt“, weil „andere rechtliche Mittel“ zur Zahlung zur Verfügung standen: die neuen Euro-Banknoten.

In dem spürbaren Bestreben, das inzwischen ungeliebte „Papiergeld“ der nach Artikel 128 AEUV einzigartigen Banknoten nun gegen den ausdrücklichen Wortlaut des EU-Vertragsrechtes demnächst durch digitales Giralgeld ersetzen zu können, griff der EuGH nun auf diesen alten (durch Zeitablauf eigentlich schon lange gegenstandslos gewordenen) Erwägungsgrund zurück, hob ihn faktisch in den Rang aktuellen europäischen Primärrechtes (also praktisch in eine Art Verfassungsrang) und argumentierte so für eine Begrenzbarkeit des Banknotenverkehrs (fast) insgesamt. Den Mitgliedstaaten beließ er nur eine Art letzter interner Verhältnismäßigkeitsprüfung, ob nicht Menschen, denen versagt ist, behände mit Giralgeld zu jonglieren, noch Noten belassen werden könnten und sollten. Am 30. März 2022 wird bei dem Bundesverwaltungsgericht erneut zu dieser aus Luxemburg zurückgekehrten Sache verhandelt. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes hat für die Grundrechte der Menschen in Deutschland, namentlich für ihr Recht auf finanzielle Privatheit, eine schlechterdings nicht zu unterschätzende Bedeutung. Aus anwaltlicher Sicht habe ich dem zuständigen Senat am 22. März 2022 neun Gedanken dazu übermittelt.

Erstens: Die von dem Senat veranlasste Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofes kann in der Sache nicht überzeugen, soweit sie den Charakter der Einzigartigkeit von Banknoten als gesetzlichem Zahlungsmittel für relativierbar erklärt. Der primärrechtlich maßgebende Wortlaut des Artikels 128 Absatz 1 Satz 3 AEUV ist bei gehörigem Normverständnis schlechterdings nicht anders als dahin zu verstehen, dass die von der Europäischen Zentralbank ausgegebenen Banknoten das einzige und – der Logik dieser Einzigartigkeit denknotwenig spiegelbildlich folgend – daher auch das unbeschränkbare gesetzliche Zahlungsmittel in den Staaten, die den Euro zu ihrer Währung erkoren haben, zu sein haben.

Die grammatikalische Eigenart der Bestimmung lässt sich dabei (in Zusammenschau mit ihrer spezifisch normgenetischen Entstehung anlässlich der Ausgabe des zunächst noch nicht gegenständlich existierenden Euro dann auch in der Gestalt von physischen Banknoten) widerspruchsfrei in den rechtsvergleichenden Kontext zu der für die Bundesrepublik Deutschland formulierten nationalstaatlichen und unionsrechtlich zu übernehmen beabsichtigten Vorgängerregelung aus Paragraph 14 Absatz 1 Satz 2 BBankG einfügen. Mit beiden Vorschriften wollten die jeweiligen Legislativen anordnen und ordneten sie an, dass der Gläubiger einer auf Geldzahlung lautenden Verbindlichkeit die ihm von seinem Schuldner anerbotene Tilgung dieser Verpflichtung (in Ermangelung einer privatautonom abweichenden individuellen Vereinbarung im Einzelfall) mittels von der Zentralbank ausgegebenen Bargeldes kategorisch zu akzeptieren hat und also in Gläubigerverzug gerät, verweigert er seine jeweilige Geldannahmehandlung als notwendige Mitwirkung an dieser Form der Schulderfüllung.

Zweitens: Die Ratio legis dieser Bestimmung – die für das gesamte bestehende Währungs- und Geldsystem nicht weniger als die geldrechtliche Fundamentalnorm schlechthin darstellt – liegt in dem unabdingbar strukturwesentlich geldtechnischen Erfordernis, dem gesamten Zahlungsverkehr innerhalb des Geldumlaufes eine einheitliche Basis als allgemeinen Bezugsmaßstab zu geben und genau dadurch ein Auseinanderfallen der Währungseinheit wegen der ansonsten möglichen (und faktisch wahrscheinlichen) Wechselkurse zwischen differierenden Gestalten nominell einheitlicher Schuldbeträge zu verhindern.

Anders gesagt: Eine Währungseinheit braucht eine Einheit der Währung. In der logischen Sekunde, in der neben die eine (Bargeld-) Währung eine zweite (Digital-) Währung mit gesetzlich angeordnet rechtlich identischer „Tilgungsmacht“ träte, wäre eine Aufspaltung der Kaufkraft beider Erscheinungsformen dieser Währung – auch bei zunächst nomineller Gleichwertigkeit – nicht zu vermeiden. Denn entsprechend des Logik des „Greshamschen Gesetzes“ würden Geldnutzer umgehend dazu tendieren, die aus ihrer Sicht jeweils weniger werthaltige dieser dann beiden Geldsorten bevorzugt zur Schuldtilgung zu nutzen, die mehr Kaufkraft versprechende Geldsorte hingegen zu behalten. Ein Gesetzgeber, der sich dieser Handlungslogik der Geldnutzer gegenübersähe, hätte schon bald keine andere Handhabe mehr, als die von ihm angestrebte Einheit der Währung durch das Verbot der zweiten Geldsorte zu verteidigen.

Drittens Die von dem Europäischen Gerichtshof gewählte Auslegungsmethode, das primärrechtliche Unionsrecht aus Artikel 128 Absatz 1 Satz 3 AEUV durch interpretatorischen Rückgriff auf einen historischen Erwägungsgrund aus der Einführungsphase des Euro normativ zu relativieren und ungeachtet der terminologischen Klarheit der Vertragsklausel vom „einzigen“ gesetzlichen Zahlungsmittel nun auch bloßes Giralgeld (als eine Art Vorgriff auf eine künftige digitale Währung der Europäischen Zentralbank) unter denselben Gesetzesbegriff des einzigen Zahlungsmittels zu fassen, kann weder im engeren Sinne dogmatisch noch auch gesamtsystematisch überzeugen. Es mag nämlich sein, dass die unionsrechtliche Rechtsprechung sich in ihrem generellen Impetus zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens historisch dazu verstanden hat, Rechtssätze ungeachtet ihrer ursprünglichen normenhierarchischen Bedeutung als einen sehr flexiblen rechtsschöpferischen Anknüpfungspunkt für neue richterrechtliche Regelungsansätze umdeuten zu können.

Der vorliegend vorgenommenen Herauslösung eines durch Zeitablauf bereits erledigten und also selbst zu totem Recht gewordenen untergesetzlichen Erwägungsgrundes aus seinem Ursprungskontext und seiner hermeneutischen Fruchtbarmachung zur semantischen wie qualitativen Neugestaltung der geldtechnischen Fundamentalnorm des Artikels 128 Absatz 1 Satz 3 AEUV kann indes richtigerweise auf dem Boden jedenfalls des deutschen Rechtes nicht gefolgt werden. Die rechtsdogmatisch eindeutige Zuweisung bestimmter Regelungsinhalte durch den jeweiligen Gesetzgeber in einen nach hergebrachten Grundsätzen definierten normenhierarchischen Kontext lässt sich nämlich im Nachhinein nicht durch Richterrecht konterkarieren. Hat der Gesetzgeber entschieden, eine Regelung nicht zur untergesetzlichen Konkretisierung an Organe der Exekutive zu delegieren, und hat er diese Regelung auch nicht selbst durch einfaches Gesetz getroffen, sondern hat er seinen Regelungsbefehl bewusst und gewollt in der Gestalt von Verfassungsrecht beziehungsweise in der Gestalt unionsrechtlichen Primärrechtes ausgesprochen, so kann allenfalls derselbe legislative Normgeber diese verfassungsrechtliche oder primärrechtliche Anordnung wieder in derselben rechtsdogmatischen Weise kassieren und neu ordnen.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, die die Einheit der europäischen Geld- und Währungsordnung mit ihrer hier formulierten Vorabentscheidung grundlegend infrage stellt, übersteigt nach allem die möglichen Grenzen richterlicher Entscheidungskompetenz und greift dadurch gleichermaßen methodisch unzulässig wie auch rechtlich unerlaubt in die originär souveränen Zuständigkeiten der Legislative ein.

Ein solcher Mangel rechtsmethodischer Disziplin anstelle richterlicher Selbstbindung durch hermeneutische Zurückhaltung ist auch mitnichten eine staatsorganisatorische Petitesse. Die Bereitschaft zu überflexibler Auslegung beziehungsweise Ausdehnung von Normquellen, ungeachtet ihrer tatsächlichen rechtsdogmatischen Qualität, untergräbt vielmehr ein zentrales normatives Organisationselement, das juristische Begriffsbildung in ihrem Kern kennzeichnet und von dem Rechtssicherheit wesentlich abhängt: Die semantische Über- und Unterordnung einer Vielzahl von Normbefehlen zueinander im Geflecht eines Regelungskontextes bedarf dieser Ordnung zur Meidung von Anordnungskonflikten.

Gestattet man dem Normadressaten und/oder dem Normanwender, sich von der unausgesprochen mitgedachten und nur durch systematische Einordnung zugewiesenen hierarchischen Position einer Rechtsregel im Normenkontext selbständig loszusagen, so nimmt man jedem Normgeber einen wesensnotwendigen Teil seiner (hier legislativen) Regelungskompetenz und Regelungsautorität in der Kommunikation mit den Normadressaten. Wo nachrangige Verwaltungserwägungen richterrechtlich in den Rang von Verfassungsrecht und/oder unionsrechtlichem Primärrecht gehoben werden (könnten), da wird die demokratische Regelungshoheit des primärrechtlich sprechenden Souveräns illegitim relativiert.

Viertens: Das Bundesverwaltungsgericht kann die Judikatur aus dieser Vorabentscheidung ungeachtet dessen aber auch schon aus Gründen des deutschen Verfassungsrechtes nicht fortzuschreiben bereit sein. Nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus Artikel 5 Absatz 1 EUV bedürfte es für die faktische Einführung einer zweiten digitalen Währungssorte in Gestalt des Giralgeldes neben den Banknoten im Sinne des Artikels 128 Absatz 1 Satz 3 AEUV nämlich jedenfalls auch einer mit dem deutschen Verfassungsrecht zu vereinbarenden rechtlichen Grundlage. Tatsächlich aber wäre ein solcher „Giraleuro“ (wie auch ein etwaiger digitaler Euro) als gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmeobliegenheit aller Gläubiger selbst dann nicht neben oder anstelle der heute ausgegebenen Banknoten legitim einzuführen, wenn ihn nicht der – wie gezeigt – unzuständige Europäische Gerichtshof, sondern der staatsorganisatorisch alleine hierfür kompetente Unionsgesetzgeber in den Umlauf zu geben beschlösse.

Fünftens: Der Grund hierfür liegt in dem unvermeidlichen Qualitätswechsel der Währungsbeschaffenheit, konzipiert man eine Geldordnung nicht mehr wie bislang auf der Basis von physischen Banknoten, sondern (ganz oder teilweise) auf der Grundlage digitaler Rechnungseinheiten. In einer Gesellschaft, die durch einen hohen Grad von arbeitsteiliger Lebensorganisation geprägt ist, kann der Einzelne nämlich überhaupt nur dann seine physische und kulturelle Existenz sichern und erhalten, wenn er über Zahlungsmittel zum Erwerb aller derjenigen Gegenstände und Leistungen verfügt, die er nicht autonom für sich alleine herstellen kann, derer er aber für sein Leben bedarf. Banknoten sind hierbei das zentrale Funktionselement, um ein selbstbestimmtes Leben insbesondere auch in Privatheit innerhalb der objektiven Werteordnung des Grundgesetzes führen zu können.

Die Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofes hat die Verfügbarkeit von Bargeld lediglich unter dem Gesichtspunkt der sozialen Integration aller Individuen in die Gesellschaft geprüft und thematisiert. Der Gerichtshof hat nicht erörtert, dass das jedenfalls für den Geltungsbereich des Grundgesetzes zu berücksichtigende Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 1 Absatz 1 GG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 GG in seinem Wesensgehalt verloren gehen dürfe, indem die Möglichkeit des Einzelnen auf null reduziert würde, ohne faktisch nahtlose digitale Überwachung via allgegenwärtiger Metadatenerhebung das eigene Geld nutzen zu können.

Sechstens: Aus den vorstehend beschriebenen Gründen ist bei der ökonomischen Interaktion von Geldnutzern ungeachtet schon dieser allgemeinen bürger- und menschenrechtlichen Problematik systematisch auch unvermeidlich, dass diese – ihren legitimen subjektiven Präferenzen folgend – Wertverhältnisse unter verschiedenen Währungssorten festlegen. Zwischen zwei gesetzlichen Zahlungsmitteln (Banknoten und Giralgeld als digitaler Währungseinheit) käme es – wie dargelegt – unvermeidlich zu faktischen Wechselkursen. Zentralbanken könnten diese Zahlkraftschwankungen innerhalb der als Einheit gedachten und von ihnen zu hütenden Währung aber nicht tolerieren und müssten sie folglich unterbinden. Im Hinblick auf die aktuelle Steuerungspräferenz nicht nur der Zentralbanken, im Zweifel für digitale und gegen physische Zahlungsmittel optieren zu wollen, wäre absehbar, dass jene Zweiheit durch ein Verbot nicht des Digitalgeldes, sondern durch ein gänzliches Verbot des schon heute vielfach im Alltag zurückgedrängten baren Notengeldes zu beenden versucht würde.

Im Gefolge dieser systematisch schon heute vorhersehbar unvermeidlichen Entwicklung käme es also in noch weiterem Umfange zu der beschriebenen Auszehrung des informationellen Selbstbestimmungsrechtes aller dann kontinuierlich digital überwachten Bürger in der Eurozone, mithin auch im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Angesichts der normativen Verortung des Schutzbereiches der informationellen Selbstbestimmung wesentlich im Kernbereich des Artikels 1 Absatz 1 GG kommt eine solche Auszehrung der Persönlichkeitsrechte ausnahmslos aller Geldnutzer folglich auch schon ungeachtet Artikel 5 Absatz 1 EUV alleine wegen der Ewigkeitsgarantie des Artikels 79 Absatz 3 GG für die Bundesrepublik Deutschland nicht als verfassungsgemäß in Betracht. Der durch die Möglichkeit der Nutzung von Banknoten bestehende Schutz der Privatheit ist insoweit verfassungsrechtlich irreversibel ausgestaltet.

Siebtens: Ein Weiteres kommt hinzu: Die Geschichte des Zentralbankgeldes zeigt jenseits vernünftigen Zweifels, dass eine prinzipielle Tendenz dieser Ordnungssysteme zur Inflationierung der Geldmenge besteht. Eine Zentralbank, die dennoch zugleich die Kaufkraft der bestehenden Währungseinheiten sicherstellen soll, sieht sich daher auch ungeachtet einer ihr normativ zugeschriebenen institutionellen Unabhängigkeit (spätestens aber nach einem Wegfall substanziell eigener Geldschöpfungsprivilegien von Geschäftsbanken kraft Vollgeldes der Zentralbank) einer gleichsam unmittelbaren, aber doch paradoxen Handlungserwartung gegenüber.

Sie müsste gleichzeitig systemerhaltender Liquiditätsgarant und preisstabilisierender Wertgarant sein. Da sie dies faktisch aber nicht leisten kann, würden Märkte nach der völligen Abschaffung von Bargeld absehbar auf vielfältig anderweitige Tauschmechanismen als Privatheit gewährendes (und übrigens auch Datenverlusten entgegenwirkendes) Ausweichmedium zurückzugreifen bestrebt sein. Infolge der dadurch induzierten Verbotsspiralen gegen privatrechtlich geschaffene Ersatzliquidität wären weitere digitale Überwachungsmechanismen unvermeidlich, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland konsekutiv endgültig in ein ihr fremdes System der ökonomischen Totalüberwachung verwandeln würden.

Achtens: Der Schutzauftrag des Staates unter der Geltung des Grundgesetzes geht sicher auch dahin, den Bürger vor den Risiken einer die Selbstzwecklichkeit jedes Individuums prinzipiell infrage stellenden digitalen Rundumüberwachung zu bewahren. Das Missbrauchspotenzial in den Händen zentralisierter Währungssysteme – seien sie staatlich oder privat organisiert – liegt in der schon heute erkennbaren Möglichkeit, unliebsame Einzelne ohne vorherige gerichtliche Prüfung in einem ordnungsgerecht betriebenen Verfahren digital von der lebenswichtigen Versorgung mit Liquidität abzuschneiden. Die hohe Effizienz des „Abnabelns“ störender Demonstranten von ihren Bankguthaben durch die kanadische Regierung hat jüngst gezeigt: Käme dieses Instrument in die Hände nicht einer ordnungsgemäß gewählten und in den Grenzen der Rechtsordnung handelnden Regierung, sondern stünde es einem wie auch immer gearteten missbräuchlichen Einsatz offen, wären die Konsequenzen für die Bürger- und Menschenrechte der Betroffenen fatal.

Die Hinnahme eines parallelen „Giraleuros“ mit Annahmeobliegenheit (oder gar die vieldiskutierte Einführung einer monopolisierten digitalen Zentralbankwährung) als „auch einzigem“ gesetzlichen Zahlungsmittel würde den dann absehbar unumkehrbaren Weg in dieses verfassungswidrige Szenario ebnen. Sie ist nach allem kein verfassungsrechtlich tolerierbares Instrument, um eine aus den Fugen geratende Geld- und Währungsordnung legitim einzuhegen.

Neuntens: Auch wenn es in dem vorliegenden Verfahren lediglich um die (auch nach der Argumentation des Europäischen Gerichtshofes ersichtlich mit Unrecht) vorgestellte satzungsrechtliche Befugnis der Beklagten geht, die ihr von dem Kläger monatlich geschuldeten 18,36 Euro nicht in Bargeld annehmen zu müssen, so reicht die grundsätzliche Bedeutung der anstehenden Entscheidung des Senates ersichtlich viel weiter. Ein verabsolutiertes Giralgeld bei gleichzeitig abgeschafftem (oder selbst nur marginalisiertem) Bargeld schüfe in dem heutigen „Digitalzeitalter“ weite Teile der Gesamtrechtsordnung verfassungswidrig um. Die Erleichterung des Zahlungsverkehrs in einer Behörde ist jedenfalls kein legitimer Zweck, der mittels grundlegender und qualitätsändernder Umgestaltung des Währungsrechtes verfolgt werden dürfte.

Insbesondere ist nicht zu unterschätzen, welches Signal ausgerechnet dadurch in die Öffentlichkeit gegeben wird, wenn selbst eine Behörde die Nutzung von Zentralbankgeld restringiert. Der ungewollte Vorbildcharakter dieser scheinbar in der Sache neutralen und nur verwaltungstechnisch modifizierten Bestimmung kann nicht unterschätzt werden. Selbst wenn man die Abschaffung der Banknoten hierzu als ein geeignetes Mittel ansehen wollte, das erforderlich wäre, um nötige Ressourcen einzusparen, so bliebe die Beseitigung der Annahmeobliegenheit für Bargeld wegen ihrer unabsehbaren Nebeneffekte zulasten des informationellen Selbstbestimmungsrechtes und der nicht abwägbaren Menschenwürde ein gesamthaft unverhältnismäßiges Mittel.

Der Europäische Gerichtshof hat die Aufgabe zur Prüfung der Verhältnismäßigkeitsfragen in die Hände der Mitgliedstaaten und also in die Kompetenz des hiesigen Gerichtes gelegt. Der Kläger erhofft sich eine grundlegende Klärung durch den Senat in geldsystematischer und grundrechtlicher Hinsicht, um die drohenden schwerwiegenden Nachteile für das Gemeinwesen tunlichst abzuwenden. Selbst wenn der Senat die methodologische Kritik an dem Richterrecht des Europäischen Gerichtshofes nicht teilt, so ergibt die jedenfalls anstehende Verhältnismäßigkeitsprüfung in Anbetracht des Gewichtes der betroffenen Grundrechte, dass die drohenden Grundrechtsverkürzungen jedenfalls höher zu gewichten sind als das Anstaltsziel eines kostengünstigeren Verwaltungsvollzuges.

Nur einen Tag nach Absetzung dieses Schriftsatzes, am 23. März 2022, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Die EZB-Präsidentin sagte, alle Umfragen hätten gezeigt, dass es den Menschen sehr wichtig sei, dass auch bei digitalem Geld die Privatsphäre geschützt sei. Hier sehe sie Chancen für die Zentralbanken, stärker auf den Schutz von Daten und Privatsphäre zu achten, als dies private Anbieter von Währungen möglicherweise täten. Der Verkauf von Daten gehöre schließlich nicht zum Geschäftsmodell von Notenbanken. Auch wenn man keinen komplett anonymen Digitaleuro schaffen könne, weil auch die Bekämpfung von Geldwäsche und Kriminalität wichtige Ziele seien, die auch von den Bürgern in den Umfragen anerkannt würden, so arbeite man doch sehr an einer Ausgestaltung der Digitalwährung, die die Privatsphäre schütze.“