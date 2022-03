Offener Brief an zwei Grüne Verfasserinnen eines unsäglichen Web-Artikels Ein Tonfall, von dem wir dachten, ihn nie wieder hören zu müssen

25. März 2022

Einblick in das, was ich den grünen Politikern täglich ins Gesicht schreien möchte

von Volker Boelsch

Liebe Leserinnen und Leser, viele werden wohl – so wie ich – über die sozialen Kanäle den Artikel zugespielt bekommen haben, der von Katrin Göring-Eckardt und Kordula Schulz-Asche unterzeichnet wurde, in dem pauschal alle Menschen als Volksverhetzer bezeichnet werden, die im Jahr 2020 vor Zwangsimpfung und digitalen Impfausweisen gewarnt haben.

Der Artikel stand ursprünglich auf gruene-thueringen.de, wurde aber längst vom Web genommen. Glücklicherweise ist er bei Archive Today gespeichert und kann dort (siehe Link unten) nachgelesen werden. Um einen kleinen Nadelstich zu setzen, habe ich den Damen einen Brief geschrieben. Ich lasse mein Plädoyer hier veröffentlichen, um als Motivation zu dienen für unsere Leserschaft, sich auch mal per Post bei den Damen zu melden – aber gerne auch bei jedem anderen Abgeordneten der Grünen.

Liebe Katrin, liebe Kordula!

Grüße!

Dieser Tage habe ich einen Essay verfasst, der mit den Worten beginnt: „Was haben wir uns in den 80er Jahren über die Gründung der Partei ‚Die Grünen‘ gefreut!“ Ich will aber – und muss sogar – gleich voranschicken: Mit diesem Satz sind die Lobpreisungen für Bündnis 90/Die Grünen auch schon erschöpft.

Der Inhalt meines Essays ist die Darstellung, wie die Möglichkeiten erneuerbarer Kraftstoffe – üblicherweise „E85“ oder „Bio-Ethanol“ genannt – schlicht verschlafen wurden. Den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes eine flächendeckende und funktionierende Infrastruktur auf Basis von erneuerbaren, im eigenen Land produzierten Kraftstoffen anzubieten, wäre in diesen Zeiten (ich sage nur: Diesel 2,30 Euro!) ein Fanal, das mit mächtigem Widerhall bestätigen würde, wie wichtig und sinnvoll nachhaltige Politik für jeden einzelnen Mitmenschen ist, bis hinunter zum einfachsten Arbeiter.

Genau jetzt könnte man günstigen Kraftstoff klimaneutral und unabhängig von den globalen Geschehnissen anbieten und damit gerade denjenigen helfen, die täglich ums finanzielle Überleben kämpfen. Darüber hinaus würde ein unüberhörbar lautes Signal an die Welt geschickt, das nicht lautet „Deutschland ist grün, weil es so verordnet wurde“, sondern „Deutschland funktioniert, weil es grün ist!“. Mein Herz jammert ob dieser verpassten Chance. Doch die ist nicht der Anlass meines Briefes an Euch.

Ich habe heute einen Artikel der Bündnisgrünen Thüringen gelesen mit dem Titel „Verschwörungsmärchen in Zeiten von Corona, Immunitätsausweise und angebliche Impfpflicht“. Er stammt vom 7. Mai 2020 und ist damit fast zwei Jahre alt – aber gerade dieser zeitliche Abstand befähigt uns, rückblickend zu lernen. Für mich spielt er eine besondere Rolle, weil ich mit einem Bein in Thüringen aufgewachsen bin und der größte Teil meiner Familie aus Thüringen stammt.

In Eurem Webartikel (Eure Namen wurden genannt) fallen wirklich wüste Formulierungen. Menschen, die ihre Sorge vor einer Zwangsimpfung und einer digitalen Speicherung gesundheitsbezogener Daten mit Folgen in Bezug auf die Nutzung öffentlicher Einrichtungen äußern, werden als „Volksverhetzer“ bezeichnet. Ich zitiere gerne wörtlich: „In Wahrheit haben diese Volksverhetzer kein Interesse an den Bedürfnissen der Menschen. Sie versuchen lediglich, sie zu instrumentalisieren und gegeneinander aufzubringen, um die Oberhand zu gewinnen. Wir bitten euch daher: Schenkt solchen Erzählungen keinen Glauben und verbreitet sie nicht! Sie schaden unserer Gemeinschaft und bedrohen unsere Demokratie.“

Dies kann keine ernstzunehmende Beurteilung sein! Es ist mir klar, dass damals niemand wirklich wissen konnte, was wirklich Sache ist. Aber diejenigen als „Volksverhetzer“ zu bezeichnen, die vollumfänglich recht behalten sollten, ist unser nicht würdig!

Ich schließe daraus, dass die Angst vor „den Rechten“ jeglichen Sinn für Realität zu negieren scheint. Wenn ich – diese Schilderung sei mir verziehen als Verfasser von belletristischen Texten – aus einer anderen Zeit in unsere Gegenwart teleportiert wäre, ohne Kenntnis der politischen Hintergründe, dann hätte ich sehr bald eine klare Vorstellung: Meine Hoffnung, uns zu beschützen vor einem übergriffigen Staat, der die Gesetze und Regelungen so umgestaltet, dass sie eine willkürliche Gängelung der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht, läge ganz konkret bei den Grünen.

Die Realität zeigt mir aber das Gegenteil davon. Statt sich klar gegen Merkel zu positionieren, waren die Grünen die einzige Fraktion, die am 18. November 2020 geschlossen – und das als Oppositionspartei – der Einschränkung der Grundrechte deutscher Bürgerinnen und Bürger durch entsprechende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und anderer damit zusammenhängender Gesetze zustimmte. An diesem Tag wurden schwere Wasserwerfer eingesetzt, um die Proteste aus allen Schichten in Schach zu halten.

Damit hat unsere Partei die Grundsätze verraten, mit denen wir einst angetreten sind. Ich sage „wir“, obwohl ich keiner politischen Partei angehöre. Meine Treue gilt denjenigen Menschen, die sich kompromisslos der Wahrheit verschrieben haben und dabei in der Lage sind, ideologische Vorgaben klar von dem zu trennen, was tatsächlich und real existiert – Menschen, die weitblickend genug sind, sich Gedanken um die Zukunft zu machen und zu überlegen, wie man diese so gestalten kann, dass allen Menschen geholfen wird und nicht nur einer kleinen Oberschicht. Genau diese Sorte Menschen, so zeigt mir Euer Webartikel, werden von den Bündnisgrünen bekämpft.

Ich rufe Euch deshalb dazu auf, Euch zu den Grundsätzen zu bekennen, mit denen die Grünen einst angetreten sind, und Leuchttürme innerhalb der Fraktion zu werden, die genau diese Grundsätze aufrechterhalten, und sich nicht einem Zeitgeist hinzugeben, der schlussendlich schädlich für die Demokratie ist. Lasst Euch mahnen!

… von mir, dem Volker (der unter anderen Umständen ein exzellenter Grüner geworden wäre)

Bündnis 90/Die Grünen Thüringen – „Verschwörungsmärchen in Zeiten von Corona, Immunitätsausweise und angebliche Impfpflicht“