Der Irrsinn hört nicht auf! Benzin über zwei Euro – Diesel noch teurer

23. März 2022

Wer jetzt noch über sinnvolle Umweltpolitik reden will, muss endlich auch das Hirn benutzen

von Volker Boelsch

Was haben wir uns in den 80er Jahren über die Gründung der Partei „Die Grünen“ gefreut. Schließlich galt die moderne Welt als ein einziger Moloch, der mit Auspuffrohren und Kaminschloten das Klima verpestet. Tatsächlich trieben auch in meinem Heimatstädtchen immer mal wieder Berge von bunt schimmerndem Schaum das idyllische Flüsschen ...