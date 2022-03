Die Geschichte einer Stadt Geschäftsmodell Verbrecherkartell

22. März 2022

… am Ende mit der Macht der Angst

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Es war einmal eine große Stadt, die zusammen mit ihrem Umland kaum Kontakt zu der darüber hinaus existierenden Welt hatte. Die Menschen hatten sich daran gewöhnt, dass die Stadtviertel, in denen sie lebten, von kriminellen Organisationen beherrscht wurden, die den Menschen Schutzgelder abpressten und einige Geschäfte monopolisiert hatten, sodass sie ohne die Banden nicht mehr abgewickelt werden konnten. Einst waren sie aus Zusammenschlüssen von Bürgern entstanden, um kriminelle Übergriffe auf ihr Eigentum abzuwehren, insbesondere durch Banden aus anderen Stadtteilen. Doch mit zunehmender Professionalisierung spielte das eine immer geringere Rolle, da die Übergriffe seltener wurden. Es diente aber weiter als Begründung für die eigene Existenz und rechtfertigte die Erhebung von Schutzgeldern für den eigenen Unterhalt. Niemand wollte Trittbrettfahrer für die Herstellung von Sicherheit dulden, und so war es ein Leichtes, die Festsetzung und Erhebung von sogenannten Gebühren selbst in die Hand zu nehmen, wobei bei Erhöhungen stets eine Geschichte zur Begründung erzählt wurde. Die Bürger liebten solche Geschichten, und da sie sich daran gewöhnten, konnten es sich die kriminellen Kartelle leisten, ihren Daseinszweck zu erweitern und sich selbst als einzig Zuständige für Sicherheit und Ordnung zu etablieren. Was darunter zu verstehen war, definierten sie nach und nach ebenfalls zunehmend selbst, sodass sich damit auch einige einträgliche Geschäftstätigkeiten verbinden ließen. Sie nannten es „Politik“. Je mächtiger sie dabei wurden, desto weniger trauten sich die Bürger zu widersprechen. Die Kartelle verstanden es, einzelne Bürger, die sich ihnen widersetzten und die Schutzgelder verweigerten, zu disziplinieren oder ganz hartnäckige zumindest für einige Zeit verschwinden zu lassen.

Selbstverständlich achteten die Schutzgeldkartelle besonders darauf, dass keine Konkurrenz in ihrem jeweiligen Stadtgebiet aufkam, und bekämpften jegliche Ansätze dazu gnadenlos. Ihre Stärke und ihr Wohlergehen, die Größe ihres Clans und ihrer Anhänger, die sie von einem Teil der erpressten Schutzgelder bezahlten und sie dadurch in Vasallentreue an sich binden konnten, hingen davon ab, dass sie ihre monopolisierte Machtposition gegenüber etwaigen Konkurrenten behaupteten, um selbst größtmögliche Erträge aus ihrem Viertel absaugen zu können. Die Stadtteile waren die Grenzen der Gebiete der jeweiligen Erpresserbande und die Machtgebiete der Erpresserbanden bildeten die Stadtteile. Früher kam es häufiger vor, dass die Bande eines Nachbarstadtteils versuchte, ihren Herrschaftsbereich auszudehnen oder einfach nur einfiel, um bei den Einwohnern des Nachbarn zu plündern. So ärgerlich es war, dadurch Beuteverluste hinnehmen zu müssen, so hatte dies für das lokale Verbrecherkartell doch den Vorteil, dass die Einwohner dazu neigten, sie aus Furcht vor den unkalkulierbaren Übergriffen stärker zu unterstützen – denn die Plünderungen ihres Kartells glaubten sie zu kennen, diese liefen im gewohnten Rahmen ab und waren so zumindest für absehbare Zeit berechenbar.

Doch die Übergriffe in andere Stadtteile waren nach und nach seltener geworden – die kriminellen Banden lernten, dass es profitabler war, die Claims zu respektieren und sich bei den Plünderungen auf den eigenen Bereich zu konzentrieren. Besser, als Konflikte dies vermochte, verbesserte die Zusammenarbeit mit anderen Clans die Profitmöglichkeiten zu beiderseitigem Vorteil, und das nicht nur über monopolisierte Geschäftszweige und den Handel zum Vorteil beider beteiligten Stadtteile, an dem sie jeweils beteiligt waren. Man konnte auch die Plünderungsquote in der Bevölkerung zum Wohle aller Clans allmählich erhöhen, wenn man sich dabei unter den Stadtteilen abstimmte, damit nicht so viele Leute den eigenen Bereich verließen, weil andere attraktiver schienen. Dadurch profitierten alle Kartelle. Besonders effizient war dies, wenn man es verstand, sich über möglichst viele Viertel abzustimmen. So entstanden allmählich Gaunerorganisationen, deren Geschäft die Koordinierung der Aktivitäten mehrerer Stadtteilsyndikate war, um die Gesamtbeute zu optimieren.

Die koordinierenden Organisationen gingen ursprünglich aus den Syndikaten besonders großer und erfolgreicher Stadtteile hervor, koppelten sich aber auch von ihnen ab und spielten eigene Agenden. Die Verbrecher-Organisationen schwächerer Stadtteile versuchten, sich mit ihnen gut zu stellen und zusammenzuarbeiten. Das nützten die koordinierenden Gaunerbanden aus, um immer mächtigere Stadtteil-Allianzen zu schmieden und dadurch untereinander um die Vorherrschaft über die ganze Stadt zu ringen. Über lange Zeit war dabei die Allianz der westlichen Stadtteile ökonomisch erfolgreicher als die östliche, die ihre Bürger stärker einschränkte. Damit diese nicht in die westlichen Teile übersiedelten, verbot sie dies sogar ihren Bürgern, bewachte ihre westliche Grenze, kontrollierte den Informationsfluss und erzählte alle möglichen Geschichten, um das Gebiet der westlichen Allianz unattraktiv darzustellen, damit sich ihre Einwohner fügten. Das funktionierte allerdings nur über wenige Jahrzehnte; die westliche Allianz wurde im Vergleich immer potenter, sodass die östliche Allianz der Stadtteile schließlich auseinanderbrach. In vielen der östlichen Stadtteile gewannen neue Clans die Macht über die alten Clans oder bildeten mit Teilen der alten Clans neue Stadtteil-Gaunersyndikate, die sich dann nach und nach an der erfolgreichen westlichen Allianz ausrichteten und davon höhere Profite erwarteten. So wurde die westliche Kartell-Allianz noch größer, ohne aber den Kern der alten Ostallianz ganz zu schlucken. Ob das am Willen der einen oder anderen Seite lag, ist letztlich nicht wichtig – für die Westallianz war dies jedenfalls nützlich, denn so konnte sie sich als Schutzallianz gegen eine denkbare Revanche des allerdings scheinbar nahezu auf sich allein gestellten alten Rivalen geben, und die Erpresserbanden der zugehörigen Stadtteile wurden nicht müde, diese Geschichte ihren Bürgern auch auszumalen, um sich selbst als umsichtige Beschützer zu präsentieren.

Doch nach einigen weiteren Jahren funktionierte das Geschäftsmodell immer schlechter. Dank der Effizienz der übergreifenden Koordination der Gaunersyndikate war der Plünderungsdruck schließlich so weit erhöht worden, dass die Bürger allmählich zu murren anfingen, weil sie merkten, dass es ihnen immer schlechter ging, auch wenn sie die Ursache aufgrund der Gewohnheit an die Schutzgeldabgaben, die in einem umfassenden Geflecht an einzelnen Regelungen und Vorschriften versteckt wurden, nicht so recht verstehen konnten. Mit etwas Wehmut dachten die Gaunerbanden an alte Zeiten zurück, als die Menschen aus Angst vor Gefahren Schutz bei ihnen suchten und dadurch fest an sie gebunden wurden. Andererseits waren diese Zeiten der Konflikte zwischen den Verbrechersyndikaten auch für diese mit beachtlichen Risiken verbunden. Aber Angst – das könnte der Schlüssel für die Zukunft sein. Und so erzählten sie immer mehr Geschichten, die Angst machten – und boten sich als Schutz an. Angst vor Verarmung (die ja vor allem sie verursachten, aber das sagten sie natürlich nicht dazu), Angst vor Naturereignissen (potenzielle, die sie erfanden), Angst vor anderen Menschen, Angst vor Krankheiten (sie waren sehr erfindungsreich in ihren Geschichten), und überall stellten sie sich dar als diejenigen, die beschützen konnten, wenn nur die Menschen zu Opfern bereit seien, obwohl sie ja selbst die Ursache für die Angst waren und wenn es nur durch die Erfindung der Anlässe war. Sie stellten Regeln auf, die die Menschen befolgen sollten, um sich vor den Gefahren zu schützen, und änderten diese ständig, damit die Leute nicht nachdachten, während sie ihnen immer wieder und weiter tief in die Taschen griffen.

Schließlich opferten sie sogar einen der Stadtteile, um auf diesem einen brutalen, gewalttätigen Konflikt zwischen dem Rest der Ostallianz und Stellvertretern der Westallianz zu führen, um die Angst – vor Tod und willkürlicher, zufällig treffender zerstörerischer Gewalt – auf die Spitze zu treiben. Für die Menschen dieses Stadtteils war sie real – alle anderen sollten zumindest emotional beteiligt und in Angst versetzt werden. Das förderte die Macht ihres jeweiligen Verbrechersyndikats, das die Menschen zu schützen versprach, aber immer mehr über Unsicherheit und die Gefahren redete, als dass es Zuversicht verbreitete. Vor allem vermieden sie alles, um den mörderischen Konflikt tatsächlich zu einer Beendigung zu führen. Dazu war er viel zu nützlich, um die Macht über ihre Bürger zu erhalten – wer sollte sie denn sonst beschützen?

Wie mag wohl die Geschichte dieser Stadt weitergehen? Welche Rolle würde noch die Siedlung außerhalb der Stadt spielen, die sich immer stärker entwickelt hatte und allmählich den Machtanspruch der bisherigen Allianzen herausforderte? Natürlich ist das nicht wichtig, es ist ja nur eine rein fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten zu historischen Vorgängen oder gar existierenden Gaunersyndikaten wären rein zufällig. In der wirklichen Welt lassen sich ehrliche Bürger ja von kriminellen Banden, die letztlich aus gar nicht so vielen Köpfen bestehen und ohne die Angst der Menschen und ihrer Duldung überhaupt nichts zustande brächten, nicht so leicht Angst machen. Gar eine flächendeckende Aufteilung der Macht durch kriminelle Banden, die von Raub und Erpressung leben, ist ja eine absurde Vorstellung und keine Option für eine Realität, die Bestand haben könnte, nicht wahr?