Verhaftet auf der Demo – ein persönlicher Erfahrungsbericht „Es war mein erstes Mal“

21. März 2022

Ein Versuch, die Einsatzkräfte der Polizei menschlich zu betrachten

von Volker Boelsch

Leserinnen und Leser dieser Kolumne durften schon öfter an meinen Gedanken zu den Demonstrationen freiheitsliebender Menschen teilhaben. Ich bin frischgebackener, doch inzwischen regelmäßiger Demonstrant, was ich nie und nimmer geglaubt hätte, wäre mir das vor einem Jahr prophezeit worden.

Am vergangenen Samstag, das heißt am 19. März, gab es – für mich überraschend – keinen üblichen Marsch durch die Innenstadt. Vielmehr hatten die Veranstalter die Parole herausgegeben, die sonst geltende Pflicht zur Mund- und Nasenverhüllung zu ignorieren und dann abzuwarten, was passiert. Die Polizei hatte daraufhin über Lautsprecher verkündet, die Veranstaltung aufzulösen.

All dies erfuhr ich durch Gespräche mit anderen Demonstranten. Ich war an dem Tag etwas später angekommen als sonst.

Ein Freund und ich hatten eine Besonderheit im Gepäck, nämlich eine große Antifa-Flagge. Wir ernteten zwar dafür ein paar kritische Blicke von misstrauischen Mitdemonstranten, doch eine große Anzahl Alt-Hippies und Alternativer kamen, um uns zu dafür zu feiern, dass endlich auch die Antifa auf der „richtigen“ Seite angekommen sei. Dies währte allerdings nicht lange, denn zwei Uniformierte tippten uns auf die Schulter und baten uns, ihnen zu folgen. Nach einigen Takten Konversation dämmerte es den Polizisten, dass wir nicht zu den üblichen geifernden Wutkindern mit limitiertem Vokabular und langsamen, gleichwohl emotionsgesteuerten Denkvorgängen gehörten. Ich bejahte die Frage, ob wir Teil der Veranstaltung seien, und prompt rückten sie mit den Worten „dann ist ja alles okay“ von uns ab. Die Antifa soll ja nicht zusammen mit ihren Feindbildern eingekesselt werden. Der Startschuss war allerdings gefallen für das, was nun passieren sollte.

Nur kurze Zeit später hatte sich ein Polizeikordon gebildet, um die Verbliebenen circa 500 Hartnäckigen an der Verflüchtigung zu hindern – und ich war einer davon. Im Verlauf der nächsten Stunde wurde der Kordon Zentimeter für Zentimeter immer enger und die Anzahl der Verbliebenen immer kleiner. Die meisten versuchten, ihre Nervosität wegzusingen und zu -tanzen. Weiß-rote Absperrbänder kennzeichneten nun die virtuellen Mauern dieses improvisierten Gefangenenlagers, und aus eilig angeforderten Einsatzfahrzeugen war eine Wagenburg gebildet worden. Jetzt noch friedlich heimgehen: undenkbar.

So warteten wir eine weitere gefühlte Stunde. Die Stimmung war surreal. Die Gesänge und Trommelrhythmen waren gespenstischer Stille gewichen. Schließlich – die Gruppe war inzwischen auf etwa 25 Teilnehmer geschrumpft – kamen zwei junge Beamte auf mich zu. Ich fragte: „Bin ich dran?“ Sie nickten. Ich klatschte einmal in die Hände: „Also, gehen wir!“ Dem einen der beiden war anzusehen, wie eine Last von seinen Schultern fiel.

Im Gehen (Ziel: ein „Befragungsmodul“) sprach ich sie darauf an, wie sie ihren Einsatz empfänden. Sie hatten unisono keine Lust auf Stress oder Schwierigkeiten bei der Verhaftung. Ich erwähnte, dass doch hier ohnehin alle friedlich seien, was die Beamten sofort bestätigten. Warum der Polizist dann so erleichtert war, als ich bereitwillig mitkam, konnte ich mir in diesem Augenblick nicht erklären. Es sollte mir erst später bewusst werden.

Ich fragte sie, als wir in einer Art Warteschlange standen, ob sie denn nicht in dieser Zeit lieber etwas Sinnvolleres machen würden. Sie erklärten mir, dass fast niemand innerhalb der Polizei diese Großaktionen guthieße, dass aber der allgemein verbreitete Standpunkt der sei, dass es eben zum Dienst gehöre und man dann auch mitmachen müsse.

Ich bohrte nach, ob es denn innerhalb der Polizei keine Bewegung gäbe, die konkret solche Einsätze verweigern würde, weil sie nicht ob solcher Verwendung zur Polizei gegangen sind, sondern um Verbrecher zu jagen und Bürger zu schützen. Dazu ließ er sich allerdings nichts entlocken, auch nicht, nachdem ich ihn im Verlauf des Gesprächs noch ein zweites Mal danach fragte.

Sie übergaben mich dann an drei Kriminalpolizisten zur Aufnahme der Personalien, verabschiedeten sich sehr freundlich von mir und wünschten mir noch ein schönes Wochenende. Unser Verhältnis war zu diesem Zeitpunkt schon auf einer persönlichen Ebene angekommen, als einer der beiden mir erklärte, dass er hoffe, der Einsatz sei bald vorbei, damit er die Sportschau nicht versäumte.

Die Kriminalbeamten klärten mich auf, dass die Versammlung aufgelöst worden, ich aber nicht nach Hause gegangen sei, was eine Ordnungswidrigkeit darstelle. Was ich dazu sagen wolle, wurde ich gefragt. Ich zuckte die Schultern, stünde ja schließlich hier, das sei wohl nicht zu verleugnen. Weiteres Verhören fand nicht statt.

Sie hatten es sehr gelassen aufgenommen, dass ich keinen Personalausweis bei mir trug und damit gegen die Ausweispflicht verstieß. Meine Angaben tippten sie in eine App und hatten wenige Augenblicke später das Bild aus meinem Ausweis auf dem Display. Alles gespeichert. Die Angabe eines falschen Namens wäre also ohne Erfolg geblieben, so dachte ich mir, nur so rein hypothetisch.

Danach wurde ich mit freundlichen Worten entlassen.

Quintessenz des Nachmittags: Polizisten in Süddeutschland haben keine Lust darauf, gegen friedliebende Bürger eingesetzt zu werden. Von der Existenz einer Fraktion innerhalb der Polizei, die gerne offen dagegen protestieren würde, gehe ich inzwischen aus – aber man spricht halt nicht darüber.

Durch einen Verbindungsmann bekam ich noch die Information direkt aus der Polizeieinheit selbst zugespielt, mit der die Erleichterung im Gesicht des Polizisten erklärt werden konnte: Die Stimmung bei solchen Einsätzen sei maßgeblich vom Einsatzleiter beeinflusst, der wohl an diesem Nachmittag eher auf Konfrontation gebürstet war. Derart aufgeheizt sei es den Einsatzkräften nachgesehen, wenn sie sich vor Aggression fürchten, auch wenn diese gar nicht vorhanden ist.

Abschließend ein Aufruf an alle Polizisten: Bitte versuchen Sie sich so gut wie möglich vor Scharfmachern unter den Einsatzleitern abzuschirmen und sich nicht beeinflussen zu lassen. Und wenn es wirklich eine Bewegung gibt, die gerne den guten Ruf der Polizei wiederherstellen würde, dann treten Sie gemeinsam hervor, ohne Furcht, und mit einem klaren Ziel: die Wiederherstellung der uneingeschränkten Demokratie.