World Economic Forum Transhumanisten auf dem Vormarsch

21. März 2022

Um sie zu neutralisieren, reichen Gesetze nicht aus

von Robert Grözinger

Jonathan Sears, ein amerikanischer Satiriker, der unter dem Künstlernamen AwakenWithJP im Internet auftritt, hat kürzlich ein erhellendes Video über das World Economic Forum (WEF) produziert („Is Klaus Schwab the Most Dangerous Man in the World?“, siehe Link unten). Unter den vielen interessanten Offenbarungen dort befindet sich eine, die auf den Schlüssel zur Bekämpfung dieser üblen Organisation und allem, was sie repräsentiert, hinweist.

Anfangs wird WEF-Gründer und Vorsitzender Klaus Schwab gezeigt, wie er von der „vierten industriellen Revolution“ schwärmt, in der sich nicht das ändert, was Menschen tun, sondern – mit Hilfe von „Gentechnologie“ – der Mensch selbst.

Dann stellt uns Sears den Historiker Yuval Noah Harari vor, den er als „Top-Berater Schwabs“ bezeichnet. Ob das stimmt, kann ich nicht nachweisen. Fest steht, dass der Autor mehrerer Bestseller über Geschichte und Zukunft der Menschheit bisher zweimal, 2018 und 2020, bei einem WEF-Treffen in Davos auftrat. Sein Thema war beide Male die baldige „Hackbarkeit“ menschlichen Lebens. Das scheint, wo immer er auftritt, überhaupt sein Grundthema sein – wie etwa auch in der Ukraine, wo er im September 2019 auf der Yalta European Conference sprach. Übrigens und aus aktuellem Anlass: Diese, dem WEF nachempfundene Konferenz wird laut „New Yorker“ von Viktor Pinchuk finanziert, ein „Milliardär und Fabrikmagnat“, der die Veranstaltung mit dem Ziel durchführe, „die Westorientierung der Ukraine zu fördern“. Auch hier wiederholte Yuval seinen Refrain: zunehmendes biologisches Wissen, multipliziert mit zunehmender Computer-Rechenleistung, multipliziert mit zunehmender Datenmenge, gleich die Fähigkeit, menschliches Leben zu „hacken“.

An anderer Stelle im Video fragt Harari rhetorisch: „Mein Gehirn, mein Körper, mein Leben, gehören sie mir oder irgendeinem Unternehmen oder der Regierung – oder vielleicht dem menschlichen Kollektiv?“ Überhaupt scheint Harari in seinen Vorträgen und Aufsätzen immer sehr geschickt vorzugehen. Er sagt in etwa Folgendes: Mit all diesen neuen Technologien, die jetzt kommen oder schon zur Verfügung stehen, bekämen Diktatoren ein Instrument, von der die Gestapo und der KGB nur hätten träumen können, in die Hand. Was er nicht ausdrücklich sagt, ist, dass das schlimm sei. Das wird nur impliziert. Damit bleibt den Zuhörern, die sich für die Elite und selbstverständlich für gütige Menschen halten, die Freiheit, Folgendes zu schlussfolgern: Um zu verhindern, dass böse Diktatoren diese Instrumente missbrauchen, müssen wir sie entwickeln und den Vorsprung behalten. Dann werden sie nur zu guten Zwecken eingesetzt.

In Davos sagte Harari wortwörtlich, aufgrund der Wissenschaft werde „Evolution durch natürliche Auslese gegen Evolution durch intelligentes Design“ ersetzt. Er fügte sicherheitshalber und rhetorisch wiederum sehr geschickt hinzu: „Nicht das intelligente Design durch irgendeinen Gott jenseits der Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente Design unserer Wolken, den Wolken von IBM und Microsoft – dies sind die treibenden Kräfte der Evolution.“ Dieses elitär-eugenische Denken spiegelt sich auch im Wort von der „vierten industriellen Revolution“. Alle vorhergehenden industriellen Revolutionen wurden erst im Nachhinein als solche erkannt. Jetzt schon eine solche auszurufen, zeugt von hybristischer, bei Leuten mit Gott-Komplex regelmäßig auftretender Überheblichkeit.

Der kürzlich verstorbene Theologe, Ökonom und Historiker Gary North hatte diese Denkweise schon vor Jahrzehnten identifiziert und sinngemäß Folgendes gesagt: Der Glaube an die Schaffung der Welt durch blinden Zufall, gekoppelt mit der Erkenntnis, dass wir, und wir alleine anscheinend, zu rationalem Denken befähigt sind, führt zwangsläufig zur Schlussfolgerung, dass der Mensch vom Schicksal dazu auserkoren ist, die Evolution des Menschen und der ganzen Welt in die Hand zu nehmen und von nun an selbstbestimmt zu lenken. North erkannte auch gleich das dazugehörige Problem: Welcher Mensch? Wer darf bestimmen, wo es von nun an langgeht? Mit welcher Legitimation? Die Antwort geben die heutigen Verhältnisse: die vom Gewaltmonopolisten dazu bestimmten und finanzierten „Experten“.

Die „transhumanistische“ Agenda, die das WEF propagiert und vorantreibt, wurde vor Kurzem vom US-amerikanischen Alternativmediziner Joseph Mercola treffend analysiert. So schreibt er auf „lewrockwell.com“ (siehe Link unten): „Historisch gesehen war das Streben nach Unsterblichkeit ein auf dem Glauben basierendes Unterfangen, das auf der Vorstellung beruht, dass die Seele unsterblich ist, während der Körper vergeht – eine Idee, der ich voll und ganz zustimme. Transhumanisten kehren diese Vorstellung mehr oder weniger um. Sie verwerfen den Begriff der Seele völlig und streben die Erhaltung der wahrgenommenen Persönlichkeit an, zunächst durch radikale Lebensverlängerung des physischen Körpers und später durch die Übertragung von Gehirndaten auf eine Ersatzform.“

Mercola macht jedoch einen Fehler. Er ruft nach biometrischen Datenschutzgesetzen und schreibt: „Es ist klar, dass wir diese Art von Schutz überall brauchen, in allen Bundesstaaten und allen Ländern, denn so, wie es aussieht, baut die weltumspannende Kabale der transhumanistischen Technokraten ein System zur gemeinsamen Datennutzung auf, das global werden soll. Das Fehlen eines rechtlichen Schutzes gegen die Sammlung, Analyse und Weitergabe von Daten ermöglicht diese rücksichtslose Ausweitung der Überwachung.“

Wieso ist das ein Fehler? Nach einem Gesetz zu rufen, zumal eines, das weltweit gültig sein soll, spielt den derzeit die Regierungen „penetrierenden“ (Schwab) WEF-Technokraten voll in die Hände. Solange der Glaube an die grundsätzliche Legitimität einer elitär-eugenisch selbstgebastelten Evolution vorherrscht, sind einschränkende Gesetze nutzlos und weltweit gültige Gesetze dieser Art sogar hochgefährlich, weil sie, wie wir es in der Pandemie vorgelebt bekommen haben, schnell und zentral „umschaltbar“ sind.

Wie wir die Realisierung dieser dystopischen Alptraumvision verhindern können, wird von Todd Hayen angedeutet, der auf „off-guardian.org“ schreibt (siehe Link unten), ihm sei aufgefallen, dass Corona-Skeptiker und Menschen, die dem vorherrschenden Narrativ über den Ukraine-Krieg wenig Glauben schenken, einen weitestgehend deckungsgleichen Personenkreis ausmachen. Einer der Gründe: „Die meisten Menschen, die nicht [metaphorisch] blind sind, glauben an eine Art spirituelles Paradigma. Diese Paradigmen unterscheiden sich zwar, aber es gibt einige gemeinsame Elemente (zum Beispiel, dass man nicht davon besessen ist, ein Roboter zu werden, anstatt ein Mensch zu bleiben).“

Hier lautet, in wenigen Worten, die spirituelle Grundfrage: Wem gegenüber sind wir ultimativ rechenschaftspflichtig? Die Transhumanisten beantworten diese Frage mit: niemandem, außer uns selbst. Die Humanisten auch. Auch die freiheitlichen Humanisten. Und das ist, im Hinblick auf das Transhumanismusprogramm, ein großes Problem. Sie, die freiheitlichen Humanisten, erkennen keinen Souverän an, auf den sie verweisen könnten, der ihnen verbietet, bei dem mitzumachen, was die Transhumanisten vorhaben. Nur „sich selbst“. Was aus Sicht der Transhumanisten, die mehr und mehr an den Schalthebeln der Macht sitzen und die kollektivistische Verseuchung auszunutzen verstehen, ein Hindernis von der Größenordnung eines platt gefahrenen Eichhörnchens darstellt.

Christen und Gläubige anderer Religionen dagegen haben, wenn sie genau hinschauen, einen Souverän, der einen wie von den Transhumanisten geplanten Eingriff in die Evolution als Übergriff auf sein Eigentum betrachtet, diesen strikt verbietet und im Extremfall mit der Höchststrafe belegt. Der ernsthafte Glaube daran ist ein sehr viel größeres Hindernis, eher vergleichbar mit einer Panzersperre. Erst nach einer Wiederbelebung und weiten Verbreitung eines solchen Glaubens werden Gesetze, wie Mercola sie sich vorstellt, einen wirksamen Schutz darstellen, weil es dann kaum jemanden geben wird, der sich trauen wird, diese zu brechen. Weil es eine kritische Masse an Menschen geben wird, die eine prompte und notwendig harte Ahndung solch eines Gesetzesbruches unterstützen und einfordern werden. Sie werden so handeln, weil sie es sich nicht mit dem Souverän werden verscherzen wollen.

