DeutschlandBrief Ukraine – ein Krieg mit langer Vorgeschichte

20. März 2022

Wer hat ihn verschuldet? Wer verliert? Wer gewinnt?

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 221, April 2022.

Das erste Opfer des Krieges, so heißt es, ist die Wahrheit. Oder auch: Wenn der Krieg beginnt, ist immer der andere schuld, und wenn er endet, derjenige, der verloren hat. Wer diesmal der Aggressor war, ist aktenkundig. Am Donnerstag, dem 24. Februar, überschritten russische Truppen von Norden, Osten und Süden her die Grenze der Ukraine und stießen auf die Hauptstadt Kiew und auf Charkow, die zweitgrößte Stadt des Landes, vor. Am frühen Morgen dieses Tages wandte sich Präsident Putin in einer Fernsehansprache an die Russen und erklärte, er habe beschlossen, „eine spezielle Militäroperation durchzuführen“. Er habe nicht vor, die ganze Ukraine zu besetzen, werde aber versuchen, sie zu „entmilitarisieren“ und zu „entnazifizieren“.

Kriegspropaganda war es, wenn Putin von einer „volksfeindlichen Junta in Kiew“ sprach, von „extremen Nationalisten“ und „Neonazis“, die er mit Hitlers Kollaborateuren während des Großen Vaterländischen Krieges verglich. Oder wenn er als Ziel angab, „die Menschen zu schützen, die acht Jahre lang vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden“.

Näher an die historische Wahrheit kam der Kremlchef, als er an die Ausdehnung der Nato nach Osten „trotz aller unserer Proteste und Bedenken“ erinnerte und an die „verächtliche Haltung gegenüber unseren Interessen“. Die sogenannte Politik der Eindämmung Russlands sei letztlich „eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation“.

Dass der Westen Fehler gemacht haben könnte, war mit dem Einmarsch in die Ukraine kein Thema mehr in den westlichen Medien. An die Stelle von Nachdenklichkeit traten Feindbilder, dunkle Superlative und Schmähungen der deutschen Politiker, die jahrelang auf einen Ausgleich und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau gesetzt hatten. Der Kreml attackiere das Völkerrecht und die Vernunft und führe in der Ukraine einen „Krieg gegen alles, was den westlichen Demokratien hoch und heilig ist“, befand der Leitartikler der „Frankfurter Allgemeinen“ vom 25. Februar. Nur wenige Leser werden sich gefragt haben, wer denn in Afghanistan und dem Irak Völkerrecht gebrochen hat und ob jemals einer Großmacht das Völkerrecht hoch und heilig war.

Während in deutschen Zeitungen gemutmaßt wurde, ob Putin wahnsinnig sei, verglich das amerikanische Mises-Institut Präsident Kennedys friedensichernde Politik während der Kuba-Krise von 1962 mit den kriegsgeneigten „Neocons“ und ihrem Einfluss auf Präsident Biden. Putin sei weder irrational noch ein neuer Stalin, meldete sich der Konservative Patrick Buchanan zu Wort, sondern ein russischer Nationalist und Patriot und ein kalter und unbarmherziger Realist, der Russland als große und respektierte Macht erhalten wolle.

Die Propagandaschraube noch ein Stück weiter drehte der Historiker Karl Schlögel in der „Welt am Sonntag“ vom 27. Februar, als er – ein in solchen Zeiten übliches Stereotyp – Russlands fünfte Kolonne suchte und fand: nicht nur die „putinophile Partei“ von Sahra Wagenknecht bis Gerhard Schröder, wobei er selbst Markus Söder unter Verdacht stellte, sondern auch die 3,5 bis vier Millionen Menschen umfassende „russischsprachige“ Community in Deutschland. „Leider herrscht im politischen Berlin bis heute ein gewaltiges Desinteresse an dieser russischen Präsenz“, klagte er und erklärte dabei gleich auch noch die aus der früheren Sowjetunion in die Bundesrepublik übergesiedelten Volksdeutschen zu Russen. Und er raunte: „Diese Präsenz kann aber unter bestimmten Bedingungen eine große Rolle spielen.“ Das dachte auch die Roosevelt-Regierung über die Amerikaner japanischer Abstammung und sperrte sie während des Zweiten Weltkrieges vorsichtshalber in Konzentrationslager. Überhaupt werden jetzt die dunkelsten Töne aus dem Repertoire geholt. Warum und wie die russische Aggression nach Ansicht des „Spiegel“ die gesamte Weltordnung verändern könnte, bleibt rätselhaft. Und was soll man von dieser Prophezeiung der bereits zitierten „FAZ“ halten: „Die Dunkelheit wird Jahre anhalten, vielleicht sogar Jahrzehnte.“

Das Kräftemessen von drei Großmächten könnte eine Dynamik auslösen wie 1914, meint Michael Stürmer

Die Gefahr, dass zwar nicht die Welt, aber doch Europa einer politischen Eiszeit entgegengeht, besteht tatsächlich. Wenn Außenministerin Baerbock verkündet, die westlichen Sanktionen müssten „das System Putin im Kern treffen“, oder wenn der amerikanische Senator Lindsey Graham den Russen mitteilt, sie hätten mit Putin keinen Platz in der Staatengemeinschaft, sondern müssten „in Armut und Elend“ leben, dann propagieren solche Politiker einen Regimewechsel, der schon anderswo gescheitert ist. Und wenn die Sanktionen wirklich das Ziel haben, die „russische Wirtschaft zu vernichten“ (Zitat aus der „FAZ“ vom 28. Februar), dann wird jede noch so vage Aussicht auf eine friedliche Koexistenz mit Russland zunichtegemacht. Dann steigt das Risiko eines noch größeren Krieges. Bekanntlich folgte der Angriff auf Pearl Harbour auf eine amerikanische Wirtschaftsblockade, die in absehbarer Zeit Japan vollständig stranguliert hätte. Ein scharfsinniger Beobachter geopolitischer Entwicklungen wie der Historiker Michael Stürmer meint, dass die neue Weltordnung aus USA, China und Russland noch nicht ausbalanciert sei, dass ein Spiel mit drei statt zwei Weltmächten schwer in einer Machtbalance zu halten sei und dass dieses Kräftemessen eine Dynamik auslösen könne, wie sie schon 1914 zur Katastrophe geführt habe.

Bereits am 30. Dezember 2021 erinnerte Stürmer in der „Welt“ an eine Weichenstellung, die neuerdings im Westen verdrängt wird: an den Grundsatzbeschluss des Nato-Gipfels von Bukarest im Jahr 2008, Georgien und die Ukraine in das Militärbündnis aufzunehmen und damit an den Kaukasus und bis weit über den Dnjepr hinaus vorzurücken. Genau genommen wurde die Aufnahme der beiden Länder auf Drängen Frankreichs und Deutschlands und zum Unwillen der Amerikaner auf einen unbestimmten Termin vertagt, was diese aber nicht daran hinderte, die Ukraine de facto und systematisch an die Nato anzubinden, die ukrainische Armee auszubilden und aufzurüsten und gemeinsame Manöver zu veranstalten. Von Georgien ließen sie die Hände, nachdem der georgische Angriff auf das abtrünnige Ossetien durch eine russische Intervention zurückgeschlagen wurde.

Stürmer hält den Beschluss von Bukarest auch 14 Jahre danach für einen Fehler: „Was für Russland eine Frage von Sein oder Nichtsein war, war für die westliche Staatenwelt eine fast beiläufige Entscheidung. Ihr Gewicht indessen ergab sich für russische Strategen aus Geschichte, Geographie und alten Ängsten. Die Nato-Versprechen reichten damals aus, Russland zu verlieren. Und so kam es, wie es nach der Neuaufstellung der Schachfiguren kommen musste. Putin tat, was er konnte, um Russlands Streitkräfte zu ertüchtigen und für die Hybrid-Kriegführung von heute aufzurüsten. In der gegenwärtigen Nato-Russland-Krise müssen sich die Nato-Partner fragen, ob sie nicht selbst dazu beigetragen haben, den Gegner ins Leben zu rufen, den sie jetzt zu fürchten haben.“

Nur mündlich, nicht schriftlich: Was der Westen 1990 Moskau versprach

Um zu verstehen, was schiefgelaufen ist, müssen wir noch weiter zurückgehen. Nämlich bis zum Beginn der 90er Jahre, als die Sowjetunion die unterdrückten Völker in die Freiheit entließ, in die Wiedervereinigung Deutschlands einwilligte, die Rote Armee aus Deutschland abzog und der Warschauer Pakt aufgelöst wurde. Es war ein historisch einmaliger Vorgang, dass ein geschwächtes, aber unbesiegtes Imperium in so kurzer Zeit und ohne Blutvergießen ein so großes Territorium preisgab. Bis heute wird darüber gestritten, welche Gegenleistungen der Westen anbot und ob den Russen zugesagt wurde, nicht dorthin zu expandieren, von wo sie sich zurückgezogen hatten.

Die Frage kann als geklärt gelten, seitdem der deutsche Spitzendiplomat Frank Elbe in einem Interview mit dem „Spiegel“ am 26. Februar 2022 ausgepackt hat. Elbe leitete von 1987 bis 1992 das Büro von Außenminister Genscher, war 1990 Mitglied der Bonner Delegation bei den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen über die deutsche Einheit und diente dann als deutscher Botschafter bei verschiedenen Staaten, darunter Polen. Elbes Bericht passt zu dem oft zitierten Baker-Spruch: „Not one inch“. US-Außenminister James Baker hatte 1990 Michail Gorbatschow einen Deal angeboten: Moskau würde der Wiedervereinigung zustimmen, und die Nato würde sich „keinen Zentimeter“ in Richtung Osten bewegen.

Elbe erinnert an eine Rede Genschers in Tutzing am 31. Januar 1990. Damals bestand das Problem aus deutscher Sicht darin, dass die USA der Wiedervereinigung nur unter der Voraussetzung zustimmten, dass Deutschland Nato-Mitglied blieb – und die Sowjets nur unter der Voraussetzung, dass Deutschland neutral würde. In Tutzing bekannte sich Genscher zur Nato-Mitgliedschaft und fügte hinzu, Bonn gehe davon aus, dass die Nato in der weiteren Entwicklung erklären werde: „Was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des Nato-Territoriums nach Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben.“

Unmittelbar nach Tutzing, so Elbe, flog Genscher nach Washington und „traf auf einen strahlenden Baker, der sagte, die Formel mit der Nichtausdehnung gefalle ihm und er werde dafür sorgen, dass sie im Bündnis akzeptiert werde“. Eben diesen Vorschlag hätten sowohl Baker als auch Genscher Anfang Februar 1990 in Moskau präsentiert, worauf der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse entgegnet habe, er glaube „allen Worten“ Genschers.

Demnach hat Putin die damaligen westlichen Zusagen korrekt wiedergegeben. Nur wurden sie nie schriftlich festgehalten, auch nicht im Zwei-plus-Vier-Vertrag. „Sie haben uns getäuscht“, sagte er in seiner Kriegsrede vom 24. Februar, „oder, um es im Volksmund zu sagen, einfach abserviert“. Der Rest ist bekannt: 1997 war das postkommunistische Russland militärisch und finanziell derart geschwächt, dass Boris Jelzin der ersten Welle der Nato-Osterweiterung widerstrebend zustimmen musste. Als auch die drei baltischen Staaten 2004 aufgenommen wurden, wurde Moskau nicht mehr gefragt, legte sich aber auch nicht quer. Da war Putin schon im Amt, er war 1999 auf Jelzin gefolgt. Erst nach dem Bukarester Beschluss von 2008 zog Putin in zahlreichen Erklärungen immer wieder seine „rote Linie“, deren Überschreiten Moskau nicht hinnehmen werde: den Anschluss der Ukraine an die Nato.

In dieser Hinsicht spielte er von Anfang an mit offenen Karten. Bis zum Umsturz in Kiew im Februar 2014, der eine proamerikanische Regierung an die Macht brachte, gab es auch keine Indizien dafür, dass Putin die Krim zurückholen würde. Er annektierte sie 2014, weil er der Gefahr vorbeugen wollte, Sewastopol und damit das Schwarze Meer an die Nato zu verlieren. Er brach den Vertrag, in dem Moskau der damals noch neutralen Ukraine die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen zugesichert hatte. Nebenbei bemerkt, wurde die 78-tägige Bombardierung Serbiens, eines traditionellen Verbündeten Russlands, im Kreml mit Entsetzen registriert. Das war im Jahr 1999, als Putin die Macht von Jelzin übernahm. Die Selbstdarstellung der Nato als Allianz, die sich nur verteidigt, wird ihn nie überzeugt haben. Einem Geheimdienstprofi gleich welcher Nationalität kann man viel unterstellen, nur nicht einen Mangel an Misstrauen und die Gabe der Naivität. Sie trauen der Gegenseite immer auch das zu, was sie sich selbst zutrauen.

Ja, auch dieser Krieg ist traurig, grausam und empörend. Regierungen inszenieren Kriege, nicht die Völker – sie haben sie zu erleiden. Nachdem die russischen Truppen in den ersten Tagen des Einmarschs das Feuer auf militärische Infrastruktur konzentrierten und offenbar empfindliche Verluste hinnehmen mussten, wurde in der ersten Märzwoche über den Beschuss einzelner ziviler Objekte berichtet. Wenn in einem Krieg unterschiedslos bombardiert wird, ist die nächste Stufe der Barbarei erreicht. Nur sollte berechtigte Empörung keine Unterschiede machen. 1999 fielen die Bomben und Marschflugkörper der Nato-Flugzeuge auf 300 Schulen, 176 Kulturdenkmäler, auf Krankenhäuser und auf 23 mittelalterliche Klöster in Serbien. Eine amerikanische F-15 beschoss einen Personenzug auf offener Strecke. Eingesetzt wurde auch Munition mit abgereichertem Uran. Der militärische Effekt war gleich null, er war wohl auch nicht beabsichtigt. Die serbische Armee überstand den Krieg so gut wie intakt.

Die amerikanische Strategie nach Brzeziński: Selbst der Zeitrahmen stimmte

Ob deutsche Außenpolitiker und die Leitartikler der Qualitätszeitungen naiv sind, sei dahingestellt. Sie erwecken jedenfalls den Anschein, wenn sie die lange Vorgeschichte des Ukraine-Krieges ausblenden und auf eine Analyse der amerikanischen Politik verzichten – so, als gebe es in diesem Konflikt nur einen Akteur, nämlich Putin. In Wirklichkeit liegen Logik und Strategie der amerikanischen Politik vor unseren Augen wie ein offenes Buch. Kaum war der Kalte Krieg beendet und Deutschland vereint, meldete sich Zbigniew Brzeziński in der Herbstausgabe 1992 von „Foreign Affairs“ zu Wort und stellte die Frage, wie das zentrale strategische Ziel des Westens gegenüber dem früheren Rivalen aussehen solle. Der Zusammenbruch der Sowjetunion nach sieben Jahrzehnten, schrieb er, werde mehr als überschattet von der Auflösung des großen russischen Imperiums, das mehr als 300 Jahre gedauert habe: „Das ist ein Ereignis von wahrhaft historischem Ausmaß.“ Es werde viele Jahre dauern, bis sich der Staub gelegt habe. Aber es sei bereits klar, dass die Transformation des früheren Imperiums schwieriger sei und länger dauern werde als der demokratische Wiederaufbau Deutschlands oder Japans nach 1945. Als Sieger des Weltkrieges mit den Verlierern verglichen zu werden, muss in russischen Ohren höhnisch und infam geklungen haben. Um einer von Amerikas Partnern zu werden, so Brzeziński, müsse Russland seine imperialen Aspirationen ablegen. Geopolitisch essenziell sei dabei die Stabilisierung der Ukraine. Als mögliches Hindernis dabei bezeichnete Brzeziński den „von Moskau kontrollierten Außenposten auf der Krim“, womit er den Marinestützpunkt Sewastopol meinte. Eben diesen sicherte sich der Kreml 2014 mit der Annexion der Krim, als mit dem Umsturz in Kiew die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine näher rückte.

1997 präzisierte Brzeziński seine Überlegungen in einem Buch mit dem Titel „The Grand Chess Board“, in der späteren deutschen Ausgabe: „Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft“. „Ohne die Ukraine“, schrieb der Vordenker, „kann Russland nicht zu Europa gehören, wohingegen die Ukraine ohne Russland durchaus Teil Europas sein kann.“ Russland werde sich wahrscheinlich mit der 1999 bevorstehenden Nato-Erweiterung abfinden, jedoch „unvergleichlich schwerer“ mit einem Nato-Beitritt der Ukraine. Als Zeitrahmen dafür nannte er die Jahre zwischen 2005 und 2015. Es war die Blaupause einer Strategie, die darauf hinauslief, Europa nach amerikanischen Vorstellungen und gegen Russland neu zu ordnen. Europa in der Formation der EU war und ist aus dieser Sicht nicht mehr als der „Brückenkopf für Amerika“ auf der Karte der eurasischen Landmasse, um Brzeziński noch einmal zu zitieren.

Das Wendejahr 2014: Umsturz in Kiew, Annexion der Krim, Beginn der westlichen Sanktionen gegen Russland

In den von Brzeziński anvisierten Zeitrahmen fiel der Machtwechsel in Kiew im Februar 2014. Der Kreml sprach von einer „realen Gefahr für russische Interessen“. Die Proteste auf dem Maidan seien vom Ausland vorbereitet worden, und das Schicksal der Ukraine sei für die USA und die EU-Staaten nachrangig. Putin selbst nannte den Sturz der demokratisch gewählten Regierung Janukowitsch einen „verfassungswidrigen Putsch“.

Wie und von wem der Regimewechsel gefördert und finanziert wurde, braucht hier nicht im Detail ausgeführt zu werden. Es ist sogar auf Wikipedia nachzulesen. Jedenfalls war es keine Geringere als Victoria Nuland, zuständig im US-Außenministerium für Europa und Eurasien, die sich im Februar 2014 um die Personalpolitik in Kiew kümmerte. Von ihr stammt auch das Eingeständnis, Washington habe sich den Regimewechsel fünf Milliarden Dollar kosten lassen. Für Ärger sorgte ein von den Russen abgehörtes Telefongespräch Nulands mit dem US-Botschafter in Kiew, das am 4. Februar 2014 auf Youtube veröffentlicht wurde. Die beiden diskutierten, wer die Regierung übernehmen solle. Den EU-freundlichen Vitali Klitschko wollte Nuland nicht haben („fuck the EU“, lautete ihre Invektive am Telefon), stattdessen solle Arsenij Jazenjuk Ministerpräsident werden. Er übernahm das Amt noch im Februar.

Nuland, verheiratet mit dem Neokonservativen Robert Kagan, zählte immer zu der dezidiert russlandfeindlichen Fraktion in Washington, für die Krieg ein Mittel der Politik bleibt – eine Fraktion, die von Donald Trump kaltgestellt und von Joe Biden reaktiviert wurde. Seit dem vergangenen Jahr sitzt Nuland wieder im Außenministerium. In der entscheidenden Phase, die dem Krieg vorausging, konnte sie an die Rolle anknüpfen, die sie 2014 gespielt hatte. Nachdem sich Präsident Biden im Juni 2021 in Genf mit Putin getroffen hatte, flog Nuland im Oktober zu einem dreitägigen Besuch nach Moskau. Anfang November verbrachte CIA-Direktor William Burns zwei Tage in der russischen Hauptstadt. Worüber sie verhandelten und womit gedroht wurde, gehört in den Bereich der Spekulation. Woran die Verhandlungen, die sich über ein halbes Jahr hinzogen, letztlich gescheitert sind, wird ein Thema für die Historiker sein. Einiges spricht dafür, dass Putin, der Aggressor, aus der strategischen Defensive heraus gehandelt hat. Anfang März sah es so aus, als habe er sich verkalkuliert, die Kampfkraft der ukrainischen Armee und das Ausmaß der westlichen Sanktionen unterschätzt.

Cui bono? Der Weg in den fatalen Wirtschafts- und Finanzkrieg

Der Kreml hat offenbar geglaubt, mit seinen vorbildlichen Finanzen, mit einer Staatsverschuldung von lediglich 20 Prozent des BIP und mit Devisenreserven von umgerechnet 630 Milliarden Dollar westliche Sanktionen leicht verkraften zu können. Selbst der Ausschluss aus dem belgischen Swift-System, der immer als schärfstes Sanktionsschwert galt, würde den Zahlungsverkehr im Außenhandel zwar erschweren und verlangsamen, aber nicht zum Stillstand bringen, so die durchaus berechtigte Annahme. Dass zudem die internationalen Reserven einer großen Zentralbank wie der Bank von Russland blockiert werden wie inzwischen geschehen, ist hingegen eine nicht steigerungsfähige Sanktion, die bisher kaum vorstellbar war. Und sie beinhaltet eine Lektion für die chinesische Führung: dass die Kontrolle der Weltmacht Amerika über die internationalen Zahlungsströme und, mehr noch, über die Verfügbarkeit der Devisenreserven eines Gegners gleich viel wiegen kann wie dessen militärisches Potenzial.

Jetzt bleiben dem Kreml nur noch die in Moskau liegenden Goldreserven und die ungefähr 15 Prozent der Devisenreserven, die in Yuan angelegt sind und nur von Peking gesperrt werden könnten. Das bedeutet, dass die Bank von Russland nicht einmal mehr Dollar oder Euro verkaufen kann, um den Rubel zu stützen. Die russische Wirtschaft und der russische Staat werden deswegen nicht zusammenbrechen. Sie werden aber, wenn die Sanktionen lange genug in Kraft bleiben, aus dem europäischen Wirtschaftsraum und aus der europäischen Staatengemeinschaft ausgeschlossen und in die Arme Chinas getrieben. Wenn die bereits projektierten zusätzlichen Pipelines erst einmal verlegt sind, werden Öl und Gas nach China fließen und nicht mehr nach Westeuropa. Russland wird immer Abnehmer für seine Rohstoffe finden. Die Rosneft-Beteiligung des britischen Ölkonzerns Shell wird dann eben zu Schleuderpreisen in chinesische Hände übergehen. Der Schlag gegen den freien Handel, von dem stets beide Seiten profitiert haben, untergräbt die Chancen für eine künftige Friedensordnung in Europa.

Bleibt die Frage: Cui bono. Wer profitiert? Die Ukraine allenfalls auf sehr lange Sicht, wenn sie als Beitrittskandidat in den Genuss immenser EU-Subventionen kommt. Die bisherige Bilanz des Kampfes um dieses europäische Schlüsselland ist miserabel. Die Ukraine mit ihren 40 Millionen Einwohnern ist noch nach Moldau das ärmste Land Europas. Mit 4.400 Dollar pro Kopf liegt das jährliche BIP weit unter dem russischen. Millionen von Ukrainern sind als Gastarbeiter ins Ausland abgewandert, die meisten nach Polen. Die Ukraine hat für den Abbruch der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit Russland teuer bezahlt. Sie wird seit 2014 von den Nato-Staaten aufgerüstet, unterhält aber auch selbst eine aus Sowjetzeiten stammende große Rüstungsindustrie, die mit legalen und illegalen Waffenexporten auf dem Weltmarkt in Erscheinung tritt. Seit 2014 sind amerikanische Militärberater vor Ort, 2018 wurde die militärische Kooperation mit den USA offiziell vereinbart. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der militärische Vorsprung Russlands gegenüber der Ukraine und der Nato schrumpfen würde. Auch das wird zum Entschluss Putins beigetragen haben, jetzt zuzuschlagen.

Das Drehbuch der CIA für einen langen, blutigen Partisanenkrieg in der Ukraine

Einen Tag nach dem russischen Angriff meldete sich Douglas London, ein pensionierter, russischsprechender CIA-Spezialist für Aufstandsbekämpfung, auf der Internetseite von „Foreign Affairs“ zu Wort. „Regierungsbeamte der USA und der Ukraine“, schrieb er, „haben für diesen Tag lange geplant.“ Sollte Putin den größten Teil des Landes besetzen wollen und eine Marionettenregierung in Kiew installieren, müsse er mit einem langen, blutigen Partisanenkrieg rechnen. Die gemeinsame Grenze mit vier Nato-Staaten werde es den USA leicht machen, den ukrainischen Widerstand zu unterstützen und zudem Unruhen in Weißrussland zu schüren. Schließlich habe die CIA ihre ukrainischen Partner schon seit Jahren mit Material und Training unterstützt. Sollte Russland versuchen, die Aufständischen zum Beispiel über die Grenze nach Polen zu verfolgen, könne das einen Krieg mit der Nato auslösen.

Auszuschließen ist, dass Moskau das vorher nicht durchdacht hat. Die Russen sind mit einer Streitmacht angetreten, die zu klein ist, das größte europäische Land (ohne Territorium in Asien wie Russland) zu besetzen. Ihr Minimalziel wird es sein, die Neutralität der Ukraine und damit das Ende ihrer Funktion als westlicher Frontstaat zu erreichen. Solange sie die militärische Initiative behalten, haben sie bei Verhandlungen ein Druckmittel in der Hand. Einen lang andauernden Kleinkrieg in der Ukraine kann sich Washington leisten, Moskau nicht. Die Ukraine auch nicht, weil sie den größten Blutzoll und den größten wirtschaftlichen Schaden zu tragen hätte. Aus der Geschichte wissen wir, dass Kriege eskalieren und verlängert werden, wenn eine Seite auf der bedingungslosen Kapitulation der anderen besteht. Aus moralischer und realpolitischer Sicht wäre es ratsam, dem Kreml einen akzeptablen Ausweg offenzuhalten.

Noch ist es zu früh, den Ausgang dieses Konfliktes abschätzen zu können. Auch positive Überraschungen sind noch vorstellbar. Der Krieg könnte aber durchaus damit enden, dass nur eine Partei unbeschadet herauskommt: die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Existenzberechtigung der Nato, die Präsident Macron noch vor zweieinhalb Jahren für hirntot erklärt hatte, wäre gesichert und mit ihr die amerikanische Präsenz auf dem Brückenkopf Europa. Die am 25. September 2001 von Putin vor dem Deutschen Bundestag bei stehenden Ovationen vorgeschlagene Zusammenarbeit wäre endgültig begraben. Russland würde auf lange Zeit in eine ungewollte Abhängigkeit von China geraten. Und es würde sich herausstellen, dass die Ende Februar in Kraft getretenen Sanktionen, die der Erklärung eines totalen Wirtschafts- und Finanzkrieges gleichkommen, so konstruiert waren, dass sie nicht nur Russland, sondern auch Deutschland und die anderen Europäer treffen würden, nicht aber die USA. In dieser neuen Weltordnung würden die Deutschen dann dem reichlich verfügbaren, preiswerten Gas aus dem Osten nachtrauern und mit den asiatischen Abnehmern um das teure Flüssiggas aus den USA feilschen müssen.

