Über die Kunst der Täuschung Die Macht der Lüge

18. März 2022

Wenn Angst zur Kraftquelle wird

von Carlos A. Gebauer

Warum lügen Menschen? Sie lügen, weil sie annehmen, es diene ihren Zwecken weniger, die Wahrheit zu sagen. Der Lügner stellt mithin eine Prognose, bevor er sich äußert. Er überlegt zunächst, wie sich die Welt ihm wohl künftig darstellen würde, spräche er die Wahrheit. Dieses Szenario gleicht er ab mit der von ihm angenommenen Variante der weiteren Entwicklung, wenn er lügt. Primär ist ihm also die Wahrheit unangenehm. Er beschließt, sie zu vermeiden. Durch Meidung des Wahren hat er aber seine Pläne noch nicht abschließend geschmiedet. Nun muss er noch seine Lüge konturieren. Anders als die singuläre Wahrheit erscheinen Unwahrheiten nämlich regelmäßig im Plural. Damit ist ein weiter Bereich der Kreativität eröffnet. Der Lügner muss nicht simpel sagen, was ist, sondern er muss erdichten, was sein könnte. Das Spektrum der Möglichkeiten erscheint dabei zunächst schier unendlich. Bald aber wird deutlich: Jede Lüge steht vor der Herausforderung, sich zumindest dem äußeren Anschein nach widerspruchsfrei in die Realität einfügen zu müssen. Erzählungen, die offenkundig mit der Wahrheit kollidieren, eignen sich nicht für eine Lüge. Der Lügner muss schlauer sein als sein Adressat. Er muss in der Lage sein, das thematische Terrain besser zu beherrschen als sein Gegenüber. Ideal ist, wenn der Lügner auf seinem Fachgebiet agiert. Dann kann er alle Nichtfachleute leicht an der Nase herumführen. Und er behält die Chance, die kleine Gruppe der Fachleute, die ihn kundig auf seinem beschrittenen Sonderterrain kritisieren, vor der großen Menge der kenntnislosen Zuhörer themenfern zu verunglimpfen.

Wenn nun der Volksmund weiß, dass Lügen kurze Beine haben, dann ist damit beschrieben, wie Lügen als Lügen auffliegen, wenn sie mit der Realität in Kontakt kommen. Die noch so kreative, schlaue, hoch wissenschaftliche Lüge kollidiert nämlich irgendwann immer auch vor den Augen und dem Verstand der fachfremden Masse mit der Wahrheit. Ihre kurzen Beine tragen eine Erzählung nicht so weit, wie die langen Beine der Wahrheit es vermocht hätten. Um dennoch nicht zu schnell und zu früh mit seiner Lüge zu scheitern, braucht der Lügner folglich eine weitere Kraftquelle für seine Geschichte. An diesem Punkt treten die Adressaten seiner Darstellungen auf den Plan: Eine gute, das heißt eine tunlichst erfolgreiche Lüge will von denen weitergetragen werden, die sie hören. Die Lüge muss nicht nur geglaubt werden, um wirkmächtig zu sein. Sie muss auch die Kraft haben, vielfach weitererzählt zu werden. Sie muss dadurch Kraft gewinnen, durch das Handeln und Verhalten derer, die an sie glauben, zu einer – mindestens vorübergehenden – Realität in der Welt zu werden.

Wie motiviert man die Adressaten einer Lüge, an sie zu glauben und sie zu leben? Man kann sie bestechen. Man kann ihnen Geld und Vorteile zuwenden. Man kann sie zu willigen Mitwissern machen. All dies aber erfordert, dass das lügende „Man“ neben der Kreativität zur Erfindung einer Erzählung auch über die Mittel verfügt, jene anderen zu Mittätern der Scharade zu machen. Was, wenn das nicht der Fall ist? Anders gefragt: Wie lügt man effektiv, ohne an fehlenden eigenen Ressourcen zu scheitern?

Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in der Kunst, andere Menschen zu motivieren. Ist man zu machtlos, deren Motivation zu erkaufen, muss man sich auch diese Kraft erschwindeln. Was bewegt Menschen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten? Was, wenn es nicht mögliche Vorteile sind? Hier kommt der mögliche Nachteil in den Blick: Menschen lassen sich zu Verhaltensweisen bewegen, wenn man ihnen ein Übel androht. Man kann Menschen also Angst machen. Und so wird klar: Die Macht der Lüge bezieht ihre Kraft dann aus der Angst der Belogenen. Sind sie einmal in Panik hinter die Fichte geführt, erschaffen sie sich und anderen mit dem Ausleben ihrer Sorgen eine eigene Wirklichkeit. Sie werden zu Gefangenen der Lüge und sie tragen die wahrheitswidrige Botschaft mit dem besten Gewissen des menschenliebenden Warners vor einer großen Gefahr von einem zum anderen. So wachsen der angstgetriebenen Lüge für eine Übergangszeit noch einmal Beine, die etwas länger sind als die einer gewöhnlichen Lüge. Und weil es den Stolz der Belogenen verletzt, sich als Belogene zu bekennen, deswegen steht die Angstlüge ganz zuletzt auch noch mit hohen Absätzen in der Welt, wenn sie längst mit der Wahrheit zusammengestoßen ist.