Deppenland Heute noch Satire – morgen schon Meldung im Staatsfunk?

15. März 2022

Oder habe ich das dort schon gestern einmal ernsthaft gehört?

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

„#Bayern kämpft auf Bundesebene für eine Energiepreisbremse. Das heißt: Stromsteuern runter, #Pendlerpauschale rauf und ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf Sprit,“ twitterte der bayerische Ministerpräsident Söder zu einer Zeit, als noch niemand ahnen konnte, dass die Preise steigen, wenn man Steuern auf sie draufsattelt und Geld druckt wie nix Gutes; nämlich schon am 7. Februar, sozusagen als Präventivschlag gegen Putin. Mit „Bayern“ meint er natürlich nicht eine Region im Süden Deutschlands, sondern die CSU, also praktisch sich selbst. Sie erinnern sich – die CSU, eine der Parteien, die sich mit ihren sozialistischen Bruderparteien einig war, dass Energie unbedingt durch staatliches Handeln „auf Bundesebene“ verteuert werden müsse, um das Klima zu retten, und daher dafür sorgte, dass sich mit dem Jahr 2022 der Liter Sprit um 8,4 bis 9,5 Cent pro Liter durch eine „CO2-Abgabe“ verteuerte. Wer jetzt dachte, dass ebenjene Preistreiber die Sektkorken knallen ließen (halt – das nehme ich zurück: zu viel CO2-Freisetzung), als die Spritpreise zwischen dem 20. Februar und dem 8. März um 40 Cent stiegen, weil ja das Klima dadurch mindestens in der fünffachen Geschwindigkeit gerettet wird, der liegt völlig falsch. Denn es gibt einen klimawirksamen „guten“ Energiepreisanstieg und einen unsozialen „bösen“ Energiepreisanstieg, der nicht dem Staat zugeschrieben werden darf, denn der ist ja sozial. An letzterem Preisanstieg ist Putin schuld, und er hat es besonders auf Deutschland abgesehen, weshalb die Energiepreise hierzulande teurer sind als in den Nachbarländern – daher muss der Staat handeln, wie das Söder mit staatsmännischem Weitblick bereits frühzeitig vorhergesehen hat.

Aber vielleicht hat er das ja auch anders gemeint? Wenn die „Energiepreisbremse“ so gut wirkt wie die „Schuldenbremse“, dann werden wir sicher noch im März die Drei-Euro-Marke für den Liter Benzin reißen und liegen im Sommer locker bei sechs Euro und mehr. – Aber nein, Söder will ja die Steuern senken, das schreibt er ja ausdrücklich, und bekanntlich meint er immer, was er verspricht, und wenn es morgen schon das Gegenteil ist. Er hat sich durch den mittlerweile erfolgten Vormarsch der Russen in der Ukraine nicht verunsichern lassen, seine Abwehrlinie an der Energiepreisfront steht felsenfest, und so legte er am 8. März tapfer auf Twitter nach: „Wir brauchen eine #Energiepreisbremse! Bei Spritpreisen über zwei Euro drohen die explodierenden Kosten zur sozialen Frage zu werden. Die Mehrwertsteuer auf Sprit und Heizöl muss von 19 auf sieben Prozent sinken. Wir müssen auch über eine Senkung auf null mit Zustimmung der EU nachdenken.“ – Oha … nachdenken! In der CSU!!! – Aber natürlich nur, wenn es die EU erlaubt, was gottlob nicht zu erwarten ist. Die Senkung auf null ist natürlich nur so mal auf Twitter rausgehauen und nicht ernst gemeint, geschweige denn durch Nachdenken motiviert – die Streichung einer Steuerart könnte ja Arbeitsplätze in der Verwaltung gefährden und ist daher als unsozial abzulehnen.

Gerüchten zufolge wird gerade in der CSU-Parteizentrale der neue Schlieffen-Plan ausgearbeitet: Autofahrer, die an der Tankstelle einen deutschen Pass vorlegen können, erhalten einen Rabatt von acht Prozentpunkten auf die fällige Mehrwertsteuer, den man sich eventuell von der EU-Kommission auf fünf Punkte herunterhandeln lassen könnte, während russische und weißrussische Fahrer einen Aufschlag von 20 Prozent auf den Einkaufspreis oder die Mineralölsteuer – je nachdem, was höher ist – berappen müssen (geschieht ihnen recht, der fünften Lkw-Kolonne Moskaus). Mit dieser unbürokratischen schlanken Eröffnung wolle man in die Medien gehen und rechne mit großer öffentlicher Zustimmung, während der Plan der EU-Kommission zur Prüfung vorgelegt wird. Allerdings ergaben die ersten Sondierungsvorstöße vor ein paar Jahren, dass seitens der EU-Kommission Widerstand zu erwarten ist, den Rabatt auf Inhaber deutscher Pässe zu beschränken, sofern nicht alle EU-Bürger einen deutschen Pass erhalten. Doch das würde wiederum die Passämter überlasten, deren Personal zum Teil bereits in den Ämtern für Volksgesundheit aushelfen muss. Um einen zermürbenden Stellungskrieg zu vermeiden, wird die CSU also bald – so etwa in zwei bis drei Jahren nach der nächsten gewonnenen Bundestagswahl – mit der Kommission den Kompromiss vereinbaren, so der Plan, die vollen acht Prozentpunkte Rabatt allen EU-Bürgern, die an der Tankstelle einen aktuellen Covid-Impfpass vorlegen können, zu gewähren. Damit kann man den Aufschlag für alle Iwans trotzdem durchziehen – die fälschen ihren Impfnachweis sowieso alle, das kennt man ja.

Da Deutschland eine pluralistische Demokratie ist, darf man den Blick auf die politische Landschaft nicht auf die CSU und ihre Pläne beschränken. Seit geraumer Zeit ist es ja schon gute deutsche Politiktradition, dass der aktuelle Bundespräsident stets als der offenkundig peinlichste erkennbar ist, den Deutschland je hatte. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck ist es nun zu verdanken, dass dieser Befund etwas relativiert wird. So verkündete der mit einem „Ehrensold“ von knapp einer Viertelmillion Euro jährlich angesichts der gestiegenen Preise nur knapp und entbehrungsreich über die Runden kommende Gauck letzte Woche bei Maischberger, man könne, um von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden, auch einmal frieren für die Freiheit. Zum Beispiel im verordneten Lockdown kann ich mir das gut vorstellen. Da friert es sich besonders überzeugend für die Freiheit der politischen Klasse, und auch der Verzicht auf ein paar Jahre Lebensglück und Lebensfreude, den Gauck von der Plebs fordert, ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn er doch dem Glück und der Lebensfreude der politischen Klasse dienlich ist. Wenn der Endsieg errungen sei, würden wir es uns auch wieder gutgehen lassen, hieß das vor rund 80 Jahren einmal zur Einschwörung auf die kommenden Entbehrungen des Krieges. Merke: Wenn ein Politiker „wir“ sagt, folgt stets unmittelbar eine dreiste Lüge, die davon ablenkt, dass seine Hand bereits in der Tasche der Adressaten verschwunden ist. Immer öfter hält die andere Hand auch schon einmal ein Messer an die Kehle.

Immerhin ist es bemerkenswert, dass die Führer der Politmafia mittlerweile mit zunehmender Häufigkeit durchblicken lassen, wohin die Reise geht. Wenn es ums Frieren für die Freiheit geht, hat natürlich auch noch der Klimaminister etwas mitzureden. Bis zum Herbst will er auf Kohlelieferungen aus Russland verzichten, nicht aber auf Gas, um Versorgungsengpässe im nächsten Winter zu vermeiden. Warum sieht Klimaminister Habeck eigentlich in jedem öffentlichen Auftritt so aus, als hätte er die Nacht zuvor durchgesoffen? Eine mögliche Antwort würde die Idee erklären, man könne einen harten Wirtschaftskrieg mit Sanktionen aller Art führen, aber gleichzeitig immer noch das vom Feind geliefert bekommen, was man noch haben möchte. Oder liegt auch hier nur eine Täuschungsabsicht vor, denn eigentlich wäre es ja ein großer Erfolg für den Klimaminister, wenn für die kritischsten Engpässe wieder Putin zuständig wäre, während sie gleichzeitig dazu führen, dass Deutschland das Klima sogar im Alleingang retten kann. Einfach weil nichts mehr da ist zum CO2-Freisetzen. Ein Masterplan – wenn das mal nicht die Wiederwahl sicherstellt.

Aber unabhängig davon, ob sie so sind oder nur so tun als ob. Das Problem sind ja gar nicht die großen Deppen, die über die Geschicke anderer Leute bestimmen wollen. Man könnte sich ganz unterhaltsam und humorvoll mit ihren Flausen beschäftigen. Das eigentliche Problem bleiben die vielen kleinen Deppen, die ihnen folgen und gehorchen und auch beim größten Schwachsinn nie die geistige und körperliche Gefolgschaft verweigern. Richtig nervig sind sie, die kleinen Deppen, die es lieben, von den großen benutzt und verachtet zu werden.

Tweet Markus Söder vom 7.2.22

Tweet Markus Söder vom 8.3.22

mdr – „Wie viel Steuer steckt im Spritpreis?“

BR24 – „Habeck will bis zum Herbst raus aus russischer Kohle“