Der Westen und der Ukraine-Krieg Mit internationaler „Cancel Culture“ zur Weltherrschaft

14. März 2022

Auch dieser Versuch des Turmbaus zu Babel wird an sich selbst scheitern

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Kurz vor dem Ukraine-Krieg übte der Premierminister Kanadas gegenüber Zehntausenden seiner Bürger brutalste „Cancel Culture“ aus. Trucker, ihre Familien, Freunde und Unterstützer protestierten friedlich gegen eine Bestimmung, die praktisch einem Berufsverbot für ungeimpfte Lastwagenfahrer gleichkam. Der dem verstorbenen kubanischen Diktator Fidel Castro phänomenologisch und ideologisch verblüffend ähnelnde Justin Trudeau ignorierte ihre Argumente. Er ignorierte auch zunächst im Januar ihre Protestkarawane. Als diese sich der Hauptstadt näherte, verunglimpfte er ihre Teilnehmer als Rassisten, Sexisten und Homophobe. Es war eine Version von Hillary Clintons Wort von den „Deplorables“ – etwa: „Erbärmliche“ oder auch „Unzumutbare“. Es war eine Version von Angela Merkels „Hetzjagd“-Vorwurf, mit dem sie die ganze Stadt Chemnitz für eine Phantomtat in Sippenhaft nahm, um ja nicht über eine echte Mordtat sprechen zu müssen, für die sie sich wohl mitverantwortlich fühlte. Und es war eine Version von Emmanuel Macrons Tirade, seine impfunwilligen Bürger „zuscheißen“ zu wollen.

Nach seiner üblen Wortkaskade verzog sich Trudeau – er hatte angeblich ein positives Corona-Testergebnis – an einen unbekannten Ort. Statt mit Repräsentanten der Trucker zu reden, wiederholte er seine Vorwürfe außerhalb einer verschneiten Hütte im Irgendwo vor einer Gruppe konformer Medienvertreter. Nach drei Wochen verschiedener polizeilicher Nadelstichtaktiken lagerten die Demonstranten immer noch vor dem Parlamentsgebäude. Sie weigerten sich frech, sich aus ihrem friedlichen Volksfest-Protest-Modus herauslocken zu lassen und gewalttätig zu werden. Da holte Trudeau den ganz großen Hammer heraus, erklärte einen Notstand, sperrte Konten von Protestlern und Unterstützern, konfiszierte deren Eigentum und ließ Organisatoren ins Gefängnis werfen.

Die „Cancel Culture“ ist jetzt offiziell in den obersten Etagen der Gesellschaft angekommen und wird dort ganz offen ausgeübt. Sie kommt als scheinbar moralisch begründete Unwilligkeit daher, mit dem Gegenüber zu streiten, ist aber lediglich eine aufgrund mangelhafter oder mangelnder eigener Argumente derart getarnte Unfähigkeit. Sie setzt stattdessen auf den Ausschluss des „Störfaktors Mensch mit anderer Meinung“ aus möglichst vielen gesellschaftlichen Räumen, hilfsweise auf das möglichst flächendeckende Ausblenden dieser Meinung oder so deklarierter „Des“-Informationen.

Sie ist ein notwendiger Bestandteil und Merkmal totalitärer Systeme. Zwei Unterschiede gibt es zu früher. Dank technischem Fortschritt sind zur Ausübung der „Cancel Culture“ Konzentrationslager – noch – nicht notwendig. Ihr Einsatz in der Zukunft ist aber nicht ausgeschlossen – in Australien hat man sie schon aktiviert, wenn auch bisher „nur“ für Covid-Verdachtsfälle. Zweitens ist die aktuell ausgeübte „Cancel Culture“ von unten gewachsen. Was nicht heißt, dass sie nicht von oben gedüngt wurde. Das wurde sie vor allem durch das staatliche Schul- und Universitätssystem, in dem die Insassen von Kindsbeinen an indoktriniert werden und auf unzählige Weisen „lernen“, dass der monopolistische Finanzierer ihrer Bildung, der Staat, der Erlöser ist. Widerspruch ist Blasphemie, Widerstand eine Kriegserklärung.

Die so gezüchteten „Pflanzen“ haben sich nun bis in die höchsten Ebenen hochgerankt. Dass etwa an Universitäten Menschen niedergeschrien und ausgeladen werden oder die großen Tech-Firmen zensieren und mithelfen, Karrieren zu zerstören, wenn ihre Opfer ein falsches Wort sagen, ist bekannt. Nun aber, in der Ukrainekrise, hat diese Unsitte eine neue Stufe erreicht. Als auf der UN-Menschenrechtskonferenz in Genf am 1. März Sergei Lawrow per Fernschaltung das Wort erhielt, verließen Vertreter etlicher Länder den Raum, bevor der russische Außenminister überhaupt ein Wort gesprochen hatte. Die britische Außenministerin kommentierte diesen erstaunlichen Vorgang mit den Worten, dass Lawrows Erklärung „voller Desinformation“ sei und nach der ukrainischen Invasion nicht die Aufmerksamkeit der anderen Mitglieder der Versammlung verdiene. „Russland ist isoliert und sollte sich schämen, in der UN-Kammer zu sitzen“, sagte dieselbe Dame, die von Lawrow noch vor wenigen Wochen in Moskau der völligen Ahnungslosigkeit über kritische geographische und politische Verhältnisse in Russland überführt worden war.

Gut eine Woche später, am 9. März, sahen wir ein ähnliches Bild, diesmal in Wien, anlässlich einer Sitzung der UN-Kernenergieagentur IAEA. Während der Rede des russischen Botschafters verließen Vertreter von EU- und einigen anderen Ländern den Raum aufgrund, wie es in Presseberichten heißt, „unakzeptablen Bemerkungen“ des Abgesandten Moskaus. Die westlichen Medien feierten beide Aktionen. Was die Diplomaten Russlands zu sagen hatten? Fehlanzeige bei den Medien. Hier wird „Cancel Culture“ nicht nur gepflegt, sondern sogar höchstoffiziell vorgelebt und zur Nachahmung empfohlen.

Dieses kindische Verhalten ist die Fortsetzung einer speziell auf Russland gerichteten westlichen „Cancel Culture“, die seit Jahren zumindest nachvollziehbare sicherheitspolitische Interessen des Riesenlandes bewusst ignorierte, weil sie den eigenen Weltherrschaftsinteressen im Weg stehen. Wir sind dabei Zeugen einer speziellen Manifestation eines allgemeinen historischen Prozesses, in dem die Bevölkerung der Ukraine das bedauernswerte Opfer ist. Diesen Prozess beschrieb der Historiker Rolf Peter Sieferle als Konflikt zwischen „Politik“ und „System“.

Sieferle sah den gegenwärtigen Konflikt klar voraus. Jedenfalls entnehme ich das einem Artikel des Bloggers „eugyppius“, der in seinem, auf lewrockwell.com verlinkten Artikel aus Sieferles posthum 2017 erschienenen Buch „Finis Germania“ in englischer Sprache zitiert. Der Blogger schreibt: „Rolf Peter Sieferle, einer meiner Lieblingsdenker, hat den Grundkonflikt zwischen den Globalisten auf der einen Seite und unangepassten Menschen wie mir und unangepassten Ländern wie Russland in abstrakteren Begriffen beschrieben. Für ihn besteht der Konflikt zwischen ‚Politik‘ und ‚System‘.“ „Politik“ gehöre laut Sieferle zu einer älteren, staatlich und historisch geordneten Daseinsform, die sich in Staatsmännern, Führern und Ideologen manifestiere. Sie habe Programme, Werte und Ziele. Gefragt seien Tugenden und Verpflichtungen, die auf ein übergeordnetes Ganzes gerichtet seien. Das letzte Mittel der Politik sei der Krieg – die Bereitschaft des Einzelnen, sich für eine höhere Sache, für seine Gemeinschaft, zu opfern.

„System“ dagegen kennzeichne Sieferle zufolge neu entstehende Ordnungen höherer Komplexität, die die Politik sukzessive verdrängten. Die Strukturen von Systemen seien „für den Einzelnen so unentrinnbar wie ein Magnetfeld für Eisenspäne. Sie ‚wissen‘ nichts davon, aber sie richten sich nach ihren vorgegebenen Bahnen. Die wichtigsten Prozesse werden nicht gesteuert und sind theoretisch kaum fassbar.“ (Anmerkung: Ich rückübersetze das Zitat aus dem Englischen, das Buch liegt mir nicht vor. Link zum eugyppius-Blogeintrag siehe unten.)

Dem Zitat zufolge meinte Sieferle außerdem: „Systeme organisieren sich ohne Fokus, ohne Werte, Ziele oder Programme. Ihre einzige Maxime ist die Freiheit und Emanzipation des Einzelnen. Tugend und Opferbereitschaft sind Anachronismen.“ Ich frage mich, ob er das nach zwei Jahren „solidarischer“ Corona-Maßnahmen noch so schreiben würde. Die einzige Maxime des „Systems“ scheint mir seine Selbsterhaltung und maximale Expansion zu sein. Es formuliert durchaus übergeordnete Ziele, wenngleich diese lediglich einen erzieherischen und propagandistischen Zweck haben, siehe „Klimawandel“ und „Pandemie“. Werte sind auch vorhanden, aber eher austauschbar und flexibel. Selbst die hochgehaltene „Freiheit und Emanzipation des Einzelnen“ dienen allein der Selbsterhaltung, indem sich die derart atomisierten Einzelnen reibungsloser in das „Magnetfeld“ des Systems einordnen lassen.

Dennoch, im Großen und Ganzen hat Sieferle recht. Zwei Beispiele: Das „System“ EU will die in „politischen“ werteorientierten Dimensionen handelnden Staaten Polen und Ungarn in die Knie zwingen. Das im Entstehen befindliche Welt-„System“ versucht, den widerständigen „politischen“ Brocken Russland einzuordnen.

„System“ geht aber nicht nur gegen Staaten vor, wie eugyppius richtig beobachtet. Ein kürzlich erschienener Artikel des „System“-Befürworters und „Spiegel“-Kolumnisten Christian Stöcker bestätigt das. Unter dem Titel „Putins globale Rechte demaskiert sich selbst“ vom 27. Februar erklärt Stöcker kurzerhand der halben Welt den Krieg, während er beobachtet, dass viele Menschen sich nicht kritiklos in die pro-ukrainische Propaganda einreihen, weil sie angeblich einem „pseudochristlich unterfütterten Rassismus“ frönen, alternative Lebensformen ablehnen und fest an starke Männer und „traditionelle Frauenrollen“ glauben. „Wer sich weiterhin zu dieser ‚Bewegung‘ bekennt, stellt sich auf die Seite derer, die Kriege um Territorium befürworten“, poltert der studierte Psychologe und Kulturkritiker, der sich offenbar auf der Seite derer befindet, die Krieg um Weltherrschaft befürworten.

Das Sieferle-Zitat offenbart eine Schwäche der „Politik“. Ähnlich wie das „System“ muss sie den „Einzelnen“ auf eine höhere Ordnung, „die höhere Sache, die Gemeinschaft“ ausrichten. Das allein ist im Prinzip nicht ihre Schwäche – ein Gemeinschaftsleben ist ohne eine gewisse Dosis solcher Ausrichtung nicht möglich –, die Frage ist aber, wer diese Ausrichtung ausführt und wie „total“ sie ist. Die Schwäche der „Politik“ ist, dass sie sicherstellen will, dass sich alle ihrem eigenen kleinen „System“ anpassen und angepasst bleiben. Daher ist es für „Politik“ so wichtig, dass die Bildung weitestgehend staatlich ist und bleibt. Das erweist sich jetzt als ihre Archillesferse.

Mit der Entstehung des Weltsystems geschieht lediglich die logische Fortsetzung dieser pädagogischen Ausrichtung, nämlich auf der nächsthöheren Ebene; und zwar mit entscheidender Hilfe der dem „System“ angepassten Medien. Das „System“ entzieht so den großen Fischen in den kleinen „politischen“ Teichen zunehmend ihre Macht. Für sie gibt es nur zwei Strategien: entweder sich dem „Ozean“, dem „Magnetfeld“ anzupassen und dort als schlechte Politikerattrappen einen mittelprächtigen Platz zu finden oder sich zu wehren.

Im Moment scheinen die Dynamik und die Initiative aufseiten des „Systems“ zu sein. Aber selbst, wenn das Weltsystem in diesem Prozess vorerst obsiegt, wird es scheitern. Der deutlichste Indikator dafür ist die Notwendigkeit der „Cancel Culture“ für das Fortbestehen dieses Systems. Um das zu erklären, kehre ich zur alttestamentarischen Geschichte vom Turmbau zu Babel zurück – die archetypische Erzählung von der Errichtung einer Weltregierung. Denn angesichts des die große Zentralisierungstendenz begleitenden Phänomens der höchstoffiziellen Kommunikationsverweigerung ist dieser Vergleich noch angebrachter als zuvor gedacht. Dem Buch Genesis zufolge scheiterte der Versuch, die Welt unter einer einzigen menschlichen Herrschaft zu vereinen, weil Gott die gemeinsame Sprache der Menschheit „verwirrte“, sodass „keiner mehr die Sprache des anderen versteht“.

Damit ist nur oberflächlich ein Mangel an Simultanübersetzern oder „Google Translate“ gemeint. Man beachte: „Keiner“, also kein Einzelner, versteht die Sprache eines jeden anderen mehr. Die tiefere Bedeutung ist die zumindest bedingte Unfähigkeit aller, die Sichtweisen, Interessen und Zielsetzungen anderer gänzlich zu verstehen und mit den eigenen in Einklang zu bringen. Da Menschen nicht göttlich sind, kann kein einziger von ihnen alles wissen. Nicht einmal über sich selbst. Selbst alle knapp acht Milliarden Zeitgenossen zusammen können nicht alles Notwendige wissen. Aber durch freien, ungehinderten Austausch von Informationen, Meinungen und Sichtweisen können wir erfahrungsgemäß einer allgemein nutzbringenden Erfassung der Realität – um das Wort „Wahrheit“ oder gar „Gott“ zu vermeiden – möglichst nahekommen. Dazu gehört auch der freie Austausch von Gütern und Dienstleistungen, damit ihre Preise uns so schnell wie möglich die Wahrheit über relative Knappheitszustände sagen können.

Eine solche Vorgehensweise setzt erstens den Glauben an die Existenz einer anzustrebenden und anzuerkennenden Realität voraus, die sich, und das ist das Entscheidende, jenseits der Erfassungsfähigkeit jedes Einzelnen befindet. Und ist zweitens anstrengend. Geistig und, ja, „geistlich“ einfacher ist es, die eigene Sichtweise und Meinung als Wahrheit und alles Abweichende als abgrundtief böse zu definieren – Stöcker lässt grüßen. Menschen wie er setzen bei der Anpassung an die – von ihnen so gesehene – Realität nicht auf freien Austausch, sondern auf die „Experten“-Meinung, ohne deren persönliche Interessen zu beleuchten. Außerdem auf möglichst perfekte Überwachung, Manipulation, Indoktrination und Waffengewalt.

Auch dieser Versuch des Turmbaus zu Babel wird scheitern, weil die Mächtigen aufgrund ihres Mangels an Glauben an „übermenschliche“ Realitäten es verlernt haben, abweichende Meinungen ernst zu nehmen. Sie haben stattdessen gelernt, sie mit allerhand, meist psychologischen Tricks zu ignorieren. Ihnen werden daher eines Tages in einem entscheidenden Moment ein paar entscheidende Informationsbrocken durch die Lappen gehen – man könnte das den „Schabowski-Effekt“ nennen –, und ihr Turmbau-Kartenhaus wird zusammenbrechen. Möglicherweise ist gar der Ukraine-Krieg genau so ein Fall.



eugyppius – „Ukraine and the Global American Empire“