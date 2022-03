Deutschland vor dem Niedergang Keine Erlösung in Sicht …

10. März 2022

Oder am Ende vielleicht doch?

von Martin Moczarski

Hunderttausende Deutsche gehen seit Monaten gegen das Corona-Gedöns auf die Straße. Wie viele werden es wohl gegen die von oben verordnete Armut sein? Mehr oder weniger?! Werden sich die Menschen mit diesen Sprit-, Öl- und Gaspreisen abfinden? Werden sie angesichts unbezahlbarer Strom- und Heizrechnungen und dem Verlust ihrer Mobilität auch weiterhin die „Klimarettung“ als politisches Ziel akzeptieren? Werden sie es hinnehmen, dass diejenigen, die ihnen diese Opfer abverlangen, selbst vermutlich keinerlei Einschränkungen werden hinnehmen müssen? Wie lange werden sie sich einreden lassen, Putin sei schuld daran, dass sie auf ihren liebgewonnenen bescheidenen Wohlstand zukünftig werden verzichten müssen? Wie groß wird das Verständnis dafür sein, dass Deutschland Milliardensummen an den Bürokratenapparat in Brüssel überweist, Steuergelder zur Rettung ausländischer Banken verpfändet und sich eine „Integrationsindustrie“ leistet, die den Bürger ebenfalls viele Milliarden Euro kostet?

Die Deutschen haben sich in den letzten zwei Jahren sehr viel gefallen lassen, haben alles mitgemacht, sich an unsinnige Regeln gehalten. Allerdings: Man hat ihnen immer die Hoffnung gelassen, dass da ein Licht am Ende des Tunnels sei, wenn sie denn nur mitmachten. Man hat den Zeitpunkt der Erlösung zwar immer weiter nach hinten verschoben, aber die Hoffnung darauf nie vollständig getilgt.

Dieser Horizont, die Erlösungsgeschichte, entfällt nun. Die Armut, die da auf uns zukommt, kommt, um zu bleiben.

Vermutlich bin ich wirklich nur ein völlig irrationaler hoffnungsloser Optimist, aber ich vermute, dass diese ganz schlechte Schmierenkomödie mit ihren immer schlechter werdenden Schmierenkomödianten, die man uns seit Jahren und Jahrzehnten darbietet, nun ihren finalen Akt begonnen hat. Ich bleibe jedenfalls gespannt ...