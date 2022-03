Bruttoinlandsprodukt Die Verschleierung des Raubzugs: Es geht uns doch gut

08. März 2022

Eine Ergänzung zu Monika Hausammanns Anmerkungen zur Inflation

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum, wie das Statistische Bundesamt es in seinem Internetauftritt beschreibt. Es messe den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, einerseits in jeweiligen Preisen und andererseits preisbereinigt, also korrigiert um die Preissteigerungen. Die jährlich bezogenen relativen Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts werden als „Wirtschaftswachstum“ bezeichnet.

Inwieweit das BIP und seine Veränderungen tatsächlich ein Spiegel der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist, darüber kann man intensiv streiten: Man kann aus dem BIP nicht ablesen, wie gut eine Volkswirtschaft für die Zukunft investiert ist; ob die Güter aufgrund produktiver Nachfrage hergestellt wurden oder ob der Staat in höherem Maße bürokratische Dienstleistungen gefordert hat wie zum Beispiel massenhafte mehr oder weniger erzwungene und staatlich finanzierte Tests auf einen saisonalen Grippevirus; ob mehr Investitionsgüter oder Konsumgüter produziert wurden; ob im Inland hergestellte Güter aufgrund ihrer Attraktivität nachgefragt wurden oder ob aufgrund staatlicher Anreize im Ausland gefertigte Güter diskriminiert wurden. Kurz gesagt, stellt sich die Frage, ob das BIP-Wachstum tatsächlich reflektiert, wie sich die Qualität einer Volkswirtschaft entwickelt, oder ob sie diese Entwicklung nicht systematisch zu positiv darstellt. Denn das BIP sagt nichts über den Anteil staatlicher Aktivität in der Wirtschaftstätigkeit – direkt oder durch Regulierung – und den Anteil freier Marktkräfte, die wirken.

Eine Regierung hat kein Interesse, darüber ernsthaft nachzudenken. Man muss Klimaminister Habeck zugutehalten (den Titel des Wirtschaftsministers halte ich für irreführend), immerhin erkannt zu haben, dass die Bewertung des BIP seine Tücken hat. „Am Ende wächst die Wirtschaft auch, wenn wir Pyramiden bauen“, sagte er bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts und spielt damit genau auf das Problem des Staatsanteils an der Volkswirtschaft an, ohne es direkt zu benennen, vielleicht auch ohne dass ihm das so explizit klar wäre. Denn er fordert auch noch weitere Gesichtspunkte zur „Messung des Wohlstands“, und da finden sich so skurrile sozialistische Bullshit-Indikatoren wie der Anteil von Frauen in Führungspositionen, Nitratgehalt im Grundwasser, Belastung durch Wohnkosten, Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen und so weiter, die natürlich alle staatliches Handeln erfordern. Am Bruttoinlandsprodukt als Messgröße solle jedoch weiterhin festgehalten werden, und die politischen Mechanismen wirken nun einmal so, dass die Diskussion durch Ergänzung von etwas Unsinnigem zu etwas bestehendem Fragwürdigen dahin gelenkt wird, dass nur noch über das neue Unsinnige diskutiert wird, während das Fragwürdige aus dem Blickfeld gerät.

Die letzten beiden Kolumnenbeiträge von Monika Hausammann beschäftigten sich mit dem Wesen von Inflation. Man könnte mit den Worten Ludwig Erhards feststellen: „Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick; sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen.“ Inflation ist allerdings weniger die Teuerungsrate eines Warenkorbs an Konsumgütern – das ist nur eine Folge der Inflation der Geldmenge. Während die offiziell berechnete Steigerung der Preise in Deutschland im Jahresvergleich vor 2021 über Jahre mit unter zwei Prozent angegeben wurde, dann auf 3,1 Prozent für 2021 stieg und zuletzt einen Wert von über fünf Prozent erreichte, stieg beispielsweise die Geldmenge M3 2021 mit etwa sieben und 2020 sogar mit um die zwölf Prozent. Auch die Jahre zuvor stieg die Geldmenge deutlich stärker als die ausgewiesene Teuerungsrate. Zur Vollständigkeit sei darauf hingewiesen, dass hier die eine Kennzahl eine nationale Kenngröße ist, die andere aufgrund der gegebenen Gemeinschaftswährung sich auf den Euroraum (und sogar darüber hinaus) bezieht. Das Prinzip bleibt dabei aber schon wegen des Gewichts Deutschlands im Euroraum erhalten.

Das Geldmengenwachstum liegt jedoch nicht nur regelmäßig höher als die offizielle Preissteigerungsrate, sondern auch höher als die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts, und das verzerrt zusätzlich zu den oben genannten Faktoren die Aussagekraft des BIP bezüglich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Da das BIP in Geldeinheiten gemessen wird, wirkt eine Vergrößerung der Menge der Geldeinheiten als Maßstab zur Messung eines Wertes so, wie wenn man beispielsweise die Breite eines Flusses in bestimmten Zeitabständen mit einem Maßband messen würde, das man jeweils mit immer mehr Unterteilungen versieht, sodass bei jedem Messvorgang die objektiv identische Distanz mit immer mehr Längeneinheiten bewertet würde. Der Fluss wird also bei jedem Messvorgang automatisch „breiter“, selbst wenn weder hohe Niederschläge noch anhaltende Trockenheit seine tatsächliche Breite verändern. Liegt das Geldmengenwachstum deutlich über dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, sinkt der Wohlstand der Volkswirtschaft – sofern man wohlwollend davon ausgeht, dass das Bruttoinlandsprodukt diesen einigermaßen sinnvoll abbildet; dies wird jedoch durch die Manipulation der Messlatte verschleiert. Man spricht in solchen Fällen von Betrug. In Fällen, in denen Menschen angesichts über Jahrzehnte hinweg fast durchgängig positiver BIP-Wachstumsraten von einer Wohlstandssteigerung ausgehen, obwohl vor 40 Jahren ein Facharbeiter als Alleinverdiener eine Familie ernähren und Wohneigentum aufbauen konnte, was heute sogar für ein Doppelverdiener-Paar auf Facharbeiterniveau kaum möglich ist, spricht man von Dummheit.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz – Jahreswirtschaftsbericht 2022