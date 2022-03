Nachruf auf Gary North Mit Optimismus in die Endzeit

07. März 2022

Am 24. Februar verstarb der Historiker, Ökonom und Theologe im Alter von 80 Jahren

von Robert Grözinger

Im Sommer des Jahres 2001 las ich Ludwig von Mises bahnbrechendes Traktat „Human Action“. Roland Baader, der mir das Werk empfohlen hatte, teilte ich mit, dass die Lektüre dieses Buches das größte intellektuelle Abenteuer meines bisherigen Lebens gewesen sei. Um diese Zeit herum entdeckte ich die großartigen Websites Mises.org und Lewrockwell.com. Nur wenige Monate, nachdem ich mit Bedauern die letzte Seite von „Human Action“ umgeblättert hatte, sah ich im Januar 2002 auf lewrockwell.com einen neuen Beitrag, dessen Titel mein Interesse weckte: „Mises on Money“, geschrieben von einem gewissen Dr. Gary North. Es war der erste in einer Serie von insgesamt fünf langen Artikeln zu dem Thema. North trug darin Aussagen von Mises zum Thema Geld aus verschiedenen Büchern zusammen, präsentierte und kommentierte sie in einer kohärenten, übersichtlichen und leicht verständlichen Form.

Da ich gerade frisch die tiefsten Weisheiten des großen Österreichers einigermaßen verarbeitet hatte, fühlte ich mich intellektuell gerüstet, das Können Norths zu beurteilen. Ich war beeindruckt: Dieser Mann wusste, wovon er sprach. Ich ahnte damals noch nicht, wie blasiert dieser mein Gedanke war. Ich ahnte noch nicht, was für einen intellektuellen Riesen ich gerade entdeckt hatte. Jedenfalls war ich aber beeindruckt genug, um zukünftig besonders auf Norths Artikel auf lewrockwell.com zu achten.

In einem bald danach auf derselben Website erschienenen Beitrag des 1942 als Sohn eines FBI-Agenten geborenen Gelehrten – ich weiß nicht mehr, worum es ging – verlinkte North auf eines seiner Bücher, das kostenlos als PDF abrufbar war. Ich glaube, es war „Moses and Pharaoh“, seine ökonomische Exegese des Buche Exodus.

Ich war fasziniert. Ich war damals kein Christ, wenn überhaupt war ich ein wenig „objektivistisch“ angehaucht, ansonsten ein Agnostiker. Doch ich war immer auf der Suche, insbesondere im Hinblick auf Ökonomie. Ich hatte das Fach zwar studiert, das Diplom aber mit dem Gefühl erreicht, an der Universität kaum Brauchbares, kaum Wahres gelernt zu haben. Die erste bedeutende Überschneidung von Wirtschaftswissenschaft und Wahrheit fand ich, als mir 1996 Baaders Buch „Kreide für den Wolf“ in die Hände fiel.

Wie ich bald erkannte, interpretierte North nicht nur das Buch Exodus, sondern war dabei, die gesamte Bibel, Buch für Buch, nach „ökonomischen Weisheiten“ zu durchkämmen – und im Verlauf dessen die Ökonomie als Ganzes auf ein biblisches Fundament zu stellen. Ich war über sein Lebenswerk gestolpert, oder, wie er es nannte, seine Berufung. Seit den frühen 70er Jahren arbeitete er daran, eine vollständige ökonomische Interpretation der Bibel zu verfassen. Der Grund: Er hatte in jungen Jahren die Österreichische Schule der Ökonomie kennengelernt und war ungefähr zur gleichen Zeit Christ geworden. Er schlussfolgerte, dass, insofern Ökonomie die Natur des menschlichen Handelns korrekt wiedergibt, es Überschneidungen mit Aussagen der Bibel geben müsse. Er machte sich auf die Suche nach entsprechender Literatur und fand: nichts. Nicht einmal eine Widerlegung seiner These.

1973 schlug ihm seine Ehefrau Sharon vor, dass er diese Bücher schreiben solle. Das führte den inzwischen promovierten Historiker zur Überzeugung, dass dies seine gottgegebene Berufung sei. Nach wenigen Jahren merkte er, dass er sich diesem Projekt disziplinierter widmen musste. Er gelobte, zehn Stunden pro Woche, 50 Wochen im Jahr daran zu arbeiten. 35 Jahre und 31 Bände später, im Jahr 2012, veröffentlichte er das letzte Buch dieser Reihe. Aber das Projekt war noch nicht zu Ende. Nach einer Pause, in der er das „Ron Paul Curriculum“ für Heimschulung ins Leben rief – mehr dazu weiter unten –, schrieb er vier abschließende zusammenfassende Lehrbücher über „Christliche Ökonomie“: ein Buch für Schüler, eines für Lehrer, eines für „Aktivisten“ und eines – in zwei Bänden – für Gelehrte.

Das Fundament seines ökonomischen Denkens steht im Gegensatz sowohl zum methodologischen Kollektivismus als auch zum methodologischen Individualismus. Er nennt es „methodological covenantalism“, also die Methodologie des Bundes mit Gott. Er übernahm eine von einem befreundeten Gelehrten, Dr. Ray Sutton, entdeckte soziologische Strukturregel, mit der sich alle Gesellschaftsformen, von Anarchie bis Diktatur, aber auch Familien, Kirchen und Unternehmen leicht analysieren lassen. Demnach weisen alle Gesellschaftsformen und Teilgruppen die folgenden fünf Kategorien auf: Souveränität, Autorität, Gesetze, Sanktionen und Rechtsnachfolge. In Frageform gekleidet: Wer hat das ultimative Sagen? Wer hat die Entscheidungsbefugnis? Wie lauten die Regeln? Was bekomme ich, wenn ich die Regeln (nicht) einhalte? Wer erbt was?

Mithilfe dieser Fragen ist leicht erkennbar, dass es in jeder Gesellschaftsform, egal, welche offiziellen „Religionen“ in ihr ausgeübt werden, einen „Gott“ gibt, einen Souverän. Dieser erteilt den Autoritäten ihre Macht, entscheidet über die Gesetze, Belohnungen, Bestrafungen und die Erbfolge.

Der Bibel zufolge, so North, soll die Gesellschaft diese fünf Elemente anerkennen: Gott, den Schöpfer, den Mensch als Abbild Gottes, die biblischen Gesetze, die göttliche Bewertung von Handlungen und die Vererbung der überlieferten Kultur. Die fünf Elemente des Humanismus, egal, ob kollektivistisch oder individualistisch, sieht North so: Evolution und Zufall, der Mensch als autonomes Geschöpf, Relativismus in der Gesetzgebung, Nominalismus – also Negierung der Möglichkeit, abstrakte Prinzipien auf konkrete Fälle zu übertragen – und, als fünftes Element, der Kältetod eines zweckfreien Universums.

Mithilfe dieser Struktur ist leicht erkennbar, weshalb der Kollektivismus immer wieder über den Individualismus obsiegt. „Zufall“ ist keine verlässliche Instanz; also tritt der autonome Mensch als Quasi-Gott an seine Stelle. Souveränität kann ein solcher Mensch aber nur einigermaßen simulieren, wenn er, auf welche Weise auch immer, eine hinreichende Masse an Mitmenschen dazu bringt, ihm weitgehend kritiklos zu folgen. Der Individualismus hat gegen diese Aufstellung langfristig keine Chance. Denn der falsche Gott muss vom Thron gestoßen werden. Was wiederum nur gelingt, wenn man ihn durch einen anderen Gott ersetzt – vorzugsweise durch den wahren.

Die gut 30 Bücher zur christlichen Ökonomie umfassen aber nur einen Teil des Resultats des phänomenal produktiven Lebens von Gary North. Insgesamt schrieb er etwa 80 Bücher zu verschiedenen historischen, ökonomischen und theologischen Themen, dazu Zehntausende von Artikeln, erst in Newslettern, dann auf seiner Website garynorth.com. Sein Geld verdiente er hauptsächlich als sehr erfolgreicher Werbetexter.

Als „christlicher Rekonstruktionist“ war North der Überzeugung, dass der Westen seit seiner Abwendung vom Christentum auf dem Weg in seinen Untergang ist. Die Industrielle Revolution, die den Westen zur mächtigsten Zivilisation der Menschheitsgeschichte gemacht hatte, war ihm zufolge entstanden, weil Christen, angefangen mit niederländischen Calvinisten im 17. Jahrhundert, in der Anhäufung von Reichtum keine Sünde mehr sahen, solange dabei die göttlichen Gebote, etwa „Du sollst nicht stehlen“, eingehalten werden. Gleichzeitig entwickelten sie eine optimistische Sicht der Zukunft, nämlich die Interpretation der Offenbarung des Johannes dahingehend, dass die Wiederkunft Christi erst dann geschehen werde, wenn das Reich Gottes „weitgehend“ realisiert sei – im Diesseits wohlgemerkt und auf der ganzen Welt. Was wiederum eine Pflicht zum Aufbau und zur Vererbung von Wohlstand bedeutet.

Inzwischen sei der Verrottungsprozess des Westens so weit vorgedrungen, so North, dass eine weitgehend problemlose Umkehr nicht mehr möglich sei. Es werde einen gesellschaftlichen Zusammenbruch geben, den er den „Great Default“ nannte, übersetzt etwa: der große Zahlungsausfall. Sein Credo war, dass bis dahin der „Überrest“ – ein Begriff aus dem Alten Testament, der jene Gruppe von Israeliten umfasst, die die Abwendung von Gott nicht mitmachten – intellektuell und materiell gerüstet sein müsse, damit er aus den Trümmern der westlichen Zivilisation eine auf die göttlichen Gebote basierende Gesellschaft errichten könne.

Timothy D. Terrell, ein freundlich-kritischer Wegbegleiter Norths aus dem Umfeld des amerikanischen Mises Institute, schrieb über den Rekonstruktionismus im „Journal of Markets & Morality“, Ausgabe Frühjahr 2006: „Die große Mehrheit der Libertären teilt natürlich nicht den religiösen Glauben der christlichen Rekonstruktionisten. Viele sind nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass Rekonstruktionisten versuchen würden, nicht aggressive einvernehmliche Aktivitäten wie Homosexualität, Ehebruch oder nicht christliche religiöse Verehrung zu kriminalisieren. Einige stellen sich kreuzzügige Eiferer vor, die eine neue Inquisition einführen oder Hexenprozesse im Stil von Salem wiederbeleben wollen, aber das sind Episoden, die Rekonstruktivisten schnell verurteilen, und es ist schwer vorstellbar, wie ein Moralkodex irgendeiner Art den unwilligen Massen mithilfe des verkleinerten dezentralisierten Staates, den Rekonstruktionisten befürworten, aufgezwungen werden könnte. Es scheint prima facie keinen Grund zu geben, weder die Kritik der Rekonstruktionisten noch das Lob der libertären Rezepte zu ignorieren.“

North sieht in der Tat eine Rolle für einen „verkleinerten“ Staat, nämlich im Bereich der Landesverteidigung, Gerichtsbarkeit und Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Verkehrswegen. Aber im Gegensatz zu anderen Minimalstaatlern kann er genau definieren, wie groß der Staat maximal sein darf, jedenfalls in finanzieller Hinsicht. Da laut der Bibel Gott für seine Kirchen – im Alten Testament für den Priesterstamm der Leviten – von jedem Mitglied den „Zehnten“ verlangt, muss sich der Staat mit weniger als zehn Prozent des Einkommens seiner Bürger begnügen. Sonst, so North, erhebt sich der Staat über Gott und fordert seinen Zorn heraus. Er begründet diesen Standpunkt unter anderem mit den Aussagen in 1 Samuel 8:10-17.

Der Blogger „Bionic Mosquito“ liefert in seinem Nachruf auf den Rekonstruktionisten einen weiteren Grund, weshalb Libertäre North ernst nehmen sollten: Viele Libertäre sähen im Christentum „ein Hindernis für die Freiheit“. Antonio Gramsci (1891–1937), ein Vorläufer der Frankfurter Schule, habe dagegen in dieser Religion ein Hindernis für den Kommunismus gesehen. „Nur eine von beiden Seiten kann recht haben“, schreibt der Blogger, „und während die christliche Kultur im Niedergang begriffen ist, ist es offensichtlich, welche von beiden recht hat.“

North hatte nie Angst davor, dass eines Tages eine tyrannische Weltregierung herrschen würde. Er sah entsprechende Bestrebungen immer als untaugliche Versuche, den unvermeidbaren „Great Default“ noch aufzuhalten. Er sah im technischen Fortschritt den großen Antreiber einer Dezentralisierung, die gegen die Zentralisierungsbestrebungen immer wieder die Oberhand erringen werde.

Langfristig für Libertäre und Christen gleichermaßen attraktiv dürfte der Zukunftsoptimismus in der rekonstruktionistischen Lehre Norths sein. Er stand fest in der Tradition der niederländischen Calvinisten und glaubte somit, dass die Weltlage für die Menschheit, trotz häufiger und manchmal heftiger Rückschläge, langfristig nur besser werde – bis das „Millennium“ erreicht sei, die nächstmögliche Annäherung im Diesseits an das Reich Gottes. Dann erst, so die Überzeugung von „Postmillennaristen“ wie North, werde Jesus wiederkehren und das Jüngste Gericht stattfinden.

Seinen Optimismus verlor North auch dann nicht, als bei ihm 2017 Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Mit der ihm eigenen Disziplin setzte er auf eine Mischung aus konventionellen und alternativen Therapien – und ließ sich ansonsten nicht weiter von seiner Arbeit abhalten. Er schrieb mindestens ein weiteres Buch und zahllose tägliche Artikel, bis er Anfang Dezember 2021 den elektronischen Griffel endgültig hinlegte. Nur zweimal noch ließ er danach von sich hören. Am Weihnachtstag veröffentlichte er sein letztes Buch, wiederum in PDF-Format und kostenlos abrufbar: „The Biblical Structure of History“. Anfang Januar gab er einem befreundeten Theologen ein etwa eineinhalbstündiges Interview. Er starb am 24. Februar, kurz nach seinem 80. Geburtstag.

North hinterlässt ein gewaltiges Erbe. Er hat mit seiner christlichen Ökonomie eine neue Pflanze gesetzt, die eines Tages die Debatte um die richtige Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik mitprägen wird. Es gelang ihm, mindestens ein weiteres, vielleicht sein wichtigstes Erbe zu hinterlassen, nämlich im Bereich der Schulbildung. Er war selbstverständlich ein Befürworter der Heimschulung. Deshalb rief er ein an amerikanische Schüler gerichtetes Homeschooling-Programm ins Leben, dem sein früherer Arbeitgeber, der ehemalige Kongressabgeordnete Ron Paul seinen Namen verlieh. Es bietet zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen sämtliche Kurse für sämtliche Schuljahre bis zum High-School-Abschluss an, deren Hauptziel es ist, das Verständnis für den Zweck der Freiheit zu verankern und das Führen eines selbständigen Lebens zu ermöglichen.

Sein Gedankengang hierzu ist folgender: Erst wenn wir die Kinder dem üblen geistigen Einfluss der „Staatsreligion“ entziehen, werden wir beziehungsweise sie den Staat zurückdrängen. Ihm waren die Hindernisse dazu bekannt: Es ist einfach zu bequem, den Staat als Babysitter und Erzieher – sprich Indoktrinierer zukünftiger gehorsamer Untertanen – zu gebrauchen, wenn er diese Dienste scheinbar umsonst anbietet.

Sein nächstes Projekt sollte ein ähnliches, diesmal kostenloses, aber dezidiert christliches Heimschulungsprogramm sein. Als Vorbild sollten die Videos der Khan Academy dienen. North setzte seine Hoffnung auf Christen in Entwicklungsländern. Gerade in Afrika südlich der Sahara und in Lateinamerika erlebt das Christentum einen starken Aufschwung. Dort sind die staatlichen Bildungsstrukturen noch unterentwickelt, der Bedarf an kostenlosen Bildungsinhalten groß. Ein idealer Ort also, um den Ausgangspunkt für eine zukünftige Rechristianisierung in den Trümmern der westlichen Zivilisation zu entwickeln. North wird diese Videos nicht mehr herstellen. Zu seinem Nachlass gehören allerdings auch viele Anhänger, die bereit sind, dort weiterzumachen, wo er aufhören musste.