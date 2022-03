Medienlandschaft Plädoyer für mehr mediale Vielfalt

04. März 2022

Wer gehört wird, verzweifelt nicht

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Wer je die Macht der Medien in einer Gesellschaft unterschätzt hat, der wird in den ersten Wochen des Jahres 2022 aus einer tiefen Illusion geweckt. Hatten wir gerade noch 23 Monate der ununterbrochenen Corona-Berichterstattung zu gewärtigen, so hat sich mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine das Bild nicht nur schlagartig, sondern auch auf voller Breite geändert. Wo gerade noch die Vokabeln Virus, Infektion, Inzidenz und Gesundheitsamt dominierten, da sind es jetzt die Worte Russland, Putin, Waffenlieferung und Krieg.

Demokratien müssen die Themen, die sie beschäftigen, in der Öffentlichkeit erörtern. Das ist langwieriger als in einer autokratisch geführten Diktatur. Denn anders als dort müssen sich nicht nur eine Handvoll Menschen auf irgendetwas einigen. Der Erörterungsbedarf ist also größer. In der jüngeren Geschichte haben nicht wenige den Standpunkt vertreten, diese Trägheit bringe Demokratien gegenüber autoritär geführten Staaten in einen prinzipiellen Strukturnachteil. Monistisch geführte Staaten könnten demnach schneller auf Änderungen in der Wirklichkeit reagieren als langsamer erkennende und entscheidende Republiken.

Unter dem Gesichtspunkt der vielbeschworenen Nachhaltigkeit wird man nicht fehlgehen in der Annahme, dass eine von einer Vielzahl von Menschen in einem zeitintensiven Prozess gefundene Entscheidung besser in die Umstände der Welt eingefügt ist als eine von wenigen Menschen kurzerhand gefällte. Demokratien würden danach langsamer, aber besser entscheiden, Autokratien schneller, aber sorgloser.

In der Bundesrepublik Deutschland lässt sich seit einiger Zeit die Tendenz feststellen, dass der öffentliche Diskurs thematisch verengt ist. Die Anzahl öffentlich debattierter Ansichten ist geringer als die Anzahl von Ansichten, die man im privaten Umfeld zu bestimmten Themen besprochen findet. Ursache hierfür ist eine gewisse Zentralisierung der Medienlandschaft. Wo es nur noch wenige Akteure gibt, um deren Äußerungen sich die öffentliche Aufmerksamkeit schart, da werden Diskussionen vereinfacht, verflacht und simplifiziert. Die Vielgestaltigkeit der Auffassungen verschwindet, und die Welt wird in ein fahles Licht aus Schwarz und Weiß getaucht. Plötzlich gibt es nur noch die Guten hier und die Bösen dort. Auf einer Himmelsbühne erörtern helle Lichtgestalten das, was von Bedeutung ist. Wer nicht auf diese Bühne geholt wird, dessen Ansichten sind dunkel, fragwürdig, bestenfalls irrelevant, manchmal auch gefährlich.

Es genügt nicht, ein Gemeinwesen seiner politischen Gestalt nach demokratisch zu organisieren. Es genügt nicht, eine Republik in Mehrheitswahlen zu strukturieren und in verfassungsrechtlichen Legitimationsketten die Verwaltungsinstanzen dieser Gesellschaft zu bilden. Will man einen wahrhaft offenen, breiten Diskurs, um die bestmöglichen Entscheidungen für alle Beteiligten zu finden, dann müssen auch die Medien von allen Verengungen und Simplifizierungen freigehalten werden. Ein wesentliches Indiz dafür, dass sie zu eng geführt sind, ist das monistische Berichten über praktisch nur ein Thema.

Unter dem damit skizzierten Blickwinkel wird deutlich, in welcher Lage sich der öffentliche Diskurs nicht nur in der deutschen Demokratie derzeit bewegt. Da praktisch die gesamte westliche Welt akut von einem Virus-Thema in ein anderes Ukraine-Thema überführt werden konnte, liegt auf der Hand: Die Medien müssen wieder bunter und vielgestaltiger werden, um eine wirklichkeitsgetreuere Erkenntnis von der Welt vermitteln zu können.

Es steht zu erwarten, dass dadurch auch ein wichtiger Nebeneffekt erzielt werden wird: Menschen, die sich aktuell nicht gehört empfinden, erhalten auf diese Weise wieder ein Forum, sich vernehmlich zu äußern. Nichts aber ist besser geeignet gegen Verzweiflung und Radikalisierung als die Möglichkeit, mit eigenen Gedanken gehört zu werden. Kurz: Wenn wieder weniger Menschen psychotherapeutische Hilfe suchen müssen, weil sie mit ihren vielschichtigen Überlegungen unverfemt an das mediale Tageslicht treten können, dann wird auch das gesellschaftliche Klima sich wieder aufhellen. All das ist keine Raketenwissenschaft, sondern eine naheliegende Dimension des Menschseins.