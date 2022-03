Politschurken Es leuchtet ihnen der Stern der historischen Massenmörder!

03. März 2022

„Empören Sie sich“ – Max Stirner

von Sabine Stalujanis

„Staaten sind keine spontanen, freiwilligen Vereinigungen. Sie sind das Ergebnis von Kriegen. Und die Existenz von Staaten erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Kriege, denn unter etatistischen Bedingungen müssen die Kosten der Kriegsführung nicht mehr privat getragen werden, sondern können zumindest teilweise an unschuldige Dritte ausgelagert werden. Dass die Zahl der Kriege dann mit abnehmender Zahl der Staaten abnimmt und dass es keinen zwischenstaatlichen Krieg geben kann, wenn die Zahl der Staaten auf einen einzigen Weltstaat reduziert wurde, ist nicht viel mehr als eine definitorische Wahrheit. Doch selbst wenn sie weniger häufig sind: Je weiter der Prozess der politischen Zentralisierung und territorialen Konsolidierung vorangetrieben wird, das heißt, je näher das ultimative etatistische Ziel eines Weltstaates rückt, desto tödlicher werden solche Kriege sein.“ – so weit Hans-Hermann Hoppe in „Über den demokratischen Untergang und die Wege aus der Ausweglosigkeit“ (2020).

Die „Vereinigten Staaten von Amerika“ haben, wie die ehemalige „Union der sozialistischen Sowjetrepubliken“ den gravierenden ethischen Defekt, dass ein Austritt der vereinnahmten Länder nahezu ausgeschlossen ist. Der Zerfall der UdSSR ermöglichte Sezessionsbestrebungen, die vom politischen Gesindel Russlands seit Jahren sukzessive revidiert wird.

Bei der ganzen Empörung über die jüngste Aggression Russlands geht nun vollkommen unter, dass die EU keine Verschmelzung von Gemeinschaften darstellt, also keine freiwillige, spontane Angelegenheit der Menschen war, sondern Folge diverser Erpressungen und Nötigungen der politischen Gauner untereinander. Mit den Menschen in diesen Ländern hat diese Union so wenig zu tun wie der russische Bauer an der ukrainischen Grenze mit der russischen Soldateska.

Aus anarchistischer Sicht ist jede Bevölkerungsgruppe berechtigt, sich von den anderen zu trennen. Das gilt auch für Russen in der Ukraine. Doch das in diesen Tagen viel gepriesene sogenannte Völkerrecht lehnt ein solches offensives Selbstbestimmungsrecht ab, weil es gegen das Integritätsinteresse der Staaten geht.

Es ist deshalb kein Zufall, dass eine Sezession in der BRD entsprechend § 81 StGB unter Strafe gestellt ist. Dieser Hochverratsparagraph spricht von „Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt“ und meint damit nicht den Staat mit seiner gewaltsam gesetzten Ordnung, sondern diejenigen, die dieser Gewalt entkommen wollen.

Es ist wohl normal, aber gleichermaßen unerträglich, dass die meisten Separationen lediglich vom sprichwörtlichen Regen in die Traufe führen, weil die Bevölkerung sich den angeblichen „Befreiern“ wieder unterordnet.

Wie leicht das Volk zu manipulieren ist, zeigen die jüngsten Debatten im Parlament und die Einigkeit der roten, grünen, gelben und schwarzen Gauner, die Rüstungsspirale weiter anzutreiben.

Russlands Rüstungsausgaben betragen nicht einmal ein Zehntel von denen der USA. Deutschland gibt gerade einmal zehn Milliarden weniger aus als Russland. Natürlich wird vermutlich ein Großteil der deutschen Rüstungsausgaben für die Integration von Frauen, Schwulen, Geisteskranken und für den Datenschutz verwendet, doch die Systematik des militärisch-industriellen Komplexes ist und bleibt verbrecherisch.

Bei einem atomaren Konflikt gehen in Deutschland die Lichter aus. Es ist für mich kein Trost, dass dann diese ganze politische Clique auch krepiert. Und es beunruhigt mich, dass einfache Rationalitätsvermutungen vielleicht noch in Heilanstalten für Psychopathen anzuwenden sind, doch auf diese Größenwahnsinngen in West und Ost nicht mehr anwendbar sind. Auch der verhinderte Kunstmaler Hitler wäre ja nicht in die Geschichtsbücher eingegangen, hätte er nicht Millionen von Menschen umbringen lassen.

Und so leuchtet ihnen allen der Stern dieser historischen Massenmörder bei ihren Herrschaftsambitionen.

„Empören Sie sich“, zitiere ich in meinem neusten Buch Max Stirner. Und weiter: „Die Revolution zielte auf neue Einrichtungen, die Empörung führt dahin, uns nicht mehr einrichten zu lassen, sondern uns selbst einzurichten.“