AfD Richtungspartei oder Alternative?

01. März 2022

Ein Beitrag zur laufenden ef-Debatte um die AfD

von Hartmut Hoffmann

Die AfD ist de facto keine klassische oder gar „rechte“ Richtungspartei, sondern eine breite (nicht unbedingt große) Koalition von Menschen, denen vor allem die Rechtsbrüche der etablierten Parteien zuwider sind, die damit ihre tatsächlich verfassungsfeindliche und vor allem für Deutschland katastrophale Politik durchsetzen.

Für eine alternative Partei wie der unseren sind leider die Regeln für Fraktionsbildungen in den Parlamenten sowie des Parteiengesetzes mehr als ungeeignet. Sie sind für „gelernte“ Parteibürokraten aus anderen Parteien oder sonstige Liebhaber des Papierkriegs (zum Beispiel aufgrund deren ausgeübter Berufe) von Vorteil – aber bringen uns den alternativen Zielen keinen Deut näher.

Ein wesentliches Problem der politischen Auseinandersetzung – auch und gerade innerhalb der AfD – ist die eindimensionale Betrachtungsweise gesellschaftlicher Standpunkte als „links“ oder „rechts“ oder die gern getroffene Unterscheidung in „National“-Konservative und „Wirtschafts“-Liberale.

Dabei scheint mir die „Ansiedlung“ politisch denkender Menschen quasi in einer Windrose – also irgendwo in einer zweidimensionalen Fläche – wesentlich zielführender zu sein:

- Links im Westen leben die extremen Kollektivisten („Staats-Anbeter“),

- rechts im Osten die libertären Individualisten („Anarchisten“),

- oben im Norden die Progressiven („Selbst Alt-Bewährtes muss sich heute wieder rechtfertigen“)

- und im tiefen Süden die Konservativen („Neues muss sich vor breiter Einführung erst bewähren“).

Die individuellen politischen Positionen jedes Einzelnen neigen sich zwar schwerpunktmäßig meist in eine dieser Himmelsrichtungen – so „siedelt“ etwa ein konservativer Abtreibungsgegner mit viel Vertrauen in die Staatsgewalt im Südwesten, während ein mehr unabhängig gesinnter Freund der Homo-Ehe sich im Nordosten der Windrose wiederfindet. Da sich aber kaum jemand nur am Ende einer der Extremkoordinaten ansiedeln wird, sollte man ihn auch nicht in einer (eindimensionalen) „Schwarz-Weiß Malerei“ verteufeln und sich stattdessen mit seinen inhaltlichen Ansichten beschäftigen, um vielleicht sogar davon zu profitieren.

Ein Problem in diesem Bild sind zwar die „Fähnchen nach dem Wind“-Hänger, aber diese gehören sowieso in eine dritte Dimension, die mehr mit Charaktereigenschaften als politischen Inhalten zu tun hat.

Auf diese Weise könnten wir vor der Öffentlichkeit herausstellen, dass wir in unserer Partei sehr unterschiedliche Meinungen tolerieren, sofern nur das betreffende Mitglied zum oben genannten Haupt-Ziel – den Rechtsstaat wiederherzustellen – mit uns marschiert.

Es ist deshalb nicht sehr klug, über jedes hingehaltene Stöckchen der Etablierten zu springen und Leute auszuschließen, die von einer – wie immer vermuteten – einheitlichen „Parteilinie“ abweichen.

Ausschließliche Gründe, „Parteifreunde“ zu entfernen, sollten daher charakterliche Mängel sein, die sich in Nötigungsversuchen, Denunziationen bei Polizei, Justiz, Presse beziehungsweisen „sozialen“ Plattformen bemerkbar machen. Unfähigkeit und „Faulheit“ im Dienst der Partei sollten zumindest zur Ablösung aus der entsprechenden Funktion führen – wobei man bei Letzterem genau hinsehen sollte, ob zum Beispiel das Schwänzen von Gremien-Sitzungen nicht auf die Unduldsamkeit einer „Mehrheitsmeinung“ gegenüber „abweichenden“ Positionen zurückzuführen ist (siehe oben).

Politische Ansichten – soweit sie nicht Aufforderungen zu körperlichen oder materiellen Straftaten beinhalten – sind kein Grund für öffentliche Distanzierungen. Drohungen mit Verfassungsschutz oder Strafgesetz sind ungeeignete Mittel der innerparteilichen Auseinandersetzung.

Meinungen haben im Strafgesetz eigentlich nichts zu suchen – der Volksverhetzungs-Paragraph ist aus leicht dehnbarem Gummi: Bei den Nazis hieß so etwas „Wehrkraftzersetzung“, in der DDR „Boykotthetze“ – unser Establishment bemäntelt das etwas geschickter, aber umso wirksamer, da es die meisten Mitmenschen so lange nicht stört, bis es ihre eigenen Ansichten betrifft – leider wird es dann zu spät sein ...

Wir sollten lieber unterschiedliche politische Ansichten im oben genannten Sinne offen einräumen und das gemeinsame Ziel – die Wiederherstellung des Rechtsstaats – mit dem Argument in den Vordergrund rücken, dass Rechtsunsicherheit – also der Bruch von Verträgen und Gesetzen durch die Regierungen sowie ständig neue Eingriffe ins Wirtschaftsleben – bisher noch jede Gesellschaft zugrunde gerichtet hat und den Lobbyismus einflussreicher Gruppen erst recht fördert.

Die Wiederherstellung des Rechtsstaats stellt ja geradezu die Lösung der wesentlichen politischen Probleme dar, weswegen die meisten von uns der AfD beigetreten sind:

- EU-Diktatur mit Euro-„Rettungen“

- Industrie-Zerstörung durch Klima-Hysterie

- Multikulti durch unkontrollierte Zuwanderung

Mit dieser Fokussierung könnte man die unsäglichen Streitereien und Fraktionsspaltungen aufgrund unterschiedlicher politischer Schwerpunkte vermeiden. Charakterlose Figuren (siehe oben) sollte man hingegen entfernen – und da sollte jeder mitmachen.

Leider unterstützen wir durch die unterschiedliche Behandlung vergangener „rechter“ und „linker“ Aktivitäten auch in unseren Reihen die in den letzten Jahrzehnten „durch die Institutionen marschierte“ Meinung, dass eine frühere Unterstützung linksradikaler Organisationen und Publikationen im Gegensatz zu „rechten“ Aktivitäten nur lässliche „Jugendsünden“ darstellen.

Ein eindrucksvolles Beispiel ist die bezahlte Mitarbeit eines Jurastudenten namens Frank-Walter Steinmeier beim damals von der DDR beziehungsweise Stasi finanzierten Pahl-Rugenstein Verlag, obwohl dessen heutiges Handeln keine wesentliche Änderung seiner linksradikalen Motivation erkennen lässt.

Ihm waren ja offensichtlich früher die toten – in diesem Falle wirklichen – Flüchtlinge egal, da sie ja nur dem all selig machenden sozialistischen Paradies den Rücken kehren wollten, in das sie dann auch an der Grenze geschossen wurden ...

Autor: Hartmut Hoffmann, Baujahr 1947, gelernter Diplom-Mathematiker mit Anwendungsfach Regelungstechnik; mehr als 35 Jahre in unterschiedlichen und – technisch gesehen – auch hier in „alternativen“ Bereichen der kommerziellen IT-Industrie tätig gewesen; Hobby-Historiker und durch ef auf die „Österreichische Schule“ gekommen.