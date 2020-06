Steuergesetzgebung und Altersvorsorge Die Raubritter des Mittelalters dagegen waren Dilettanten

06. Juni 2020

Ein offener Brief an die Herren Boehringer und Merz

von Hartmut Hoffmann

Sehr geehrte Herren Boehringer und Merz,

diese Mail schreibe ich Ihnen, Herr Boehringer, als dem Vorsitzenden des Haushalts-Ausschusses im Bundestag, dessen liberalen ökonomischen Sachverstand ich sehr schätze, sowie Ihnen, Herr Merz, als Bewerber für den Vorsitz der Regierungspartei CDU und ehemaligen (?) Aufsichtsrat der Investment-Firma BlackRock, der Sie ja ebenfalls als Anhänger eigenverantwortlicher Vorsorge gelten.

Zum besseren Verständnis möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen, damit Sie das nachfolgend beschriebene Problem besser einordnen können und nicht befürchten, hier beschwere sich mal wieder jemand, dem die staatliche Umverteilung nicht weit genug geht oder der auf BlackRock schimpfen möchte …

Als „gelernter“ Diplom-Mathematiker habe ich nach meinem Zeitsoldaten-Dienst 35 Jahre erfolgreich in der IT-Industrie (u. a. drei US-Firmen) gearbeitet und dabei die Vorteile des Wettbewerbs und der Eigenfürsorge kennengelernt. Neben der alleinigen Versorgung meiner vierköpfigen Familie inklusive der Ausbildung meiner beiden Kinder zu produktiven Berufen habe ich neben den Rentenbeiträgen zusätzlich zur Altersvorsorge weltweit streuend über alle Branchen in ETFs investiert.

Dies hat sich sogar im Jahr 2008/9 sowie während der aktuellen „Abstürze“ in bisher noch positiven (Buch-) Ergebnissen niedergeschlagen!

Doch jetzt bin ich durch einen Fonds-Verkauf und die damit zusammenhängende – für mich überraschende – Steuerberechnung auf eine Auswirkung der sogenannten „Investmentsteuerreform“ von 2017/18 gestoßen, die ich bis dahin für unmöglich gehalten hätte. Mit dieser „Reform“ wollte der Fiskus damals – in Gestalt des Herrn Schäuble – beim Anleger offensichtlich Gewinne thesaurierender Fonds durch sogenannte Vorabsteuern abgreifen, da diese in deren Steuererklärungen nur selten auftauchten.

Damals rieten alle Informationen aus Politik und Finanzinstituten ausdrücklich vom Verkauf vor 2018 erworbener Fonds ab und verschwiegen aus Unkenntnis oder – schlimmer – arglistig den im nachfolgenden Szenario beschriebenen Effekt, an dem heute kein Steuer- oder Bankberater mehr etwas ändern kann:

Ein Rentner hat in seiner aktiven Zeit für seine Altersversorgung vor 2018 regelmäßig Fonds gekauft, die – sagen wir – zum Jahreswechsel 2017/18 einen Kursgewinn von 50.000 Euro ausgewiesen haben. Darauf wird zu diesem Zeitpunkt eine unwiderrufliche Steuerschuld von ca. 26 Prozent (ohne Kirchensteuer) festgeschrieben – also ca. 13.000 Euro!

Der Kurswert dieser Fonds fällt dann dieser Tage auf den ursprünglichen Einstandskurs zurück. Jetzt löst zum Beispiel der Emittent aus irgendeinem Grund den Fonds auf – was ja hin und wieder schon mal geschieht. Dies entspricht aber steuerrechtlich einem Verkauf und dem Inhaber werden sofort (!) die 13.000 Euro Steuern – für einen „Gewinn“ von null Euro minus Spesen – von der Verkaufssumme abgezogen …

Hohe Steuern auf geringe Kursgewinne oder sogar -verluste werden durch diese „Reform“ in heutigen Zeiten auch dann fällig, wenn keine Fonds aufgelöst werden, der Inhaber aber wegen Bargeldbedarfs – beispielsweise zur Aufbesserung seiner Rente – mit (Kurs-) Verlusten verkaufen muss. Denn auch dann bleibt die Ende 2017 festgeschriebene Steuerschuld bestehen; vom aktuell darauf anzurechnenden Verlust wird aber jetzt der jeweilige Prozentsatz der sogenannten „Teilfreistellung“ – bis zu 80 Prozent je nach Fonds-Art – abgezogen.

Diese „Reform“ bestraft alle jene, die durch Fleiß und Konsumverzicht Rücklagen in Fonds gebildet haben, um im Alter nicht nur auf die staatliche Renten-Alimentierung angewiesen zu sein, jetzt aber aufgrund der verbleibenden Lebenserwartung keine Chance mehr haben, diese festgeschriebenen Steuerschulden durch künftige Kursgewinne auch nur auszugleichen.

Ein „schönes“ Beispiel dafür ist eines meiner Papiere – ein internationaler ETF auf Immobilien –, der bei einem möglichen Verkauf zu einem aktuell niedrigen Kursstand bei gewaltigen 48 Euro Gewinn eine Steuerschuld von über 1.050 Euro nach sich gezogen hätte, was einem stolzen Steuersatz von 2.187 Prozent entspricht!

Ein Raubritter des Mittelalters konnte schon rein physisch keine derartigen „Erfolge“ erzielen …

Der Skandal ist – noch höflich ausgedrückt – nicht nur die Schlampigkeit des früheren Bundesfinanzministeriums und zuständigen BT-Ausschusses, sondern auch die der meisten Finanzinstitute, die damals in ihren Flyern nur das Thema „Vorab-Pauschale und -Steuer“ behandelt und unisono davon abgeraten hatten, solche Fonds zu verkaufen – ohne auf die hier beschriebene viel größere Gefahr zumindest hinzuweisen.

All diese Flyer habe ich heute noch auf meinem PC – auch die von BlackRock, dem Emittenten von ca. 40 Prozent meiner ETFs!

Es wäre schön, wenn ich von Ihnen eine Stellungnahme zu diesem Problem hören könnte, welches nicht gerade dazu beiträgt, die hier Ansässigen – „Volk“ wird ja heute schon als verfassungsfeindlich angesehen – zu mehr Eigenvorsorge unter anderem mit volatilen Papieren zu motivieren.

Mit freundlichem Gruß

Hartmut Hoffmann