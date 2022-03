Die gängigen Konflikt-Narrative greifen zu kurz Krieg in der Ukraine – cui bono?

01. März 2022

Keine politische Kraft außerhalb der Ukraine hat sich jemals für die Sicherheit des Landes interessiert

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Man sagt, dass das erste Opfer eines Krieges immer die Wahrheit sei, und daran ist zu erkennen, dass ein Krieg globalen Ausmaßes bereits lange vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine geführt wurde. Die Unmittelbarkeit einer militärischen Auseinandersetzung im Zuge einer Invasion, die permanent vom Zufall der Minute abhängige Bedrohung der eigenen Existenz und der von nahestehenden Familienmitgliedern und Freunden und die Ungewissheit um die Zukunft übertreffen und relativieren alle sonstigen Konflikte und Auseinandersetzungen – bedeutungslos werden sie deswegen nicht.

Wenn ich aus deutscher Sicht an die politischen Ereignisse im Vorfeld des russischen Angriffs auf die Ukraine denke, fällt mir zunächst der Besuch von Baerbock in der Ukraine ein, der aus unerfindlichen Gründen im deutschen Politiktheater irgendwie die Rolle der Außenministerin zugespielt wurde, und die peinlichen Bilder, die dabei entstanden sind, mit Stahlhelm und FFP2-Maske, Frauen aus ihrem Tross in Kriegsmaskerade um sie herum, offensichtlich gestellte Fotos (ich kann mir nicht vorstellen, dass man in der Ukraine im Alltag Gesichtsmasken trägt, wenn nicht gerade Bilder für deutsche Medien gemacht werden). – Was, um Himmels willen, will man mit solchen Bildern bezwecken?

Seit dem 24. Februar haben nun russische Truppen von mehreren Seiten, möglicherweise auch von Weißrussland, die Grenze der Ukraine überschritten und rücken ins Land vor. Man muss die Nachrichten von allen Seiten mit größter Vorsicht bewerten, denn es ist zumal für Außenstehende schwer bis unmöglich, Wahrheit von Propaganda zu unterscheiden. Sehr schnell wurde seitens des US-Präsidenten und anderer Regierungen erklärt, dass die Nato nicht militärisch eingreifen würde, was trotz der US-Aktivitäten in der Ukraine in den Jahren zuvor auch nicht anders zu erwarten war. Gleichzeitig begann seitens der westlichen Staaten ein unverbindliches Phrasenbombardement zur Solidarität mit der Ukraine und zur Verurteilung des russischen Einmarsches und insbesondere des Präsidenten Putin. Letzteres war in der Deutlichkeit schon deswegen notwendig, um vom eigenen diplomatischen Versagen im Vorfeld abzulenken. Falls es tatsächlich ein Versagen war.

Ende der 90er Jahre führte Zbigniew Brzeziński, langjähriger Berater von US-Präsidenten, in seinem Buch „The Grand Chessboard“ – in der deutschen Ausgabe mit dem unzutreffend übersetzten Titel „Die eine Weltmacht“ – die langfristige geopolitische Strategie der USA (beziehungsweise der US-Regierungen) gegenüber Eurasien aus: Eine Macht über den eurasischen Kontinent sei die einzige Bedrohung für die USA als Weltmacht. Daher gelte es, diese unter allen Umständen zu verhindern. Aus dem einflussreichen Thinktank „Council of Foreign Relations“ hieß das zugespitzt, es sei Ziel der amerikanischen Politik seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die Verbindung Russlands mit Deutschlands zu verhindern. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs könnte man dieses Ziel durch die Isolation Deutschlands erfüllt sehen, anschließend durch den Eisernen Vorhang durch Europa und nach dem Kalten Krieg durch die Isolation Russlands. Brzeziński nannte Russland noch vor der Nato-Osterweiterung ohne die Ukraine nur eine Regionalmacht. Eine Formulierung, die nach der Nato-Osterweiterung, kurz nach dem „Maidan“-Umsturz, von Präsident Obama aufgenommen wurde. Sein Vizepräsident war zu der Zeit übrigens Joe Biden.

Mit der wachsenden Rolle Chinas dürfte sich unter diesen geopolitischen Erwägungen das Interesse der USA deutlich verringert haben, Russland auf das Niveau einer „Regionalmacht“ zu stutzen, da es so über kurz oder lang direkt an China gebunden würde. Sehr interessant hierzu die Gedanken von Professor Weede (siehe Link am Ende des Artikels). Möglicherweise kommt der russische Einmarsch der US-Regierung vor diesem Hintergrund gar nicht so ungelegen. Gleichzeitig treibt die unter dem Vorwand des Krieges vorangetriebene Sanktionspolitik einen Keil zwischen Russland und Deutschland, das davon aufgrund seiner eigenen irren Energiepolitik unter Abschaltung von Kohle- und Kernkraftwerken bei gleichzeitiger Netzdestabilisierung durch die Ausweitung der Windenergie am meisten betroffen sein wird. Deutschland ist abhängig vom russischen Erdgas, egal, ob es über die bisherigen Pipelines oder über Nord Stream 2 importiert wird, und diese Abhängigkeit wurde durch die Energiepolitik der letzten Jahre erheblich verstärkt. Ferner ist da der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift, dem sich die deutsche Regierung am längsten widersetzt, aber am Wochenende dann doch zugestimmt hat. Der Druck und der Wille der westlichen Regierungen waren so groß, dass es mich nicht wundern würde, wenn mehr dahintersteckte als Sanktionen gegen Russland. Schließlich ist ein begrenzter militärischer Konflikt in Europa ein hervorragender Vorwand als Begründung für die wirtschaftlichen Verwerfungen, die mittlerweile an Fahrt gewinnende Teuerung durch Inflation und die im Zuge des Corona-Krieges bereits laufende Umstrukturierung zu einer stärker kommandowirtschaftlich geprägten Ökonomie der westlichen Industriestaaten, also für den allgemeinen Ausbau der Kriegswirtschaft. Politik liebt eben Krisen und lässt sie nicht ungenutzt.

Wo steht die Ukraine selbst? Das Interesse der Ukraine – nicht unbedingt der ukrainischen Regierung, denn jede Regierung hat Sonderinteressen, sondern der Ukrainer allgemein – ist die Möglichkeit der friedlichen Kooperation mit allen Nachbarn. Wie überall auf der Welt. Es ist ein Interesse gegen Politik allgemein. Für die geopolitischen Mächte ist die Ukraine dagegen ein Bauer auf dem großen Schachbrett. Medial groß verkündete politische Solidaritätsbekundungen sind reine Heuchelei und verbergen andere Interessen. Wer andernorts Betroffenheit und Solidarität mit Menschen unter Kriegsbedrohung ausdrückt und gleichzeitig eine allgemeine Bedrohung durch einen saisonalen Grippevirus sieht und strenge staatliche Maßnahmen fordert, hat bestenfalls nicht die leiseste Ahnung, wovon er redet, und ist lediglich ein manipulierter Reflektor medialer Stimmungen. Respekt vor Menschen unter militärischer Bedrohung und in existenzieller Kriegsnot fängt damit an, dass man aufhört, sich wegen wiederkehrender Infektionswellen mit Virusvarianten permanent einzunässen und um Freiheitseinschränkungen zu betteln.

Die Region um Lemberg in der westlichen Ukraine ist historisch-kulturell ein Teil Mitteleuropas und hatte vor dem Ersten Weltkrieg mehr mit Wien als mit Moskau zu tun. In den östlichen Siedlungsgebieten leben dagegen überwiegend ethnische Russen, und sie sind ökonomisch und durch Familienverbindungen stark nach Russland orientiert. Insgesamt aber sind die Wunden der Sowjetzeit (siehe Link zu dem Film „Soviet Story“ am Ende des Artikels) und insbesondere des Holodomor, des stalinschen Lebensmittelraubs und Hungergenozids vor allem gegen die ukrainische Landbevölkerung, der Anfang der 30er Jahre Millionen von Menschen in den Hungertod getrieben hat und im Westen kaum bekannt ist, im Bewusstsein präsent. Ein solches Land schreit geradezu nach kleinteiliger entpolitisierter Selbstverwaltung, um die Wunden der Vergangenheit zu überwinden und kooperativ zu Wohlstand und Frieden mit den Nachbarregionen zu gelangen. Die Politik – und ich fürchte, nicht nur die russische – wird das auf absehbare Zeit nicht zulassen. Was der Ukraine langfristig helfen würde, wäre dasselbe, was uns helfen würde: ein Aufbrechen der großen geopolitischen Machtstrukturen – Staaten und supranationale politische Organisationen.

Je mehr Zeit nach dem russischen Einmarsch vergeht, desto mehr bringt das Standhalten des entschlossenen ukrainischen Widerstands Putin in Schwierigkeiten. Russland scheint schwächer zu sein als angenommen, und man kann den Ukrainern nur viel Erfolg bei ihrer Selbstverteidigung wünschen – möge sie ihnen Freiheit und Unabhängigkeit bringen. Leider folgt unvermeidlich die Politik als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Tun wir das unsere dazu, dass die großräumigen und globalisierten Machtstrukturen, ob in West oder Ost, keinen Erfolg haben, scheitern und schließlich freieren, dezentralen Strukturen Raum geben.

ef – „Krieg in der Ukraine“

Soviet Story