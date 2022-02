Herrschaftsformen Woher kommt der Totalitarismus?

28. Februar 2022

Von der Entchristianisierung und von der dem Staat erteilten Erlaubnis, seine Bürger zu „bilden“

von Robert Grözinger

Die westliche Welt wird derzeit von einer Gesundheits- oder, genauer, Behandlungstyrannei überwältigt. Kanada ist bereits eine Diktatur, es wird nur noch nicht so genannt. Im deutschen Bundestag werden Abweichler von der „Parteilinie“ wie Aussätzige behandelt. Der Krieg in der Ukraine kommt den neuen Tyrannen im Westen nicht ungelegen, da er ihnen eine weitere Gelegenheit gibt, ihre Gesellschaften gleichzuschalten. Daher stellt sich die Frage, wie es so weit kommen konnte. Woher kommt der neue Totalitarismus, der das Denken und Handeln der Einflussreichen unserer Gesellschaften jetzt bestimmt?

Diese Frage stellte ef-Herausgeber André F. Lichtschlag dem diesjährigen Empfänger des Roland-Baader-Preises Prof. Dr. Erich Weede anlässlich der Verleihung vor ungefähr zwei Wochen. Das entsprechende Video ist unten verlinkt.

In seiner Antwort gab Weede an, über diese Frage bisher wenig nachgedacht zu haben, konnte aber dennoch „aus der hohlen Hand“ (Weede) einige plausible, zumindest partielle Erklärungen liefern. Neu war für mich ein von ihm dargestellter Versuch in den USA in den 1950er Jahren. Demzufolge nahmen Probanden in einem total verdunkelten Raum Platz, in dem nur ein Lichtpunkt zu sehen war. Dieser war „objektiv stillstehend“. Für die Versuchsteilnehmer jedoch schien er sich aufgrund natürlicher, unbewusster „Zappelei“ ihrer Augäpfel zu bewegen. Jeder Proband, der allein im Raum saß, sah aufgrund des Fehlens anderer Fixpunkte eine Bewegung des Lichtpunkts in eine beliebige Richtung. So weit, so erwartbar.

Als aber die Versuchsteilnehmer in Gruppen in der Dunkelkammer zusammensaßen, so Weede weiter, einigten sie sich ziemlich schnell und ohne äußeren Zwang auf eine einzige Richtung, wobei unterschiedliche Gruppen wiederum zu unterschiedlichen Überzeugungen fanden. Überzeugung ist hier wohl das richtige Wort, denn es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich, dass alle Mitglieder einer Gruppe gleichzeitig dieselbe unbewusste Augenbewegung vollzogen und jeweils in verschiedenen Gruppen unterschiedliche, aber intern gleiche Bewegungen „gesehen“ wurden.

Die wesentliche Erkenntnis aus diesem Versuch ist unsere Veranlagung, in unsicherer Umgebung instinktiv Sicherheit in der Gruppenübereinstimmung zu suchen und einem Führer zu folgen.

Die Welt ist ein sehr unsicherer Ort. Nur der Tod ist sicher. Wir leben, weil wir Mechanismen haben, die evolutionär oder sonst wie entwickelt unser Überleben eine Weile lang wahrscheinlicher sein lassen. Gleichzeitig ist in uns die Gewissheit eingebaut, dass es Fixpunkte in der Welt gibt, sodass wir sie instinktiv suchen, wenn die Umstände unsicherer sind als zuvor. Der Lichtpunktversuch ist ein derartiger Umstand, da man mindestens zwei Fixpunkte jenseits des eigenen Körpers braucht, um sich im dreidimensionalen Raum zu orientieren.

Wenn also Fixpunkte fehlen oder nicht mehr so fixiert sind wie erwartet, ist der Boden bereitet für Totalitarismus. Denn in ihm stellt der Führer oder die Führung oder „die Partei“ zumindest einen Fixpunkt. Alles, was sich bewegt, wird durch ihn oder sie, oder zumindest in Relation zu ihm oder ihr, interpretiert. Die Welt wird so gesehen, wie sie der Führer sieht. Abweichungen sind indiskutabel, werden als Gefahr wahrgenommen und müssen im Extremfall eliminiert werden.

Im Westen wurde der totalitäre Impuls in den vergangenen zwei Jahrtausenden durch eine aus dem Christentum erwachsene Idee im Zaum gehalten. Diese Idee war ein Glaube an zwei Fixpunkte, die kein Mensch für sich beanspruchen kann. Diese Fixpunkte waren nicht räumlich, sondern zeitlich und ethisch: Anfang und Ende der Zeit und des Universums ist der eine Fixpunkt; Souveränität und Richterschaft des Schöpfers der andere.

Das Judentum hatte eine Vorstellung einer linearen Zeitvorstellung und entwickelte eine allgemeingültige Ethik, der sich auch Fürsten nicht entziehen durften, hatte aber nur eine vage Vorstellung vom Ende. Eine sehr klare Vorstellung davon lieferte das Christentum mit dem Buch der Offenbarung. Dessen wesentlicher Punkt ist das Jüngste Gericht – eine Vervollständigung des ethischen Fixpunkts sowie der Vorstellung von der Souveränität des Schöpfers. Das Gericht ist zudem der christliche Beitrag zur sogenannten Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, somit eine Vervollständigung des zeitachslichen Fixpunkts.

Notwendiger Bestandteil des Gerichts ist der Lohn für richtiges Verhalten, nämlich ein „neuer Himmel und eine neue Erde“ (Offenbarung 21:1). Wer darüber spottet oder es als reine Phantasie abtut, möge bedenken, dass ein solcher Gedanke das logische Nonplusultra des Mises’schen Handlungsaxioms ist. Wenn es, wie der Humanist Mises darlegte, unwiderlegbar ist, dass menschliches Handeln stets von der Motivation getrieben ist, die Lage des Handelnden zu verbessern, dann gibt es einen logischen Endpunkt, nämlich einen Ort und eine Zeit, in dem „der Tod nicht mehr sein wird, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal“ (Offenbarung, 21:4).

Um die Lage nicht nur einiger Individuen, sondern möglichst aller Menschen zu verbessern und einen Krieg „aller gegen alle“ zu verhindern, ist ein ethischer Rahmen nötig, der für alle Menschen, vom Bettler bis zum Kaiser, gleichermaßen gilt. Alle werden sie, so sagt das Christentum, am Ende der Zeit vor dem gleichen Richter stehen, der sie mit ein und derselben ethischen Elle misst. Insofern diese Vorstellung ernst genommen wird, ist für Willkür kein Platz. Aus dieser Vorstellung heraus erwuchsen einzigartige antitotalitäre Beiträge des Westens zur Kulturgeschichte wie Menschenwürde und Herrschaft des Rechts.

Ein elementarer Bestandteil totalitärer Systeme im Altertum war das im Hinblick auf die Zeit zirkuläre Denken, also die Negation eines definierten Anfangs und Endes der Zeit. In einem solchen Referenzsystem gab es keinen Platz, oder zumindest keine Notwendigkeit, für eine außermenschliche ethische Instanz. Hier konnten der Führer und sein Erbe der Fixpunkt werden, um die sich alles drehte. Statt allgemeingültiger Ethik gab es Willkür. Die Hebräer hatten andere Vorstellungen, sahen die Zeit linear, und nur deswegen konnten sie ihren Exodus aus Ägypten durchziehen. Nur deswegen konnten sie sich der geistig-religiösen Vereinnahmung in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft widersetzen.

Heutzutage ist zirkuläres Denken nicht mehr nötig, um ein totalitäres System zu errichten. Die Wissenschaft bestätigt sogar das lineare Denken, denn sie sagt, dass das Universum einen Anfang und ein Ende hat. Aber sie sagt auch, dass diese Punkte zeitlich Milliarden von Jahren von der Gegenwart entfernt sind. Daher glauben wir heute, so tun zu können, als sei die Zeit ewig – wie früher, in den Zeiten des zirkulären Denkens.

Aber auch ethisch sind die angeblich Milliarden Jahre entfernten Fixpunkte unbrauchbar. Eine gegenwärtig herrschende, mit wissenschaftlich klingenden Worten verkleidete Doktrin verkündet mit Absolutheit, das Universum sei rein zufällig entstanden und die Evolution aller Materie und Wesen darin sei ebenfalls rein zufällig verlaufen; und mit seinem Ende sei alles, einschließlich jegliches Sinns, vorbei. Ich spreche vom Darwinismus.

Diese Doktrin negiert die bis ins 19. Jahrhundert hinein auch von einem Großteil der Intellektuellen geglaubten ethischen und eschatologischen Fixpunkte. Seit diese Doktrin dominierend wurde, sitzen wir, ethisch und eschatologisch gesprochen, in einer Dunkelkammer, und wer am lautesten brüllt und am heftigsten herumrempelt, wird Führer – nicht nur politisch, sondern auch geistig, kulturell und im weitesten Sinn auch religiös.

Diese Führer in Politik, Medien und Kultur sind aber nur Repräsentanten, nicht Antreiber des Totalitarismus. Die Hauptantreiber sitzen in den Schulen und Schulverwaltungen. In einem unten verlinkten Gespräch im Januar 2022 mit dem Historiker, Ökonomen und Theologen Gary North sagt der Theologe E. Calvin Beisner: „Wer, der bei klarem Verstand ist, hat jemals gedacht, dass es überhaupt Sinn macht, die Regierung damit zu betrauen, den Verstand der Menschen zu formen, mit deren Zustimmung sie regieren soll? [. . .] Was bedeutet Zustimmung, wenn die Regierung bestimmt, was wir denken? [...] Staatliche Bildung und Freiheit sind auf Dauer unvereinbar.“

Mit anderen Worten: Moderner Totalitarismus ist trotz fortgesetzten linearen Denkens möglich, weil wir dem Staat erlauben, das Denken seiner Bürger zu prägen.

Deutschland beziehungsweise Preußen war im frühen 19. Jahrhundert ein weltweiter Vorreiter der staatlichen Schulbildung. Die gute Absicht hinter der Bildungsreform von Wilhelm von Humboldt ist nicht zu bezweifeln. So heißt es bei Wikipedia: „Man war überzeugt, dass die Nation gebildet und erzogen werden müsse, damit die neue Gesellschaft überhaupt funktionieren könne. Im Gegensatz etwa zur Staatsreform, die ja noch ständische Elemente einschloss, richteten sich die Bildungsreformen von Anfang an gegen jegliche Form der Standeserziehung.“

Aber: Gute Absichten sind bekanntlich die Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle. Da hilft es auch nicht, dass die Idee staatlich finanzierter Bildung aus dem Protestantismus kam, speziell sogar von Martin Luther höchstpersönlich, und zwar als Antwort auf die rein elitäre Bildung im von der Renaissance geprägten Italien. Der Reformator sah in einer weiten Verbreitung der Fähigkeiten des Lesens und Schreibens die Garantie für die Verankerung des Evangeliums im Volk. Er verkannte aber die Natur des Staates und die Natur des Menschen, als er die Fürsten aufforderte, Geld für Volksschulen bereitzustellen. Irgendwann würden die Lehrer und die Lehrbuchautoren das Lied nicht Gottes, sondern jenes Herrn singen, dessen Brot sie aßen, also des Staates.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Bildungsinhalte gegen die Interessen der Kirche wendeten und sich den Interessen des Staates vollständig anglichen. Das Interesse der Kirche lautet: Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Das Interesse des Staates lautet: unkritische, gleichgeschaltete Untertanen züchten. Das hat George Orwell in seinem Werk „1984“ messerscharf erkannt. Man beachte, dass in diesem literarischen Totalitarismus nicht nur Kirchen, sondern auch der Sinn für Geschichte, also die lineare Zeitvorstellung, gänzlich eliminiert worden sind. Ozeanien war schon immer im Krieg mit Eurasien.

Mithilfe der staatlichen Schulbildung brechen seit Ende des 19. Jahrhunderts wiederholte Tsunamiwellen des Totalitarismus über den Westen hinein. Der Prototyp war die Französische Revolution, aber erst durch die Schaffung einer ausreichenden Masse von Menschen, die zumindest implizit in der Schule lernten – und lernen –, im Staat den Erlöser zu sehen, können sich moderne Tyranneien längerfristig etablieren. Wie bei jedem Tsunami gibt es auch hier Zurückweichphasen, nämlich wenn die Tyrannen über die Stränge geschlagen haben. Das passiert mit unschöner Regelmäßigkeit, denn auch die Führer kennen in Wirklichkeit keine Fixpunkte mehr und somit keine Grenzen. Dann bricht ihr System zusammen.

Die letzte Zurückweichphase war in (West-) Deutschland zwischen 1945 und 1998. Bis in die 80er und 90er Jahre dominierten Menschen, die den Totalitarismus oder seine unmittelbaren Folgen noch erlebt hatten. Als aber 1998 zum ersten Mal seit 1945 eine Regierung ohne Beteiligung einer bürgerlichen Partei, dafür mit viel Beteiligung von „68ern“ an die Macht kam, zog Deutschland sofort wieder in einen Angriffskrieg. Ähnliche Kipppunkte sind in anderen westlichen Ländern zu erkennen, etwa der Wahlsieg des Ex-(?) Trotzkisten Tony Blair 1997 in Großbritannien. Seither rollt die nächste Welle auf den Westen heran. Die Eskapaden des Justin Trudeau in Ottawa sind nur ein vorläufiger Höhepunkt. Die wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund des Ukrainekriegs – „Ozeanien gegen Eurasien“ – dürften uns „Kanada“ bald vergessen lassen.

Solange der Westen am staatlichen Schulsystem festhält, solange werden die Tsunamiwellen des Totalitarismus zurückkehren, auch nach dem nächsten Systemzusammenbruch. Eine notwendige Voraussetzung zur Verhinderung dieser Wellen ist die Entstaatlichung der Bildung. Die hinreichende Voraussetzung jedoch ist die Rechristianisierung des Westens.

Warum Moral und Bildung verfallen – Interview mit Baader-Preisträger 2022 Prof. Dr. Erich Weede

The Bible is a Textbook on Life – Gespräch von E. Calvin Beisner mit Gary North