Covid-„Impfung“ Fragen zur Impfarznei an einen Gerichtsgutachter

25. Februar 2022

Wer nicht fragt, kann keine Antwort erwarten

von Carlos A. Gebauer

Im Umgang mit den sogenannten „Impfarzneien“ gegen das neuartige Virus namens SARS-CoV-2 stehen sich bekanntlich noch immer zwei medizinisch-wissenschaftliche Lager gegenüber, die diese Art der Therapie entweder für sehr vorteilhaft oder für sehr gefährlich erachten.

Aus dem Lager derer, die die noch immer nur bedingt zum Einsatz zugelassenen Impfarzneien eher skeptisch betrachten, treten zunehmend Menschen hervor, die im Gesundheitswesen tätig sind und zum 15. März 2022 einschneidende berufliche Nachteile befürchten.

Ich habe Menschen in dieser Lage dazu geraten, im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens (entweder vor einem ordentlichen Gericht oder vor einem Verwaltungsgericht) sachverständig konkret klären zu lassen, ob in ihrer Person ein Therapienutzen zu erwarten ist, wie sich das Chancen-Risiken-Verhältnis darstellt und ob möglicherweise individuelle Kontraindikationen zu beachten sind, die einer solchen Maßnahme entgegenstehen.

Die drei dazu zu stellenden Fragen könnten in einem Antragsverfahren nach § 485 ZPO (beziehungsweise bei den Verwaltungsgerichten gemäß § 485 ZPO in Verbindung mit § 98 VwGO) in etwa so formuliert sein, wie nachstehend skizziert. Antragsgegner ist wohl richtigerweise das für die Arbeitsstelle örtlich zuständige Gesundheitsamt. Gerichte moderieren auf diese Weise einen methodisch klaren wissenschaftlichen Diskurs und man ist nicht auf allgemeine Erörterungen in der Presse verwiesen. Das Ergebnis eines solchen Verfahrens verschafft auch den Bediensteten eines Gesundheitsamtes gedeihliche Klarheit, ob Maßnahmen ergriffen werden sollen oder ob von ihnen – beispielsweise aus haftungsrechtlichen Gründen – besser Abstand genommen werden sollte.

A.) Frage nach dem konkret möglichen Nutzen der Impfarznei

Trifft zu, dass die Impfung einer Person mit der Corona-Impfarznei

1) „Corminaty“ der Firma BioNTech Manufacturing GmbH (Zulassungsnummer EU/1/20/1528) oder mit der Corona-Impfarznei

2) „Spikevax“ der Firma Moderna Biontech Spain S.L. (Zulassungsnummer EU/1/20/1570) oder mit der Corona-Impfarznei

3) „Vaxzevria“ der Firma AstraZeneca AB Schweden (Zulassungsnummer EU/1/21/1529) oder mit der Corona-Impfarznei

4) „Covid-19 Vaccine Janssen“ der Firma Janssen-Cilag International NV (Zulassungsnummer EU/1/20/1525) oder

5) mit einer wie auch immer gearteten Kombination aus den unter 1) bis 4) vorgenannten Impfarzneien

nach dem aktuellen Stand der infektionsmedizinischen Kenntnisse jedenfalls dann

weder die Wahrscheinlichkeit einer Infektion dieser Person (im Sinne des § 2 Nr. 2 IfSG) mit dem Krankheitserreger „SARS-CoV-2“ (im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG)

noch auch die Wahrscheinlichkeit einer von ihr ausgehenden Übertragbarkeit (im Sinne des § 2 Nr. 3 IfSG) dieses Krankheitserregers sicher vermindert,

1) wenn bei ihr der Nachweis einer spezifischen T-Zell-Antwort gegen SARS-CoV-2 in Gestalt einer Immunantwort xxx labormedizinisch ordnungsgerecht mit yyy Resultat erbracht worden ist;

2) wenn bei ihr das Vorhandensein von IgG-Antikörpern gegen SARS-CoV-2 mit einem Wert von xxx labormedizinisch ordnungsgerecht bestätigt worden ist;

3) wenn bei ihr sowohl der Nachweis einer spezifischen T-Zell-Antwort gegen SARS-CoV-2 in Gestalt einer Immunantwort xxx mit yyy Resultat als auch das Vorhandensein von IgG-Antikörpern gegen SARS-CoV-2 mit einem Wert xxx labormedizinisch ordnungsgerecht bestätigt worden ist?

B.) Klärung der Beziehung zwischen fehlend sicherem Nutzen und bestehendem Schadenrisiko

Trifft zu, dass die Impfung einer Person mit der Corona-Impfarznei

1) „Corminaty“ der Firma BioNTech Manufacturing GmbH (Zulassungsnummer EU/1/20/1528) oder mit der Corona-Impfarznei

2) „Spikevax“ der Firma Moderna Biontech Spain S.L. (Zulassungsnummer EU/1/20/1570) oder mit der Corona-Impfarznei

3) „Vaxzevria“ der Firma AstraZeneca AB Schweden (Zulassungsnummer EU/1/21/1529) oder mit der Corona-Impfarznei

4) „COVID-19 Vaccine Janssen“ der Firma Janssen-Cilag International NV (Zulassungsnummer EU/1/20/1525) oder mit der Corona-Impfarznei

5) mit einer wie auch immer gearteten Kombination aus den unter 1) bis 4) vorgenannten Impfarzneien

nach dem aktuellen Stand der infektionsmedizinischen Kenntnisse

jedenfalls dann nicht als indiziert in Betracht kommt, wenn in Ermangelung sicher erreichbarer gesundheitlicher Vorteile (das heißt weder einer verminderten Infektionswahrscheinlichkeit bei der geimpften Person selbst noch auch einer verminderten Wahrscheinlichkeit der Übertragbarkeit des Erregers von dieser Person auf andere Personen) alleine mögliche Nebenwirkungen Folge der Impfung sein können, die die Gesundheit der geimpften Person im Sinne einer nicht auszuschließenden negativen Beeinflussung ihrer gegenwärtigen und/oder künftigen geistig-körperlichen Befindlichkeit beeinträchtigen?

C.) Frage nach dem saldierten Impfnutzen in Ansehung konkretisierter Risikofaktoren

Kann der Sachverständige sicher ausschließen, dass die Impfung einer Person mit der Corona-Impfarznei

1) „Corminaty“ der Firma BioNTech Manufacturing GmbH (Zulassungsnummer EU/1/20/1528) oder mit der Corona-Impfarznei

2) „Spikevax“ der Firma Moderna Biontech Spain S.L. (Zulassungsnummer EU/1/20/1570) oder mit der Corona-Impfarznei

3) „Vaxzevria“ der Firma AstraZeneca AB Schweden (Zulassungsnummer EU/1/21/1529) oder mit der Corona-Impfarznei

4) „Covid-19 Vaccine Janssen“ der Firma Janssen-Cilag International NV (Zulassungsnummer EU/1/20/1525) oder

5) mit einer wie auch immer gearteten Kombination aus den unter 1) bis 6) vorgenannten Impfarzneien

nach dem aktuellen Stand der infektionsmedizinischen Kenntnisse

in Anbetracht einer gesichert bestehenden Vorerkrankung xxx die Möglichkeit der Entwicklung einer yyy begründen könnte?

Die hier skizzierten Fragen sind nur ein grober Anhaltspunkt und bedürfen sicher stets der Einzelfallklärung. Aber sie zeigen eine Richtung, in die Betroffene gehen könnten, wenn sie es mögen.