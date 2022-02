Wo politischer Wettbewerb funktioniert Erfurter Freiheitsappell

22. Februar 2022

Fünf Fraktionsvorsitzende der AfD formulieren Konsequenzen aus den Corona-Zwangsmaßnahmen

von Christian Paulwitz

Wer in einer Auseinandersetzung die Gegenseite in Bedrängnis bringen will, um den eigenen Standpunkt bestmöglich durchzusetzen, der eröffnet sie nicht mit einem Zugeständnis. Umso mehr gilt dies, wenn es sich um das Feld der Politik handelt. Neomarxistische Gesellschaftskonstrukteure haben dies bereits vor Jahrzehnten verinnerlicht – keine Irrsinnsforderung war jemals so unverschämt, dass man sie sich bereits zu Zeiten noch deutlicher struktureller konservativer Gesellschaftsmehrheiten nicht zu stellen getraut hätte, wenn es um den Angriff gegen die vier Säulen ging, die dem sozialistischen Zerstörungswillen entgegenstehen: Individuum, Eigentum, Familie und Religion (siehe Schafarewitsch).

Defensive ist Mist gegenüber einem Gegner mit starkem Durchsetzungswillen, der obendrein von einem langfristigen destruktiven Ziel angetrieben wird. Wer Kompromisse eingeht, wenn es um sein ureigenes Recht geht, und hofft, dadurch seine Ruhe zu haben, findet sich schnell in der Situation der Neuverhandlung wieder. In der Politik finden Kompromisse jedoch bevorzugt auf Kosten Dritter statt, während der vermeintliche politische Unterhändler sich fast immer für einen Kompromiss loben lassen kann. Das ist der tiefere Grund, warum vom politischen Konservatismus und Liberalismus, wenn man deren ethische Werte als Maßstab anlegt, nichts mehr übriggeblieben ist. Der Anreiz, sie offensiv zu vertreten, war nie besonders hoch im politischen Mechanismus – heute ändert sich das jedoch langsam, da man in der Defensive auch keine kurzfristige Ruhe mehr findet.

Ein beherzterer Vorstoß aus der Offensivabteilung erfolgte nun von einer politisch organisierten Kraft gegen die diktatorischen Corona-Maßnahmen. Wer glaubt, er könne das Recht wiederhergestellt sehen, wenn die Maßnahmen aufgehoben würden, die „Impfpflicht“ nicht durchgesetzt werden könne und der „Impfstatus“ keine Rolle mehr für den Zugang zum öffentlichen Leben spiele, der verkennt die Lage. Die Fraktionsvorsitzenden der Landesparlamente der AfD aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen formulierten am 16. Februar in ihrem „Erfurter Freiheitsappell“ vier auf Selbstverständlichkeiten beruhende Forderungen, die angesichts der verbreiteten defensiven Zaghaftigkeit hervorstechen (Zitat):

„Erstens: Wir fordern eine sofortige Abschaffung aller Corona-Maßnahmen und der bereits getroffenen gesetzlichen Regelungen zur Einführung einer Impfpflicht.

Zweitens: Wir fordern die Medien auf, zu einer offenen Debattenkultur zurückzukehren und die vorhandene Meinungsvielfalt darzustellen.

Drittens: Wir fordern die Achtung der Meinungsfreiheit und ein Ende der Kriminalisierung der Bürgerproteste durch die Regierung und ihren Geheimdienst.

Viertens: Wir fordern eine Aufarbeitung des willkürlichen und unverantwortlichen Regierungshandelns, das die Gesundheit und die wirtschaftliche Wohlfahrt unseres Volkes aufs Spiel setzt und die Gesellschaft tief spaltet. Wir fordern auch die Aufarbeitung des Handelns des RKI, des Bundesverfassungsgerichts, der Verfassungsschutzbehörden und der öffentlich-rechtlichen Medien.“

Während die ersten drei Punkte noch weitgehend Grundkonsens innerhalb der Oppositionsbewegung zu den Corona-Maßnahmen sind und bereits als politische Forderungen formuliert wurden, hing die vierte Forderung bisher eher als vager Wunsch aus der dezentralen Widerstandsbewegung im Raum und fußt auf der sich erst langsam verbreitenden Erkenntnis, dass es nach dem, was bereits geschehen ist, kein Zurück mehr zum Status quo ante geben kann. Für die politische Oppositionskraft, die als einzige dazu in der Lage und groß genug ist, sich Gehör zu verschaffen, ist es genau jetzt die richtige Zeit, dies auszusprechen und einen Pflock einzuschlagen. Punkt vier ist nichts anderes als die Konsequenz aus einem auf Recht basierenden Gegenentwurf zum „Great Reset“ der globalistischen Elite. An einem großen Umbruch führt kein Weg mehr vorbei – die Frage ist nur, zu welchem Ergebnis er kommt. Eine Aufarbeitung ist unumgänglich, um wieder eine friedliche Ordnung zu ermöglichen. Erfolgt sie, werden angesichts ihrer korrupten Verflechtungen alle Institutionen infrage stehen, die an der konzertierten massenpsychologischen Angsterzeugung, der weitgehenden ökonomischen Zerstörung des Mittelstands, der unsäglichen psychischen Drangsalierung der Kinder und der folgenschweren körperlichen Schädigungen großer Teile der Bevölkerung beteiligt sind.

Nun wurde aus der AfD heraus ein Pflock eingeschlagen – eine Kampfansage an die Institutionen, die diesen Kampf gegen Opposition und die Bevölkerung insgesamt längst führen. Aber es war kein Parteiorgan, nicht der Bundesvorstand, nicht ein mächtiger Landesvorstand, kein Parteitag auf Bundes- oder Landesebene. Das ist nicht untypisch für die AfD. Der Appell ist zwar in der Formulierung nach außen gerichtet, aber er wird erst einmal nach innen wirken – auch das ist nicht untypisch. Eine Handvoll Protagonisten hat die Notwendigkeit einer schärferen Positionierung aus der Beobachtung der Basis und als Signal an die außerparlamentarische Opposition erkannt und prescht vor beziehungsweise zieht nach in Bezug auf so manchen bereits gesetzten Pflock aus der Bundestagsfraktion, die in der politischen Auseinandersetzung naturgemäß präsenter ist. Damit wird zunächst einmal innerparteilicher Druck aufgebaut, sich klarer zu positionieren. Die Kampagne der Partei „Gesund ohne Zwang“ hat zwar eine gewisse Präsenz, ist aber mit ihren offiziellen Hauptforderungen „für eine Impfentscheidung“ heute bereits zu zaghaft. Der Bundesvorstand ist nach dem Abtritt Meuthens und der eigentlich schon Ende letzten Jahres fälligen Neuwahl in einem Übergangszustand. Wohl im späteren Frühjahr steht die Nachholung der Neuwahl an. Man kann davon ausgehen, dass in den Bewerbungsreden eine Positionierung gegen die „Impfpflicht“ ein Langweiler sein wird – das Thema ist durchdiskutiert und gegessen, der Widerstand gegen die Nötigungen ist selbstverständlich. Wer sich politisch profilieren will, muss sich – nach heutigem Stand – mal mindestens mit der institutionellen Aufarbeitung beschäftigen. Wahrscheinlich wird ein weiterer Pflock eingeschlagen, wenn nicht die politische Ablenkung auf ein anderes Thema in der Zwischenzeit zu erfolgreich ist.

Wer ein wenig in der AfD-Geschichte zurückdenkt, dem fällt hier ein anderes Papier mit derselben Stadt im Titel ein: die Erfurter Resolution. Sie war einst vor allem gegen die Linie des damaligen Bundessprechers Prof. Dr. Bernd Lucke gerichtet, auf die er die Partei bringen wollte. Was macht dieser eigentlich inzwischen? Seine neue Partei LKR will, wie auf ihrer Seite nachzulesen ist, das Klima retten, indem das Zwei-Grad-Ziel mit „marktwirtschaftlichen Mitteln“ ohne Staat über ein internationales System erreicht wird. So ungefähr – ganz habe ich das vielleicht nicht verstanden. Nach Petry ist ihm nun zuletzt Meuthen mit dem Parteiaustritt gefolgt, der die EU, anders als es die AfD will, nicht verlassen, sondern reformieren möchte. Irgendwie wirken die Ziele ehemaliger AfD-Bundessprecher, die der Partei den Rücken gekehrt haben, merkwürdig aus der Zeit gefallen, um den Ausdruck „ewiggestrig“ hier zu vermeiden. Das neue Erfurter Papier appelliert nun an die Freiheit – eine zukunftsweisende Richtung. Möge sie auch in Bezug auf noch vorhandene romantische Vorstellungen von der Staatsmacht, die sich hier und da auch bei dem ein oder anderen Unterzeichner finden mögen, den Weg weisen.

