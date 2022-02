Notstandsgesetz in Kanada Ein schwerwiegender Fall von Totalitarismus mit hoher Ansteckungsgefahr

21. Februar 2022

Immer mehr Intellektuelle und „einfaches Volk“ sehen Heilungschancen nur noch in religiöser Umkehr und Erweckung

von Robert Grözinger

Was wir in Kanada jetzt beobachten ist die logische, ja unweigerliche Fortsetzung eines über viele Jahrzehnte in der ganzen westlichen Welt umgesetzten technokratischen Programms. Es ist die von Ludwig von Mises und anderen „Austrians“ vorausgesehene Entwicklung, die stattfinden muss, wenn man dem Staat auch nur ein wenig die Erlaubnis gibt, in den Markt einzugreifen und dessen Ergebnisse zu „korrigieren“. Wenn wir erst einmal das Prinzip der Staatsintervention akzeptiert haben, so dozierte der große Denker der Wiener Schule der Nationalökonomie, dann führen oder verführen uns die unvermeidbaren, meist negativen, unbeabsichtigten Nebenwirkungen früherer Eingriffe immer wieder dazu, den Staat wiederholt um Rettung zu bitten – anstatt mit der alten Intervention aufzuhören. Diesen wiederholten Wunsch erfüllt uns der Staat selbstverständlich nur allzu gerne, da ihm damit Zuständigkeiten, Geld und Macht zufließen. Die Zahl der Zuträger, Abhängigen und Profiteure des Staates wächst dann auch, und schon bald ist selbst eine Verfassungsdemokratie kein Schutz mehr vor staatlicher Willkür.

Mises war ein Humanist. Deshalb übersah er den entscheidenden Punkt oder er scheute sich zumindest, diesen zu diskutieren: Gibt man dem Staat diese Erlaubnis, dann hat man ihn von Beginn an mit einer Autorität ausgestattet, die nur Gott zukommt. Ein solcher Schritt fällt natürlich leichter in einer Gesellschaft, in der der Glaube an Gott weitgehend abhandengekommen ist. Dies ist in der westlichen Zivilisation unter Intellektuellen mehrheitlich spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fall. Über das Schul- und Universitätssystem gelang es ihnen dann im 20. Jahrhundert, einer Mehrheit in ihren Völkern den Glauben an Gott auszutreiben oder diesen zumindest im Alltagsleben unwirksam zu machen. Aber: Irgendwer muss ja zuständig sein, irgendwer muss uns doch beschützen vor all der Unbill und all den Unwägbarkeiten des Lebens. Mehr noch: Irgendwer muss uns doch ins Paradies führen. Diese Rolle fiel automatisch dem Staat zu.

Die Folgen: Wem gottgleiche Autorität gegeben wird, der leidet irgendwann unter Größenwahn und verhält sich, wenn die Verhältnisse stimmen, irgendwann auch wie ein Gott. Er schwingt sich auf zum alleinigen Bestimmer über Leben und Tod. Weil er aber nicht Gott ist, funktioniert nicht alles so wie erwünscht. Leidtragende der Politik beschweren sich. Das löst im Träger der Autorität einen gottgewaltigen Zorn aus.

So geschehen in Kanada. Die meisten Zutaten für die am 14. Februar stattgefundene Inkraftsetzung des Notstandsgesetzes waren schon längst vorhanden. Etwa der Schutz, den gefügige Medien, alt und neu, den Mächtigen gewähren. Oder die massenhafte Aufhebung des Bankgeheimnisses, die im Prinzip schon lange vor sich herschlummerte, weil wir uns vor dem Terrorismus fürchteten – der wiederum erst aufgrund vorheriger staatlicher Interventionen entstanden war, siehe oben. Den Banken, die jetzt Konten ihrer dem Staat gegenüber sich nicht hinreichend unterwürfig verhaltenden Kunden sperren sollen, wird vom Staat ob dieses Vertrauensbruchs Straffreiheit versprochen. Ein ähnliches Privileg genießt die pharmazeutische Industrie im Hinblick auf Impfschäden schon lange, jener Präzedenzfall war also schon längst gesetzt. Libertäre haben immer wieder davor gewarnt, dem Staat solche Instrumente in die Hand zu geben. Weil aber der Staat in den Augen der meisten ein Gottersatz ist, wollte kaum jemand diese Warnung hören.

In Kanada gibt es eine Besonderheit, die in anderen Ländern – noch – zur Umsetzung eines offen totalitären Regimes fehlt. In anderen Ländern haben die Mächtigen etwas nachgegeben, als sie auf ernsten Widerstand stießen. Sogar in Österreich könnte die Impfpflicht wieder fallen, bevor sie umgesetzt wird, hört man. Was diesen Ländern noch fehlt ist ein Machthaber mit hinreichend ernsthafter Persönlichkeitsstörung. Im nordamerikanischen Land ist diese Voraussetzung gegeben, da Premierminister Justin Trudeau, wie ich in meiner Kolumne letzte Woche darstellte, ganz offensichtlich einen deftigen Vaterkomplex hat.

Die Logik der Technokratie führt zum Totalitarismus. In Kanada ist es jetzt so weit, und andere westliche Länder brauchen nur noch den passenden Psychopathen mit den passenden Persönlichkeitsstörungen an der passenden Stelle – was in technokratisch achtsam hergestellten Freiluftirrenanstalten, die alle westlichen Länder jetzt sind, keine allzu unwahrscheinliche Kombination ist –, plus ein auslösendes Ereignis, um den Deckel gänzlich zuzumachen. Was den jeweiligen Machthabern umso leichter fallen wird, als es nun in Ottawa einen Präzedenzfall gibt.

Wo besteht da noch Hoffnung? Widerstand ist noch immer möglich, vielleicht kommt es in Kanada sogar zu einem Generalstreik. Immerhin unterstützen dort laut Umfragen zuletzt 48 Prozent das Anliegen der Trucker. Aber die Machtverhältnisse erwecken nicht gerade Zuversicht, dass eine solche Strategie zum Erfolg führt. Dafür fehlt ein wichtiges Element. Noch jedenfalls, aber das könnte sich bald ändern.

Hoffnung besteht genau darin, zu erkennen, wo der falsche Weg begann, und die Konsequenz daraus zu ziehen. Und die bedeutet eine vollständige religiöse Umkehr. Das mag für manche Libertäre ein schwerer Brocken sein. Ich bitte aber folgendes Beispiel zu bedenken. Die Bilder der Hakenkreuz- und Konföderiertenflaggen – jeweils nur eine ganz am Anfang des Protests – wurde von der Technokratenseite gnadenlos ausgebeutet. Die parlamentarische Opposition offenbarte dann die Schwäche im Fundament ihrer Position. Wann immer Trudeau und Genossen durch berechtigte Fragen und Anwürfe in die Enge getrieben waren, kam keine sachliche Antwort, schon gar nicht ein Zugeständnis, sondern der Vorwurf, die Partei der Konservativen reihe sich ein mit „Rassisten, Sexisten, Homophoben, Transphoben“ und so weiter. Das Geiche geschah in den Medien im Hinblick auf die Trucker selbst.

Den so angeschwärzten Abgeordneten fiel nichts Besseres ein, als sich empört von den Flaggen zu distanzieren. Anstatt zu sagen: Ja, es gibt ein paar Irre überall, aber wir sind ein freies Land, in dem freie Meinungsäußerung unantastbar ist. Unantastbar deswegen, weil wir uns nur so der Wahrheit annähern können. Manche Leute schwingen eine Hakenkreuzflagge, andere die des Massenmordsystems der Sowjetunion, inklusive Hammer und Sichel, so geschehen in einer Gegendemonstration in Ottawa. Sollen sie doch. Deren Problem, nicht unseres, nicht Ihres. Und nun zurück zu unserer Frage, warum lockern Sie die Impfbestimmungen nicht, so wie es andere Länder bereits tun?

Weil sie das nicht sagt, spielt die politische Opposition, gewollt oder nicht, das üble Spiel der Technokraten mit. Der Grund, weshalb die Opposition nicht auf diesen naheliegenden Gedanken kam, ist folgender: Die Regierung Trudeau, wie alle derzeitigen Regierungen des Westens, wird von der Kraft einer Vision getragen. Diese Vision ist objektiv bösartig, aber die Regierung und die gesamte herrschende Klasse glauben, dass sie das makellos Gute tun. Sie tun es auf der Grundlage von Prinzipien. Diese erweisen sich bei näherer Betrachtung als zutiefst widersprüchlich, aber das spielt in der Freiluftirrenanstalt der modernen Kultur keine Rolle. Hinweise auf Widersprüche verpuffen wirkungslos. Sie haben Prinzipien; und auf diesen Grundlagen können sie ihr übles Spiel spielen, weil sie, solange sie nicht genauer hinschauen, dabei ein reines Gewissen haben.

Das Einzige, was in dieser Situation hilft, ist das Suchen und Finden eigener felsenfester Prinzipien und das Festhalten daran. Da bietet sich jenes Element an, das die westliche Zivilisation zu der Kultur werden ließ, die der Menschheit den größten Segen aller Zeiten bereitete – im materiellen Sinn, aber auch in Hinblick auf wissenschaftlichen Fortschritt, Bildung, Freiheit der Lebensführung, Menschenwürde und so weiter. Und dieses Element ist das Christentum.

Es gibt Zeichen, dass in dieser Krise, die uns so vieles „offenbart“, eine solche Umkehr beginnt: zum Beispiel eine Gruppe kanadischer Veteranen am 12. Februar. Weil die Behauptung herumschwirrte, die Trucker würden das Kriegsdenkmal vor dem Parlament entweihen, hatte die Stadtverwaltung Ottawas um das Kunstwerk einen provisorischen Zaun errichtet. In einem unten verlinkten Video ist zu sehen, wie Veteranen diesen Zaun in aller Seelenruhe abbauen und den Schnee und das Eis von den Stufen entfernen. Dann, nachdem einer von ihnen ein Mainstream-Kamerateam wie Jesus die Geldwechsler vertrieben hat, stellen sie sich auf den Stufen auf. Dort beten sie das Vaterunser und singen die Nationalhymne. Nichts Besonderes? Wenn inmitten unserer Gott vergessenden und verachtenden Kultur kriegsgestählte Männer öffentlich das Vaterunser aufsagen, dann ist das ein Zeichen eines tiefgreifenden Sinneswandels.

Etwas Ähnliches findet auch in Österreich statt, glaubt man den Ausführungen von Alexander Tschugguel. In einem unten verlinkten Interview mit lifesitenews.com erwähnt der laut Wikipedia „österreichische Aktivist des katholischen Traditionalismus“, dass es Gruppen gibt, die sich zur Abwendung der Corona-Diktatur zusammenfinden, um öffentlich den Rosenkranz zu beten. Ihnen gesellen sich, so Tschugguel, regelmäßig Leute hinzu, die ihnen sagen, dass sie nie zuvor gebetet haben.

Nicht nur im „gemeinen Volk“ scheint diese, wenn auch noch zaghafte Umkehr stattzufinden, sondern auch unter Intellektuellen. Der britische Journalist und langjährige Kämpfer gegen den Klimawahn James Delingpole bekennt sich jetzt öffentlich in verschiedenen Interviews zum christlichen Glauben und sagt, dass die abgrundtiefe Bösartigkeit, die er in der Corona-Krise wahrnimmt, ihn zu Gott geführt habe.

Ähnlich äußert sich Mark Crispin Miller. Der amerikanische Professor für Propaganda (!) und Medien an der Universität von New York sagte in einem Interview mit Tom Woods im vergangenen Dezember: „Diese dystopische Erfahrung hat mich spirituell sehr bewegt. Ich bin nicht der einzige Mensch, der sich früher als Linker bezeichnet hat und der jetzt so fühlt. Ich glaube, wir alle stehen dem Bösen Auge in Auge gegenüber. Ich glaube, dass dies ein zutiefst bösartiges Projekt ist. Ich denke, es ist ein eugenisches Projekt. Ich glaube, seine Urheber streben nach absoluter und permanenter Kontrolle und einer radikalen Reduzierung der Weltbevölkerung.“

Naomi Wolf, eine langjährige feministische Aktivistin, entdeckt derzeit ihre jüdischen Wurzeln und habe wieder angefangen zu beten, wie sie im Januar in einem Artikel auf ihrer persönlichen Website schrieb. Der Grund: „Der starke Eindruck des Bösen um uns herum in all seiner neuen Erhabenheit brachte mich dazu, auf eine neue buchstäbliche und unmittelbare Weise an das Vorhandensein, die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer Gegenkraft zu glauben – die eines Gottes. Es war fast ein negativer Beweis: Ein so großes Übel muss bedeuten, dass es einen Gott gibt, auf den es seine Bösartigkeit richtet.“

Auf Seiten, die die jüngste Entwicklung in Kanada kommentieren, etwa auf offguardian.com, wird aus dem Rütlischwur aus Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ zitiert: „Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht, // Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, // Wenn unerträglich wird die Last – greift er // Hinauf getrosten Mutes in den Himmel, // Und holt herunter seine ew’gen Rechte, // Die droben hangen unveräußerlich // Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.“

Im nächsten Teil, der nicht zitiert wurde, ist vom „Schwert“ als „letzte[m] Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will“ die Rede. Nun, in Europa ist uns das schon lange genommen – zu unserem Schutz selbstverständlich. Auch den meisten Kanadiern. Nicht so den US-Amerikanern. Vielleicht aufgrund berechtigter Angst vor dem von Schiller propagierten Tyrannenmord haben dort einige Gouverneure vom endgültigen Wahnsinn deutlicher Abstand genommen als im Rest der westlichen Welt.

Doch das sind Ausnahmen von der bösartigen Regel. Wesentlicher für die wiederzuerringende Freiheit ist, dass Menschen unterschiedlichster Hintergründe vermehrt und verstärkt überhaupt „in den Himmel greifen“, weil sie dort die Quelle ihrer „unveräußerlichen Rechte“ entdeckt haben.

Und dabei dem christlichen Prinzip der Feindesliebe treu bleiben. Eine führende Aktivistin des Truckeraufstandes, Tamara Lich, veröffentlichte am Abend vor ihrer bereits von ihr erwarteten Festnahme ein Video, in dem sie ihre Mitstreiter zum gewaltlosen Widerstand ermahnte. Insbesondere diejenigen, die „Fuck Trudeau“-Schilder und Fahnen tragen, erinnerte sie daran, dass auch der Premierminister „drei wunderbare Kinder“ habe. Über die Polizei sagt sie: „Bitte betet für sie und vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“

Dem aus Polen stammenden Priester Artur Pawlowski, der seit Beginn der Corona-Krise den Tyrannen seiner Wahlheimat Calgary in Alberta und der ganzen Welt gezeigt hat, was Widerstand ist, macht keiner was vor. Der wieder einmal in Haft sitzende Geistliche agiert auf der Basis seines unerschütterlichen Glaubens.

Nicht zu vergessen in dem Zusammenhang ist der Kanadier Jordan Peterson, der mit seiner grundehrlichen tiefenpsychologischen Suche nach Wahrheit in der Bibel nicht nur sich selbst, sondern zahllosen Menschen den christlichen Glauben nähergebracht hat. Die Souveränität, mit der er die zahllosen bösartigsten Anfeindungen behandelt, ist eine – oft religiöse – Inspiration für Menschen weltweit. Leute, die seit Langem, zur Freude bösartiger Menschen, von entkernten, korrupten oder unterwanderten Kirchen nicht mehr erreicht werden können.

Robert Malone, Miterfinder der mRNA-Technologie und seit seiner eigenen Corona-Impfung, die ihm üble Nebenwirkungen bescherte, ein prominenter Impfskeptiker, spricht bereits davon, dass er als Antwort auf den „Great Reset“ den Beginn eines „Great Awakening“, einer großen Erweckung also, sieht. Zwar erwähnt er in dieser Rede oder in diesem Abschnitt die christliche Religion nicht. Aber er spricht bereits ihre Sprache.

Es sieht so aus, dass es nicht weniger als einer massenhaften religiösen Umkehr und Erweckung bedarf, um uns aus dem tiefen Loch zu holen, in dem wir derzeit weltweit stecken. Ich kann die Leser nur ermutigen, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen und entsprechend zu handeln.

