Make love not law Sitzstangen für Greifvögel

19. Februar 2022

Seltsame Dinge geschehen

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 220, März 2022.

Als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ende Januar 2022 in der Berliner Bundespressekonferenz mit pandemieresistenter FFP2-Maske auftrat, um der neugierigen Journalistenschar mittels 31 Punkten zu erläutern, wie man „Wohlstand“ künftig richtig zu messen habe, da fiel nach Mitteilung des „Handelsblatts“ auch der Satz: „Am Ende wächst die Wirtschaft auch, wenn wir Pyramiden bauen.“ Zu diesem Zeitpunkt wusste die breite Öffentlichkeit noch nicht, was nur zwei Tage später Thema wurde: Alle 60 großen Talbrücken der Bundesautobahn 45 müssen abgerissen werden. Wohlstand durch Wachstum kann also bedeuten: Bauen wir 60 Pyramiden in die Täler und fahren wir künftig mit unseren Teslas über deren Spitzen. Oder vielleicht auch nicht mit unseren Teslas. Denn ausgerechnet die zeigen sich wenig haltbar. Zeitgleich mit dem Brückenfiasko wird öffentlich, dass jeder zehnte Tesla schon den ersten TÜV-Termin nicht besteht. „Nur Dacia ist schlechter“ vermeldet „ntv“ als Fernsehsender trocken. Rumänien ist also die letzte Hoffnung des Besserseins im westlichen Autobau? Haben wir am Ende umsonst hektarweise Brandenburger Wald gerodet?

Es ist unübersichtlich geworden in der Welt. Jene, die eben noch die Weltmeere im Plastik von Strohhalmen untergehen sahen, fluten die Ozeane nun mit dem Kunststoff aus Gesichtsmasken und Antigen-Schnelltest-Kästlein. Es sind dieselben Gestalten, die keinen „Gen-Mais“ aßen und genetisch veränderten Tomaten aus dem Weg gingen, als handelte es sich um einen drehmomentstarken Benziner-SUV mit tiefergelegtem Geländefahrwerk. Ganz überwiegend befürworten Anhängerinnen der Grünen und Sozial*demokraten, aber wohl auch christlich Demokratisierende derzeit angeblich die Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht. Es scheint also Menschen in diesen Gruppen zu geben, die zugleich glauben, man müsse die Erdatmosphäre ganz naturbelassen ohne jedes zusätzliche Kohlenstoffatömchen erhalten, um den Weltuntergang abzuwenden, man dürfe aber den menschlichen Organismus mit experimentellen prophylaktischen, genetischen „Impfarzneien“ behandeln, ohne dass daraus Gefahren entstünden. Die intellektuelle Überforderung ist offenbar immens.

Leni Breymaier beispielsweise, amtlich Magdalena Breymaier aus Ulm, ist seit 2017 SPD-Bundestagsabgeordnete. Nach einer sechsjährigen Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau hatte sie sich 1982 zur Substitutin qualifiziert. Wikipedia beschreibt dieses Tätigkeitsgebiet: „Zu den Aufgaben zählen die Sortimentsgestaltung, die Disposition und die Lagerhaltung sowie die Präsentation der Ware.“ Frau Breymaier saß von 2008 bis 2015 im Senat des Verfassungsgerichtshofes von Baden-Württemberg als „Mitglied ohne die Befähigung zum Richteramt“. Am 5. Mai 2020 stellte sie auf ihrem Twitter-Kanal um 15:03 Uhr klar: „All die, die den kompletten Unsinn einer Impfpflicht in die Welt setzen, sollte man in die Pflicht nehmen können, für den Schaden, den sie damit anrichten, aufzukommen.“ Am 26. Januar 2022 schrieb sie auf „abgeordnetenwatch“ einem Herrn M.: „Ohne eine Impfquote von mehr als 90 Prozent bekommen wir die Pandemie langfristig nicht in den Griff. Dies lässt sich nur durch eine allgemeine Impfpflicht erreichen.“ Aus der Verfassungsrichterin ohne Befähigung zum Richteramt ist also nach nur sieben Jahren nun eine Ärztin ohne Approbation geworden. Während Robert Malone – der Miterfinder der mRNA-Technik – in einem dreistündigen Interview bei Joe Rogan kleinteilig erläutert, warum das massenhafte „Impfen“ gegen ein Coronavirus weder für den Einzelnen noch gar für die Weltbevölkerung insgesamt einen Vorteil bringen kann, während Michael Yeadon – der ehemalige Vizepräsident und Wissenschaftsvorstand im US-amerikanischen Pfizer-Konzern – eine strafrechtliche Verfolgung des amtierenden Pfizer-CEOs Albert Bourla fordert und während mehrere verstörende Videos von Anthony Fauci kursieren, die erhebliche Nebenwirkungen der nicht nach den Regeln der Kunst abschließend erforschten „Impfarzneien“ nahelegen – währenddessen wird aus der Gewerkschafterin eine epidemiologisch versierte Humanmedizinerin?

Interessant immerhin ist, dass sie mit ihrem Tweet aus dem Mai 2020 noch davon sprach, es müsse jemand, der eine Impfpflicht herbeirede, für Schäden aufkommen, die dadurch entstünden. Die vormalige Einzelhandelssubstitutin erinnert sich also wohl doch noch daran, dass es im Supermarkt der 1970er- und 1980er Jahre Ärger gab, wenn jemand beispielsweise ein Regal zum Einsturz brachte. Bundestagsabgeordnete haften zwar nicht für Schäden, die sie verursachen. Die Hersteller von Impfarzneien sind auch von der Haftung für ihr Produkt freigestellt. Für angerichtete Schäden „aufkommen“ müssen aber im Zweifel all jene, denen die kollektive Impfwut den Herzmuskel entzündet oder sonstigen Dauerschaden gestiftet hat. In dem ganzen Trubel hätte ich fast übersehen, dass man in Dänemark schon im vergangenen Oktober konstatierte: „Offenbar illegal: Massentötung der 13,5 Millionen Nerze in Dänemark wegen Covid-19“. Ob sie es bleiben wird? Zeitgleich mit dem Todesurteil für 60 BAB-45-Brücken wird eine neue Studie aus Hongkong bekannt: Die ersten beiden Fälle einer „hamster-to-human-transmission of the coronavirus“ sind bestätigt. Wer, frage ich mich, forscht eigentlich an solchen Themen? Nerze ohne Befähigung zum Richteramt? Hamster ohne Approbation? Transsilvanische Fledermäuse ohne epidemiologische Expertise?

In meinem Bekanntenkreis unterscheide ich aktuell drei Gruppen von Ärzten. Gruppe eins rät dringend und unbedingt zur Impfung gegen Corona. Dass das SARS-CoV-2 schon lange nicht mehr existiert und hinfort mutiert ist, gilt nicht als Gegenargument. Ärmel hoch, für Deutschland! Gruppe zwei hält die gentechnische Manipulation mit experimentellen Stoffen für unverantwortbar, vielleicht sogar für tendenziell mörderisch. Mittels der Forschung zur Homepage „How bad is my batch“ legen die Mitglieder dieser Gruppe dar, wie wahrscheinlich es ist, dass man stirbt, wenn man die Charge x oder y erwischt hat. Gruppe drei befindet sich inmitten der Gruppen eins und zwei. Man weiß nicht, schwankt, wägt ab. Ratlos steht der Jurist zwischen allen drei Gruppen. Und nun?

Erster Szenenwechsel: Berlin, Tiergarten, kurz nach Mitternacht. Eine Gruppe von mehreren Hundert Unbekannten bewegt sich scheinbar ziellos durch den Park. Ihnen entgegen kommen einige Fußgänger. Ahnungslos, arglos, wehrlos. Einige Rädelsführer der Hundertschaft stürmen plötzlich unter dem zustimmenden Jubel der Zurückbleibenden auf die Passanten, werfen sie um und setzen ihnen Injektionen mit weitgehend unbekanntem Inhalt in die Oberarme. Zwei Jahre später sind alle Täter gefasst und wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. „Impfen darf nur ein Arzt“, erklärt der Richter in der mündlichen Urteilsbegründung.

Zweiter Szenenwechsel: Berlin, Bundestag, kurz nach Mittag. Eine Gruppe von mehreren Hundert Abgeordneten debattiert scheinbar ziellos im Plenum. Einige Fraktionsmitglieder stellen schließlich unter dem zustimmenden Applaus ihrer Kollegen Gesetzgebungsanträge. Kurze Zeit später senken Ärzte den Bürgern Injektionen mit weitgehend unbekanntem Inhalt in die Oberarme. „Gesetze zur Impfpflicht darf das Parlament machen“, erklärt der Staatsrechtler. Auch dann, wenn die Legitimationskette zwischen Wählern und Geimpften so lang ist, dass sie um die ganze Welt reicht?

Dritter Szenenwechsel: Ich sitze in Düsseldorf und trinke ein Glas Rheinwasser. Mir gegenüber wird ein französisches Tafelwasser verköstigt. Es kommt in einer 100 Prozent recycelbaren Plastikflasche. Vielleicht hat ein vor den Russen geflohener kanadischer Trucker das Quellwasser quer durch Europa gefahren? Muss ich ein schlechtes Umweltgewissen haben, wenn ich ein Glas davon trinke? Nein! Denn der Hersteller garantiert sein naturbewusstes Engagement: Er finanziert „Sitzstangen für Greifvögel“. Beruhigt greife ich nun wie ein Vogel zum Glas. Vor meinem geistigen Auge baue ich pyramidale Refugien für Fledermäuse, denen mit brennenden Teslabatterien der Weg über die die A45 bis nach Lüdenscheid geleuchtet wird. Dort, sagt man, gäbe es die besten Augenärzte. Albert Bourla ist Tierarzt. Lothar Wieler ist Tierarzt. Mögen sie Magdalena und allen anderen Marien das Licht bringen.

