Bürokratiedenken – das Entsorgungsdilemma Wohin nun mit der toxischen Plörre?

15. Februar 2022

Konsequenzen aus dem absehbaren Scheitern der „Impfpflicht“

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Der Staatsbürger muckt auf – Österreich hat Schwierigkeiten bei der Umsetzung der „allgemeinen Impfpflicht“, und in Deutschland scheren die Länder vermeintlich aus der Umsetzung der medial als „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ getarnten Meldepflicht und dem Neueinstellungsverbot von „Ungeimpften“ aus. – „Impfpflicht“ setze ich jeweils in Anführungszeichen, weil es ja bekanntlich weder um eine Impfung noch um eine gültige Pflicht geht, sondern um die Nötigung durch den Staat, sich irgendwelche experimentellen Stoffe injizieren zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar tapfer und auftragsgemäß die Eilanträge beiseitegewischt, treuherzig beteuernd, dass man es dazu hatte vermeiden können, Experten anzuhören, die die Stoffe nicht großartig und wirkungsvoll finden. In der Hauptsache sei noch nicht entschieden; die verbeamteten Richter finden es ohne Weiteres zumutbar, wenigstens vorübergehend den Beruf wechseln zu müssen, wenn man sich nicht dem Diktat beugen möchte, und ein paar Jahre auf die endgültige Entscheidung zu warten. In der Risikoabwägung musste die gestalterische Freiheit des Gesetzgebers vor dem widerborstigen Pöbel geschützt werden. – Das ist verantwortungsvolle, am Gemein-, Pharma- und Politwohl orientierte moderne Justiz.

Der weitere Ablauf über die nächsten Monate bis zum Herbst wird also sein, wie in möglichst großer Unsicherheit zur steten Dauerbeschäftigung aller lokal Beteiligten und zur medialen Unterhaltung aller die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ in Deutschland nicht umgesetzt wird, während das Gesetz dazu erhalten bleibt. Das Großartige am bürokratischen Apparat ist, dass er sich nicht nur komplett selbst beschäftigen kann, ohne dass ihn irgendjemand bräuchte; er kann auch noch alles andere dabei lahmlegen und von jeder produktiven Tätigkeit abhalten. Der Ruf nach Klärung und einem Machtwort der Politik wird daher immer lauter werden. In der Zwischenzeit bereitet diese dann aber auch den großen Masterplan vor zur Zerschlagung des gordischen Knotens: die „allgemeine Impfpflicht“ für alle. Man kann sich bereits den Stolz und die Pose der Genugtuung der Politkonstrukteure ausmalen, mit der sie wohlwollend den Jubel der Menge zu dieser glorreichen Tat der Befriedung jeglicher Spaltungen zur Kenntnis zu nehmen gedenken. Die medialen Huldigungen werden gar kein Ende nehmen wollen …

Allein, so wird das nicht klappen. Dem Pöbel schwant schon längst nichts Gutes mehr, und im Sommer wird das Spazierengehen noch lustiger als im Winter. Er wird widerborstig bleiben und sich einfach widersetzen. Es fehlt ihm an jeglichem Verständnis, dass die Politik und der bürokratische Komplex überhaupt nicht anders können, als die Injektionen zu erzwingen, denn wie bekannt wurde, hat die Regierung 2021 in Summe immerhin 554 Millionen Impfdosen bestellt – den größten Teil noch vor der Wahl, als bekanntlich noch gar nie niemand an die zwangsweise Verabreichung auch nur dachte. Vermutlich ist da bei manch einer Bestellung versehentlich das Komma verrutscht – auf die eine oder andere Null mehr oder weniger kommt es in Regierungskreisen ja schon lange nicht mehr an. Ministerialbürokraten sind mit dem Rechnen etwas langsam, aber alle paar Monate stellen sie fest, dass die eben beschlossene soundsovielte Boosterdosis mal Anzahl der Bevölkerung immer noch nicht reicht, um das Zeug loszuwerden. Mit der absehbaren Nichtumsetzung auch der „allgemeinen Impfpflicht“ wird der nur seiner allgemeinen Pflicht nachgehende bürokratische Apparat in immer noch größere Bedrängnis kommen und auf immer abstrusere Ideen verfallen, denn es gibt bisher nur eine zugelassene Entsorgung des Stoffs, nämlich die Verklappung in die Körper der Staatsbürger, egal ob groß oder klein, jung oder alt, dick oder dünn, krank oder gesund; spielt alles keine Rolle und interessiert auch keinen, der Stoff muss halt nun einmal weg, und zwar auf einem bürokratisch zugelassenen Weg. Schließlich muss alles seine Ordnung haben. Ein Endlager ist bislang nicht vorgesehen – die Suche und Erkundung könnte leicht 20 Jahre oder länger in Anspruch nehmen, wobei mit bürgerlichen Protesten zu rechnen ist, denn wer will den Rotz schon in seiner Nachbarschaft wissen? Einfach in den Wald oder ins Meer kippen und Schwamm drüber, das ist mit den Grünen in der Regierung auch nicht so einfach möglich, geschweige denn die Entsorgung in Entwicklungsländer gegen Bezahlung zu beauftragen, wo die dortigen sozialistischen Clanstrukturen auf einen höheren Anteil an Kapitalimport zur Bedienung ihrer Beuteverteilungsstrukturen angewiesen sind und für diese Zwecke auf die Entwicklung etwas pragmatischerer und unbürokratischer Entsorgungsstrukturen für Müll aller Art spezialisiert sind. Dafür können sie im Allgemeinen darauf verzichten, ihre Untertanen auf direktem Weg als Deponien zu nutzen.

Es müssen also bürokratische Lösungen für das Entsorgungsdilemma her, wenn die „Pandemie“ tatsächlich endlich ein Ende finden soll. Hier muss geholfen werden, wenn wir irgendwann unsere Ruhe haben wollen – zumindest braucht der Apparat etwas, womit er sich beschäftigen kann, Gutachten erstellen lassen und Talkshows füttern, ohne dass es allzu bedrohlich für normale Menschen wird. Ernstgemeinte Lösungsvorschläge für das Entsorgungsproblem richten Sie daher bitte ausführlich und zahlreich an das Ministerium für Volksgesundheit. – Aber bleiben Sie bitte sachlich und ernsthaft: Nicht einmal eine Million Impfdosen könnte man dorthin spritzen, woran Sie jetzt gerade denken.

Bundesverfassungsgericht – Erfolgloser Eilantrag zur Außervollzugsetzung der „einrichtungs- und unternehmensbezogenen Nachweispflicht“ nach § 20a Infektionsschutzgesetz

Deutscher Bundestag – Rund 554 Millionen Impfdosen bestellt