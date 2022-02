Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2022 Die Wiederwahl Steinmeiers

14. Februar 2022

Ein überfälliger Rant

von Michael Werner

Die Frage, die „Die Welt“ unlängst stellte, was Frank-Walter Steinmeier zum idealen Bundespräsidenten noch fehlt, kann ich mit nur einem einzigen Wort beantworten: alles. Und zwar wirklich alles.

Lassen wir mal außen vor, dass das Amt des Bundesgrüßaugusts letztendlich nur der nutzlose Wurmfortsatz eines übelriechenden, vor sich hin gärenden, von Krebsgeschwüren zersetzten Gedärms namens „Regierung“ ist, und tun wir stattdessen mal kurz so, als nähmen wir den schlecht inszenierten Mummenschanz um diesen unseligen Frühstücksdirektor ernst.

Auf der offiziellen Website des Bundespräsidenten steht zu lesen: „Auch wenn es keine Vorschrift im Grundgesetz gibt, die dem Bundespräsidenten politische Stellungnahmen ausdrücklich verbietet, so hält sich das Staatsoberhaupt in aller Regel mit öffentlichen Äußerungen zu tagespolitischen Fragen zurück. Das Bundesverfassungsgericht spricht davon, es entspräche den verfassungsrechtlichen Erwartungen an das Amt des Bundespräsidenten und der gefestigten Verfassungstradition, dass der Bundespräsident eine gewisse Distanz zu Zielen und Aktivitäten von politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen wahre (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 10. Juni 2014 – 2 BvE 2/09, 2 BvE 2/10).

Dies gilt insbesondere in Bezug auf parteipolitisch umstrittene gesellschaftliche Fragen. Die vom Bundespräsidenten gewahrte parteipolitische Neutralität und Distanz zur Parteipolitik des Alltags geben ihm die Möglichkeit, klärende Kraft zu sein, Vorurteile abzubauen, Bürgerinteressen zu artikulieren, die öffentliche Diskussion zu beeinflussen, Kritik zu üben, Anregungen und Vorschläge zu machen.“

Wenn wir das wörtlich nehmen, können wir getrost festhalten: Diesem Anspruch ist Frank-Walter Steinmeier nicht einen einzigen Tag seiner Amtsführung auch nur ansatzweise gerecht geworden.

Und zwar nicht etwa deshalb, weil er an dieser Aufgabenstellung kläglich gescheitert ist, da er ihr nicht gewachsen war, sondern weil er es gar nicht erst versucht hat. Und damit nicht genug: Er brachte noch nicht einmal den minimalen Funken Anstand auf, wenigstens den Anschein zu wahren, als hätte er sich zumindest bemüht.

Nein, ganz im Gegenteil: Dieser kleinkarierte Spaltpilz hat sich stets ungeniert offen und mit klarer Ansage über dieses – durchaus sinnvolle – ungeschriebene Gesetz der tagespolitischen und gesellschaftlichen Neutralität hinweggesetzt und dabei nie einen Hehl gemacht aus seiner totalitär-linksradikalen Geisteshaltung und seiner darauf fußenden abgrundtiefen Verachtung für individuelle Freiheit, Wettbewerb der Ideen und echte Vielfalt. Keine Gelegenheit hat er ausgelassen, immer mehr Öl ins Feuer zu gießen, statt zu schlichten und Brücken zu bauen. Er hat sein Amt und die damit verbundene mediale Präsenz stets schamlos missbraucht, um auf widerwärtigste Art gegen Menschen mit anderer (sprich: nicht linker) Meinung zu hetzen.

Selbst mit eklatantesten Widersprüchen hatte er nie das geringste Problem:

Im November 2016 weigerte er sich, Donald Trump zum Wahlsieg zu gratulieren. Nur zwei Jahre und vier Monate später war es ihm jedoch eine Herzensangelegenheit, den blutrünstigen Unterdrückern, Massenmördern, Antisemiten und Holocaustleugnern des iranischen Mullah-Regimes zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution zu gratulieren – und das gleich im Namen aller Landsleute.

Unlängst rief er die „Zivilgesellschaft“ auf, sich friedlichen Spaziergängern in den Weg zu stellen, die es wagen, nicht in seinem Sinne von ihren verfassungsgemäßen Rechten Gebrauch zu machen, um diese dann sogleich als (wörtlich) „Demokratiefeinde“ und (sinngemäß) Gemeinwohlschädlinge zu markieren und für vogelfrei zu erklären. Aber wenn jedes Jahr am 1. Mai staatlich alimentiertes arbeitsscheues Gesindel zum „Tag der Arbeit“ in Berlin und Hamburg ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legte und nebenbei rund hundert Polizeibeamten ein paar Tage Sonderurlaub im Krankenhaus spendierte, hüllte sich der gar nicht mal so heimliche Sympathisant Genosse Frank-Walter stets in brüllend lautes Schweigen, um die „Zivilgesellschaft“ bloß nicht aus dem Wachkoma zu rütteln.

So mag es auch nicht weiter verwundern, dass Steinmeier sich keine Pause gönnte, seiner bisherigen Agenda konsequent treu zu bleiben, weshalb er gleich seine erste Ansprache nach der angenommenen Wiederwahl vollumfänglich als Vehikel für seine gewohnte Hetz- und Spalt-Rhetorik nutzte.

Das alles ist jedoch gar nicht weiter schlimm – er ist halt, wie er ist, dieser Steinmeier, und kann nicht raus aus seiner Haut. Das weiß man nun schon lange genug, der Mann verhält sich schließlich nicht erst seit gestern so. Ohne Scheuklappen und mit klarem Blick hätte man es sogar vorher schon ahnen können.

Wirklich schlimm ist, dass er trotzdem wiedergewählt wurde.

Wirklich schlimm ist, dass der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in kompletter Verdrehung der Tatsachen postulierte, er traue Steinmeier zu, das Land in schwieriger Zeit zusammenzuhalten, denn Steinmeier könne Brücken bauen.

Wirklich schlimm ist, dass auch Agrarminister Cem Özdemir in ebenso kompletter Verdrehung der Tatsachen Steinmeier als guten Bundespräsidenten lobte. „Er hat in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass er einer ist, der das Land zusammenhalten kann.“ Steinmeier habe gezeigt, dass er in Zeiten zunehmender Polarisierung die Gesellschaft zusammenhalten könne, so Özdemir weiter. „Genau das macht er, darum werde ich ihn wählen.“

Wirklich schlimm ist, dass sogar ein angeblicher Liberaler wie Christian Lindner in kompletter geistiger Umnachtung twitterte: „Er ist eine berechenbare Größe und eine Stimme für das Beste, was unsere Demokratie ausmacht.“

Wirklich schlimm ist, dass nicht nur die drei Parteien der regierenden Ampelkoalition Steinmeier erwartungsgemäß wiederwählten, sondern sogar die Union, deren bayerischer Vortänzer Markus Söder sich noch nicht mal entblödete, ebenfalls in kompletter Verdrehung der Tatsachen zu twittern: „Seine Souveränität in diesen wirren Zeiten ist sehr wohltuend. Er hat als Bundespräsident sein Amt immer frei gehalten von Parteipolitik. Deutschland hat ihm viel zu verdanken.“

Wirklich schlimm ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht sein eigenes Urteil vom 10. Juni 2014 irgendwie verlegt zu haben scheint. Oder hat man etwa nach dem letzten Candle-Light-Dinner im Kanzleramt versehentlich die übrig gebliebenen Würstchen darin eingewickelt, für den Hund zu Hause? Kann ja mal passieren …!

Am allerschlimmsten ist jedoch das (erneute) Vollversagen der gesamten deutschen Mainstream-Medienlandschaft als „vierte Gewalt im Staat“, die all diese Infernalitäten, Anmaßungen, Amtsmissbräuche, Grenzüberschreitungen und Tabubrüche des Schandflecks von Bellevue nicht nur nicht skandalisiert oder wenigstens kritisch thematisiert, sondern uns zuerst kackdreist als Normalität verkauft und dann auch noch frenetisch gefeiert hat.

Ein letzter verbliebener Rest marktwirtschaftlich anmutender Konkurrenz zwischen den Presseerzeugnissen beschränkt sich auf den Versuch, einander auf eine Art, die ein wenig an pubertierende Jungs beim Wett-Onanieren erinnert, mit Lobhudelei und Jubelarien auf das frisch im Amt bestätigte Staatsoberhaupt zu übertrumpfen – und das mit einer Hingabe und vor allem Freiwilligkeit, die am anderen Ende der Welt einem gewissen Sympathieträger namens Kim Jong-un vor Neid die Pomade aus dem Haar schleudern dürfte.

Erwartungsgemäß ganz weit vorne: die zwangsgebührenfinanzierte Staatspropaganda-Lügenfunk-Anstalt ARD, die dem schlimmsten Hetzer und Spalter, der jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein so hohes Staatsamt innehatte, ein filmisches Porträt widmete mit dem kafkaesken Titel „Der Brückenbauer“.

Doch halt, unsere knallhart investigativ recherchierenden Qualitäts-Journalisten waren keineswegs untätig, denn sie haben tatsächlich noch einen handfesten Skandal im Zusammenhang mit der Bundespräsidenten-Wahl aufdecken können: Die AfD hat mit dem Ökonomen, Bestseller-Autoren und CDU-Mitglied Prof. Dr. Max Otte einen eigenen Gegenkandidaten nominiert. So konnte dann etwas, das in jeder noch halbwegs normal tickenden Gesellschaft achselzuckend als völlig normaler demokratischer Vorgang abgetan worden wäre und aufgrund der Chancenlosigkeit des Bewerbers eh keinen Hund hinterm Ofen hervorgelockt hätte, ein paar Tage lang auf maximaler Empörungsstufe als die neueste Sau durchs mediale Dorf getrieben werden. Kaum ein Artikel über Otte, in dem irgendein zu Recht unterbezahlter Schmierfink der Versuchung widerstehen konnte, über jedem Absatz mindestens einmal die Top-five-Meilensteine linken Framings wie „Crash-Prophet“, „rechtspopulistisch“, „ultrakonservativ“, „umstritten“ und „AfD-nah“ zu erbrechen.

Allerdings ist Max Otte für mich persönlich der heimliche Sieger, da er mit dem absoluten Hauptgewinn nach Hause geht: Die linksgedrehten Christdemokraten werden den Fremdgänger nun wohl exkommunizieren. Friedrich lo vult.

Am Rand der schnieken Party gab es noch einen Sturm im Wasserglas: Mindestens ein illustrer Paradiesvogel, den die viermal umbenannte Stasi- und Mauermörder-Partei SED, derzeit firmierend als „Die Linke“, zur Bundesversammlung entsandt hatte, erregte – vornehmlich in konservativen Kreisen – einiges an Unmut; man fühlte sich wohl von den Poststalinisten aus den Restbeständen der ersten DDR verhöhnt.

Das mag man sehen, wie man will, jedoch muss man die Linkspartei hier ausnahmsweise mal lobend erwähnen, denn auch sie hat mit dem Sozialmediziner Gerhard Trabert einen eigenen Gegenkandidaten aufgestellt, ebenso wie die „Freien Wähler“, die mit der Astrophysikerin Stefanie Gebauer sogar eine Frau ins Rennen schickten. Der Linken, der AfD und den „Freien Wählern“ kann man also wenigstens nicht vorwerfen, an der Perpetuierung des grauen Grauens an der Staatsspitze für weitere fünf Jahre mitgewirkt zu haben.

So nahm dann die Wahl, die aufgrund des bereits im Vorfeld feststehenden Gewinners eh nur eine Farce war, ihren vorhersehbaren Lauf, und Deutschland bekommt wieder – anders kann man es leider nicht ausdrücken – genau den Präsidenten, den es sich redlich verdient hat.

Der Bundespräsident – Verfassungsrechtliche Grundlagen