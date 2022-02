Trucker-Aufstand in Kanada Warum dort, warum jetzt?

14. Februar 2022

Wer am Rand der Zivilisation lebt, spürt akuter, dass, wenn, weshalb und durch wen sie gefährdet ist

von Robert Grözinger

In Kanada, wo der in der Welt derzeit größte Aufstand gegen fortgesetzte strenge Corona-Maßnahmen stattfindet, steht die Lage bei Niederschrift dieser Kolumne Spitz auf Knopf. Die Trucker, von denen der Aufstand vor zwei Wochen ausging, können zwar regional ein paar Erfolge feiern – die Provinzen Alberta, Saskatchewan, Québec und Prince Edward Island haben Lockerungen der Pandemiemaßnahmen in Aussicht gestellt –, aber der Auslöser und Hauptgrund der Aktionen besteht weiter. Laut einer Regelung, die Mitte Januar in Kraft trat, müssen kanadische Lastwagenfahrer bei Einfahrt in ihr Land einen aktuellen Impfnachweis vorzeigen oder für 14 Tage in Quarantäne – was für die nach offiziellen Angaben etwa zehn Prozent ungeimpften Brummis einem Berufsverbot gleichkommt.

In diesem Artikel geht es nicht darum, die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen zu diskutieren. Hier geht es darum, weshalb auf der ganzen Welt gerade in Kanada dieser Aufstand stattfindet. Wie so oft in vergangen Jahren tauchen auch in diesem Fall Verschwörungstheorien auf, nach denen dies ein Zeichen gesteuerter Veränderung sein soll. Eine solche Theorie ist nicht nötig, wenn man eine gewisse, in der Elite vorherrschende Mentalität in Betracht zieht, für die es jede Menge Zeichen gibt.

Die kanadische Regierung hat eine Gruppe in die Enge getrieben, die sich ihrer Bedeutung sehr wohl bewusst ist. Das war wohl ein taktischer Fehler. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Weit mehr als die zehn Prozent Ungeimpften und weit mehr als nur Trucker beteiligen sich derzeit an den Protesten. Impfbefürworter begründen ihre Position immer wieder mit dem Begriff „Solidarität“. In der von den Truckern „besetzten“ Hauptstadt Ottawa können sie gelebte friedliche und fröhliche Solidarität sehen – einschließlich einer Hüpfburg für Kinder, die den Bürgermeister Ottawas an den Rand des Wahnsinns treibt und somit auch zur Belustigung der Erwachsenen beiträgt.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Corona-Restriktionen in Kanada nach Australien zu den schärfsten in der westlichen Welt gehören, sehe ich zwei Hauptgründe, weshalb dieses Land zum Brennpunkt und zur Inspiration weltweiter Proteste und Aktionen gegen restriktive Maßnahmen im Namen der Pandemiebekämpfung wurde. Keiner davon hat mit einer Verschwörung zu tun. Der erste ist in der Geographie zu finden, der andere in der Persönlichkeit des Premierministers Justin Trudeau.

Zunächst die Geographie. Kanada ist ein großes, weitgehend dünn besiedeltes Land. Vor Kurzem ging aus ihm das Phänomen Jordan Peterson hervor. Der Psychologieprofessor an der Universität Toronto begann vor etwa sechs Jahren, einigen irrationalen, in Gesetzesform gegossenen Zumutungen der „Progressiven“ die Stirn zu bieten. Trotz extremer Anfeindungen und Versuche, ihn aus dem Job zu ekeln, blieb er standhaft. Er ist jetzt ein globaler Superstar, insbesondere, aber nicht nur unter jungen Männern, gerade weil seine tiefenpsychologischen Überlegungen zur Heilung der seit Jahrzehnten schwer verunsicherten und verletzten Männerseele und damit zur Heilung der westlichen Zivilisation beiträgt. Ich glaube, diese beiden Phänomene, Jordan Peterson und der Trucker-Aufstand, haben eine gleiche Ursache in einer geographischen Besonderheit des Riesenlandes nördlich der USA.

Peterson wurde in Edmonton, der Hauptstadt der Provinz Alberta, geboren und wuchs dort auf. 50 Kilometer nördlich von Edmonton, so erzählte es Peterson in einem Interview einmal, höre die nordamerikanische Prärie auf und fange die Tundra an. Mit anderen Worten: Peterson wuchs am topographischen und klimatologischen Grenzgebiet der westlichen Zivilisation auf. Die Grundlage aller Zivilisationen ist die Landwirtschaft, da sie ein sonst unnötiges vorausschauendes Planen voraussetzt, das sich auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt. In der Tundra kann man zwar jagen, fischen, Holz fällen und Rohstoffe fördern, nicht aber Kulturpflanzen anbauen oder Viehbestände halten.

Der Westen ist die expansivste Zivilisation überhaupt und die erfolgreichste dazu, wenn man bedenkt, dass aus ihr allein die industrielle Revolution hervorging, ohne die die meisten Leser dieses Artikels vor Erreichen des fünften Lebensjahres gestorben wären und der Großteil des Rests keine 50 Jahre alt würden oder geworden wären. Aber sogar für den Westen, als Zivilisation, ist an der Tundra die Grenze. Weiter kam er bisher nicht. Sicher, er greift dort hinein, er greift sogar bis zum Mond und darüber hinaus. Aber ein zivilisatorisches, also „ziviles“ Leben ist dort nur in Außenposten mit ständiger Nachfütterung aus dem Hauptgebiet möglich. Dort, an dieser Grenze, war Peterson. Dort ist ganz Kanada.

Übrigens: Da dieser Zustand auch in weiten Teilen Russlands zu finden ist, mag das ein Hauptgrund dafür sein, weshalb sich dieses Land den Zumutungen der verschiedenen Perversionen der westlichen Zivilisation beständig und erfolgreich widersetzt, nachdem es sogar 70 Jahre „Sozialismus im vierten Stadium“ überlebte. Das nur am Rande.

Einer der Organisatoren des „Freedom Convoy“ der Trucker, Benjamin „B. J.“ Dichter, bestätigte gegenüber der Nachrichten- und Meinungswebsite Breitbart, dass die Geographie und die dünne Besiedlung seines Landes dazu beigetragen hätten, den Menschen die Angst vor der Regierung zu nehmen: „Man kann in einer Provinz sein, etwa im ländlichen Ontario, deren Regierung strenge Beschränkungen auferlegt, und wir bekommen die drakonischsten Lockdown-Maßnahmen, und niemand dort wird ihnen Beachtung schenken.“ Den Leuten dort sei es egal, was die Regierung sage. „Sie werden sowieso denken, dass die Regierung sie anlügt.“

Viele Kanadier außerhalb des relativ dicht besiedelten Québec-City-Windsor-Korridors – in dem etwa 50 Prozent aller Kanadier leben – wachsen allein schon aus geographischen und klimatologischen Gründen mit dem Gefühl auf, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Sie sind dort weitgehend auf sich selbst gestellt. Sie haben seit Generationen gelernt, damit umzugehen. Wenn dann eine Regierung daherkommt und diesen Druck erhöht, mag der Effekt zunächst mit dem einer Tundramücke vergleichbar sein, die einen Elch sticht. In einer solchen Umgebung kann die regelmäßige und zuverlässige Versorgung mit allem Nötigen nur durch Lastwagen gesichert werden – die auf dem Rückweg Rohstoffe an die „Zivilisation“ liefern. Seit diese „randständigen“ Kanadier von der Regierung „angelogen“ wurden, dass sie sich aus „Gesundheitsgründen“ impfen lassen oder in der Praxis ihren Job aufgeben müssen, war das ein Mückenstich zu viel.

Der andere wichtige Grund, weshalb der Protest gerade in Kanada am schärfsten ist, ist die Person Justin Trudeau. Der Eindruck, den der Autor dieser Zeilen vom Premierminister Kanadas gewonnen hat, seit er die Entwicklung des Trucker-Protests beobachtet, ist dieser: Was Angela Merkel für Deutschland und Europa war, ist Justin Trudeau für Kanada und Nordamerika. Kurz: Er ist Teil der Rache des Sozialismus für sein komplettes Scheitern 1989/91.

Beide Regierungschefs legten beziehungsweise legen einen Faktor zehn auf der nach oben offenen Arroganzrichterskala an den Tag. Mit der gleichen ekelerregenden Feigheit, mit der Merkel nach dem Terroranschlag 2016 auf dem Breitscheidplatz-Weihnachtsmarkt in Berlin auf Tauchstation ging, verschwand Trudeau, als seine haltlosen Schimpftiraden gegen den sich formierenden Widerstand nichts fruchteten. Er behauptete, positiv auf Corona getestet zu haben. Nur um kurz darauf an einem unbekannt gebliebenen Ort eine Pressekonferenz vor getreuen staatlich subventionierten Medien im Freien abzuhalten. Ein solches Gespräch hätte er selbst dann noch mit Truckern führen können. Er sah dazu keinen Anlass.

Mit der gleichen schamlosen Bräsigkeit, mit der Merkel im August 2018 behauptete, in Chemnitz hätte es nach dem von zwei Migranten ausgeführten Mord an einem Deutschen „Hetzjagden“ – Mehrzahl – auf Ausländer gegeben, behauptete Trudeau, „Hakenkreuz- und Konföderierten-Flaggen“ würden die Trucker-Proteste begleiten. Jeweils eine dieser Flaggen wurde am ersten Tag der Proteste in Ottawa in Bildern gesehen – einmal und nie wieder. Den Trägern wurde von den Truckern zu verstehen gegeben, sich zu verdrücken.

Nebenbei: Wie bei Merkel ist im Fall Trudeau ein „biologisches“ Erbe des Sozialismus sehr wahrscheinlich – und sehr viel spektakulärer. Seinem offiziellen Vater, dem ehemaligen kanadischen Premierminister mit Sympathien für den Sozialismus Pierre Trudeau, gleicht er überhaupt nicht. Stattdessen ähnelt sein Gesicht frappierend dem des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro in jüngeren Jahren. Einzelheiten hierzu, einschließlich einer überzeugenden Erklärung, warum es so wahrscheinlich ist, dass Trudeau junior in Wirklichkeit ein Castro junior ist, und warum die dagegen argumentierenden „Faktenchecker“ wohl unrecht haben, ist im unten verlinkten Artikel von Karen Leibowitcz nachzulesen. Was dieses Wissen, oder dieser Verdacht, beim Premierminister psychologisch angestellt hat und noch immer anstellt, darüber kann lange spekuliert werden. Politisch gut für Kanada kann es auf keinen Fall sein.

Jenseits der Persönlichkeit und viel allgemeiner ist die Bedeutung der Mentalität, für die Trudeau und Merkel stehen. Beide stehen an der vordersten Front jener, die, wenn es darauf ankommt, verhaltensmäßig klarmachen, dass sie Leute, die nicht ihrer Meinung sind, als Angehörige einer anderen niederen Spezies betrachten. Einer Spezies, die jenseits ihrer ökonomischen Nutzbarkeit keiner Beachtung, geschweige denn einer Achtung wert ist. Wie ich in meinem ef-Online-Artikel vor drei Wochen über die neue Maskenpflicht im Bundestag schrieb: Diese neue Technokratenkaste glaubt nicht nur an die Evolution, sondern, und das ist das Entscheidende, will sie vorantreiben und steuern, um einen neuen Menschen für eine neue Welt zu erschaffen. Eine zentral gesteuerte Welt ohne die lästigen unbekannten Größen und Unsicherheiten, die der dezentrale, individualistische, marktwirtschaftliche Prozess notwendigerweise mit sich bringt.

Zu dieser Kaste gehört offenbar auch die Führung von GoFundMe, die glaubte, sich erdreisten zu können, oder unter dem Druck der kanadischen Regierung meinte, sich erdreisten zu müssen, das für die Protestierenden bestimmte Geld der Spender nicht nur nicht an die Trucker auszuzahlen, sondern an andere Organisationen, an solche nämlich, die der GoFundMe-Führung oder vielleicht der kanadischen Regierung gefallen. Das ist ungetrübter klassischer Darwinismus – fressen oder gefressen werden – und damit ein klarer Bruch mit den Grundlagen der westlichen Zivilisation. Warum auch nicht: Wo an der Evolution des Menschen gehobelt wird, fallen Späne.

Auf derselben Mentalität basiert die Absicht, die ganze Menschheit einem großen Experiment zu unterziehen, ohne offen und ehrlich zu kommunizieren, dass es ein Experiment ist – warum auch, dem Viehbestand erzählt man ja auch nicht, was man mit ihm vorhat. Auf derselben Mentalität basiert das mit US-Steuergeldern finanzierte Experimentieren mit Coronaviren zwecks Erforschung ihrer Biowaffentauglichkeit – sogar im angeblichen Feindesland China. Auf derselben Mentalität basieren die Arroganz, das Wetter steuern zu können, und die Einbildung, es tun zu müssen. Auf derselben Mentalität basiert der Glaube, per Federstrich die binäre Natur menschlicher Geschlechter aufheben zu können. Auf derselben Mentalität basiert das antiwissenschaftliche Zensieren wissenschaftlicher Daten und Erkenntnisse, die die Erfolgsaussichten vorher festgelegter Pläne in Zweifel ziehen und andere Strategien nahelegen. Auf derselben Mentalität basiert schließlich und umfassend die Vorstellung, die Evolution des Menschen selbst steuern zu können und zu dürfen.

Hinsichtlich des letzten Punktes empfehle ich die Kenntnisnahme einer im Mai 2021 gemeinsam vom britischen Verteidigungsministerium und dem Planungsamt der Bundeswehr herausgegebenen Studie mit dem Titel „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm. A strategic implications project.“ (Übersetzt etwa: Die Erweiterung des Menschen – Der Anbruch eines neuen Paradigmas. Ein Projekt über strategische Bedeutungen.) Siehe dazu den Link unten zur Website des mRNA-Impfstoff-Mitentwicklers und gegenwärtigen scharfen Impfgegners Dr. Robert Malone, der auf diese Studie aufmerksam macht. Dort heißt es: „Zukünftige Kriege werden nicht von jenen mit der am weitesten fortentwickelten Technologie gewonnen, sondern von jenen, die die einzigartigen Fähigkeiten von Mensch und Maschine am effektivsten integrieren können.“ Explizit wird dort festgehalten, dass „neuartige Impfprozesse und Gen- und Zelltherapien [als] Beispiele für die bereits in der Entwicklung befindlichen Erweiterung des Menschen“ betrachtet werden können.

Zurück nach Kanada und den Truckern. Sie sind nicht der unwissende und unbedarfte Teil einer Verschwörung – das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir in Kanada einen seit Langem überfälligen Aufstand gegen den dortigen Zweig der von darwinistischer Arroganz erfassten Weltelite sehen. Er ist insofern die lokale Fortsetzung eines weltweiten Dezentralisierungsprozesses, der mit „Brexit“ und „Trump“ in anderen Ländern begann, aber noch längst nicht zu Ende ist. Zentralisierung gegen Dezentralisierung, getragen von zwei unvereinbaren Mentalitäten: Das ist der Grundkonflikt unserer Zeit. Er tritt gerade in Kanada am deutlichsten zutage, denn Veränderungen beginnen immer am Rand. Der „Brexit“ fand am mentalen Rand der zentralistischen Europa-Idee statt, „Trump“ am mentalen Rand des „Wokeismus“. Und in Kanada hat eine politische Mücke einen Elch in der Tundra einmal zu oft gestochen.“

Karen Leibowitcz: „Of Course Fidel Castro is Justin Trudeau’s Dad“

Dr. Robert Malone: „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm“