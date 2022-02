Ein Gesundheitsappell Dringender und aktueller Infektionsschutz-Warnhinweis

11. Februar 2022

Unterschätzen Sie nie die allgegenwärtige Lebensgefahr!

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Sarkasmus ist eine hübsche Möglichkeit, sich die surreale Welt der „Pandemie“ ertragbar zu machen. Im täglichen Dialog über das allumfassende Hyperthema dominiert nicht selten das Kopfschütteln. Weist man auf die Widersprüche im offiziellen Narrativ hin (mit denen sich inzwischen Ozeane füllen lassen), erhält man nicht selten die Entgegnung: „Davon habe ich aber nichts in der Zeitung gelesen“ oder „In den Nachrichten haben sie aber nichts darüber berichtet“.

In der Tat ist erstaunlich: Werden kritische Kommentare und skeptische Stellungnahmen überall konsequent gelöscht, dann finden sich bald keine Informationen mehr, die der ungelöschten Realität entgegenstehen. Findet dennoch eine Studie, die der Dauerpanikmache entgegensteht, ihren Weg durch das Sperrfeuer der Zensoren, bleibt sie eine kleine, unbedeutende Randnotiz. Vernachlässigenswerte Mindermeinungen sind offenbar nicht geeignet, einer Fortschreibung der Monsterängste entgegenzuwirken.

Lassen wir also vorsorglich alle normativen Dogmen der Vergangenheit fahren, lösen wir uns von den Menschenrechten, von den Axiomen unseres verfassungsrechtlichen Zusammenlebens, machen wir den Nächsten zu einer Gefahrenquelle, die es zu beherrschen gilt, koste es, was es wolle.

Isoliert euch! Tragt eure Krankenakte immer gut lesbar bei euch! Macht euch rückverfolgbar und allzeit transparent! Schenkt die Integrität eures Körpers und seiner natürlichen biochemischen Einzigartigkeit her für den Versuch, ein modelliertes Virus mutig einzuhegen! Folgt der Wissenschaft und vertraut den amtlichen Experten, deren Namen ihr nicht kennt und die euch nie einer Anamnese oder Diagnose unterzogen haben. Gerade noch war die rein telemedizinische Behandlung eines Patienten ein ärztliches Berufsvergehen, heute ist die immunologische Fernheilung der Massen per anonymem Mausklick verwaltungsgerichtlich verteidigter Standard?

All denen, die ihre digitalisierten Impfausweise an den Türen der Gaststätten stolz zum Einlass präsentieren, die sich und andere vor Krankheit zu schützen glauben und die sich daher sicher wähnen vor allen angreifenden Krankheitserregern, sei eine winzige ergänzende Kleinigkeit in Erinnerung gerufen. Neben dem SARS-CoV-2 können folgende meldepflichtige Krankheitserreger auch hinter einer 2G-plus-plus-Pforte noch immer unentdeckt umherirren:

1. Adenoviren

2. Bacillus anthracis

3. Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis

3a. humanpathogene Bornaviren

4. Borrelia recurrentis

5. Brucella sp.

6. Campylobacter sp., darmpathogen

6a. Chikungunya-Virus

7. Chlamydia psittaci

8. Clostridium botulinum

9. Corynebacterium spp.

10. Coxiella burnetii

10a. Dengue-Virus

11. humanpathogene Cryptosporidium sp.

12.Ebolavirus

13. Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC), Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme

14. Francisella tularensis

15. FSME-Virus

16. Gelbfiebervirus

17. Giardia lamblia

18. Haemophilus influenzae

19. Hantaviren

20. Hepatitis-A-Virus

21. Hepatitis-B-Virus

22. Hepatitis-C-Virus

23. Hepatitis-D-Virus

24. Hepatitis-E-Virus

25. Influenzaviren

26. Lassa-Virus

27. Legionella sp.

28. humanpathogene Leptospira sp.

29. Listeria monocytogenes

30. Marburgvirus

31. Masernvirus

31a. Middle-East-Respiratory-Syndrome-Coronavirus (MERS-CoV)

32. Mumpsvirus

33. Mycobacterium leprae

34. Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis

35. Neisseria meningitidis

36. Norovirus

37. Poliovirus

38. Rabiesvirus

39. Rickettsia prowazekii

40. Rotavirus

41. Rubellavirus

42. Salmonella Paratyphi

43. Salmonella Typhi

44. Salmonella, sonstige

45. Shigella sp.

45a. Streptococcus pneumoniae

46. Trichinella spiralis

47. Varizella-Zoster-Virus

48. Vibrio spp.

48a. West-Nil-Virus

49. Yersinia pestis

50. Yersinia spp., darmpathogen

50a. Zika-Virus und sonstige Arboviren

51. andere Erreger hämorrhagischer Fieber

52. Staphylococcus aureus, Methicillin-resistente Stämme

53. Enterobacterales

54. Acinetobacter spp.

Bleiben Sie also bitte vorsichtig, wenn Sie das Haus oder Ihren Körper verlassen.