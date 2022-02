125. Geburtstag Ludwig Erhards Vorbereitung auf den Wiederaufbau nach dem Zusammenbruch

08. Februar 2022

Am besten keine Verhandlungen bei der Beseitigung von Schranken für die Freiheit

von Christian Paulwitz

Am vergangenen Freitag (4. Februar) wäre Ludwig Erhard 125 Jahre alt geworden. Seine ordoliberalen Vorstellungen liegen ferner denn je in einer Zeit, in der ein Wirtschaftsminister sich gleichzeitig Klimaminister nennt und die rituelle Verfluchung alles „Neoliberalen“ zu den täglichen Übungen der Politakteure gehört – freilich ohne Kenntnis, worum es sich dabei eigentlich handelt. Dennoch wird seinem Ehrentag in vielen großen Zeitungen gedacht. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, der Bürgermeister seiner Heimatstadt Fürth setze sich dafür ein, dass Erhard eine Büste in der auf seinen Namensvetter, den bayerischen König Ludwig I., zurückgehenden Ruhmeshalle Walhalla in Donaustauf bei Regensburg erhalte. Das würde mich freuen, da ganz in der Nähe meines Wohnortes mir das einmal wieder einen Besuch wert wäre – vorausgesetzt, dies wird ohne Vorlage eines staatlichen Impfzertifikats der kommunistischen Corona-Verwaltung möglich sein. Also wohl erst „nach dem Krieg“, in der Zeit des Wiederaufbaus.

Auch die „NZZ“ widmet sich ausführlich Ludwig Erhard zu seinem Jubiläumstag. Da scheint mir ein Redakteur die Anforderung ausgegeben zu haben, einen differenzierten Bogen zu heutigen Wirtschaftsministern – Altmaier und dann Habeck – zu schlagen. Selbst mit zeitgeistangepassten Verbiegungen wie der Annahme einer „marktwirtschaftlichen Klimapolitik“ – … auf Ideen kommen die Leute … – muss der Vergleich natürlich verheerend aussehen. Da hilft es auch nicht, wenn man angesichts der sozialistischen Ampel-Planungen einen hoffnungsvollen Gedanken einfügt, es werde interessant sein, Habecks Entwicklung zu verfolgen. – Nein, wird es nicht. Es wird keinen Endsieg unter Habeck geben. Schon gar nicht einen, der mit Vernunft zu tun hat.

Liest man die Veröffentlichungen zum Gedenktag, wird nur umso klarer, dass Ludwig Erhards Ideen und seine Leistung heute gar nicht verstanden werden. Zu Erhards Wirken und seiner Bedeutung ist dagegen aus berufenerer Feder besser geschrieben worden, als ich dazu in der Lage wäre und es hier in diesem Rahmen Platz hätte – hier auf den Seiten des ef-Magazins nachzulesen. An dieser Stelle möchte ich vielmehr daran erinnern, welche Umstände es waren, die es in einer außergewöhnlichen historischen Situation ermöglichten, gegen den Zeitgeist für einige Zeit marktwirtschaftliche Freiheit, ja überhaupt Freiheit zu ermöglichen, wie es mit ihm 1948 und in der Folgezeit gelang, und was das mit heute zu tun hat.

Da war zunächst die Vorgeschichte. Ludwig Erhard hatte sich bereits mindestens seit 1942 mit der wirtschaftlichen Neuordnung Deutschlands nach dem Krieg beschäftigt, davon ausgehend, dass er mit einer Niederlage enden werde. Er hatte sich also bereits lange darauf vorbereitet und damit auseinandergesetzt, um das tun zu können, was in der Situation notwendig war. Auch die heutige Krise, die gerade jegliche verbliebene Ordnung umpflügt, wird mit einer Niederlage enden, wenn auch noch nicht klar ist, gegen wen. Verlierer wird es jedenfalls genügend geben. Aber wer die Sieger des Zweiten Weltkriegs waren, ist ja am Ende auch bis heute nicht so ganz klar, von einigen Sonderinteressen abgesehen. Wir befinden uns also jetzt in der Zeit, in der wir uns damit beschäftigen müssen, wie wir uns die künftige Ordnung nach dem Zusammenbruch vorstellen, damit ein neues „Wirtschaftswunder“, das bekanntlich wenig von einem Wunder hatte, möglich ist. Erhards Beispiel lehrt, dass man bei der Beseitigung der Schranken für die Freiheit sich am besten gar nicht erst auf Verhandlungen einlässt.

Die besondere historische Situation, die Erhards Freigabe von Preisen und Beendigung der staatlichen Bewirtschaftung ermöglichte, ist jedoch als Faktor nicht zu unterschätzen: der Zusammenbruch des Deutschen Reiches führte nämlich auch zu einem Zusammenbruch der korporativen Strukturen. Die Organisation der Sonderinteressen, die den Staat für ihre Bedienung einzuspannen pflegen, war aufgelöst, weil viele Köpfe mehr oder weniger mit dem alten System kompromittiert oder aus anderen Gründen selbst mit der Ordnung ihrer Umstände beschäftigt waren. Neue Verbandsstrukturen gab es weitgehend noch nicht und mussten sich erst bilden. Und genau das könnte auch in nicht allzu ferner Zukunft die Lage kennzeichnen. Bei den sich abzeichnenden ökonomischen, gesundheitlichen und ethischen Katastrophen, auf die die staatlichen Klima-, Corona-, Migrations- und Konflikt-Narrative zusteuern, sind alle korporativen Strukturen kompromittiert. Die Neuordnung muss von ganz unten aufgebaut werden, nachdem die großen Strukturen ohnehin zerbrechen müssen. Der darauffolgende Dezentralisierungsschwung wird viel stärker als nach dem Weltkrieg sein und nachhaltiger wirken.

Ich glaube, die Chancen für ein neues Wunder der Freiheit sind besser, als sie es 1945 waren.

