Spazieren wir doch zum Gesundheitsamt! Einmal amtlich genesen, bitte!

08. Februar 2022

Wir sind die Überlebenden des Wahnsinns – wir sind viele und der Frühling naht

von Johann A. Hellerich

Zwei ganze Jahre plagt uns bereits die Jahrhundertplage. Wir haben überlebt. Ungefähr zwei ganze Wochen haben wir die Kurve abgeflacht und die Intensivstationen nicht belastet. Wir sind zu Hause geblieben, unsere Kinder haben bei geöffneten Fenstern in der Schule Kniebeugen gemacht und den Klatschbefehl der großen Vorsitzendenden befolgt.

Wir befolgten auch die Betretungsverbote von Spielplätzen, schonten die Spielgeräte und ließen den angestauten Aggressionen unbesehen in unseren engen Wohnungen freien Lauf. Wir sind privilegiert und haben relativ viel Platz, dennoch gingen wir uns auch zuweilen auf die Nerven. Ich radelte dann mit den Kindern zum Friedhof und wir besuchten Opa, Uropa, Ururopa und die ganze Walhallaclique. Glücklicherweise darf es ein Betretungsverbot für Friedhöfe in einer Pandemie nicht geben

Mit einer ausfeilten Maskentaktik haben wir das Virus überlistet. Zunächst haben wir es in Sicherheit gewogen und die Masken versteckt, sie gar an bedürftige Chinesen verschenkt. Unsere Omis und Muttis nähten uns dann in mühevoller Handarbeit neue modische Alltagsmasken. Schließlich setzten wir das Aerosolverbot mit voller Breitseite durch. Je nach Totalitätsgrad des jeweiligen Landesvaters (m/w/d) haben wir mittels OP- und sogar FFP2-Masken den Gehirnen der Viren den lebenswichtigen Sauerstoff entzogen.

Unsere kombinierte Impf- und Teststrategie ist indes noch raffinierter. Sie ändert sich zuweilen bei jedem Sonnenaufgang und verhöhnt bis zum Sonnenuntergang alle Menschen, die versuchen, darin einen Sinn zu erkennen. Dass circa 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland diesen Unsinn ganze zwei Jahre über sich ergehen lassen, akzeptieren und mittragen, ist eine der tiefsten Enttäuschungen, die man als Normaldenkender in diesem Land erfahren muss. In der Vergangenheit war ich immer frohen Mutes, wenn ich das Wort „Enttäuschung“ verwendete, schließlich hatte ich mich einer Täuschung entledigt. In diesem Fall ist es zugleich beklemmend und beängstigend. Am Wochenende wurde eine 17-Jährige in Berlin von mehreren Erwachsenen krankenhausreif geschlagen, weil sie keine Maske aufsetzen wollte. Die Untertanen legen ihre Untätlichkeit ab.

Die Spaziergänge am Montagabend werden mittlerweile auf Geheiß des Bundespräsidenten von der sogenannten Antifa begleitet. Wir überlassen den Querdenkern nicht die Straße, rufen die Genossen vereint. Da im besten Rechtsstaat aller Zeiten die Exekutive für sich alle roten Linien exekutiert hat, werden wir wohl bald Weimarer Verhältnisse erleben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis einzelnen Spaziergängern abends auf dem Heimweg aufgelauert wird.

Alle, die Kontakt mit dem lichtscheuen Volk vermeiden wollen, schlage ich vor, doch einfach am Montagvormittag spazieren zu gehen, wenn der gewöhnliche Antifant noch in seinem Kinderzimmer schläft.

Das morgendliche Spaziergengehen kann man gleich mit lästigen Behördengängen verbinden. Ich muss mir beispielsweise am 21. März mein Genesenenzertifikat beim örtlichen Gesundheitsamt abholen. Vorausgesetzt natürlich, ich werde weiterhin die Pandemie überleben.

Mein dortiges Erscheinen habe ich bereits schriftlich angekündigt und ich gehe davon aus, dass der Behördengang nur eine kurze Unterbrechung meiner Wanderung sein wird. Möglicherweise wird es aber doch etwas länger dauern, wenn noch andere Überlebende auf die gleiche Idee kommen. Für all jene habe ich unten etwas vorbereitet. Wir sehen uns!

Johann August Hellerich

Kiefernweg 21

27474 Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven – Gesundheitsamt

Vincent-Lübeck-Straße 2

27474 Cuxhaven

Ausstellung meines Genesenenzertifikates

Sehr geehrte Damen und Herren,

sowohl der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn als auch der amtierende Karl Lauterbach haben in der Öffentlichkeit betont, dass am Ende des Winters 21/22 jeder geimpft, genesen oder gestorben sei.

Beide Herrschaften bezogen sich auf die neuartigen Impfungen gegen Covid-19. Bekanntlich endet der Winter mit dem Frühlingsanfang am 20. März 2022. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Gesundheitsminister mit dem Eintreten des Winterendes überhaupt noch Maßnahmen im Zusammenhang mit der vermeintlichen Bekämpfung des Coronavirus rechtfertigen will. Insbesondere droht unbehandelten Beschäftigten im medizinischen Bereich ab dem 15. März ein Betretungsverbot der Arbeitsstätte, was einem Berufsverbot gleichkommt.

Mir ist bewusst, dass Sie als Behörde zunächst in diesem Zusammenhang nur ausführendes Organ sind. Dennoch können auch Sie sich nicht mit dem Hinweis auf (vorübergehend) geltende Gesetze und Verordnungen verstecken, wenn diese mit bloßem Auge erkennbar verfassungs- und rechtswidrig sind. Eine Impfpflicht und auch schon die Nötigung durch Ausgrenzung und Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben für all diejenigen, die eine Behandlung mit einem neuartigen, kaum erforschten, nur bedingt zugelassenen Medikament mit äußerst fragwürdiger Schutzwirkung, für das selbst die Hersteller die Produkthaftung ablehnen, für sich nach reiflicher Überlegung verneinen, ist eindeutig unrechtmäßig und zutiefst unmoralisch.

Ein Ausweg könnte tatsächlich die eingangs von den Gesundheitsministern beschriebene Sachlage sein: Wer nicht geimpft ist und überlebt hat, ist genesen.

Da ich um Ihre hohe Arbeitsbelastung und der, euphemistisch ausgedrückt, unsicheren Datenlage zum Impfgeschehen in dieser Pandemie weiß, möchte ich Sie hiermit bitten, mein Genesenenzertifikat vorzubereiten.

Ich werde es am 21. März vormittags bei Ihnen persönlich abholen. Meine Meldeanschrift finden Sie im Briefkopf; ich bin am 16. August 1978 in Brake geboren. Lassen Sie mich bitte wissen, falls Sie zur Ausstellung des Genesenenzertifikates noch weitere Angaben benötigen.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,

Johann A. Hellerich